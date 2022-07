Hittebestrijding op de festivals met sproeiers, gratis water en zonnecrème (en wees gerust: u mag een zwart shirt dragen)

Met temperaturen die begin volgende week tegen de 35 graden aanschurken, wordt het allesbehalve ideaal festivalweer. De Gentse Feesten wapenen zich tegen de hitte, maar ook op Tomorrowland en Dour ligt een hitteplan klaar.

34 graden op maandag, 38 graden op dinsdag. Wie volgende week een dagje Gentse Feesten gepland heeft, moet er wat voor over hebben. De temperaturen lijken weinig ideaal om een dag door de stad te struinen en wat optredens bij te wonen. In Gent grijpen de organisatoren alvast in en nemen ze hun voorzorgen.

“Verschillende pleinen hebben al op eigen initiatief gezorgd voor een vernevelaar die voor verkoeling kan zorgen”, zegt Bram Van Braeckevelt (Groen), schepen van Feesten. “Stad Gent zet op twee plaatsen - bij het Belfort en aan het Baudelohof - ook twee watertaps waar iedereen zijn drinkfles of -beker gratis kan vullen. En via lichtkranten roepen we alle bezoekers op zich te beschermen tegen de hitte en geven we ook tips mee.”

Tijdens de voorbije, pre-corona-edities was het in Gent vaak op de koppen lopen en werd het te druk in de binnenstad. Een voordeel van de hitte kan alvast zijn dat zo’n overrompeling op die dagen vermeden wordt. “We verwachten vooral dat een stuk van het bezoek richting avond en nacht zal verschoven worden tijdens die twee dagen”, zegt Van Braeckevelt. “Maar sowieso is er ook een divers programma in beschutte zones en binnen.”

Begin deze week voorspelde het KMI ook nog piektemperaturen tijdens het weekend, nu lijkt het erop dat ze op Tomorrowland en Dour van de hitte bespaard zullen blijven. Maar met temperaturen tegen de dertig graden blijft het warm, iets te warm ook voor het ideale festivalweer. Beide festivals hebben dan ook een hitteplan klaarliggen.

“We hebben er al wat ervaring mee, want in 2014 en 2018 hadden we ook al zo’n hoge temperaturen”, zegt Debby Wilmsen, de woordvoerder van Tomorrowland. “Dat betekent dat we eerst en vooral alle festivalgangers informeren via grote schermen. Dat ze voldoende moeten drinken en rusten, dat ze zich moeten insmeren met zonnecrème. Die zonnecrème is ook beschikbaar op verschillende standen.” Onderdeel van het hitteplan is ook een waterplan. Wat dat precies inhoudt, hangt wat af van de nood en temperaturen. “We voorzien sowieso extra water, maar het kan ook een één plus één gratis-actie zijn voor wie water koopt. Vaak voorzien we ook beneveling.”

Een zelfde geluid valt te horen in Dour, waar dit jaar een XXL-versie van het muziekfestival plaatsvindt. Zondag is al de zevende dag van het festival, en voor vermoeide festivalganger zou de zon wel eens moeilijker te verdragen kunnen zijn. Ook daar wordt een hitteplan geactiveerd dat voor de nodige afkoeling moet zorgen. Dat betekent net als op Tomorrowland informeren en veel extra water, luidt het bij de organisatie.

De voorbereidingen voor de Gentse Feesten zijn volop bezig. Beeld BELGA

“Festivalgangers kunnen het festivalterrein betreden met een lege drinkfles die ze met water kunnen vullen. Drinkwater zal gratis beschikbaar zijn in alle sanitaire blokken op het festivalterrein en de campings.” Over het festivalterrein verspreid zijn er een honderdtal zo’n waterpunten. Daarnaast zijn er nog drie koudwaterpompen op twee campings. En ook voor wie de meezingt en -danst met de groepen is er een oplossing. “Er zijn sproeiers voorzien aan het hoofdpodium die op elk moment kunnen worden ingezet op het publiek te verfrissen in geval van hoge temperaturen.”

Tomorrowland en Dour hebben ook het voordeel dat er wel wat groen is. Het eerste festival vindt plaats in De Schorre, een recreatiedomein met veel bomen. “Daar zijn dus al veel schaduwplekken en bomen die voor een natuurlijke afkoeling zorgen”, zegt Wilmsen. “Sommige podia liggen zelfs volledig in bosgebied. Maar ook aan alle eettenten zijn er shelters, terwijl er in de tenten airco is.” En ook op de festivalstek van Dour vind je bomen. “Daarnaast zijn er ook heel wat overdekte schaduwplaatsen beschikbaar. Op de campings zijn een twaalftal hutten ingericht om kampeerders de gelegenheid te geven schaduw op te zoeken.”

Zwarte T-shirts

Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt is de realiteit ook dat de sommige mensen last zullen krijgen van de hoge temperaturen. En dan staan op vele events de vrijwilligers van het Rode Kruis klaar. Zij worden nu nog eens extra gebrieft om hitte-gerelateerde incidenten te herkennen en hoe deze te behandelen. Omdat het Rode Kruis sowieso volledig paraat staat, worden er geen extra maatregelen voorzien. Met uitzondering voor de Gentse Feesten. “Daar voorzien we een extra ziekenwagen overdag op de weekdagen”, laat woordvoerder Joachim Deman weten. “Bij de vorige edities was die er enkel in de weekends en ‘s avonds.”

Daarnaast hamert het Rode Kruis er ook op om zelf wat voorzorgen in acht te nemen: insmeren dus, veel water drinken - en alcohol beperken -, zware inspanningen vermijden en lichte kledij dragen. “Deze tip is enkele weken geleden, tijdens Graspop, nogal verkeerd geïnterpreteerd in de pers”, verwijst Deman naar de artikels die metalheads opriepen hun zwarte shirts van hun favoriete metalgroepen thuis te laten. “Met ‘lichte kledij’ hebben we het niet over de kleur - zwart tegenover wit -, maar over het type kledij. Een dikke trui tegenover een T-shirt bijvoorbeeld. Ik hoef je niet te vertellen dat een dikke trui dragen bij 35 graden geen goed idee is.”

(DM)