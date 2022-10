Hoe Antwerpse Cultuurschepen Ait Daoud letterlijk wegrende uit de Radio 1-uitzending

Vader Abraham, Arno, Filip Dewinter of Louis Van Gaal. Het is een - euhm - uiteenlopend lijstje van iconisch afgebroken interviews. Telefonisch is dat natuurlijk iets ingewikkelder, maar de Antwerpse Schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA), deed zondag toch een knappe poging op Radio 1. Na enkele kritische vragen over de geschrapte cultuursubsidies deelde Ait Daoud doodleuk mee dat het tijd was voor haar ochtendloop en vertrok ze als de wiedeweerga.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Schepen van Cultuur van Antwerpen Nabilla Ait Daoud (N-VA) wil niet uitleggen waarom ze besparingen doorvoert in de cultuursector van haar stad. Waar? ‘De ochtend’ op Radio 1, met Joris Vergeyle. Waarom is het opvallend? In plaats van haar beslissing te beargumenteren gooit Ait Daoud prompt de telefoon neer omdat ze dringend moet gaan joggen.

Drie jaar zullen de projectsubsidies voor cultuur in Antwerpen geschrapt worden. ‘Besparingen’, klinkt het bij de Antwerpse Gemeenteraad. ‘Idioot en teleurstellend’, klonk het bij iedereen die ook maar enige affectie voor kunst heeft. Protesten van Antwerpse kunststudenten barstten los en coryfeeën uit de kunstwereld stonden hen bij. Tom Lanoye zag in Schepen van Cultuur Ait Daoud zelfs het vervolg van een vastgeroeste Vlaamse traditie: ‘het benoemen van een complete amateur op de post van cultuur, en dan beweren dat zulks ‘een frisse wind’ zal opleveren. Wind? Akkoord. Maar fris?’

Ait Daoud had dus wat uit te leggen, maar dat zag ze zelf toch even anders. Het bleef lang stil, tot Radio 1 haar toch kon strikken voor ‘De Ochtend’, oorspronkelijk om het te hebben over de vraag van de Antwerpse kinderopvang dat ouders hun kinderen zelf thuis opvangen tijdens de herfstvakantie. Ait Daoud is namelijk ook bevoegd voor kinderopvang. Maar wanneer presentator Joris Vergeyle, ‘omdat hij haar toch aan de lijn heeft’, haar vraagt naar de geschrapte subsidies, hoor je het bloed uit het gelaat van de schepen trekken.

‘Die discussie zal gevoerd worden in november, waar hij thuishoort,’ zegt ze nogal mysterieus. Geconfronteerd met alle kritiek die ze krijgt, meldt de N-VA’er ook maar even dat ze ‘niet onder de indruk is van de studentenprotesten’ en dat ze het vooral sneu vindt voor de kunstenares op wier voorstelling er geprotesteerd werd. Begrijpelijk, met haar aan het roer zou het weleens de laatste Antwerpse kunstenares ooit kunnen zijn.

Het gesprek wordt er niet gezelliger op wanneer Ait Daoud vrolijk vertelt over haar overleg met de betrokken organisaties, tot Vergeyle haar erop wijst dat ze daar zelf niet aanwezig was. En dan was het tijd voor de druppel: de radiopresentator vroeg haar waarom er zo’n lange stilte volgde na de beslissing, en waarom ze nu pas wenste te reageren. ‘Maar ik wil hier helemaal niets over zeggen. U zet mij onder druk, Joris, om er iets over te zeggen. Ik denk dat we het gesprek moeten afronden. Ik heb aan alle journalisten gezegd dat ik hier niet wil over uitweiden. Ik ga dat met veel plezier in mijn commissie doen en dan daarna in de gemeenteraad.’ Als een journalistiek bulldog weigert Vergeyle op te geven, maar wordt dan stug toegebeten: ‘Ik ga aan mijn loop beginnen en wens u verder nog een fijne dag’.

Eén welgemeend advies van onzentwege: blijven rennen, Nabilla.

Beluister haar interview hier.