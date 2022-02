Hoe bouw je een financiële buffer op? ‘Je hebt geen huishoudboekje of ingewikkelde Excelsheets nodig’

Een modaal of zelfs bovenmodaal inkomen zegt niets over hoe financieel fit je bent. Een gezonde financiële buffer wél. Maar hoe bouw je die op? ‘Wat je nodig hebt, hangt af van je kosten.’

De wasmachine gaat kapot, de auto moet naar de garage of het huis moet nodig geschilderd worden. Iedereen weet dat dit een keer gaat gebeuren. En dat er dan een financiële buffer nodig is. Waarom heeft dan niet iedereen zo’n reservepot?

Een kwart van de huishoudens heeft een te kleine buffer. En dat zijn zeker niet alleen mensen met een minimum inkomen. Voor een alleenstaande met huurwoning en minimumloon (1725 netto) adviseert de Nederlandse budgetvoorlichter Nibud trouwens al een buffer van 4550 euro om voorbereid te zijn op onverwachte kosten. Daarmee vang je nog geen noodgevallen op als werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ook sparen voor het pensioen of bijzondere doelen, zoals de studie van je kind, vallen hier niet onder.

Goed salaris is nog geen garantie voor goede buffer

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de huishoudens financieel kwetsbaar of ‘ongezond’ is, wat betekent dat ze niet op een comfortabele manier in staat zijn aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Maar ook de groep die wel financieel gezond is spaart niet altijd genoeg. Een op de drie van deze groep heeft geen financiële planning voor de toekomst, een kwart heeft schulden en een op de tien heeft geen financiële buffer om minimaal een half jaar van rond te komen als het inkomen plots weg zou vallen.

Een prima salaris of elke maand rondkomen wil dus nog niet zeggen dat er ook aan een buffer voor later wordt gedacht. Hoe komt dat? En hoe leg je een buffer aan waardoor je je geen zorgen meer hoeft te maken over je financiële toekomst?

Meer uitgeven naarmate je inkomsten stijgen

Budgetcoach Carolien Vos (38) ziet dat de hoogte van het salaris niks zegt over de hoogte van het spaargeld. Veel mensen die bij haar bedrijf Budgetbuddy aankloppen, hebben zelfs een bovenmodaal inkomen. Toch leven ook zij vaak ‘van salarisstrook naar salarisstrook’, vertelt Vos.

Dat heeft alles te maken met het uitgavepatroon. Vaak is er sprake van leefstijlinflatie. Hoe meer je gaat verdienen, hoe meer je jezelf upgrades gaat geven, legt ze uit.

VOS «Als je steeds meer gaat uitgeven naarmate je inkomsten stijgen, verandert er niet veel ten opzichte van je studentenleven. Onderaan de streep blijft dan hetzelfde bedrag over.»

Sandra Boon (29) herkent dat. Twee jaar geleden verdiende ze 3000 euro per maand, maar hield nooit wat over. Na een relatiebreuk drong het tot haar door dat ze helemaal geen buffer had.

BOON «Ik had een goed inkomen, een mooi huis, een leuke auto en ging vaak op vakantie, maar eigenlijk had ik helemaal niks. Ik leefde in schijnveiligheid.»

Van niks naar 1000 euro per maand sparen

Daar moest verandering in komen, vond ze. Ze zocht naar tips hoe een buffer op te bouwen, maar kwam alleen adviezen voor minima tegen.

BOON «Naar drie verschillende supermarkten gaan voor de beste koopjes is op zich een goede tip, maar voor iemand met een modaal inkomen is dat niet rendabel. Het kost te veel tijd en die paar euro’s maken niet het verschil.»

Ze begon een blog ‘Ik Ben Jan Modaal’, waarop ze nu anderen spaar- en budgettips geeft.

In de afgelopen twee jaar is er financieel veel bij haar veranderd, vertelt Boon. Van helemaal niks opzij leggen ging ze naar 1000 euro sparen per maand, terwijl haar inkomen daalde naar 2100 euro. Daardoor kon ze dit jaar een camperbusje van 7000 euro kopen. Nu reist ze rond in Spanje.

Gezonde buffer: hoe groot moet-ie zijn?

Maar hoe doe je dat, sparen voor een buffer? Dat is heel simpel, zegt Jasperien van Weerdt, financieel journalist en auteur van het boek ‘Financieel Fit in 30 dagen’ dat in maart verschijnt.

VAN WEERDT «Begin met het in kaart brengen van je inkomsten en uitgaven. Je buffer hangt immers af van je kosten.»

Om een gezonde buffer op te bouwen adviseert het Nibud 10 procent van het inkomen maandelijks apart te zetten. Maar hoe hoog moet je buffer uiteindelijk zijn? Het Nibud heeft hier een buffertool voor om dit gemakkelijk uit te rekenen.

VAN WEERDT «Ik schrik wel als ik zie hoe hoog die bedragen zijn. Als alleenstaande in een huurwoning, zonder kinderen en zonder auto heb je dus al een buffer van 4500 euro nodig. Met een auto zou het bedrag dubbel zo hoog zijn. Daarbij adviseert Vereniging Eigen Huis woningbezitters om elke maand 300 euro opzij te zetten voor huis- onderhoud. Dan zit je dus al op een bedrag van over de 10.000 euro. Enkel voor een auto, kapotte spullen en reparaties aan je huis. Ik denk dat maar weinig mensen dat hebben.»

Carolien Vos raadt een buffer van drie tot zes keer je maandelijkse uitgaven aan. Als je dus 2500 euro uitgeeft per maand, moet je buffer minimaal 7500 euro zijn.

VOS «Mensen schrikken zich vaak rot van zo’n bedrag. Maar je moet vooral zelf weten welk bedrag je kiest. Waar je je zelf goed bij voelt en hoeveel risico je durft te lopen.»

Ook Sandra Boon houdt een buffer van zes keer haar maanduitgaven aan: ongeveer 8000 euro.

BOON «Alles wat ik meer overhoud, beleg of investeer ik. Of geef ik uit, want ik vind het zonde van het geld om meer te sparen dan ik nodig heb. Je moet niet te hard zijn voor jezelf.»

Sparen begint vaak met te besparen

Als je de hoogte van je buffer hebt bepaald, begint het sparen. Wat vaak betekent dat je moet besparen op andere zaken. Op de boodschappen bijvoorbeeld. Het Nibud heeft ook hier een handige tool voor, daar kun je je uitgaven invullen en dit vergelijken met een soortgelijk huishouden.

VAN WEERDT «Dat heeft me veel bewuster van mijn uitgaven gemaakt. Ik gaf voor vier personen elke dag 45 euro aan boodschappen uit. Ik besef nu dat dat wel heel extreem is en houd het nu op 30 euro per dag.»

Een gemiddeld gezin zou in 2020 circa 429 euro per maand uitgegeven hebben aan boodschappen.

Sandra Boon adviseert om vooral te besparen op zaken die geen invloed hebben op je levenskwaliteit. Zoals elk jaar energieleveranciers vergelijken en ‘onnodige’ abonnementen opzeggen.

BOON «Zo wissel ik abonnement Netflix en andere streamingdiensten met elkaar af. Of koop ik in plaats van wasmiddel wasballen, alleen daar bespaar ik al 100 euro per jaar mee. Daarnaast is het verstandig om sparen zo veel mogelijk te automatiseren en verschillende potjes aan te maken binnen je spaarrekening. Je hebt heus geen huishoudboekje of ingewikkelde Excelsheets nodig. Geef je bank elke maand opdracht om een vast bedrag naar je bufferpotje over te maken.

»Mensen zien er vaak enorm tegen- op om te sparen voor een buffer. Maar iedereen kan het. Bovendien is sparen niet voor eeuwig. Als je eenmaal voldoende buffer hebt, kun je ermee stoppen. Dan kun je gaan beleggen. Of op wereldreis.»

