Hoe Camille de grootste popster van Vlaanderen werd: ‘Er was nooit een plan B’

Vijf keer staat de 21-jarige Camille vanaf vanavond in een uitverkochte Lotto Arena. Waar het grote succes vandaan komt? Dat vroegen we haar eerder dit jaar zelf in een uitgebreid gesprek naar haar drijfveren en jeugd. ‘Zot hè, al die dingen die ik nu beleef?’

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 26 april 2022

Pas halverwege het gesprek valt het me op: de nagels van Camille Dhont kleuren goud. Misschien komt het wel daardoor dat alles wat de zangeres de voorbije twee jaar aanraakte óók ogenblikkelijk in goud veranderde. Na de Ketnet-hitreeks ‘#LikeMe’ bestormde ze de hitlijsten, versierde ze een platendeal in Duitsland, won ze als Miss Poes ‘The Masked Singer’, krijgt ze dit najaar haar eigen tweedelige docureeks op VTM en schittert ze in ‘Tien om te zien’ op diezelfde zender.

Omdat het razende succes van Camille zich niet laat vatten in één opsomming, doen we er gewoon nóg eentje: de West-Vlaamse won deze maand de Gouden K-award voor beste artiest, werd genomineerd voor drie MIA’s en vult in november als jongste solo-artieste ooit de Lotto Arena. Het is een zegetocht die nu al maatschappelijke gevolgen kent: nooit eerder werden in West-Vlaanderen zoveel baby’s Camille genoemd als in het afgelopen jaar.

CAMILLE «De opnames van ‘Liefde voor muziek’ vond ik supervet. Ik voelde me net Alice in Wonderland tussen al die grote artiesten. Het is een grote eer dat zij een nummer van mij in een eigen jasje hebben gestoken.»

Beeld DPG Media

HUMO Jouw vertolkingen van hun nummers oogsten veel lof van kijkers, recensenten én de andere artiesten.

CAMILLE «Ik ben elke week ontzettend nerveus en tegelijk excited om de afleveringen terug te zien, maar als ik dan al die lovende reacties op sociale media lees, ben ik het gelukkigste meisje ter wereld.

»Tijdens de opnames was iedereen heel lief voor mij, we zijn echt een groep geworden. Maar toch was ik voor elke cover heel zenuwachtig. Je wilt de andere artiesten niet teleurstellen, natuurlijk, je wilt hun nummers eer aandoen.»

HUMO Speciaal voor jouw versie van ‘Hey Girl’ van Zornik leerde je zelfs gitaar spelen.

CAMILLE «Ik hou sowieso van rockmuziek en mijn papa speelt gitaar. Ik had altijd al de stille wens om het op een dag ook te leren. Het liedje van Zornik was het ideale moment om die gitaar eindelijk eens vast te pakken.

»Vooraf heb ik bij elk van mijn covers in het programma een volledig concept uitgedacht. Ik had een boekje waarin ik alles opschreef, van de staging tot mijn make-up tot de kledij.»

HUMO Knap dat je met al die verschillende aspecten bezig bent.

CAMILLE «Ik heb over veel dingen ideeën. En als zo’n idee eenmaal in mijn hoofd zit, móét ik er iets mee doen. We hebben voor sommige nummers van ‘Liefde voor muziek’ speciaal kledingstukken laten maken in een atelier, omdat ze niet te koop waren. Ik ben degene die de muziek brengt, dus alles wat ik laat zien, moet écht bij mij passen.

»Soms was ik tot net voor het optreden nog in mijn boekje bezig om details aan te passen. Ik laat liefst niets aan het toeval over.»

HUMO Je zou dat perfectionistisch kunnen noemen.

CAMILLE «Ja, ik ben wel een beetje een controlefreak. Een goede voorbereiding helpt me om niet onwennig op het podium te staan, maar ik kom ook gewoon niet graag voor verrassingen te staan. Als ik perfect voorbereid ben, weet ik tenminste: als het misgaat, heb ik gedaan wat ik kon.»

HUMO Heb je dat perfectionisme altijd gehad?

CAMILLE «Al van kleins af aan, ja. Als we in de klas een toets hadden, was ik het meisje dat een hele samenvatting had gemaakt. Ik wil het beste maken van elke situatie (lacht).»

HUMO Wanneer dacht je voor het eerst: popster worden, dat lijkt me wel wat?

CAMILLE «Als kind was ons huis altijd gevuld met muziek. Mijn vader kan niet goed tegen stilte, dus draaide hij constant muziek. Van zijn favoriete eigthiesplaten tot popmuziek à la Britney Spears of Avril Lavigne. Hij toonde me ook videoclips van bijvoorbeeld Lady Gaga en Katy Perry. Dat vond ik fantastisch. Zo’n Katy Perry die zingt vanaf een roze wolk, dat wilde ik ook wel. Als mijn ouders aan het werk waren, zette ik mijn knuffels in de zetel en voerde ik een performance voor hen op.

»Papa was vroeger producer en met hem heb ik op mijn 8ste al mijn eerste singletje gemaakt. Dat stelde natuurlijk nog niet zoveel voor, we hebben dat gewoon op YouTube gezet, maar ik besefte toen wel: dit is het enige wat ik wil.»

Beeld Koen Bauters

HUMO Je hebt nooit andere dromen gehad?

CAMILLE «Nee, voor mij was er nooit een plan B. Daarom ging ik als kind ook al snel op dansles, waar ik alle verschillende stijlen oefende, van hiphop over musical tot ballet. Dat heb ik dertien jaar lang vijf of zes keer per week gedaan.»

HUMO Dat vind ik enigszins extreem.

CAMILLE «Dat is inderdaad best extreem, maar ik bén ook wel een beetje extreem (lacht). Ik kan echt niet stilzitten, dan voel ik me nutteloos. Na mijn schooluren volgde ik ook nog notenleer en had ik dictieles.»

HUMO Eigenlijk ben je je dus al je hele leven op deze carrière aan het voorbereiden?

CAMILLE «Ja, mijn droom stond centraal bij alles wat ik deed. Het is voor mij ook het beste bewijs dat je je dromen kunt waarmaken als je hard werkt en het heel graag wilt.»

HUMO Het leven is dus maakbaar?

CAMILLE «Anders zat ik hier niet, denk ik. Je moet natuurlijk ook wel geluk hebben. Ik had zelf het geluk dat mijn ouders me in alles superhard steunden, zonder hen was het nooit gelukt.

»Alleen al die vele audities die ik deed als kind! Mijn ouders stonden altijd klaar om me na mijn schooluren overal heen te rijden, en soms pas ’s avonds laat weer naar huis terug te keren.»

HUMO Was jouw droom ook de droom van je ouders?

CAMILLE «Misschien wel een beetje die van mijn papa. Hij heeft zijn werk als producer op een bepaald moment opgegeven om iets met zijn diploma van technisch tekenaar te doen. Ik denk dat hij daar soms spijt van heeft, maar hij vindt het daardoor des te leuker dat ik nu zijn droom kan voortzetten.

»Mijn mama is weinig muzikaal, maar ze is altijd bezig geweest met mode en styling – ze maakte vroeger trouwjurken. Ook die kant heb ik geïntegreerd in de artiest Camille. Ik ben erg bezig met kledij en probeer nieuwe looks, die soms iets extravaganter zijn.

»Ik ben enig kind. Soms vind ik het jammer dat ik geen broertje of zusje heb, iemand met wie je een leven lang verbonden bent, maar tegelijk besef ik dat mijn ouders zich dan nooit zoveel opofferingen voor mij hadden kunnen getroosten.»

HUMO Heb je het gevoel dat je in je jeugd veel hebt moeten missen?

CAMILLE «Ik weeg het af tegen elkaar. Ik hou wel van uitgaan met vrienden, maar ik hou nog iets meer van mijn droom. Ik wist dat als ik er echt wilde komen, ik me volledig moest smijten. Uiteindelijk hebben zangeressen als Lady Gaga en Britney Spears ook nauwelijks een normale jeugd gehad. De dingen die ik heb gemist, haal ik later nog wel in. Als ik straks bomma ben, zal ik eens goed gaan stappen op Ibiza! (lacht)»

‘Popster worden was altijd al mijn droom, er is nooit een plan B geweest. Ik heb dertien jaar lang vijf à zes keer per week dansles gevolgd.’ Beeld Koen Bauters

Veel tranen

HUMO Eén van je audities leidde tot je rol in de muzikale Ketnetserie ‘#LikeMe’.

CAMILLE «Meestal was het bij audities nét niet. Ook bij ‘#LikeMe’ werd eerst een ander meisje voor mijn rol gekozen, maar de zender bedacht zich en toen kwam er een nieuwe auditie. Ik had er nog maar weinig geloof in, maar ondertussen had ik wel hard gewerkt aan de kritiekpuntjes die ik bij mijn eerste auditie had meegekregen. En kijk, net op het moment dat ik het niet meer had verwacht, werd ik gekozen. Die rol in ‘#LikeMe’ was de start van alles.»

HUMO In die reeks steken jullie oude nummers van artiesten als De Kreuners en Will Tura in een nieuw jasje. Het werd een enorme hit. Kun jij het succes verklaren?

CAMILLE «Misschien omdat we generaties met elkaar verbinden? De ouders kennen die muziek al jaren, en wij maken er een moderne uitvoering van, zodat ook de kinderen de nummers gaan appreciëren.»

HUMO Hoe was het om plots bekend te zijn?

CAMILLE «In het begin was dat wennen. Bij de start van ‘#LikeMe’ was ik zelf net 17 en ging ik nog naar school. Dan kwam er een klas met kleine kinderen voorbij en begonnen die ineens allemaal te gillen. Toen dacht ik wel: wat gebeurt hier allemaal?

»Toen het eerste seizoen een succes werd, kwam er een tweede seizoen en gaven we ook optredens. De shows en opnames vielen samen, waardoor we ineens élke dag bezig waren. Vier maanden lang werkten we constant, zonder één vrije dag. Het was een grote rush en achteraf voelde ik me wat schuldig dat ik het allemaal nauwelijks echt beseft had. Toen nam ik me voor om voortaan echt te genieten van alles wat ik doe.

»Door ‘The Masked Singer’ en ‘Liefde voor muziek’ bereik ik inmiddels een veel breder publiek, maar kinderen zijn fantastische fans, ze zijn nooit onvriendelijk en vaak erg lief en verlegen.»

HUMO Ging je graag naar school?

CAMILLE «Ik was echt de zotste strever, ik ging niet naar buiten voor mijn samenvatting af was. En tegelijk – ik mag het eigenlijk niet zeggen voor de kinderen die meelezen – voelde het soms als een verschrikkelijke tijdverspilling. Ik wilde het liefst alleen maar zingen, dansen en acteren, en dan zaten die stomme taken voor wiskunde wel in de weg. My god!»

HUMO Zelf dacht ik na het middelbaar: met de helft van deze vakken ga ik nooit meer iets doen.

CAMILLE «Méér dan de helft! Natuurlijk is school belangrijk, maar als leerling dreig je soms te vergeten dat er nog andere belangrijke dingen in het leven zijn. Mijn oma benadrukte altijd het belang van school, maar op dit moment is ze aan het dementeren en denk ik: ja, maar familie is óók belangrijk. Achteraf bekeken had ik graag een beetje meer tijd met haar doorgebracht en iets minder hard gewerkt voor aardrijkskunde.

»Weet je wat ze zouden moeten doen op school? Een paar vakken geven waarin ze je levenslessen bijbrengen. Dingen die je écht nodig hebt.»

HUMO En wat had je zelf graag geleerd op die school van het leven?

CAMILLE «Dat je van elk klein ding moet genieten, omdat het leven supersnel voorbijgaat. Ik ben blij dat ik dat nu al besef, want er zijn mensen die dat pas leren als ze 40 zijn. Dat is jammer, hè, als je veertig jaar lang niet echt hebt genoten van het leven?

»Het zou ook niet verkeerd zijn om te leren hoe je met andere mensen moet omgaan. Hoe werken relaties? Hoe leg je een ruzie met vrienden bij? Waarom is het zo slecht om te roddelen? En waarom is pestgedrag zo erg? Voor Ketnet heb ik meegedaan aan ‘Stip It’, de actie tegen pesten, maar we zouden nog veel meer progressie kunnen boeken als er een speciaal vak over gegeven wordt.»

HUMO Wat voor waarden heb je van je ouders meegekregen?

CAMILLE «Ze leerden mij hoe belangrijk het is om open te communiceren en om je emoties niet te onderdrukken. Mijn ouders hebben altijd hard gewerkt, dat heb ik ook van hen meegekregen.»

HUMO De West-Vlaming staat bekend als een noeste werker, en minder als iemand die zijn emoties makkelijk deelt.

CAMILLE «Ja, ik hoor vaak dat West-Vlamingen gesloten zijn. Maar ik denk dat dat net zo’n stereotype is als ‘alle Antwerpenaren zien de rest van Vlaanderen als parking’. Zelf ervaar ik het in ieder geval niet zo, bij vrienden en familie kon ik altijd goed over emoties praten.

»Goed, ik ben zelf nog een stuk emotioneler dan anderen. Bij een film waarbij niemand moet huilen, ben ik vaak degene bij wie de tranen wél rollen. Ik huilde van ontlading bij ‘The Masked Singer’ en van ontroering bij ‘Liefde voor muziek’. Maar dat vind ik net goed: je kunt beter ontladen dan opkroppen.»

HUMO Ga je makkelijk confrontaties aan?

CAMILLE «Zeker. Als ik ruzie heb met een vriendin, bel ik meteen: ‘Wat is er aan de hand?’ Ik blijf er liever niet een hele tijd mee rondlopen, want als ik écht met iets zit, kan ik aan niets anders meer denken. Ik merk dat mensen dat wel appreciëren, dat je nooit achter iemands rug praat, maar dingen gewoon recht in het gezicht durft te zeggen.

»Omdat ik altijd zo open communiceer, kan ik gevoelens van anderen ook snel doorgronden. Ik merk het onmiddellijk als iemand iets tegen mij heeft, hoe vriendelijk diegene zich ook mag voordoen.»

‘De opnames waren supervet. Ik voelde me net Alice in Wonderland tussen al die grote artiesten.’ (Foto: in hetVTM-programma ‘Liefde voor muziek’.) Beeld DPG Media

Botox

HUMO Verdien je nu al meer dan je ouders?

CAMILLE (lacht hard) «Weet je, ik ben totaal niet bezig met geld. Mijn mama neemt die taak op zich: zij krijgt alle facturen binnen en brengt de administratie in orde. Zij is ook degene die zegt: ‘Zeg Camille, zullen we eens iets kopen?’ Ik focus mij liever op mijn muziek.»

HUMO Dan zullen we het daarover hebben. ‘Superheld’, één van de nummers op je plaat, schreef je voor Arne, een goede vriend die bij een ongeval om het leven is gekomen.

CAMILLE «Dat nummer schrijven paste in mijn verwerkingsproces. Daarna ben ik bij zijn ouders langsgegaan om te vragen of ze het zagen zitten dat ik het zou uitbrengen. Als zij het niet hadden gewild, had ik het nooit gedaan, maar ze gingen meteen akkoord. Volgens hen had Arne het ook zo gewild.»

HUMO Ik merk dat het je nog veel doet om erover te praten.

CAMILLE «Ja, Arne was een supergoede vriend, hij zit voor altijd in mijn hart. Ik heb ‘Superheld’ één keer live gezongen en dat vond ik ook erg moeilijk. Het is gek, maar door dat nummer voelt het alsof Arne er toch nog een beetje is.»

HUMO Als artiest kun je een impact hebben op het leven van anderen.

CAMILLE «Het is een fijn gevoel: merken dat je anderen beter kunt laten voelen met je muziek, dat je iets kunt betekenen door gewoon je job te doen. Als je bekend bent, kun je een grote impact op de wereld hebben. Kijk bijvoorbeeld hoe Madonna opkomt voor de gay community, dat vind ik heel cool.»

HUMO Zijn er maatschappelijke thema’s die je zelf wilt aankaarten?

CAMILLE «Daarvoor weet ik nog te weinig van de wereld. Ik zit op dit moment nog erg in mijn eigen wereldje, ik ben zó bezig met mijn eigen ding, dat ik maar weinig tijd vind om grondig in andere dingen te duiken. Ik ben ook pas net 20, stel me die vraag over tien jaar nog eens.»

HUMO Tegelijk kun je denken: jij hebt de leeftijd om idealistisch te zijn. Veel mensen worden met de jaren alleen cynischer.

CAMILLE «Denk je dat? Ik hoop gewoon dat ik met het verstrijken van de jaren automatisch meer levenservaring en wijsheid zal opdoen. Op dit moment zou ik niet eens weten op wie ik zou moeten stemmen.»

'Als je zo jong een droom hebt en die komt plots uit, dan is het een beangstigend idee dat alles ook plots weer gedaan kan zijn.' Beeld Koen Bauters

HUMO Conner Rousseau heeft je niet voor de socialisten kunnen rekruteren tijdens ‘The Masked Singer’?

CAMILLE (lacht) «Conner Rousseau kan goed praten, maar hij heeft me niet proberen te overtuigen. Hij was daar meer als mens dan politicus.

»Nu wil ik vooral mensen plezier bezorgen met mijn muziek, hen even uit de dagelijkse realiteit halen. Zoals ‘The Masked Singer’ mensen misschien ook even de ellende van de oorlog in Oekraïne kon doen vergeten.»

HUMO Je bereikt een groot publiek op sociale media. Ben je veel bezig met wat je daar deelt en wat niet?

CAMILLE «Ik probeer een realistisch beeld van mezelf op te hangen, door een goede mix te brengen van fotoshoots én normale foto’s. Ik heb superlang last gehad van acne en dat is iets wat ik ook niet wil verbergen.

»Instagram staat vol met gefotoshopte beelden of foto’s van meisjes die vol botox zitten. Mensen worden onzeker van zo’n Kylie Jenner of Kim Kardashian, je gaat denken dat het normaal is en op den duur krijg je het idee dat je je lippen wel móét laten vullen of je billen laten vergroten. Daarom is het cool dat iemand als Angèle juist heel extreem haar menselijke kant laat zien.»

HUMO Zou je ooit zelf plastische chirurgie overwegen?

CAMILLE «Ik snap het volledig als mensen dat willen. Ik denk dat we ook allemaal wel iemand kennen die al eens iets heeft laten doen. Ik zou het wel overwegen als ik zelf met een complex zat en plastische chirurgie me kon helpen om me beter te voelen en mijn zelfvertrouwen op te krikken. Het belangrijkste is dat zo’n beslissing uit jezelf komt, en niet het gevolg is van een ideaal dat de samenleving je oplegt, want dan krijg je er later ongetwijfeld veel spijt van.»

HUMO TikTok verwijderde jouw videoclip ‘Vuurwerk’ omdat die te bloot zou zijn.

CAMILLE «Ik zou zogezegd de seksuele voorwaarden schenden, terwijl ik gewoon een badpak aanhad. En daar overheen nog een T-shirt. Je zag alleen mijn blote benen, niet eens mijn poep! Maar TikTok en ik zijn intussen supergoede vriendjes, want ze hebben de video weer online gezet.»

HUMO ‘Vuurwerk’ is een ode aan de passionele liefde.

CAMILLE «Het is vooral een superblij nummer over verliefd zijn, maar ook over liefde in het algemeen. Over dingen doen die je het liefst doet, of dat nu koken is of op een podium staan. Daar gaat liefde voor mij over: over gelukkig zijn.»

HUMO Krijg je soms berichtjes van jongens op sociale media?

CAMILLE «Ja, er zijn geregeld jongens die vragen of ik iets met hen wil gaan drinken. Natuurlijk wil ik dat niet, ik ken ze helemaal niet, en ik ben nu ook niet op zoek naar een relatie.

»Ik krijg sowieso heel, heel veel berichten, over allerlei dingen. Het zijn er te veel om overal op te kunnen reageren. Er zitten ook erg fijne reacties tussen. Laatst kreeg ik nog een berichtje van een moeder die stuurde dat haar zoontje gepest wordt, maar dat hij veel steun heeft gehaald uit mijn nummer ‘Diamant’.»

Panische angst

HUMO Regi, met wie je in het begin van je solocarrière samenwerkte, zei in een interview: ‘Camille werkt niet om te leven, ze leeft om te werken.’

CAMILLE «Amai, dat heeft hij wel goed gezegd (lacht). Maar eerlijk gezegd voelt het niet als werken, het is mijn passie.»

HUMO Een dilemma: kies je voor een grootse internationale carrière maar sterven op je 27ste, óf een lang leven in totale onbekendheid?

CAMILLE «Dan sterf ik op mijn 27ste. Het moet een fantastisch gevoel zijn als een enorme schare fans je nummers staat te zingen, dat ze die nummers echt voelen, dat jouw muziek iedereen verbindt.»

HUMO Dat ga je sowieso al meemaken, want in november sta je vier keer in de Lotto Arena.

CAMILLE «Ik kijk er enorm naar uit, het zal spectaculair worden. Zot, hè, al die dingen die ik nu beleef in mijn leven?»

HUMO Ben je niet bang dat je soms te snel rent?

CAMILLE «Als het van mij afhing, ging ik nóg sneller, dan had ik er nog twintig projecten bij genomen. Mijn manager moet me soms afremmen. Die zegt dan: ‘Rustig, Camille, chillax, je bent nog superjong, het komt allemaal wel.’ Begin dit jaar nam ik mijn eerste week vakantie in vier jaar. Toen besefte ik wel dat ik dat wat te weinig doe, even volledig ontspannen.»

HUMO Over ontspannen gesproken: horen drugs of alcohol ook bij het leven van een artiest?

CAMILLE «Ik ben wat dat betreft echt de grootste seut ever. Of, nee, schrap dat maar, ik heb het gewoon niet nodig. Waarom zou je het nemen als je toch al gelukkig bent? Natuurlijk is een glaasje rode wijn soms lekker, maar ik voel me beter zonder alcohol. Je hoort soms van artiesten dat ze vóór een optreden graag een glas drinken, maar dat zou ik nooit doen, ik vind het te belangrijk om mijn stem goed te verzorgen. Ik kamp ook met een panische angst dat mijn stem ooit zal verdwijnen.»

HUMO Ik zou zeggen: ‘Chillax, Camille, je bent nog superjong.’

CAMILLE «Ik weet het, ik ben pas 20 jaar, maar toch ben ik er soms al mee bezig of ik niet bijna afgeschreven ben. Gestoord, hè? Maar als je op zo’n jonge leeftijd een droom hebt en die komt plots uit, dan is het een beangstigend idee dat alles ook plots weer gedaan kan zijn. Elke stap die je zet, kan de verkeerde zijn.

»Nu, ik denk dat elke artiest daar wel last van heeft. Als je iets doet wat je écht graag wilt, komt daar altijd een beetje angst bij kijken, dan kun je niet alleen maar chill zijn.»

Camille speelt op 4, 5 & 6 november in de Lotto Arena. Tickets via: gracialive.be.