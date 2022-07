Hoe de stijgende supermarktprijzen te omzeilen: ‘Een voorraad inslaan is een slim idee, maar niet voor elk type product’

Het voorbije jaar is de energiefactuur verdubbeld, werd benzine bijna onbetaalbaar, stegen vrijwel alle prijzen in de supermarkt en werden ook pintjes, vliegtickets, meubels, internet, bouwmaterialen en elektronica fors duurder. Tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws: Humo verzamelde diverse huis-tuin-en-keukentips (100 + 1) waarmee het bedrag op uw kassaticket zakt en het saldo op uw rekening stijgt. Wees geen dief van uw portemonnee en bespaar duizenden euro’s met ons mee.

KOOP MINDER

Echt kostenbesparend winkelen is níét gaan winkelen (1). Klinkt flauw, maar u bezit ongetwijfeld ook spullen die al na een paar gebruiksbeurten in de berging of op zolder zijn beland.

CAROLINE VAN PETEGHEM (vzw De Transformisten) «Vraag jezelf af voor je iets koopt: moet ik dit echt hebben? Er bestaan namelijk steeds meer formules om je spullen met andere mensen te delen. Dat is niet alleen beter voor de portemonnee, maar ook voor de planeet.»

HUMO Noem er eens een paar?

VAN PETEGHEM «De bibliotheek (2) kent iedereen, maar in een paar jaar tijd zijn er in België ook dertig babytheken (3) opgezet, waar je alle producten kunt lenen die je nodig hebt voor de verzorging van je baby, van een badje tot een flessenwarmer.

»Er bestaan ook uitleenpunten voor gereedschap (4). Als je een kast in elkaar moet zetten maar geen schroefmachine hebt, kun je die daar halen. Het voordeel is dat je er degelijke apparatuur leent, terwijl je anders de goedkoopste versie bij de Brico zou halen, én dat je van een enthousiaste vrijwilliger een woordje uitleg krijgt.»

HUMO Dat woordje uitleg krijg ik ook telkens als ik de barbecue van de buren leen.

VAN PETEGHEM «Van de buren lenen (5) is zeker ook een mogelijkheid. En als je wilt weten wat mensen in jouw buurt willen uitlenen, kun je op de website Peerby (6) kijken. Daar bieden mensen allerlei spullen gratis of tegen een kleine vergoeding aan, van gereedschap tot een partytent en van een reisgids tot een tandem.

»Interessant is dat steeds meer ketens zich op de deelmarkt storten. Bij zowel AS Adventure als Decathlon kun je nu tenten en sportspullen lenen (7), als je eens wilt uittesten of een kampeervakantie of een bepaalde sport iets voor jou is zonder direct al het materiaal te moeten aanschaffen.»

HUMO Sommige spullen heb je wel écht nodig.

VAN PETEGHEM «Dat klopt, en als die stukgaan, kun je nagaan of je ze een tweede leven kunt geven. Mensen doen vaak apparaten weg die nog hersteld kunnen worden: stofzuigers, een dvd-speler waarvan het klepje blokkeert, een verkalkt Senseo-toestel. Op repairshare.be (8) kun je herstellers bij jou in de buurt vinden.»

KOOP ONLINE

Minder sympathiek, maar behoorlijk kostenefficiënt: laat af en toe lokale winkeliers links liggen en ga online op zoek naar de beste prijs. Bij sommige producten kan dat heel veel geld schelen.

ROEL GEVAERS (professor transporteconomie en e-commerce UAntwerpen) «Het grote voordeel is dat je heel makkelijk kunt vergelijken. Vroeger moest je van winkel naar winkel rijden, nu heb je in vijf klikken een goede prijsindicatie. Als je lang genoeg zoekt, vind je wel altijd ergens in de EU een onlineshop die een product goedkoper aanbiedt dan de lokale winkel (9).»

HUMO Zijn sommige spullen altijd goedkoper op het internet?

GEVAERS «Bij elektronica en kinderproducten kun je geregeld online veel scherpere prijzen vinden dan in de klassieke elektro- of babywinkel (10). Ook voor meubels kun je op internet soms een stuk voordeliger winkelen dan bij de lokale handelaar, bijvoorbeeld bij grote webshops als home24.be (11).

»Een sterk boomende markt is die van tweedehandsspullen. Een webshop als Vinted groeit elk jaar fors. Interessant is dat je daar ook bulkpartijen kunt kopen, zoals een doos met twintig kledingstukken voor een kind van 1 jaar (12). Tien jaar geleden moest je het doen met een incidentele babybeurs.»

HUMO Een pot verf zou je zo ook voor de helft van de prijs kunnen kopen.

GEVAERS «Ja, in de bouwsector ben je online altijd goedkoper af dan in de fysieke winkel (13). Een paar weken geleden sprak ik iemand die zijn volledige huis had verbouwd met online aangekocht materiaal, van elektronica tot kabels, en van tegels tot verf. Dat was vaak 30 tot 50 procent goedkoper. Nog zo’n interessante niche is de autobranche (14). Auto-onderdelen zoals remblokken of onderhoudslichtjes vind je online soms voor een derde van de prijs van de garage om de hoek.

»Belangrijke kanttekening: je moet wel handig zijn om al die spullen zelf te kunnen installeren. Vaklui hebben vaak een prijsafspraak met een groothandel en verdienen een bepaald percentage op een verkocht product. Een loodgieter zal daarom niet snel jouw online gekochte badkamerspullen willen installeren. En je garagehouder zal geen online gekochte sensor willen aansluiten.»

HUMO Zitten er meer addertjes onder het gras?

GEVAERS «Het is altijd belangrijk om op de kleine lettertjes te letten (15). Hoeveel bedragen de verzendkosten? Zijn er douanekosten? Zeker als je buiten Europa koopt, kun je onverwacht toch veel geld kwijt zijn. Vorig jaar is de wetgeving aangepast en zijn spullen van minder dan 150 euro niet langer vrijgesteld van belasting: nu moet je op alles btw en inklaringskosten betalen. Als je niet oplet, kun je zomaar 50 euro kwijt zijn voor een heel goedkoop product.

»Bovendien heb je bij Aziatische webshops niet altijd een garantie op kwaliteit (16). In de sector wordt weleens oneerbiedig de regel van drie gehanteerd: een derde van de producten voldoet aan de verwachting, een derde doet het een jaar lang prima, en een derde moet je binnen de week weggooien.»

HUMO De gratis verzendkosten vanaf een bepaald bedrag vind ik ook verraderlijk. Ik gooi dan vaak iets extra’s in mijn winkelmandje dat ik niet van plan was te kopen.

GEVAERS «Ja, als een winkel gratis verzendkosten vanaf 20 euro aanbiedt, biedt die vaak veel producten voor 19,99 euro aan, zodat mensen iets kleins bijbestellen. Al is die truc te omzeilen (17): als een kledingwinkel gratis verzending vanaf 60 euro aanbiedt, zie je dat mensen wel voor dat bedrag kopen, maar alleen de gewenste broek van 25 euro houden en de rest gratis terugsturen. Duurzaamheidstechnisch is dat natuurlijk discutabel, maar zo kun je wel geld besparen.»

PLAN DE PROMO’S

Toch hoeft u niet altijd het internet af te speuren naar een goede deal. Supermarkten pakken na de coronacrisis meer dan ooit uit met stevige promoties. En zo’n ‘1+1 gratis’, dat kunt u toch niet laten liggen?

GUNTHER DEVISCH (oprichter Promojagers België) «Je mag je niet blindstaren op die kortingsacties. Kijk niet alleen naar de prijs van het product, maar ook hoeveel het kost per kilo of per liter (18). Kies je voor de laagste liter- of kiloprijs, dan doe je pas echt een koopje.

»Het is ook nuttig om de gebruikelijke kortingprijzen te kennen (19). Voor een waspod is 20 cent bijvoorbeeld een goede prijs, voor een wasverzachter is dat 5 cent per beurt, voor pampers 20 cent per stuk. Gaat een promo daar nog onder, dan is dat des te beter.»

HUMO Wasmiddelen en luiers zie ik geregeld in de aanbieding.

DEVISCH «Ja, bij alle grote merkproducten keren de promo’s om de drie tot zes maanden terug. Het is slim om van dat systeem gebruik te maken door bij een goede promotie een extra voorraad in te slaan, zodat je verder kunt tot de volgende aanbieding (20), dan hoef je nooit de volle pot te betalen. Het leven is al duur genoeg.»

MALAIKA BRENGMAN (professor marketing en consumentengedrag VUB) «Een voorraad inslaan is een slim idee, maar niet voor elk type product (21). Als je een grote hoeveelheid chips in huis haalt, is de kans groot dat je meer gaat consumeren en ben je uiteindelijk meer geld kwijt dan wanneer je af en toe kleine hoeveelheden koopt. Bij wc-papier heb je dat probleem natuurlijk niet.»

HUMO Een goede planning is het halve werk.

DEVISCH «Ja, en door het jaar heen kun je anticiperen op terugkerende acties (22). Deze maand kun je meestal zwembaden en barbecues voor een goede prijs vinden. In augustus zijn er ‘terug naar school’-acties met onder meer boekentassen en laptops. Rond Vaderdag en Moederdag zijn er altijd kortingen op parfum en Bongobonnen. Eind oktober, met de Sint en de feestdagen in het verschiet, kun je heel interessante aanbiedingen vinden in de speelgoedafdeling én gooien veel supermarkten de champagne al in de promotie.»

BRENGMAN «Houd ook de aanbiedingen op groenten en fruit in de gaten (23). In de supermarkt zijn de meeste soorten het hele jaar door verkrijgbaar, maar de seizoensproducten zijn meestal in de aanbieding omdat de winkels er grote hoeveelheden van hebben en die kwijt moeten. Bij asperges kan dat bijvoorbeeld veel geld schelen.»

HUMO Is het ook nog altijd slim om te wachten met kopen tot de koopjesperiode start?

DEVISCH «Eigenlijk kijk je het best twee weken vooraf al rond, voor de koppelverkoop tijdens de sperperiode (24). Dan heb je vaak dezelfde aanbiedingen, maar moet je gewoon een extra stuk kopen. Het is ook slim om aan het eind van de koopjesperiode nog eens rond te kijken (25): dan geven winkels vaak nog een extra korting, soms tot min 70 procent, om de laatste stuks weg te krijgen.»

HUMO Min ze-ven-tig!

DEVISCH «Ja, maar in het verleden zag je vaak dat winkels de oorspronkelijke verkoopprijs verhoogden, om de korting voordeliger te doen lijken. Bij elektronica en speelgoed kun je op het internet wel snel de EAN-codes vergelijken (26). Dat is een unieke code per product, en je ziet meteen of je te maken hebt met een goede deal. De regels zijn nu gelukkig wel strenger.»

HUMO Nog meer tips?

DEVISCH «Gebruik overal je klantenkaart (27), je spaart er geld mee uit. Je kunt ook geregeld kortingen stapelen (28): dan combineer je bijvoorbeeld een aanbieding in de winkel met coupons, voor extra voordeel. Op onze website promojagers.be verzamelen we alle folders, dagdeals en koopjes, en heb je ook een goed overzicht van alle aanbiedingen per product (29).»

SUPERMARKT-TRUCS

Als de supermarkten u naar binnen hebben gelokt met een goede promo, moet u opletten dat u niet met een karretje vol impulsaankopen naar buiten gaat.

BRENGMAN «Over het algemeen geldt: hoe langer je in de winkel rondloopt, hoe voller je winkelwagentje zit. Dus plaatsen supermarkten de producten waarvan je grote volumes koopt, zoals frisdrank en melk, aan het einde van het parcours van de winkel, zodat je tegen dan al de rekken vol verleiding bent gepasseerd. Ze plaatsen ook geregeld een grote stapel producten in het midden van een gangpad, zodat je er letterlijk niet naast kunt kijken en je het idee krijgt dat het om een uitzonderlijk koopje gaat.

»Ze scheppen ook een gezellige sfeer, zorgen voor aangename muziek en her en der proevertjes, om je zo lang mogelijk in de winkel te houden.»

HUMO De ene supermarkt is al iets gezelliger dan de andere.

BRENGMAN «Klopt, een winkelketen als Delhaize zet daar heel sterk op in, terwijl winkelen bij Colruyt meer aanvoelt als een wandeling door een magazijn. Dat is trouwens ook een strategie: de sobere aankleding versterkt hun imago van prijsvechter, een plek waar je zorgeloos je winkelwagentje kunt vullen.»

HUMO Hoe weersta je de verleidingen?

BRENGMAN «Maak vooraf een boodschappenlijstje en hou je eraan (30). Als je de winkel goed kent, is het handig om de producten te rangschikken volgens de rayons die je passeert, dan loop je niet onnodig heen en weer.

»Zorg er ook voor dat je uitgeslapen bent (31) en winkel ’s ochtends, na een middagslaapje of na een yogales, dan zit je vol wilskracht. Ga zeker niet met honger winkelen (32). Hongerige mensen zullen onbewust veel meer aandacht hebben voor etenswaren. Het is een vorm van selectieve perceptie: je ziet ineens veel meer lekkere producten waar je tijdens een routinebezoek nooit oog voor zou hebben.

»Een zelfscankassa gebruiken kan voorts helpen om jezelf bewust te maken van de prijzen van producten (33).

»Nog een tip: als je het gewenste product hebt gevonden, kijk dan eens wat hoger en lager (34): op ooghoogte staan de producten waarvan de supermarkt wil dat je ze ziet, lager zijn vaak goedkopere versies te vinden.»

HUMO En met een huismerk is weinig mis, toch?

BRENGMAN «Veel mensen zweren bij een A-merk, maar terecht is dat niet. Huismerken zijn kwalitatief sterk verbeterd en verschillen vaak maar weinig van A-merken, ze scoren zelfs geregeld beter in onderzoeken van Test Aankoop. Niet zelden worden ze in dezelfde fabriek gemaakt, en soms is het zelfs gewoon dezelfde formule in een ander jasje. Probeer af en toe eens een huismerk uit (35), dan merk je vanzelf of het je bevalt.»

VERSPIL GEEN VOEDSEL

Supermarkten en restaurants blijven vaak met onverkochte etenswaren zitten. Met de Belgische app Too Good to Go kunt u voedselverspilling tegengaan én veel geld besparen (36).

LAURINE POORTMANS (Too Good to Go) «We zijn vier jaar geleden begonnen in Gent, er zijn nu 5.900 Belgische handelaren op de app aangesloten en we hebben intussen 7,7 miljoen maaltijden kunnen redden. Voor eten dat je in de app koopt, betaal je maximaal een derde van de normale winkelprijs.»

HUMO Voedselverspilling tegengaan vraagt wel flexibiliteit.

POORTMANS «Ja, hoe laat je de overschotten kunt ophalen, verschilt per winkel, maar meestal is dat in het laatste halfuur vóór de sluiting: bij een bakker tussen 17.30 en 18 uur, bij spaghettiketen Bavet moet je wachten tot 21.30 uur. Bij Lunch Garden kun je net vóór de middag de overschotten van de dag ervoor ophalen, zodat je meteen je lunch kunt scoren, en net voor de avondshift de overschotten van de middag.»

HUMO Wat zijn de populairste producten in de app?

POORTMANS «De overschotten van bekende restaurants of hippe bakkers verkopen snel uit, maar op het einde van de dag is een heel groot deel van de etenswaren op de app verkocht geraakt. Bij mij in de buurt zijn ook bij Carrefour elke avond de pakketjes weg.»

HUMO Ook in eigen huis gaan veel voedingswaren onnodig verloren. Jullie zetten bewustwordingscampagnes op en geven tips om verspilling tegen te gaan.

POORTMANS «Drie op de vier Belgen kennen het verschil niet tussen de formuleringen ‘te gebruiken tot’ en ‘tenminste houdbaar tot’, en dat alleen al leidt ertoe dat 10 procent van het eten bij mensen thuis verloren gaat. ‘Te gebruiken tot’ wil zeggen dat je het product veiligheidshalve beter niet meer eet na de aangegeven datum. ‘Tenminste houdbaar tot’ is een kwaliteitsgarantie: kijk, ruik en proef na die datum, want vaak is het product nog eetbaar (37). Droge rijst of pasta en zelfs het potje yoghurt in je koelkast zijn veel langer houdbaar dan de datum op de verpakking.»

HUMO Wat doen we nog verkeerd?

POORTMANS «Fruit en groenten bewaren we vaak niet goed: daardoor verdwijnt één op de drie vruchten of groenten die we kopen in de vuilnisbak. Veel mensen bewaren bananen bij de andere vruchten, maar doordat bananen ethyleen uitstoten, rijpen de andere vruchten dan veel te snel (38).»

KLEINTJES IN DE KEUKEN

Ook wie alle voedingswaren op de juiste manier bewaart, verspilt vaak euro’s in de keuken.

JELLE BEECKMAN (The Messy Chef) «Het begint bij het samenstellen van je weekmenu. Veel mensen kopen groente voor elke dag van de week, maar vaak heb je aan vier soorten groenten per week genoeg (39). Met z’n tweeën eet je bijvoorbeeld zelden een hele bloemkool of witte kool op, die kun je gerust in twee maaltijden verwerken.»

HUMO We moeten dus creatiever koken?

BEECKMAN «Ik preek als kookboekenschrijver een beetje tegen mijn eigen winkel, maar ik durf af te wijken van recepten en vervang ingrediënten met wat ik in huis heb liggen (40). Afgelopen week heb ik pesto gemaakt met een restje rucola, dat hoeven niet per se basilicum en pijnboompitten te zijn.

»Het is wel essentieel dat je een goed overzicht hebt van wat je in huis hebt. Ik ben niet de ordelijkste persoon, maar een opgeruimde koelkast en dito diepvriezer (41) zijn heilig voor mij. Als het een rommeltje is, ga je vanzelf dingen dubbel kopen, en dan wordt de koelkast gewoon een tussenstapje naar de vuilnisbak. Op zondag eten wij vaak de koelkast leeg door alle restjes te verwerken in een quiche of Thaise ramen of op een tortilla.

»Als je wat te veel hebt gekookt, vries het dan in (42). Ik heb een speciaal vak in mijn diepvriezer met kant-en-klare sauzen en gerechten. Het is ook sympathiek om te delen met de buren (43), en als het aardige mensen zijn, krijg je later wel wat terug. Ooit heb ik een overschot aardbeien uitgedeeld, en nu krijg ik van alle buren kinderspeelgoed.»

HUMO Op het gasverbruik zouden we in de keuken ook veel kunnen besparen. Eieren hoeven maar een minuut te koken en kunnen dan nog tien minuten in het hete water blijven liggen (44).

BEECKMAN «Klopt, sommige dingen hoeven niet zo lang op het vuur te staan als mensen denken. Spaghettisaus wordt lekkerder als je ze lang laat pruttelen, maar ze is minstens zo lekker als je ze een dag eerder maakt en een nachtje laat staan (45). Doe tijdens het koken ook altijd het deksel op de pan, zodat je het vuur lager kunt zetten, en probeer meerdere dingen klaar te maken in dezelfde pan (46).»

HUMO In sommige gevallen kun je ook koken met de magnetron.

BEECKMAN «Dat is goedkoop en snel, omdat je niet hoeft te wachten tot het water kookt (47). Prik een paar gaatjes in een rauwe aardappel, leg hem een paar minuutjes in de magnetron op 750 watt en je hebt een heerlijke gepofte aardappel.»

HUMO Op eten uit blik mogen we ook niet neerkijken, vertelde je eens.

BEECKMAN «Bonen uit blik kosten niet veel en kun je in veel gerechten kwijt. Kikkererwten en witte bonen vullen ook goed en kun je gebruiken als vleesvervanger in een gerecht (48), wat ook veel bespaart. Olijven uit blik zijn net zo goed als die van de versafdeling. Voeg er zelf wat knoflook aan toe en je spaart opnieuw 1,50 euro uit (49). Vis uit blik, zoals ansjovis, gebruik ik ook geregeld, en de olie uit het blikje (50) kun je daarna gebruiken in een heerlijke koude pastasalade, met zongedroogde tomaatjes erbij.»

ZUINIG MET ENERGIE

Kies voor led-lampen (51), koop stekkerdozen met schakelaars en vermijd sluipend verbruik van apparaten die op stand-by staan (52), hang in de zomer de kleren aan de lijn in plaats van de droogkast te gebruiken (53), laad uw telefoon op uw werk op (54) en ontdooi de diepvriezer regelmatig (55). Zo bespaart u makkelijk een paar honderd euro op uw energiefactuur. Maar om de kosten écht te drukken, moet u iets aan uw warmwaterverbruik doen.

JOHAN ALBRECHT (professor economie en energiespecialist UGent) «Twee derde van de energiefactuur is wat je betaalt voor het verwarmen van water voor de radiatoren en voor je douche of bad. Gas is nu vier keer duurder dan in juni vorig jaar, dus loopt de rekening snel op. Zeker mensen met een lager inkomen kunnen niet anders dan besparen.»

HUMO En hoe doen we dat?

ALBRECHT «Een makkelijke ingreep is je gedrag aanpassen. Koop een douchetimer van 10 euro en probeer de douchebeurt te beperken tot vier minuten (56).

»Nog een kostbare tip: zet je thermostaat iets lager (57). Je went sneller dan je denkt aan een temperatuur, en als je de thermostaat geleidelijk verlaagt, kun je veel uitsparen. Ga van 21 naar 20 graden, drie dagen later naar 19 en eventueel nog eens vijf dagen later naar 18 graden. Dat is verteerbaarder dan bruusk te verlagen van 21 naar 18 graden.

»Doe je zittend werk, dan neem je best geregeld een pauze om vijf minuutjes eenvoudige oefeningen te doen (58), zoals even de trappen op en af lopen of wat fitnessen. Zo stimuleer je de bloedcirculatie, het is gezond en je hebt het direct weer een halfuur lang heerlijk warm.»

HUMO Is een slimme thermostaat ook een slimme aankoop?

ALBRECHT «Als je op vaste tijden thuiskomt en naar bed gaat, kan dat interessant zijn (59). Dan zorgt de slimme thermostaat ervoor dat de juiste ruimtes op het juiste moment worden verwarmd.

»Heb je geen slimme thermostaat, dan loont het om een halfuur voor je naar bed gaat, de verwarming alvast uit te schakelen (60).»

HUMO En dan zijn er grotere investeringen, zoals zonnepanelen, een warmtepomp…

ALBRECHT «Je begint het best met je woning goed te isoleren (61). Dat is een zware investering, je bent al snel 50.000 tot 100.000 euro kwijt. Het meeste rendement haal je door de gevel te isoleren, zodat je het warmteverlies sterk beperkt.

»Als de isolatie in orde is, kun je nagaan hoe je energie produceert (62). Een warmtepomp is zeker geschikt voor relatief energie-efficiënte woningen, en je kunt er nog hoge subsidies voor krijgen. Zonnepanelen zijn zeer interessant als je een lagere elektriciteitsfactuur wilt, maar anders dan bij een warmtepomp zul je er niet het hele jaar door van kunnen profiteren. In de wintermaanden is de productie immers beperkt.»

HUMO Er zijn ook bedrijven die de zonnepanelen gratis komen leggen en je een vast laag energietarief garanderen (63).

ALBRECHT «Zo zijn er meer alternatieve formules die zeker het bestuderen waard zijn. Als je in een flatgebouw woont, kun je soms participeren in een zonneproject in de buurt (64), zoals panelen of zonneboilers op het dak van de lokale sporthal, die een aantrekkelijk rendement kunnen hebben.»

Als bonus geven we u nog twee gratis douchetips mee: zet een emmer in de douche terwijl u wacht tot het water warmer wordt, zodat u daarmee later de planten water kunt geven, en zoek op Spotify of YouTube naar playlists met 4 minute shower songs, om het korter douchen aangenaam te maken.

Verdien met vervoer

Niet alleen de energieprijzen gaan door het dak, ook tanken was nog nooit zo duur, al is het ene pompstation het andere niet.

MICH VERGAUWEN (VAB) «Het goedkoopst tank je bij een onbemand pompstation dat niet aan de snelweg ligt. Zo weet je ook meteen waar het het duurst is: bij bemande pompstations langs de snelweg. Op de website carbu.com (65) vind je een handige kaart waarop staat hoeveel brandstof in jouw regio kost.

»Een liter benzine is gemiddeld het goedkoopst in Henegouwen en het duurst in de provincie Luxemburg. Je hoort altijd dat je moet gaan tanken in het groothertogdom Luxemburg, maar dat valt tegen: als je een tank van 50 liter vult, bespaar je daar nu 2,50 tot 5 euro, dus dat is niet de moeite waard om erheen te rijden.»

HUMO Zijn er ook manieren om zuiniger te rijden?

VERGAUWEN «Ik kan meteen tien tips geven als je wilt.»

HUMO Heerlijk.

VERGAUWEN «Door anticiperend te rijden kun je veel besparen (66). Hou dus voldoende afstand, verander niet onnodig van rijstrook, vermijd bruusk remmen en hou zoveel mogelijk dezelfde snelheid aan. Door niet te snel te rijden (67) kun je ook veel besparen. Wie 100 km per uur rijdt in plaats van 130, bespaart maar liefst 25 procent brandstof.

»Als je een rood licht nadert, moet je het gaspedaal tijdig loslaten en de auto laten uitbollen (68). Dan wordt in de meeste auto’s de brandstoftoevoer automatisch afgesloten en rijd je dus gratis meters. Het is verbazingwekkend hoe ver een auto van 1.000 kilo zo nog kan doorrijden. Bij het starten moet je dan weer zo vlug mogelijk met de gewenste snelheid en in de hoogst mogelijke versnelling rijden.»

HUMO Nog zeven tips te gaan.

VERGAUWEN «Ruim de koffer op (69), want 10 procent meer gewicht zorgt voor 6 procent meer verbruik. Staan er raampjes open, dan verbruik je 5 procent meer (70), bij een te lage bandenspanning nog eens 2 procent meer (71). Laat de motor voorts niet onnodig draaien als je ergens langer stilstaat (72), gebruik de cruisecontrol (73), zorg ervoor dat de auto goed onderhouden is (74) en beperk het gebruik van de airconditioning en de achterruitverwarming (75). En de allerbelangrijkste tip: laat de auto staan als je hem niet per se nodig hebt (76).»

HUMO Of doe hem weg. Een gemiddelde benzinewagen zou 780 euro per maand kosten.

VERGAUWEN «Dat hangt natuurlijk af van het type wagen en welke verzekeringen je hebt, maar zeker voor mensen die sporadisch de auto nemen, kunnen autodeelplatformen zoals Cambio (77) interessant zijn. Er zijn steeds meer uitleenpunten, en je weet vooraf precies hoeveel een rit je zal kosten. Via een website als autodelen.net kun je ook je eigen auto uitlenen en er geld aan verdienen (78).

»Een nog beter alternatief is de elektrische fiets (79). Bij VAB testen we elk jaar elektrische fietsen en de kwaliteit is sterk gestegen. De accu’s worden steeds beter: met een volle accu leg je nu dubbel zoveel kilometers af als tien jaar geleden. De fietsen worden ook steeds lichter, waardoor ze interessanter zijn in combinatie met het openbaar vervoer.»

HUMO Een elektrische fiets is niet goedkoop.

VERGAUWEN «Het is een investering. Gemiddeld betaal je 2.714 euro voor een elektrische fiets, maar wie een fietsvergoeding krijgt van zijn werkgever, komt verrassend snel aan dat bedrag (80). De gemiddelde afstand naar het werk is 10 kilometer: met een fietsvergoeding van 23 cent per kilometer heb je in 2,5 jaar tijd je fiets terugverdiend. En dan hebben we het nog niet over alle autokosten die je uitspaart.»

Voor de treinreizigers hebben we nog een extra tip: hou bij wanneer de trein vertraging heeft en geef die door op de website van de NMBS (81). Het vergt een beetje administratie, maar bij herhaaldelijke vertragingen van 15 minuten kunt u een kwart van de ticketprijs terugbetaald krijgen, en bij aanzienlijke vertragingen de helft of zelfs het volledige bedrag.

KNIP DE KABEL

Ook de telecomfactuur is dit jaar weer flink gestegen. Er zijn weinig Europese landen waar je zoveel voor tv, telefoon en internet moet betalen, maar dat betekent niet dat u niets kunt doen.

JIMMY SMEDTS (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) «Consumenten kunnen aanzienlijk besparen door beter af te bakenen welke diensten ze echt gebruiken en daarna de beschikbare telecomaanbiedingen te vergelijken (82).»

HUMO Over hoeveel geld gaat het dan voor mobiele telefonie?

SMEDTS «We hebben voor een vergelijkende studie vier consumentenprofielen opgesteld – je belt weinig of veel, of gebruikt weinig of veel data – en bij drie van de vier profielen kun je de rekening gemiddeld met 50 tot ruim 100 euro per jaar doen zakken door van mobiele operator te veranderen. Dat is overigens vrij eenvoudig. Je hebt enkel een simkaart van de nieuwe operator nodig, je huidige nummer kun je behouden.»

HUMO Betalen mensen ook te veel voor vast internet?

SMEDTS «Ja. Uit onze laatste studie met zes profielen blijkt dat in sommige gevallen de factuur met 215 euro per jaar kan dalen. Voor wie wil veranderen van operator, is de Easy Switch-procedure uitgewerkt (83). Als je je klantennummer en Easy Switch-ID van je oude operator doorgeeft aan de nieuwe, zal die alles regelen en het oude contract opzeggen nadat de installatie bij jou is afgerond. Je kunt niet alleen je vaste telefoonnummer overdragen naar een nieuwe operator, maar ook je e-mailadres van je oude operator achttien maanden lang gratis behouden.»

HUMO Bijna alle Belgen zitten bij Proximus of Telenet. Zijn er nadelen als ik overstap naar een goedkopere, minder bekende provider als Edpnet?

SMEDTS «Die operator gebruikt de infrastructuur van Proximus, net als Cybernet en United Telecom. Mobile Vikings en Scarlet zijn trouwens twee huismerken van Proximus die dezelfde infrastructuur gebruiken. En de mobiele operator Orange maakt voor zijn vaste diensten gebruik van het kabelnetwerk van Telenet. Er is aldus voldoende keuze op de markt en door goed te vergelijken kun je heel wat besparen.»

HUMO Ook kabelknippen zou in de lift zitten.

SMEDTS «De zogenaamde cordcutters hebben geen traditionele telecombundel met vast internet, vaste telefonie en een klassiek tv-abonnement, maar enkel een vaste internetdienst. Via het internet kijken ze dan live of uitgesteld naar tv-programma’s, of ze betalen extra voor streamingdiensten als Netflix, Disney of Streamz (84). Ze kijken op hun tablet, gsm of tv op het moment dat het hen het best uitkomt. Je moet dan wel over een internetabonnement met voldoende data beschikken.

»Of het voor jou financieel interessanter is om enkel een internetabonnement met veel data af te nemen of toch een klassieke vaste telecombundel te nemen, kun je nagaan op onze tariefvergelijker bestetarief.be (85). Via de webpagina van je operator kun je via een eenvoudige link je verbruiksgegevens automatisch in de tariefvergelijker inladen en een correcte vergelijking laten uitvoeren.»

GRATIS GELD

Hebt u tijdens de eerste zomerse dagen oordopjes, zonnebrandcrème of een zonnebril aangeschaft? Ga dan eens na of u bij uw ziekenfonds een gedeeltelijke terugbetaling kunt krijgen. Het komt meestal ook een eind tegemoet in de kosten van jeugdkampen, schoolreizen, de oppas voor de kinderen, de sportclub en de aanschaf van middelen om te stoppen met roken (86).

BRECHT COENE (spaargids.be) «Veel mensen hebben geen zicht op de vergoedingen van hun ziekenfonds, laat staan dat ze weten wat de verschillen zijn met andere ziekenfondsen. Het ene ziekenfonds is niet beter dan het andere, maar de voordelen kunnen wel aanzienlijk verschillen. Zo krijg je bij het ene ziekenfonds meer terugbetaald voor geestelijke gezondheidszorg, terwijl je bij een ander een borstvoedingspremie krijgt. Het is dus zeker de moeite waard om ziekenfondsen te vergelijken en over te stappen naar het ziekenfonds die terugbetaalt wat voor jou belangrijk is (87). Op onze site hebben we een tool waarmee je de voordelen op een rij kunt zetten, want het kan lastig zijn om een goed overzicht te krijgen.

»Goed vergelijken loont trouwens niet alleen bij ziekenfondsen, maar bijvoorbeeld ook bij verzekeringen.»

HUMO Vertel.

COENE «Veel mensen sluiten een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering af bij de bank waar ze hun hypotheeklening hebben lopen, omdat ze dan korting krijgen. Maar de verschillen tussen de premies zijn zo groot, dat het kan lonen om een iets hogere rentevoet te aanvaarden en de verzekeringen elders af te sluiten (88). Als je dat goed uitzoekt, kun je op langere termijn zomaar 10.000 euro uitsparen.»

HUMO Is het eigenlijk nog een goed moment om de voorwaarden van de hypotheeklening te heronderhandelen met de bank?

COENE «Nee, dat moment is voorbij. Alleen voor wie tien jaar of langer geleden een krediet heeft afgesloten en nooit heeft geherfinancierd, kan het misschien nog lonen.»

HUMO Als de hypotheekrente stijgt, gaat ook de spaarrente omhoog, nee?

COENE «Er zijn aanwijzingen dat de spaarrentes zullen stijgen, maar op dit moment brengen de meeste spaarboekjes alleen het wettelijke minimum van 0,11 procent rente op.

»Pensioensparen en langetermijnsparen leveren meer op door het belastingvoordeel en zijn nog altijd interessante opties (89). Voor andere spaar- en beleggingsopties geldt: je hebt potentieel meer rendement, maar ook altijd meer risico.»

DUBBEL VAKANTIEGELD

Een klassieke besparingstip voor vakantiegangers is de reisverzekering te schrappen en de vakantie te boeken met een creditcard, omdat een reispolis vaak inbegrepen is. In de praktijk bevatten die verzekeringen echter heel wat uitzonderingen.

SIMON NOVEMBER (Test Aankoop) «Je kunt niet blind vertrouwen op de service van de kredietkaartverstrekker. Vergeet ook niet dat je wellicht de hele reis met de kredietkaart zult moeten betalen om aanspraak te kunnen maken op vergoedingen. Je moet bovendien goed uitzoeken wat gedekt is en wat niet. Is er een bagageverzekering bij? Een annuleringsverzekering? Een vrijstelling voor de huurwagen?»

HUMO Hoe besparen we op vervoer?

RANI PERMENTIER (reisblogger op youngwildfree.be) «Boek je vliegtickets via skyscanner.com (90). Die website vergelijkt de beste tickets en je kunt filteren op de goedkoopste optie. Soms heb je wel één of twee tussenstops, maar als je de tijd hebt, kun je honderden euro’s besparen. Wees ook flexibel met de reisdata: soms kan één reisdag verschil al meer dan 100 euro opleveren. Probeer voorts of je met handbagage kunt reizen, want dat scheelt veel geld en tijd (91).

»Op reis vermijd je beter taxi’s (92), want de prijs loopt snel op. Vaak is het openbaar vervoer een prima alternatief en in Aziatische landen kun je een scooter huren voor minder dan 5 euro per dag. Ik ben ook een fan van nachtbussen. Die zijn vaak zeer comfortabel, met bedjes en al, ze zijn een stuk goedkoper dan korte vluchten en je bespaart een overnachting uit (93).»

HUMO Ook goedkoop is je huis ruilen met andere mensen.

PERMENTIER «Ja, net als couchsurfen (94). Zelf kies ik meestal voor guesthouses of een privékamer in een hostel. Meestal zijn de prijzen op Booking.com het laagst, maar het kan altijd lonen om rechtstreeks met de verhuurder of het hotel contact op te nemen om te zien of ze nog lager kunnen gaan (95).»

HUMO Een beetje onderhandelen kan geen kwaad?

PERMENTIER «Ik onderhandel héél vaak. Als een hotel veel kamers overheeft, wil het je vaak wel een betere prijs geven. Als je iets wil kopen op een markt, kan onderhandelen ook lonen. In het ene land is dat wel gebruikelijker dan in het andere: in Turkije, Marokko en Zuidoost-Azië onderhandelt iedereen, in China en West-Europa gebeurt dat veel minder.»

HUMO Hoe hou je op de bestemming de uitgaven onder controle?

PERMENTIER «Ik hou ál mijn uitgaven, ook de kleinste, bij met de app Travelspend. Zo heb ik een goed overzicht en kan ik me aan mijn dagbudget houden (96). Ik mijd de toeristische en westerse restaurants, zeker bij drukke pleinen (97), maar ga op zoek naar de lokale eettentjes en streetfood: die zijn stukken goedkoper en vaak ontzettend lekker.

»Probeer ook zoveel mogelijk zelf te plannen en te boeken (98). Veel mensen kiezen voor het gemak voor georganiseerde vakanties of gaan naar reisbureaus, maar op het internet is zóveel informatie te vinden: de meeste activiteiten kun je gerust zelf organiseren.»

HUMO Een onverwachte kostenpost is soms het wisselen van geld.

PERMENTIER «Wissel sowieso geen geld op straat of in obscure wisselkantoortjes (99). Bij veel banken betaal je ook voor elke keer dat je geld afhaalt, soms tot 5 euro. Met sommige creditcards of bankpakketten kun je wel altijd gratis geld opnemen.

»Ik gebruik daarnaast de app Currency om snel de wisselkoers van de lokale munt te weten te komen (100). Zo hoef ik niet zelf aan het rekenen te slaan en zie ik meteen hoeveel geld ik uitgeef.»

HUMO We hebben zo al een mooi reisbudget bij elkaar bespaard. Nog een tip voor een goedkope bestemming?

PERMENTIER «De meeste landen in Zuidoost-Azië zijn ideaal als je een kleiner budget hebt. Je bent natuurlijk wel wat geld kwijt aan het vliegticket, maar als je drie of vier weken vakantie kunt nemen, dan kan ik het zeker aanraden. Vaak kun je daar vakantie vieren met een budget van 20 euro per dag, inclusief de activiteiten. Sri Lanka is het aller-, allergoedkoopste land waar ik al ben geweest. Je hebt daar al een heerlijke maaltijd voor minder dan 1 euro.»

HUMO En dat is (101)! Ik pak mijn koffers.