Hoe een slachtoffer zelf vermeende dader werd in de zaak-Pichal: ‘Tegen ons zei dat hij een Joepie was gaan halen, maar intussen werd hij misbruikt’

Acteur R.D.B., spilfiguur in de strafzaak rond Sven Pichal, werd in 2002 als kind van 13 zelf seksueel misbruikt. Door een twintiger die contact legde met de in die jaren erg omstreden chatbox van tv-zender VT4.

Op 25 mei 2002 titelt De Morgen op de voorpagina: ‘Pedofielen ronselen via chatbox VT4.’ Het artikel beschrijft het wedervaren van Antwerpenaar David (pseudoniem) en zijn op dat ogenblik 13-jarige zoon die via de chatbox van tv-zender VT4 contact had gemaakt met een 22-jarige man. Die wist hem na een chat van amper enkele minuten zo ver te krijgen om naar een plek vlakbij het Bouwcentrum te fietsen.

‘De man had hem meteen gevraagd om in zijn wagen te stappen en mee te gaan naar zijn woning in Hoboken’, zo wordt de vader in het artikel geciteerd. ‘Daar nam hij mijn zoon mee naar de slaapkamer. Hij heeft gepijpt, geneukt, alles erop en eraan. Daarna bracht de man de jongen terug naar het Bouwcentrum. Tegen ons had mijn zoon gezegd dat hij even de Joepie was gaan halen en enkele winkels had moeten doen om er nog één te vinden.’

Darkweb

Vandaag, 21 jaar later, staat het jongetje van toen als 34-jarige R.D.B. centraal in het onderzoek rond radiomaker Sven Pichal, zo wordt ons door meerdere bronnen bevestigd. Het was R.D.B. die op vrijdag 11 augustus in een etablissement in het centrum van Antwerpen een filmpje van seksueel misbruik van een kind liet zien dat eerder deze week door het Antwerpse parket werd bestempeld als ‘zeer ernstige feiten’.

Beeld RV

De 22-jarige misbruiker van R.D.B. werd destijds voorgeleid en ook veroordeeld. Het voorval leidde tot een publiek debat over toezicht op het toen nog erg nieuwe fenomeen van chatboxen. Een journaliste van deze krant deed zich voor het artikel in een VT4-chatbox genaamd ‘Older looking for younger’ voor als 13-jarige Jan. Ze had meteen contact met een 52-jarige man die wou afspreken.

Het voorval droeg er in aanzienlijke mate toe bij dat chatboxen beter zouden worden gemonitord en dat MSN een aantal in België aangeboden toepassingen verwijderde. Digitale kinderlokkers verhuisden naar het darkweb. Maar dat deed blijkbaar ook de volwassen geworden R.D.B.

Volgens onze informatie zijn op gegevensdragers van hem ‘enorm veel en heel zware beelden’ aangetroffen. R.D.B. leek er door bezeten. Een aanwezige die hem op vrijdag 11 augustus beeldmateriaal zag becommentariëren met B.D., stapte de dag zelf naar de politie.

Klacht tegen stiefbroer

Het verhaal van R.D.B. lijkt een illustratie van de door criminologen al vaak beschreven cycle of abuse. Het slachtoffer wordt dader. Het gebeuren met de VT4-chatbox is niet het enige dat bij R.D.B. wijst op een ernstig beschadigde jeugd.

Hij verbleef enkel in het weekend bij zijn destijds in de krant geciteerde gescheiden vader. Hij groeide hoofdzakelijk op in het nieuw samengestelde gezin van zijn moeder, met een stiefvader en een stiefbroer die zes jaar ouder was dan hij. Volgens mensen uit zijn entourage stapte R.D.B. twee dagen na het overlijden van die stiefvader in 2021 naar de politie met een klacht tegen de stiefbroer wegens seksueel misbruik. Die zou hem op zijn elfde hebben verkracht.

Volgens de entourage van R.D.B. werd de klacht geseponeerd vanwege het feit dat de stiefbroer ten tijde van de feiten 17 was. Het Antwerpse parket bevestigt dat in 2021 een dossier geseponeerd werd.

Sven Pichal blijft nog zeker twee weken opgesloten in de gevangenis. Beeld Tine Schoemaker

Volgens wat uitlekte over de eerste ondervraging van R.D.B. achtte hij zich ‘opgelucht’ door zijn arrestatie en verwijst hij daarin ook naar hoe hij als kind van 13 ooit werd ‘ontvoerd en misbruikt’. Hij erkent dat hij beelden van seksueel misbruik van kinderen bekeek en verspreidde, maar zegt dat hij dat niet deed omdat hij zich aangetrokken voelde tot minderjarigen. Hij zegt dat hij ‘zichzelf herkent in die beelden’.

‘Gedegenereerd’

R.D.B. is een niet zo bekende acteur-zanger die vooral actief is in de Antwerpse musicalwereld en weleens gastrolletjes had in tv-series op Ketnet en VTM. Volgens mensen uit zijn entourage zette het bericht van seponering van zijn klacht tegen zijn stiefbroer zijn wereld op zijn kop.

‘Hij is heel anders gaan leven’, zegt een kennis. ‘Hij is gewoonweg gedegenereerd. Hij begon intens cocaïne, lsd en xtc te gebruiken. Hij begon een relatie met een zestiger. Ze reisden samen regelmatig naar Thailand. Dat hij in het openbaar mensen confronteerde met wansmakelijke filmpjes, was niet eens zo uitzonderlijk. Heel veel vroegere kennissen meden hem. Wij waren trouwens verrast te horen dat hij Sven Pichal zou hebben gekend.’

Een oud artikel over wat de 13-jarige R.D.B. meemaakte. Beeld RV

Issabel De Fré, de advocate van R.D.B., laat in een mededeling weten dat haar cliënt zijn ‘volledige en transparante medewerking’ verleent aan het onderzoek. ‘Hij is zich bewust van het feit dat hij met ernstige problematieken kampt, waarvoor naar de gepaste hulp wordt gezocht. Het is enkel aan de rechter om een deskundig onderzoek te voeren naar de feiten en de persoonlijkheid van mijn cliënt, en niet aan de publieke opinie of de media.’

De Antwerpse raadkamer bevestigde half augustus al de aanhouding van R.D.B. Bij de beoordeling van de schuldaanwijzingen tegen Pichal en B.D. achtte diezelfde raadkamer woensdag een elektronische enkelband aangewezen. Doordat het parket beroep aantekende, blijven zij mee opgesloten in de gevangenis. B.D. is een 35-jarige werknemer van Zorgbedrijf Antwerpen die actief is in de theaterwereld.