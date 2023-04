Hoe Filip Dewinter een Chinese spion in België wilde houden: ‘Chinezen zijn geen bron van overlast’

VB-kopstuk Filip Dewinter was niet alleen jarenlang een uitslover voor de Russen, ook voor de Chinezen werkte hij zich de pleuris. Humo beschikt over een mail uit 2017 waarin Dewinter pleit voor een ultieme tussenkomst bij de toenmalige Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), om een Chinese spion voor uitwijzing te behoeden.

Vorige week was in Humo te lezen dat Theo Francken (N-VA) indertijd, als staatssecretaris voor Asiel en Migratie, aan partijgenoten de raad had gegeven zich terug te trekken uit Seviratus Aureus, een club voor militairen, ex-militairen, zakenlieden, politici en academici. Francken, staatssecretaris van 2014 tot 2018, had in de gaten dat de club mensen aantrok die te dicht bij Rusland en China stonden. Tegen Humo zei hij daarover: ‘Ik heb gewaarschuwd voor figuren die banden onderhielden met de Russen en Chinezen, mannetjes uit de entourage van Filip Dewinter (VB). Ik zat er niet ver naast, toch?’

Eén van ‘de mannetjes van Dewinter’ die Theo Francken noemde, was Vincent Van Akeleyen. Van Akeleyen reageerde op de uitspraak van Francken met een scherpe repliek: hij had alleen Russen en Chinezen leren kennen via Filip Dewinter en diens compagnon de route Frank Creyelman (VB).

Dat Filip Dewinter niet alleen bij de Russen, maar ook bij de Chinezen op goodwill kon rekenen, is geen geheim. In 2018 onthulde Het Laatste Nieuws dat de Belgische overheid het jaar daarvoor in alle stilte een Chinese diplomaat het land had uitgewezen: Changchun Shao, een vioolbouwer die met zijn vzw Europe China Cultural and Educational Foundation (ECCEF) de culturele banden tussen China en Europa aanhaalde. Hij werd verdacht van ‘inmengingsactiviteit’, een term van de Staatsveiligheid voor buitenlanders die in opdracht van een vreemde mogendheid in politieke instellingen infiltreren. Shao was, met andere woorden, een spion. Hij had lijntjes lopen tot op het hoogste niveau van de Chinese Communistische Partij.

Tijdens zijn vijfjarig verblijf in België beschikte de ‘informele diplomaat’ over een goed ingevoerde adviseur die hem introduceerde in invloedrijke kringen: Filip Dewinter. Dewinter regelde een rondleiding voor Chinese artiesten in het federale parlement en een handelsseminarie in het Vlaams Parlement. Hij tafelde met politici, de ambassadeur van Oezbekistan en een directeur van de federale politie. Hij vloog ook naar Kazachstan en China, en dat allemaal voor rekening van de vzw van Shao.

Het Laatste Nieuws had het over een kostendeclaratie van 25.000 euro voor het jaar 2017 alleen al. ‘Een absurd bedrag,’ zei Dewinter. Maar hij ontkende de feiten niet. Een gerechtelijk onderzoek werd geseponeerd. Maar nu is er een mail van Filip Dewinter van 20 augustus 2017 opgedoken. Daarin legt hij uit dat de toestand er benard uitziet voor Shao. De Vlaamse administratie van het departement Werk en Sociale Economie, onder leiding van minister Philippe Muyters (N-VA), is erachter gekomen dat de Chinees jarenlang zaakvoerder was in plaats van werknemer, zoals hij had beweerd. Als gevolg daarvan is de arbeidskaart van Shao ingetrokken en dreigt zijn verblijfsvergunning te vervallen. De diplomaat kan binnen de kortste keren het land worden uitgewezen.

Maar het is misschien nog niet te laat, suggereert Dewinter. Een ultieme interventie kan de minister misschien nog van mening doen veranderen. Citaat uit de mail: ‘Het is belangrijk om bij minister Muyters het belang van de activiteiten van meneer Changchun Shao te onderstrepen.’

De aansporing om actie te ondernemen is gericht aan Vincent Van Akeleyen, maar ook een Chinese medewerker van Shao krijgt de mail. Dewinter heeft Van Akeleyen informatie bezorgd om zijn interventie te stofferen. ‘De brochure van ECCEF, waarvan Shao de voorzitter is, toont aan wat ECCEF allemaal doet (de brochure heb je gisteren ontvangen). In 2015 organiseerde ECCEF nog een seminarie in het Vlaams Parlement met Voka, Flanders Investment and Trade, het Antwerps Havenbedrijf en allerlei firma’s en instanties uit China met als thema ‘Vlaanderen, een brug tussen China en Europa’.’

Dewinter vervolgt: ‘Wellicht is door de diensten van de Vlaamse regering een procedurefout gemaakt omwille van het feit dat meneer Changchun Shao niet de kans kreeg om zich tijdens de procedure te verdedigen. Op 28 augustus 2017 is er alsnog een verhoor met de sociale inspectie gepland. Er is beroep mogelijk, onder andere voor de arbeidsrechtbank, tot 8 september 2017.’

VINCENT VAN AKELEYEN «De bedoeling was dat ik contact zou opnemen met staatssecretaris Theo Francken. Hij zou de kwestie daarna bij zijn partijgenoot Philippe Muyters aankaarten, maar dat is niet gebeurd. Ik kreeg te horen dat de Staatsveiligheid al op de zaak zat en dat ik er mijn handen van moest afhouden.’

Theo Francken ontkent dat hij door Vincent Van Akeleyen is benaderd.

THEO FRANCKEN «Ik heb níét met Van Akeleyen gesproken. Met de hele zaak heb ik niets te maken.»

VAN AKELEYEN «Ik heb met een medewerker van het kabinet van Theo Francken gesproken.»

Oud-minister Muyters heeft geen weet van een poging tot beïnvloeding.

PHILIPPE MUYTERS «Ik gaf mijn dossiers altijd aan de administratie. En die handelde alles volgens de regels af. Wij deden niet aan favoritisme.»

Een welingelichte bron bij de administratie bevestigt dat: ‘Meneer Shao heeft beroep aangetekend tegen de intrekking van zijn arbeidskaart. Een dossier in beroep belandt automatisch op het bureau van de minister, maar hij heeft dat netjes aan ons overgemaakt.’

In ieder geval: hulp kon niet meer baten voor Changchun Shao. In oktober 2017 vliegt hij, met vrouw en kinderen, terug naar China.

BEDRIEGLIJK OPZET

Bij de mail die Filip Dewinter naar Vincent Van Akeleyen stuurt, voegt hij de correspondentie van Shao en zijn vrouw Zhuowei Gu met de administratie van het departement Werk en Sociale Economie. Dat is verhelderende lectuur.

Changchun, zo staat er te lezen, heeft vijf jaar lang een arbeidskaart gehad terwijl hij al die tijd onmogelijk als werknemer kon worden beschouwd: bij de vier ondernemingen waar hij aan de slag was, ‘zijn er constructies opgezet met schijnzaakvoerders om te verbergen dat de heer Shao de werkelijke zaakvoerder is’.

‘Het hele opzet van de eerste aanvraag tot arbeidsvergunning B voor de heer Shao (is) bedrieglijk gebeurd. De heer Shao was helemaal geen werknemer die in het kader van economische migratie naar België kwam. (…) Er werd enkel een constructie met een schijnzaakvoerder opgezet zodat de heer Shao een arbeidskaart en een verblijfsvergunning kon bekomen.’ Met de ondernemingen die Shao in werkelijkheid als zaakvoerder beheerde, ging het niet goed, volgens de documenten van het departement Werk en Sociale Economie: ze zijn ‘allemaal verlieslatend’. Er kan ook ‘geen enkele band (…) aangetoond worden met een Europese entiteit’ en ze hebben ‘geen economische meerwaarde voor België’.

De arbeidskaart van Changchun Shao wordt op basis van twee wetsartikelen ingetrokken: hij heeft gebruikgemaakt van ‘bedrieglijke praktijken’ en zijn tewerkstelling is ‘strijdig met de openbare veiligheid’. Dat laatste is een verwijzing naar het onderzoek van de Staatsveiligheid. Als gevolg van de intrekking van de arbeidskaart van Shao wordt ook de aanvraag van zijn vrouw voor een arbeidskaart geweigerd. Opnieuw verwijst de administratie naar ‘de openbare veiligheid’.

Toen Filip Dewinter zijn mail schreef, wist hij dus dat het bijna onmogelijk was om het vel van Shao te redden. Waarom deed hij het dan toch?

FILIP DEWINTER «Als meneer Shao in België wilde blijven, had hij een arbeidsvergunning nodig. We moesten minister Muyters en zijn administratie een dossier bezorgen met het bewijs van zijn activiteit als werknemer. (Cynisch) Meneer Van Akeleyen, die toen nog niet voor Humo werkte, was daar druk mee in de weer.

»Van Akeleyen verandert nogal eens van vriendenkring. Meestal introduceert hij zich in een nieuwe kring met het materiaal dat hij bij de oude heeft meegenomen. Hij is een rat.»

HUMO Waarom moest Vincent Van Akeleyen contact opnemen met Theo Francken en Philippe Muyters?

DEWINTER «Nogmaals, hij moest de bevoegde instanties overtuigen van de activiteit van Shao. Zo konden we misschien nog een arbeids- en verblijfsvergunning voor hem krijgen. Philippe Muyters, als Vlaams minister van Werk, en Theo Francken, als staatssecretaris voor Asiel en Migratie, waren daarvoor bevoegd.»

HUMO Waarom bent u zover gegaan?

DEWINTER «Denkt u werkelijk dat ik, Filip Dewinter, kopman van Vlaams Belang, overheidsdiensten met een vingerknip kan laten doen wat ik wil? Ver ben ik dus níét gegaan. Ik heb als parlementslid het enige gedaan wat haalbaar was: een dossier laten samenstellen. Het heeft overigens niets uitgehaald: Shao is, zoals u weet, het land uitgezet.»

HUMO U hebt als criticus van migratiefraude zo’n fraudeur door dik en dun verdedigd. Ziet u de ironie daarvan in?

DEWINTER «Ik heb me een tijdlang ingespannen voor de vereniging van meneer Chao. Een man die hier met vrouw en kinderen een bestaan wilde opbouwen, dat leek me legitiem. Ik zie geen ironie. Met de Chinese gemeenschap in Antwerpen heb je geen probleem van criminaliteit, drugsaanslagen en islamisering. Chinezen zijn geen bron van overlast.»