Hoe gaat het nu met Schild & Vrienden? ‘Van Langenhove dreigt irrelevant te worden. Zijn organisatie moet hem weer geloofwaardig maken’

Vijf jaar na de beruchte ‘Pano’-reportage gaat het proces-Schild & Vrienden volgende week eindelijk van start. Zes leden en de zelfverklaarde ‘eindbaas’ Dries Van Langenhove zullen zich moeten verantwoorden voor onder meer antisemitisme en aanzetten tot geweld. De heisa van de afgelopen jaren haalde de wind uit de zeilen van het radicaal-rechtse Schild & Vrienden, maar sinds Van Langenhoves ontslag als Kamerlid heeft de organisatie een tweede adem gevonden. Humo rolde zijn matten en trok op onderzoek uit.

Het is zaterdag 26 augustus in Ieper. Aan de vooravond van de IJzerwake vindt de Kameraadschapsavond plaats, een Vlaams-­nationalistische zangstonde.

Onder de pakweg honderd deelnemers tekent een handvol Schild & Vrienden-leden present. Op Instagram-video’s is te zien hoe ze op het einde van de avond een wedstrijdje pompen houden, terwijl op de achtergrond hardstylemuziek speelt – niet met­een ‘De blauwvoet’.

De nieuwe generatie Schild & Vrienden is een hechte groep radicale nationalisten die nog weinig te maken heeft met de beklaagden die zich volgende week moeten verantwoorden voor de Gentse rechtbank. Met velen zijn ze niet meer, zo lijkt het, maar klopt dat ook? Zijn deze jonge activisten anders dan hun voorgangers? En wat is er de voorbije jaren gebeurd met Schild & Vrienden?

TE EXTREEM

In september 2018 maakt een aflevering van het actua­programma ‘Pano’ op VRT 1 duidelijk dat leden van de jonge­renorganisatie Schild & Vrienden zich in gesloten chatgroepen te buiten gaan aan racisme, antisemitisme en nazi­verheerlijking. De leden organiseren online raids tegen politieke tegenstanders en infiltreren in organisaties zoals de Vlaamse Jeugdraad. Sommigen zijn actief bij Vlaams ­Belang en de N-VA.

Net vóór de reportage wordt uitgezonden, beginnen leden massaal berichten te verwijderen. Maar het is te laat, want het parket neemt de zaak serieus. Speurders kunnen de verwijderde posts bovenspitten en ondervragen tientallen leden. Kopman Van Langenhove verdedigt zich op sociale media en beschuldigt ‘Pano’-journalist ­Tim ­Verheyden van framing.

In de eerste maanden na de uitzending blijft Schild & Vrienden erg actief. Eind december organiseert Van Langenhove de ‘Mars tegen Marra­kech’, een betoging tegen het migratiepact dat de federale regering deed wankelen. Maar de ‘Pano’-reportage en de rechtszaak trekken toch een dikke streep door de ambities van Schild & Vrienden. Heel wat leden nemen na de reportage de vlucht vooruit. Zo dwingt een vertrouweling van Van Langenhove bij alle nieuws­redacties af dat hij niet meer bij naam wordt genoemd en dat het bezwarende ­beeldmateriaal uit de ‘Pano’-reportage niet wordt gebruikt. ‘Kort na de uitzending is hij onder druk van zijn familie uit Schild & Vrienden gestapt, anders zouden zijn ouders hem het huis uitzetten,’ klinkt het in zijn omgeving. Vandaag werkt hij als notaris.

EX-LID 1 «Ik ben weggegaan bij Schild & Vrienden omdat Van Langenhove te extreem was, vooral op het vlak van lgbtq-rechten. Ik was lang niet zo radicaal. Als zoekende student was ik via een ­rechtse studenten­beweging in de Schild & Vrienden-Facebookgroep beland. Er werd gedebatteerd en er passeerde weleens een rechtse meme. Maar de sfeer werd steeds extremer.»

EX-LID 2 «Er was vóór de reportage al onenigheid ontstaan in die Facebookgroep, omdat Van Langenhove te veel zelf wilde bepalen. Te extreme en te gematigde leden gooide hij uit de groep, uit angst voor lekken, en hij wilde geldschieters zoeken. Hij ging bijvoorbeeld op bezoek bij een afdeling van de Vlaamse serviceclub Marnixring om Schild & Vrienden voor te stellen en financiering te sprokkelen. Maar veel leden hadden daar vragen bij. Wat was het doel van Schild & Vrienden? We vroegen een duidelijke beginselverklaring, zodat we wisten waar we deel van uitmaakten. In het huis van ­Jonas ­Naeyaert, die later even woordvoerder van Vlaams Belang zou worden, heeft een stuurgroep vergaderd over de doelen van Schild & Vrienden.»

EX-LID 1 «Er kwam nooit échte duidelijkheid. De groep groeide sterk en Van Langenhove moest taken delegeren, maar in de praktijk kon hij de ­controle nooit loslaten. Daardoor zijn veel mensen afgehaakt en is de beweging ondergronds gegaan, bijvoorbeeld in die beruchte groep op Discord (online berichtenplatform dat vooral populair is bij gamers, red.), waar de wansmakelijkste memes werden gedeeld. Ik had daarvoor al afgehaakt. Vandaag heb ik niks meer te maken met ­extreemrechts.»

Andere leden blijven wel achter Van Langenhove staan en trekken in zijn zog naar Vlaams Belang. Ze werken achter de schermen bij de communicatiedienst, worden ­parlementsmedewerker of ­leiden lokale afdelingen.

De boksclub van Schild & Vrienden, die jongeren ‘mentaal en fysiek weerbaar moet maken’. Beeld rv

BOKSLES

Het is oktober 2020. Van Langenhove zetelt al een jaar als parlementslid in de Kamer en richt in volle pandemie een vzw op: Weerbaar. Het doel van die organisatie? Jongeren mentaal en fysiek sterker maken. Leden krijgen lessen boksen, kickboksen en thaiboksen. Twee Schild & Vrienden-leden – beiden nog steeds actief bij lokale afdelingen van Vlaams Belang – zijn medebestuurders van die vzw. De leden van de boksclub dragen tenues van Schild & Vrienden en plaatsen vaak actiebeelden online, met een Vlaamse vlag als achtergrond.

Voor de rest incasseert Schild & Vrienden zélf klappen. Vanaf de verkiezing van Van Langenhove belandt de beweging in een winterslaap, en de pandemie helpt ook niet. Bovendien wordt het populaire Instagram-account, met 25.000 volgers, offline gehaald wegens schendingen van de platformregels. Ook op ­Facebook verschijnt in 2020 en 2021 nauwelijks nog wat nieuws. Schild & Vrienden post in 2021 nog één video van een protestactie in Kortrijk, maar voor het overige wordt de organisatie een veredelde webshop waar je ­stickers, shirts en sokken kunt kopen, en waar je vooral efficiënt naar Van Langenhoves persoonlijke website geleid wordt. Kleine Schild & Vrienden-dele­gaties laten zich nog af en toe nog zien op een nationalistisch evenement, zoals de ­IJzerwake of het Heel-Nederlands Voetbaltoernooi van Voorpost, maar zonder engagement van de ‘eindbaas’, zoals Van ­Langenhove zichzelf in gesloten chatgroepen liet noemen, smelt ook de ambitie van de organisatie weg. Al ziet hij dat zelf anders.

DRIES VAN LANGENHOVE «Schild & Vrienden was in 2020 en 2021 niet minder actief, we waren alleen minder zichtbaar. In het coronatijdperk konden we geen foto’s posten van onze activiteiten, aangezien samenkomsten vaak verboden waren. Op de weinige sociale media die we overhielden, werden we ook gecensureerd of tijdelijk verbannen.

»Ook de gerechtelijke vervolging en de heksenjacht in de media speelden een rol. Vroeger verdrongen jongens en meisjes elkaar om op de foto te gaan bij een Schild & Vrienden-activiteit. Nu moeten we actief vrijwilligers zoeken om in beeld te verschijnen.»

Van Langenhove koesterde aanvankelijk grote plannen met zijn beweging. Hij wilde een app ontwikkelen en een mediakanaal starten om ‘de censuur van de mainstreammedia’ te counteren. Op sociale media is te zien hoe leden in 2020 aan een opnamestudio timmeren – één van de actiefste leden van Schild & Vrienden is schrijnwerker.

Maar een jaar later, in 2021, start Van Langenhove plots met ‘Kies Dries’, een persoonlijk mediaproject, in plaats van het geplande bredere mediakanaal.

HUMO Vanwaar die koerswijziging?

VAN LANGENHOVE «Er is geen koerswijziging: de opnamestudio van 2020 stáát er toch? Twee van de grote doelen van Schild & Vrienden zijn zo verwezenlijkt, want Vlaams-nationalisten hebben nu hun eigen boksclub én hun eigen mediakanaal.»

HUMO Maar het is wel een persoonlijk mediakanaal geworden.

VAN LANGENHOVE «‘Kies Dries’ moest slechts een onderdeel worden van ons bredere media-aanbod, dat verschillende schermgezichten en programma’s zou tellen. Maar omdat een grote financierder zich op het laatste moment heeft teruggetrokken, hebben we fors moeten besparen. Aangezien ik het enige schermgezicht was dat gratis wilde werken, hebben we ‘Kies Dries’ als eerste gelanceerd. Met succes. Mijn naam is immers een sterk merk geworden.»

Het mediabedrijf van Van Langenhove maakte in het eerste boekjaar 36.000 euro verlies en klokte vorig jaar af op 24.000 euro winst. Om de putten te vullen, kunnen trouwe kijkers van het mediakanaal ‘Kies Dries’ een abonnement nemen. Voor 5 euro per maand kunt u zich ‘rekruut’ ­noemen, voor 25 euro ‘­strijder’ en vanaf 125 euro per maand ‘veteraan’. Dezelfde militaire hiërarchie gebruikte Van Langenhove eerder al in de gesloten Schild & Vrienden-chatgroepen, toen op basis van trouw aan de organisatie. Strijders krijgen net als vroeger toegang tot een exclusieve chatgroep, veteranen krijgen de eer om geregeld te dineren met de eindbaas. Over het aantal abonnees wil Van Langenhove niets kwijt, ook niet na nadrukkelijk aandringen.

VAN LANGENHOVE «Zoals ieder jong bedrijf in de sector hebben wij eerst diep in de buidel moeten tasten om te investeren. Nu hopen we die ­investeringen terug te verdienen en het kanaal verder uit te bouwen. We hebben een enthousiaste groep abonnees, van wie velen intussen vrienden zijn. Ze dragen niet enkel financieel bij, maar ook op andere manieren.»

Het is twijfelachtig dat Van Langenhove zichzelf met die inkomsten kan onderhouden. De activist vraagt geregeld om financiële steun bij zijn volgers, naar eigen zeggen om zich te wapenen tegen de heksenjacht van justitie. Hij beweert dat hij inmiddels 142.000 euro aan gerechtskosten heeft moeten betalen. Of Van Langenhove financieel ondersteund wordt door Vlaams Belang of externe geldschieters, is onduidelijk.

De protestactie van Dries Van Langenhove tegen modemerk Balenciaga, omdat dat bedrijf ‘kinderen zou seksualiseren’. Beeld rv

MILJOENEN VIEWS

Door de ledenvlucht en de nakende rechtszaak lijkt Schild & Vrienden een stille dood te sterven, maar dat klopt niet. Van Langenhove laat zijn passieproject nooit helemaal los. Hij blijft als presentator van ‘Kies Dries’ polo’s van Schild & Vrienden dragen, en daagt zo vaak mogelijk op tijdens activiteiten.

In december 2022, net vóór het afscheid van Van Langenhove als parlementslid, verschijnt plots een flitsend filmpje in de oude stijl van Schild & Vrienden op sociale media. Een handvol kerels, met Van Langenhove op kop, protesteert voor het Brusselse filiaal van modemerk Balenciaga, omdat dat bedrijf in advertenties kinderen zou seksualiseren. Begin 2023 verschijnt opnieuw een strak gemonteerd filmpje online, dit keer over een protestactie tegen een voorleesmoment van een dragqueen in een Brugs museum. Van Langenhove noemt het voorleesmoment in de video ‘indoctrinatie en grooming van kleine kinderen’, en ziet er zelfs een vorm van pedofilie in. Het komt ook tot een opstootje met één van de organisatoren, wat groot wordt uitgespeeld in de montage. Zo keert de organisatie terug naar haar roots: provocatieve filmpjes, voorzien van Engelse ondertiteling, in de hoop om viraal te gaan.

De strategieën werken nog steeds. Het Balenciaga-filmpje haalt liefst 2 miljoen views op TikTok. Van Langenhove roept zijn volgers ook op om de Schild & Vrienden-video’s te downloaden en via hun persoonlijke kanalen verder te verspreiden. ‘Zo omzeilen we de censuur,’ schrijft hij. Het filmpje over het Brugse voorleesmoment wordt opgepikt en gedeeld op Twitter door een Deense aanhanger van complottheorieën. Het resultaat: meer dan één miljoen views.

Zowel Dries Van Langenhove als Schild & Vrienden zijn sterke merken gebleven. Schild & Vrienden telt meer dan 40.000 volgers op Face­book, en zowel op Instagram als TikTok heeft Van ­Langenhove zo’n 60.000 fans verzameld. Maar vooral via ­Telegram kan hij ongefilterd communiceren met zijn achterban. Op 1 juni, naar aanleiding van een geval van pedofilie in het nieuws, schrijft hij: ‘Door de verregaande normalisering van pedofilie hebben deze monsters steeds minder schaamte. Het wordt tijd dat we eens een paar voorbeelden stellen,’ gevolgd door een emoji van een doodskist.

VAN LANGENHOVE «Ik vind dat de doodstraf ingevoerd moet worden voor recidiverende kinderverkrachters. Uiteraard enkel met waterdicht bewijs en via de rechtbank. Ik heb die post later ook aangepast om dat te verduidelijken.»

Hoe dan ook is 2023 een vruchtbaar jaar voor Schild & Vrienden, met opmerkelijk meer activiteiten, acties en video’s dan voorheen. De leden van Schild & Vrienden trekken ook vaak naar het buitenland om te betogen. Begin september gaan ze vijf dagen op retraite voor wat ze de Schild & Vrienden-zomeruniversiteit noemen.

HUMO Is Schild & Vrienden opnieuw uw prioriteit?

VAN LANGENHOVE «Ik heb nu wat meer tijd. Het is logisch dat ik me intensiever kan ­inzetten voor onze beweging.»

EX-LID 2 «Schild & Vrienden was vanaf het begin een vehikel voor Dries om zichzelf te lanceren. Het verbaast me niet dat hij nu teruggrijpt naar zijn oude merk.»

EX-LID 1 «Schild & Vrienden is niet meer de massale online­beweging van vroeger, en het is ook geen memefabriek meer. Maar de vereniging leeft duidelijk wel weer. De grote constante zal altijd zijn dat Van Langenhove centraal staat.»

EX-LID 2 «De rechtszaak zal hem nog wat publiciteit opleveren, maar daarna riskeert hij irrelevant te worden. Hij is geen politicus meer, gewoon een activist zonder organisatie of duidelijke achterban. Zijn geloofwaardigheid moet ergens vandaan komen, en wellicht lukt dat het best als leider van Schild & Vrienden.»

Schild & Vrienden-­lid L. is al jaren bevriend met Van Langenhove. Hij diende in het Vreemde­lingen­legioen en wordt in de gaten gehouden door de veilig­heids­diensten. Beeld rv

KALASJNIKOV

De beklaagden die zich dinsdag in de rechtszaal moeten verantwoorden, laten zich nog zelden zien op de activiteiten. Sommigen, zoals ­J.­V., actief bij Vlaams Belang en medeoprichter van de boksclub Weerbaar vzw, dagen wel nog geregeld op. J.V. vertegenwoordigt de oude garde. De Schild & Vrienden-organisatie van 2018 bestond namelijk vooral uit extreemrechtse studenten. Ze verspreidden radicale memes en boodschappen, en durfden ook online tegenstanders te intimideren, vaak in groep. De nieuwe generatie is anders: ze bestaat uit een handvol mannen die boksen, fitnessen en de natuur intrekken voor survivaltochten. De meesten kunnen werken met vuurwapens. Veel jongelingen zijn diepgelovig. Ze verheerlijken de ­traditionele christelijke waarden en volgen ze ook strikt: ze waarschuwen voor porno, alcohol en ‘de genderideologie’, sommigen trouwen jong en poseren met een bijbel op foto’s.

Humo hield de nieuwe generatie en de overgebleven oudgedienden de voorbije maanden in de gaten via een vals profiel op sociale media. De gevaarlijkste onder hen is ongetwijfeld ­L. uit Halle, in het wereldje bekend als ‘Victor Hugo’. L. is al jaren bevriend met Van Langenhove. Zijn gespierde lijf staat vol tattoos, waaronder een zwarte zon op de borst, een symbool van de Duitse SS.

L. dient vijf jaar in het 13de regiment van het Franse Vreemdelingenlegioen, een infanterie-eenheid. Na vijf jaar dienst volgt L. een militaire opleiding bij de ­European ­Bodyguard and Security ­Service ­Association (EBSSA). Die firma is gevestigd in ­Servië en staat volgens westerse ­veiligheidsdiensten onder invloed van de Russische geheime dienst. De spierbundel uit Halle reist ook dikwijls naar Oost-Europa als instructeur voor de opleiding tot maritieme veiligheidsspecialist – inclusief trainingen met kalasjnikovs en scherpschuttersgeweren. Op Instagram maakt hij duidelijk dat hij bereid is om te vechten: ‘Violence isn’t the only answer, but it is the final answer.’

Volgens onze informatie wordt L. al jarenlang van nabij in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten.

HUMO Meneer Van Langenhove, u wilde toch geen te radicale figuren in Schild & Vrienden?

VAN LANGENHOVE «De veilig­heidsdiensten waarover u spreekt, zijn ook binnengevallen bij twintig activisten van Schild & Vrienden. Ze hebben doodbrave mensen behandeld als terroristen. Aan hun ­oordeel hecht ik dus geen belang.»

HUMO Waarom houden ze L. dan in de gaten?

VAN LANGENHOVE «De veiligheidsdiensten worden door het Belgische regime onder druk gezet om de illusie te wekken dat wij, Vlaams-nationalisten, gevaarlijk zijn.»

HUMO Gelooft u dat echt?

VAN LANGENHOVE «L. wordt door de media belasterd en geframed. Jullie doen alsof hij een gevaarlijke man is door enkele foto’s uit de context te trekken, zonder erbij te zeggen dat L. werkt als instructeur voor mensen die vrachtschepen bewaken tegen piraten. Zulke mensen zijn geen doetjes, en gelukkig maar.»

Schild & Vrienden-lid T. stond erom bekend te dwepen met Hitler. Hij ging in dienst bij de marine en is lokaal actief bij Vlaams Belang. Beeld rv

LINK MET BAUDET

Het prominentste lid van de nieuwe generatie, en sinds dit jaar ook het gezicht van sommige video’s op de kanalen van Schild & Vrienden, is de West-Vlaamse twintiger ­T. Als tiener stond hij er bij zijn Chiro-afdeling al om bekend dat hij dweepte met ­Hitler. Zijn passie in die periode is airsoft: het naspelen van oorlogsscenario’s met valse wapens, een populaire bezigheid in extreemrechtse middens. Later voegt hij de daad bij het woord, want hij gaat in dienst bij de ­Belgische marine. Op Instagram pronkt hij met een jachtwapen, en onder een foto van zichzelf tijdens een boksles schrijft hij: ‘Komt straks de harde strijd, wij zijn bereid!’, een regel uit een Vlaams-nationaal strijdlied uit 1937. De jonge kerel is een devoot christen. Zijn partner, met wie hij al jong trouwt, is ook een toegewijd Schild & Vrienden-lid. T. is lokaal actief bij Vlaams Belang.

Een tweede Schild & Vrienden-kernlid is een Limburgse kerel van 19. Hij bezoekt begraafplaatsen van nazi’s en houdt er een radicaal-katholieke taal op na. ‘Ik haat Satan en al zijn werken,’ schrijft hij over transgender personen. Op Instagram Stories – boodschappen en beelden die na 24 uur automatisch verdwijnen – deelt hij symbolen uit de nazipropaganda en foto’s van zichzelf onder nazistische marsmuziek. H., een derde prominent lid, ­heeft net als T. West-Vlaamse roots en een verleden in de ­Belgische defensie: hij studeerde voor ingenieur aan de ­Koninklijke Militaire School.

Een ander belangrijk lid, ­D., nog een fervente airsofter, oefent op schietbanen en tekent steevast present op de bokslessen van Van Langenhove. Hij is met zijn 28 jaar iets ouder dan de jonge garde en is al jaren actief bij Schild & Vrienden. D. heeft een relatie met een Nederlandse die actief is bij Forum voor Democratie, de Nederlandse radicaal-rechtse partij van ­Thierry ­Baudet. D. is daarmee een goede vertegenwoordiger van de internationale ideologie van Schild & Vrienden: de groepering steekt dikwijls de grens over om gelijkgezinde organisaties te steunen in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk.

Zo onderhouden ze nauwe contacten met La Citadelle, een Noord-Franse actiegroep die gelinkt is aan de ontbonden extreemrechtse jongerenbeweging Génération Identitaire. Er is ook veel contact met het Zwitserse Junge Tat, een organisatie waarvan meerdere leden – steevast in bivakmutsen – ooit vervolgd werden voor verboden wapenbezit. Dit voorjaar komt bovendien een delegatie van de neofascistische Italiaanse organisatie ACT op bezoek om mee actie te voeren én te kickbocksen met Schild & Vrienden. In april gaan de leden van Schild & ­Vrienden dan weer gretig op de foto met de Oostenrijker ­Martin Sellner, die een gecontesteerde lezing gaf in Leuven. Sellner is hét boegbeeld van de ­Europese identitairen. In eigen land moest hij, net als zijn kompaan Van Langenhove, voor de rechter verschijnen wegens haatspraak.

D. is tegelijk ook actief bij Vlaams Belang – hij stond in 2019 op een lijst – én bij ­Feniks, de beweging die in 2021 anti­vaxprotesten ­organiseerde. Feniks is deels ontstaan als afsplitsing van Schild & ­Vrienden, maar het actieve leden­bestand van beide organisaties overlapt nog steeds. ­Afhankelijk van de gelegenheid trekken de leden een polo van Schild & Vrienden of een bordeaux trui van Feniks aan.

De ijzersmid ­P., ook een West-Vlaming en een goede vriend van Van ­Langenhove, is al vanaf het begin actief bij Schild & Vrienden. Volgens een analyse van de ­berichten in de besloten chatgroepen was P., onder een alias, één van de twintig meest grofgebekte hardliners, al werd hij niet vervolgd. Toen Schild & Vrienden na 2018 leegliep, blijf hij actief. Wapenliefhebber P. oefent net als D. graag in schietstanden. Online noemt hij zich ‘Forge of Dietsland’ of ‘Son of Dietsland’. Op Instagram schrijft hij dat hij onlangs een spirituele ‘awakening’ heeft gehad en zijn leven wil wijden aan Jezus. Hij heeft een eigen Telegrampagina met enkele honderden abonnees en flirt dikwijls met neonazistisch gedachtegoed. Zo post hij een foto waarop hij Signal leest, het blad van de Duitse Wehrmacht. De quote die hij erbij plaatst, komt uit ‘Stormvogels aan het Dietse strand’, het lied van de Oostfronters. Hij dweept ook met de Waalse nazicollaborateur ­Léon ­Degrelle, die hij ‘een sleutelpoliticus’ en ‘een geweldige militaire leider’ noemt.

Leden poseren vaak met het ‘OK’-handgebaar of met melk, in extreemrechtse milieus allebei symbolen van blanke suprematie. Beeld rv

KEYBOARD WARRIOR

Rond die harde kern cirkelt nog een tiental leden dat soms opduikt op de wandelingen of tijdens de bokslessen. Een deel is ook actief bij andere organisaties. Eén van de jongelingen die tussen Vlaams Belang ­Jongeren, Feniks en Schild & Vrienden schipperen, noemt Schild & Vrienden in een podcast een ‘broederschap’. ‘Je bent er voor elkaar. Het is niet dat je elkaar opbelt als het niet goed gaat in de liefde of zo. Maar zelfs als je het niet over alles met elkaar eens bent, kun je op elkaar rekenen.’

De leden spelen online een belangrijke rol, want ze verspreiden het materiaal van Schild & Vrienden via sociale media. Maar ze delen en liken op Instagram ook antisemitische spotprenten en gewelddadige memes, zoals een filmpje van een anoniem Vlaams account waarin de maker ervan droomt om een zwarte man dood te schieten.

Sommige jongens die problematische berichten delen op Instagram, zijn amper 18 jaar oud. Staatsveiligheid waarschuwt sinds kort voor die evolutie. ‘Steeds jongere mensen radicaliseren in snel tempo achter het klavier van hun pc of smartphone,’ staat in het laatste jaarrapport. ‘In sommige gevallen ontpoppen ze zich tot haatpropagandisten en keyboard warriors die aanzetten tot haat en geweld. De grafische stijl en de ronduit gewelddadige inhoud van hun boodschappen vertonen zekere gelijkenissen met de verheerlijking van geweld door Islamitische Staat van enkele jaren geleden.’

Leden van Schild & Vrienden poseren vaak met het ‘OK’-handgebaar, in extreemrechtse milieus het symbool van blanke suprematie. Een ander populair thema is het drinken van niet-gepasteuriseerde koemelk. Dat is in nieuwrechtse milieus in de VS al langer een symbool voor blanke superioriteit, door de witte kleur en het geloof dat alleen het ­Kaukasische ras volledig lactosetolerant zou zijn. De scène uit de film ‘­Inglourious Basterds’ waarin de nazistische ‘jodenjager’ Hans ­Landa een glas melk leegdrinkt, wordt in Schild & Vrienden-middens gretig gedeeld. En op de Schild & Vrienden-zomeruniversiteit van ­begin september houden de leden ­volgens onze informatie een cantus waar de keuze vrij is: bier of melk. Schild & ­Vrienden-lid P. jubelt na dat weekendje op Instagram: ‘Raw milk reigns supreme.’ Verwijst hij daarmee naar het feit dat melk gezond is, of bedoelt hij dat het blanke ras superieur is? Het is een typische strategie van nieuwrechts: spelen met dubbelzinnigheid om zichzelf vrij te kunnen pleiten.

De vrouwelijke Schild & Vrienden-leden verspreiden dan weer conservatief-christelijke boodschappen. Sommigen leven als zogenaamde trad­wives, vrouwen die kiezen voor een traditioneel leven volgens ultratraditionele genderrollen. ‘Een dame draagt een jurk omdat ze er zo vrouwelijk en mooi uitziet voor haar echtgenoot,’ schrijft ­H., en ‘de belangrijkste taak voor een vrouw is een goede moeder te zijn.’

Een Schild & Vrienden-meme over pedofilie. Dries van Langenhove: ‘Ik vind dat de doodstraf ingevoerd moet worden voor recidiverende kinderverkrachters.’ Beeld rv

GEEN BEJAARDEN

Online leeft Schild & Vrienden dus weer, maar tijdens activiteiten daagt vaak hooguit een tiental leden op. Dat hoeft niet veel te betekenen, want ook tijdens de topperiode van Schild & Vrienden verzamelde Van Langenhove zelden meer dan twintig mensen. De kracht zat altijd in het digitale verhaal, in de memes en de virale video’s, al hoort Van Langenhove dat niet graag: hij wilde van Schild & Vrienden een massabeweging maken.

VAN LANGENHOVE «We wáren vroeger ook goed op weg om een massabeweging te worden, eentje die alles wat rechts en nationalistisch was in Vlaanderen overkoepelde. We hadden aanhangers van CD&V, Open VLD, de N-VA en Vlaams Belang, en we werden door allerlei partijkopstukken geraadpleegd. Maar sinds de lastercampagne die begon na ‘Pano’ hebben we een veel radicaler imago. Vroeger juichten directies van rusthuizen toen we aanboden om gezelschapsspelletjes te komen spelen met de bewoners, vandaag weigeren ze omdat ze bang zijn voor de reacties in de media.

»Nu, wij doen nog altijd veel liefdadigheidswerk en zijn heel actief, maar nu is het als actiegroep, niet meer als massabeweging. Onze activiteiten zijn nu veel minder open.»

HUMO Maar het plan van de massabeweging is begraven?

VAN LANGENHOVE «Zeg nooit nooit. We krijgen iedere dag aanvragen van mensen om lid te worden, maar als we die allemaal zomaar zouden aanvaarden, is het slechts een kwestie van tijd voor een enkeling iets doms zegt of doet.»

HUMO Hoeveel leden telt Schild & Vrienden?

VAN LANGENHOVE «Dat gaat u niet aan. Schild & Vrienden heeft trouwens geen leden maar wel activisten. Lidmaatschappen zorgen enkel voor juridische miserie.»

HUMO Zult u deelnemen aan de verkiezingen van volgend jaar?

VAN LANGENHOVE «Ik ben momenteel niet van plan om op te komen in 2024, nee. Ik kan een grotere rol spelen door in de maanden voor de verkiezingen iedere week virale video’s te produceren die miljoenen Vlamingen bereiken, dan door mijn tijd te verdoen tijdens commissiezittingen in het parlement.»

Van Langenhove heeft hoe dan ook een grote invloed uitgeoefend op Vlaams Belang. Eén van de vroegere kernleden van Schild & Vrienden richtte in het voorjaar V-Nieuws op, het mediakanaal van de partij. Voorzitter ­Tom ­Van ­Grieken verspreidt via zijn kanalen dan weer memes over ‘gender­ideologie’, volledig volgens Schild & Vrienden-traditie. En ook Vlaams Belang Jongeren lanceerde afgelopen zomer een idee dat bekend in de oren klinkt: vanaf dit najaar zal het overal in Vlaanderen bootcamps organiseren om jongeren ‘weerbaar’ te maken.