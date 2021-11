Hoe hard slaat het coronavirus dit najaar precies toe? De nieuwste cijfers in vijf grafieken

Uit de jongste coronacijfers van Sciensano blijkt dat er ondertussen al 2071 covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen liggen. Ook het aantal besmettingen blijft stijgen: tussen 30 oktober en 5 november waren het er dagelijks gemiddeld 7.867.

Uit de cijfers blijkt daarbij dat op werkdagen ondertussen de kaap van 10.000 nieuwe besmettingen wordt overschreden. Op maandag 1 november lag het aantal geregistreerde besmettingen lager omdat dit een feestdag was. In het weekend ligt het aantal altijd lager.

Ook de positiviteitsratio, het aantal besmettingen afgezet tegen het totaal aantal tests, blijft stijgen.

In de Belgische ziekenhuizen liggen nu 2071 covid-patiënten, waarvan 418 mensen op intensieve zorgen. In de periode van 2 tot 8 november werden elke dag gemiddeld 183,3 mensen opgenomen in de ziekenhuizen, een stijging van 21 procent.

In de Vlaamse provincies stijgen de ziekenhuisopnames het hardst, in Brussel is de IC-bezetting momenteel het hoogst.

Tussen 30 oktober en 5 november kwamen elke dag gemiddeld 20 mensen om het leven, een daling met 8 procent. Er stierven nu totaal al 26.200 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

(DM)