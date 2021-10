Hoe het komt dat jij op de vreemdste momenten een bloedneus krijgt en anderen nooit

Waarom krijgen sommige mensen regelmatig bloedneuzen en anderen nooit? In tegenstelling tot wat je vermoedt, heeft het niets te maken met een al dan niet abonnement op Royal Antwerp Football Club, maar wel met iets dat tegen het tussenschot van je neus geplakt zit.

De baas van een 24-jarige lezers dacht een moment dat zijn werknemer in elkaar getimmerd was, omdat ze met een prop papier in haar neus achter haar bureau zat. De werkelijkheid was dat de neus van de lezeres bij binnenkomst pardoes begon te bloeden. Iets wat ze vaker heeft, op de vreemdste momenten.

‘Vooral als het wat kouder is’, zegt ze. Of als ze gestrest is. ‘Zonder in mijn neus te zitten. Soms barst het gewoon open en moet ik wc-papier in mijn neus stoppen. Ik heb het één keer in de paar weken. Als ik een bloedneus heb gehad, is die daarna gevoelig en kan het zo weer gebeuren.’

‘Misschien heb ik gewoon een rare neus hoor’, schampert ze. Maar ze vraagt zich wel af of er een verklaring is waarom ze dit vaker heeft dan anderen. De oorzaak daarvan, zegt Guido Dees, KNO-arts in Tilburg, is waarschijnlijk een zwakke plek in het slijmvlies van de neus.

Hamburger op z’n kant

Het gaat om het slijmvlies dat tegen het neustussenschot geplakt zit. Dat flexibele tussenschot, legt Dees uit, is een soort hamburger die op z’n kant staat. In het midden het vlees: het kraakbeen. Daartegenaan, aan weerszijden, bloedvaatjes bedekt met een laag slijmvlies: de broodjes.

DEES «Dat neustussenschot is ‘een ware delta’ aan bloedvaatjes, vertakkingen van twee hoofdslagaders die het hoofd binnenkomen. Juist daarom is het kwetsbaar. Het slijmvlies dat de bloedvaatjes beschermt, kan kapot gaan: bijvoorbeeld door allergie of neuspeuteren. Eenmaal een beetje kapot, knapt er sneller een adertje, wat leidt tot een bloedneus.

»Dat gebeurt vaker als het koud is, want dan moet je slijmvlies harder werken. De lucht die je inademt via de neus, wordt door je neusslijmvlies bevochtigd en verwarmd, zodat je longen minder hard hoeven te werken. Hoe harder je slijmvlies werkt, hoe sneller een kwetsbare plek kan uitmonden in een bloedneus.»

Zwaartekracht zorgt voor extra druk

Ook bij warmte, als de bloedvaten zich verwijden, kun je sneller een bloedneus krijgen. Of als je bukt, dan zorgt de zwaartekracht voor extra druk op de neus. Stress kan eveneens een factor zijn, omdat dat de bloeddruk doet stijgen, aldus Dees, net als het geval is bij inspannende activiteiten.

DEES «Het kan heel vervelend zijn als je te pas en te onpas bloedneuzen krijgt. Ik heb werkelijk nog nooit iemand in mijn spreekkamer gehad die zei: ‘Nou, die bloedneus kwam nou eens even gelegen, wat supertof dat ik hem kreeg, hij was precies op afspraak!’ Het is juist lastig dat je nooit weet wanneer-ie komt.»

Gelukkig heeft Dees een redelijk eenvoudige tip voor de lezeres die haar mogelijk van dit euvel kan verlossen.

DEES «Breng een paar keer per dag neuszalf, zoals bijvoorbeeld vaseline, met een vinger aan de binnenkant van je neusvleugel. Knijp dan zachtjes in je neus, zodat de zalf zich goed verspreidt en ook je neustussenschot bereikt. Zo kan het slijmvlies herstellen, krijgt een betere conditie en worden bloedvaatjes minder kwetsbaar.

»Vaak werkt dat op termijn wel, en worden de onaangekondigde bloedneuzen minder. Mocht het nu niet werken, ga dan naar een KNO-arts. Die kan eventueel onder lokale verdoving een hardnekkig opspelend bloedvaatje dichtbranden.»

