Hoe praat je met kinderen over seksueel wangedrag? ‘Leer je kind nee zeggen, ook tegen de natte zoenen van een tante’

Nooit eerder werden de risico’s op grensoverschrijdend gedrag voor kinderen en jongeren zo zichtbaar als tijdens de uitzending van ‘BOOS’ over ‘The Voice of Holland’. Hoe praat je daar als ouder met je kind over?

Wat zegt het jongeren als ze thuis of in de klas horen dat 85 procent van het grensoverschrijdende gedrag door bekenden plaatsvindt? Of dat uit rapporten blijkt hoeveel mensen er slachtoffer van zijn? Achter cijfers en onderzoeksresultaten schuilt geen emotie. Dat is met de huidige ontwikkelingen rond ‘The Voice’ wel anders, zegt de Nederlandse Yvonne van Sark van jongerenadviesbureau Youngworks.

‘Deze berichtgeving komt binnen. De vraag waarom slachtoffers er nooit over konden vertellen, is heel interessant om met jongeren te bespreken. Soms ben je als opvoeder bij gevoelige thema’s op zoek naar een haakje. Nou, The Voice zit vol in de belevingswereld van je kind.’

Giechelgeheimen en pas-op-geheimen

De rel rond het televisieprogramma vormt volgens opvoedkundige Marina van der Wal dan ook een uitgelezen mogelijkheid om je kinderen te vragen of ze soortgelijke dingen meemaken in hun omgeving. ‘Hoe lastig is het dan om er iets van te zeggen? Naar wie zouden ze toestappen als hun iets overkomt? En dan moet je vooral niet teleurgesteld zijn als ze niet meteen jouw naam noemen. Het belangrijkst is dat ze de betrouwbaarheid van iemand leren inschatten.’

Daar kun je al op jonge leeftijd mee beginnen, zegt Van der Wal. ‘Praat met je kinderen over giechelgeheimen en pas-op-geheimen. Een giechelgeheim is iets waar je blij van wordt, bijvoorbeeld een cadeautje dat je stiekem maakt voor Vaderdag. Van een pas-op-geheim raak je verdrietig, kun je misschien niet slapen. Leer kinderen dat ze altijd, wat anderen ook zeggen, mogen vertellen als iets een pas-op-geheim voor ze is. Zo leren ze al op jonge leeftijd te vertrouwen op hun intuïtie. We moeten ze vooral niet bang maken. Wel weerbaar, zodat ze kunnen handelen als ze in een vervelende situatie belanden.’

Wendy van Dijk, Martijn Krabbe, Ali B, Stella de Geus, Douwe Bob, Kaylee Jane Landegent, Ilse DeLange, Eefje de Geus, winnares Yosina Rumajauw en Marco Borsato tijdens de finale van The Voice Kids in 2018. Beeld ANP Kippa

Leren luisteren naar eigen grenzen

Nee is oké, leerde Van der Wal haar eigen kinderen al op jonge leeftijd. Daar is opvoedcoach en psycholoog Joyce Akse het volledig mee eens. En het geldt ook in alledaagse situaties die grensoverschrijdend kunnen zijn. ‘Stel: je jarige kind krijgt van een tante altijd drie natte zoenen en vindt dat heel vervelend. Je wilt de tante niet teleurstellen, maar begrijpt ook dat je kind het niet wil. Dan is het goed om je kind te leren dat het naar zijn eigen grens mag luisteren. Dit is een goed moment om zo’n onderwerp aan te snijden.’

Met tieners wordt een gesprek misschien al ongemakkelijker, denkt Akse, maar het helpt als je het thema van tijd tot tijd laat terugkomen. ‘Ook zonder directe aanleiding. Dan gaat de beladenheid er vanaf.’

Sowieso moet je dit onderwerp levend houden, vindt Van der Wal. ‘Je kunt het niet even bespreken en er dan een vinkje achter zetten, zo werkt het niet. Nog belangrijker dan goede gesprekken is het voor oudere kinderen om als ouder het goede voorbeeld te geven. Laat zien dat je van je partner houdt, hoe je thuis met elkaar omgaat, werkt op die leeftijd vaak het best. Kinderen vinden het toch gênant om het met hun ouders over seks en intimiteit te hebben.’

Het gesprek breder trekken

Het vergrootglas dat nu over grensoverschrijdend gedrag ligt, zet jongeren volgens Van Sark zeker aan het denken. ‘De uitzending van ‘BOOS’ legt alles op tafel en is heel emotioneel. Het mooie van ‘The Voice’ was dat je er thuis altijd met zijn allen naar keek. Cola en chips erbij, op vrijdagavond met het hele gezin op de bank. Kinderen en tieners identificeerden zich met de jonge artiest, ouders met de vaders en moeders op de tribune. Dat maakt dat je de vermeende gebeurtenissen nu ook goed samen kunt bespreken.’

‘Praat samen over de machtsverhoudingen, de hiërarchische relatie in het programma die anders is dan bij leeftijdsgenoten onder elkaar. Kinderen ervaren die ook bij de sportclub of de jeugdbeweging. Er is veel aanleiding om het gesprek breder te trekken dan alleen het inzoomen op de bekende Nederlanders die nu worden beschuldigd.'

(Trouw)