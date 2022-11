Hoe scoort Hans Bourlon op Humo’s Deugmeter? ‘Mensen vochten omdat we suikerspinnen uitdeelden. Die dag is mijn idee over ‘gratis’ veranderd’

Humo zoekt en onderzoekt de gutmensch in bekende medemensen. Deze week: Studio 100-baas Hans Bourlon.

HANS BOURLON «Jaren geleden hebben we ons indoorpretpark in Hasselt op kerstdag opengesteld voor gezinnen die het niet breed hadden. Ze kregen gratis toegang, eten en drinken, en veel medewerkers werkten die dag vrijwillig.

»Zelf stond ik in het suikerspinkraam en ik kon vanop de eerste rij zien hoe het helemaal uit de hand liep. Bezoekers begonnen te hamsteren, sommigen wilden zeven suikerspinnen tegelijk waardoor anderen lang moesten wachten, er braken vechtpartijen uit en we hebben de politie moeten bellen. Achteraf concludeerden we…»

HUMO Dat de meeste mensen niet deugen?

BOURLON «Nee, we beseften: misschien hebben we dit vooral voor onszelf gedaan, om tijdens kerst een goed gevoel te hebben.

»Die dag is mijn idee over ‘gratis’ veranderd. Zodra je ook maar één centiem voor iets vraagt, zien mensen de waarde ervan in. Respect hangt vaak samen met een transactie.»

HUMO U hebt natuurlijk zelf behoorlijk wat centiemen.

BOURLON «Een groot deel van mijn geld zit in het bedrijf, maar ik heb een bepaald vermogen, ja. Daarmee wil ik mezelf ontplooien én een maatschappelijke meerwaarde creëren.»

HUMO Door goede doelen te steunen.

BOURLON «Ja, geld geven is één ding, maar nog kostbaarder is mijn tijd. De voorbije jaren heb ik tijd doorgebracht als buddy van minderjarige vluchtelingen. Eén van hen is Abdufatah, die op zijn 14de uit Somalië is gevlucht en op zijn 16de hier is aangekomen. Ik heb hem zien opbloeien, hij is een deel van onze familie geworden en ik heb geleerd om door zijn ogen naar onze wereld te kijken. Ik kan het iedereen aanraden: de vooroordelen over de ander verdwijnen en je krijgt een nieuwe blik op alles, van heel essentiële dingen tot frivoliteiten. Het concept vrije tijd, bijvoorbeeld. Uren gaan wandelen in de Ardennen zonder ergens heen te gaan, of rondjes rijden op een mountainbike in de modder: dat vond Abdufatah een hilarisch concept. En hij heeft een punt (lacht).»

HUMO Studio 100 profileert zich niet met zijn maatschappelijke engagement.

BOURLON «Het heeft ook iets dubbels. Doe je het om goed te doen, of voor de pr?

»We steunen wel degelijk een groot aantal goede doelen en helpen verenigingen om geld in te zamelen via ons platform Trooper, maar maatschappelijk gezien ben ik vooral trots op onze musicals. Daarmee graven we in beladen thema’s. ‘Daens’ gaat over de herkomst van onze welvaart, ‘40-45’ laat zien hoe polarisering een maatschappij verscheurt en ‘Red Star Line’ zal gaan over mensen op zoek naar een beter leven. Door de musicalvorm kun je mensen diep in zulke onderwerpen onderdompelen, en ze een andere kijk op de zaak bieden.»

HUMO U bent een boek over woke aan het lezen.

BOURLON «Het is een relevante discussie die helaas vaak blijft hangen in nonsensicale relletjes. Toen twee jaar geleden een film van K3 verscheen met de meisjes afgebeeld als farao’s, tweette iemand: ‘Dit is cultural appropriation.’ Het werd groot opgeblazen en ik zei tegen de persdienst: laten we dan maar onze excuses aanbieden aan Ramses II.»

HUMO Gelukt?

BOURLON «Ze hebben dat niet gedaan (lacht).

»Ook de zwartepietenkwestie is eigenlijk een symbooldiscussie voor een groot onderliggend probleem. Waar het écht om gaat: als mama of papa straks voor de Sint shopt op Bol.com, wie bezorgt dat pakketje dan? Dat zijn vaak mensen van niet-Vlaamse afkomst die op de arbeidsmarkt minder kansen krijgen, of het moeilijk hebben om op te klimmen op de ladder. Aan het andere eind van die ladder vind je dan weer vrijwel uitsluitend grijze cismannen zoals ik.»

HUMO Als CEO kunt u daar iets aan veranderen.

BOURLON «Ik ben er trots op dat twee van de drie topmanagers bij Studio 100 vrouwen zijn die zijn doorgestroomd vanuit het bedrijf, zonder dat daar quota voor nodig waren.

»Voor mensen van niet-Vlaamse afkomst is de uitdaging groter, dat speelt bij alle bedrijven. We moeten er samen op toezien dat die doorstroming wél gebeurt, dat we die mensen zien als een verrijking.»

HUMO Zou u zichzelf een wereldverbeteraar noemen?

BOURLON «Absoluut niet. Ik probeer gewoon een steentje bij te dragen.»