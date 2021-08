Hoe spuitjes op technobeats Duitsland van gedwongen vaccinatie moeten vrijwaren

Je laten vaccineren in een club tijdens optredens van bekende techno dj’s. In Berlijn kan het, maar in Duitsland twijfelen steeds meer beleidvoerders of dergelijke initiatieven wel zullen volstaan om een vaccinatieplicht te vermijden.

De stad organiseert deze week drie avonden de Lange Nacht des Impfens in de Arena club, een van de vijf vaccinatiecentra in de stad. Het feestconcept moet jonge Berlijners verleiden om zonder afspraak een prik van Pfizer of Janssen te komen halen.

Zulke acties zijn hard nodig, want de Duitse regering wil in tegenstelling tot landen als Frankrijk en Italië niemand verplichten zich te laten vaccineren (impfen). Toch is het de vraag of het die houding vol zal kunnen houden. Want terwijl het aantal besmettingen in Duitsland weer oploopt, verloopt de vaccinatiecampagne steeds trager. De meeste vaccinaties die nu gegeven worden, zijn tweede prikken.

Op dit moment is 55,1 procent van de Duitsers volledig gevaccineerd en daarmee is het land opeens geen koploper meer in Europa. Bondskanselier Angela Merkel zegt te streven naar een vaccinatiegraad van 90 procent voor 60-plussers en 80 tot 85 procent voor mensen boven de 12 jaar. “Het tempo van vaccineren is aanzienlijk vertraagd”, zei Merkel dinsdag tijdens een persconferentie. “We moeten het vaccineren gaan stimuleren.”

‘Wie van zijn vrijheid houdt, laat zich vaccineren’

De Duitse politiek worstelt met de vraag hoe zonder vaccinatieplicht ongevaccineerden toch kunnen worden overtuigd. Het werd dinsdag het hoofdthema van de bijeenkomst van de minister-presidenten van de Duitse deelstaten. De toon van Duitse politici lijkt steeds dreigender. Iedereen die “van zijn vrijheid houdt” moet volgens Markus Söder, minister-president van Beieren goed nadenken om over een vaccinatie, om zo niet beperkt te worden door maatregelen.

Als een eerste stap mogen Duitsers vanaf 11 oktober geen gratis test meer doen. “Wie het vaccinatieaanbod niet aanvaardt, kan er niet op blijven rekenen dat de belastingbetaler daarvoor betaalt”, zei de burgemeester van Berlijn, Michael Müller, na de bijeenkomst. Mensen die om gezondheidsredenen niet gevaccineerd kunnen worden, zwangeren en minderjarigen mogen wel gratis een test blijven doen.

Vaker testen voor toegang

Tegelijkertijd zullen ongevaccineerden op steeds meer plekken een negatieve test moeten overhandigen om toegang te krijgen. Op dit moment hoeven Duitsers nauwelijks een test te doen voor toegang, omdat het besmettingsaantal deze zomer laag bleef. Toch zal daar snel verandering in komen. De testplicht komt terug als een regio meer dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners heeft. Ongevaccineerden zullen dan een test moeten doen als zij bijvoorbeeld een ziekenhuis, verpleeghuis, kerk of evenement willen bezoeken.

Intussen zetten Duitse bedrijven en instellingen stappen die de regering niet bereid is te nemen. Zo kondigde het carnavalcomité van Düsseldorf aan komend seizoen alleen feestvierders te verwelkomen die gevaccineerd zijn of recentelijk hersteld van corona. Een negatieve test is niet voldoende. “Dat is niet genoeg om ons te beschermen tegen het virus”, zei voorzitter Hans-Jürgen Tüllmann tegen de Rheinische Post. “Hiermee willen we mensen aanmoedigen zich te laten vaccineren.” Ook het carnavalcomité in Keulen overweegt deze stap te nemen.

Angst voor een vierde lockdown

Veel Duitse bedrijven maken zich zorgen om de gevolgen van een vierde lockdown. Voor de bijeenkomst dinsdag smeekten vertegenwoordigers van de toerisme-industrie de regering om een nieuwe lockdown koste wat kost te voorkomen. Het Instituut voor de Duitse Economie (IW) waarschuwde dat een vierde lockdown het land tien miljard euro zou kosten. IW directeur Michael Hüther benadrukte daarom dat de vaccinatiecampagne nu echt op stoom moet komen.

Toch is niet iedereen het eens met de uitkomst van de bijeenkomst dinsdag. Vooral de stap om gratis tests af te schaffen werd bekritiseerd. Volgens FDP-politicus Wolfgang Kubicki is het “wettelijk dubieus” geld te vragen voor een test als deze een voorwaarde is om aan het dagelijks leven mee te kunnen doen. Ook Janine Wissler, voorzitter van Die Linke maakt zich zorgen: “Het stopzetten van gratis tests betekent alleen dat minder mensen zich zullen laten testen.”

(Trouw)