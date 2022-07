Hoe uitzonderlijk is de hitte en wat zeggen deze temperaturen over de rest van de zomer? We vroegen het aan weerman Frank Duboccage

U heeft het vast ook gemerkt: het is warm. Vandaag stijgt het kwik naar 35 graden, dinsdag misschien zelfs naar 40 graden. VTM-weerman Frank Duboccage geeft enkele tips: ‘Smeer je goed in, bescherm je hoofd en drink genoeg water, want zweten zullen we doen.’

Wat staat ons juist te wachten volgende week?

Duboccage: «Maandag en dinsdag zullen ongetwijfeld de warmste dagen worden. Maandag krijgen we al temperaturen van gemiddeld 35 graden, lokaal kan dat ook nog net iets warmer zijn. Dinsdag gaan we richting de 40 graden. Ik vermoed dat het vooral in het zuiden, aan de Franse grens, een fractie warmer zal worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het weerstation van Chièvres, dat nu 40 graden voorspelt. Het referentiestation in Ukkel geeft dan weer 38 graden aan. Het zijn natuurlijk ook maar voorspellingen. De voorspelde temperaturen verschillen van dag tot dag. Wat wel zo goed als zeker is, is dat het enorm warm zal worden. Voorlopig gaan de weermodellen er ook van uit dat er geen bewolking zal zijn en zullen we dus te maken krijgen met een brandende zon.»

Allen naar de kust dan maar voor verfrissing?

«Ook de weerstations aan de kust geven voorlopig 37 graden aan. We krijgen te maken met een warme zuid-zuidoostenwind waardoor er ook in de namiddag geen frisse zeebries zal opduiken. In de Hoge Venen zou het weleens iets minder warm kunnen worden. De 650 meter hoogte kan hier voor een koelend effect zorgen. In Elsenborn, enkele kilometers verder, wordt er voorlopig 35 graden voorspeld. Maar of het nu 35 of 38 graden is, warm zal het sowieso zijn.»

Welke maatregelen nemen we best als we buitenkomen?

«Blijf zo veel mogelijk uit de zon. Denk maar aan de Belg in Spanje die enkele dagen geleden stierf door een zonneslag. Dat zegt genoeg over het gevaar van zulke temperaturen. Doe niet gek. Ook uren gaan wandelen of fietsen lijkt mij geen schitterend idee. Wees verstandig. En als je dan toch een uitstap plant, smeer je dan goed in, bescherm je hoofd en drink genoeg water, want zweten zullen we doen.

«Denk ook nog aan de dieren. Zorg dat ook zij genoeg schaduw hebben. Laat paarden niet in de blakke zon staan en laat je hond of kat niet in de auto zitten als je ‘snel even’ naar de winkel gaat. Mensen vergeten soms hoe snel een auto opwarmt.»

Hoe uitzonderlijk zijn deze temperaturen?

«Als we dinsdag ook effectief te maken krijgen met 38 graden in Ukkel, is dat de op een na warmste dag sinds het begin van de metingen. Enkel in 2019 haalden we 39,7 graden. 38 graden komt daar wel heel dicht bij in de buurt. Het feit dat we dit nog maar een keer hebben meegemaakt, toont aan hoe uitzonderlijk dit is. Ook de 35 graden van maandag maken we niet elke zomer mee. Ook Spanje en Frankrijk krijgen te maken met uitzonderlijke temperaturen. Spanje zit nu al in de tweede hittegolf en deze zal meer dan een week duren, iets wat van 1975 geleden is.»

Kunnen we deze hoge temperaturen zien als een rechtstreeks gevolg van klimaatopwarming?

«Het is moeilijk om dit meteen te koppelen aan klimaatopwarming. We weten dat het ieder jaar warmer wordt maar klimaatopwarming bekijken we beter over een periode van 50 à 100 jaar. De opwarming van de aarde heeft er ongetwijfeld mee te maken, maar dat betekent niet dat het volgend jaar nog warmer wordt. Het kan best zijn dat er volgend jaar bijvoorbeeld geen hittegolf is in Spanje. Wie weet het jaar daarop weer wel.»

Wat zeggen deze temperaturen over de rest van de zomer?

«Daar kan je weinig over zeggen. Het kan nog alle kanten uitgaan. Dat het volgende week warm zal worden, betekent niet dat ook de rest van de zomer warm en droog zal zijn. Wel is het een mogelijkheid. Net zoals augustus nog volledig in het water kan vallen. Voor hetzelfde geld zitten we over twee weken met een zuidwestenwind en krijgen we de ene regenbui na de andere over ons heen. Dan zit iedereen alweer te klagen over een slechte zomer. Typisch België.»

