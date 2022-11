Hoezeer deugt Jan Peumans? ‘Toen ik hoorde hoeveel ik zou verdienen als Vlaams parlementsvoorzitter, viel ik van mijn stoel’

Humo zoekt en onderzoekt de gutmensch in bekende medemensen. Deze week: Jan Peumans (71), oud­-N­VA-­politicus en voormalig voorzitter van het Vlaams Parlement.

JAN PEUMANS «Deugden krijg je mee in je opvoeding. Ik vind het belangrijk om eerlijk en correct te zijn, om mededogen te hebben voor de ander en behulpzaam te zijn.»

HUMO Hoe bent u behulpzaam?

PEUMANS «Ik heb jarenlang aan dienstbetoon gedaan: uren en uren heb ik naar de ellende en de problemen van de mensen geluisterd. Dat leverde mij dankbaarheid op, en politieke belangstelling.»

HUMO Dus u deugde om er zelf beter van te worden?

PEUMANS «Is dat een probleem? Bij behulpzaamheid komt altijd opportunisme kijken. Als je vrijwilligerswerk doet en je voelt je er beter door, wat is daar dan op tegen? Ik heb jarenlang jeugdkampen geleid en ben met de Bouworde in het buitenland gaan werken. Dat doe je om anderen te helpen, maar ook voor het avontuur en de dankbaarheid.»

HUMO Wat is het onbaatzuchtigste dat u ooit heeft gedaan?

PEUMANS «Als pas afgestudeerde besloot ik om in de lokale politiek te stappen. Ik heb toen als schepen veel energie in de gemeente gestoken, zonder dat er perspectief was. Voor het geld moest ik het niet doen, integendeel, ik gaf een derde van mijn baan op en de vergoeding stelde toen weinig voor. Als vader van vier kinderen stond ik meestal in het rood.»

HUMO Met het salaris kwam het uiteindelijk wel goed, toen u voorzitter van het Vlaams Parlement werd.

PEUMANS «Toen ik hoorde hoeveel ik daar zou verdienen, viel ik van mijn stoel. Ik wilde dat loon flink verlagen, maar omdat dat niet meteen geregeld kon worden, heb ik een tijdlang elk jaar 25.000 euro weggeschonken aan goede doelen.»

HUMO Bent u ook bereid uw levensstijl aan te passen om de volgende generatie meer te gunnen?

PEUMANS «Als ze morgen tegen mij zeggen dat ik fors moet inleveren om de wereld beter te maken, zou ik daar geen probleem mee hebben.

»Mijn generatie is heel sober opgevoed, maar heeft uiteindelijk ook het meest verspild. Er is nu zoveel overvloed dat we sowieso anders moeten gaan leven. (Er komt een vrouw voorbij met een hondje in een wandelwagen) Kijk, dat bedoel ik, die decadentie! Ik heb me al voorgenomen om geen nieuwe kleren meer te kopen en alles wat ik heb, gewoon te verslijten.»

HUMO En zou u minder vlees eten?

PEUMANS «Gisteravond heb ik nog veganistisch gegeten. Dat doe ik geregeld voor het milieu en het dierenwelzijn, maar het is ook onder invloed van mijn kinderen.»

HUMO Vindt u het lastig om uw taalgebruik aan te passen aan de veranderende tijdgeest?

PEUMANS «Ik moet nu zeggen dat ik met een witte man spreek en niet met een blanke man. (Zucht) Dan denk ik: ga toch in de bomen hangen, al­stu­blieft.»

HUMO Tijdens de wokediscussie in ‘De tafel van vier’ van Gert Verhulst…

PEUMANS «Daar kijk ik niet naar, die Gert vind ik een zeikerd van een kerel. Ik heb één keer in zijn tv­programma gezeten en de manier waarop hij mij behandelde en vragen stelde, was zo respectloos. Ik ben daarna een paar keer gevraagd voor die boot van hem, maar dat heb ik geweigerd. Respect vind ik ook een belangrijke deugd.»

HUMO Over respect gesproken: een platte grap over bijvoorbeeld homo’s of Marokkanen, moet dat nog kunnen?

PEUMANS «Nee, ik word daar kwaad van, dat neigt naar onverdraagzaamheid. Ooit heeft Siegfried Bracke een homograp over Elio Di Rupo gemaakt en heb ik hem op zijn plaats gezet.»

HUMO Schuilt er iets van racisme in u?

PEUMANS «Ik discrimineer niet en uit mijn mond zul je geen racistische praat horen, maar in iedere mens zit wel een beetje racisme. Het gevoel dat je anders bent dan de ander. Zeker als je als blanke man bent opgegroeid in een regio met alleen maar blanke mensen.»

HUMO U bedoelt witte mensen?

PEUMANS «Zijn we klaar? (Vouwt een fietsknooppuntenkaart open) Ik moet nog mijn route naar huis plannen. Ik heb tien werkjaren lang 80.000 kilometer per jaar in een dure dienstauto gereden, nu probeer ik alles met de trein en de fiets te doen.»

HUMO Op de valreep nog extra deugpunten gesprokkeld!

PEUMANS «Ja meneer, er zit praktisch een heilige voor u.»

Deugscore: 81/100