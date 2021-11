Honderden QAnon-aanhangers zijn afgereisd naar Texas voor verwachte herrijzenis van JFK (die vooralsnog dood blijft)

Deel 568 in de compleet bizarre QAnon-saga in de Verenigde Staten. Sinds maandag verzamelden honderden aanhangers van QAnon - een beruchte beweging van complotdenkers - in de Amerikaanse stad Dallas. Volgens een profetie zou de vermoorde president John F. Kennedy er immers dinsdagavond terugkeren om Donald Trump opnieuw president te maken. En nee, dat is helaas geen grap.

Op social media was dinsdag een menigte QAnon-aanhangers te zien op het AT&T Discovery Plaza in het centrum van Dallas, vlakbij de plaats waar de 35ste president van de Verenigde Staten in 1963 werd vermoord. De complotdenkers verzamelden er al sinds maandag, in de hoop de terugkeer van de - we kunnen het niet genoeg benadrukken - al bijna zestig jaar geleden overleden president mee te maken.

There is currently a large crowd of what appears to be QAnon believers at the AT&T Discovery Plaza in downtown Dallas. A popular QAnon theory recently is that JFK Jr. of the Kennedy family will be making a big announcement at Dealey Plaza by the grassy knoll sometime tomorrow. pic.twitter.com/8L0Lw09wH7 — steven monacelli (@stevanzetti) 2 november 2021

QAnon is een inmiddels beruchte extreemrechtse beweging die fanatiek gelooft in een complottheorie over de deep state, een satanische cult - bestaande uit democratische politici, hooggeplaatste leden van de overheid en een hele schare aan linkse Hollywood-acteurs - die niet alleen de duivel aanbidt en kinderen aan pedofielen verhandelt, maar ook het bloed van baby's drinkt in de hoop eeuwig jong te blijven. Diezelfde cult ligt volgens QAnon aan de basis van de verkiezingsnederlaag van Donald Trump. Volgens hen saboteerde de cult de presidentsverkiezingen van 2020, omdat Trump - de grote held in dit complotverhaal - met hen zou afrekenen. Hij zou samen met het leger en de generaals op een dag de deep state ontmantelen en alle leden arresteren om te executeren.

Een klein clubje QAnon-aanhangers gelooft daarnaast ook in een profetie die voorspelde dat op 2 november rond 12.30 uur zowel John F. Kennedy (vermoord in 1963) als zijn zoon, de zeer creatief genaamde John F. Kennedy Jr. (overleden in een vliegtuigcrash in 1999) zouden terugkeren. Volgens de profetie heeft Junior zijn eigen dood destijds in scène gezet en zou hij dat dinsdag, samen met zijn uit de dood herrezen vader en een rits andere overleden beroemdheden, onthullen tijdens een concert van de Rolling Stones in Dallas. Junior zou zich daarna meteen vice-presidentskandidaat stellen voor de verkiezingen van 2024, om Donald Trump zo weer in het zadel te helpen.

Volgens prominente QAnon-aanhanger Michael Brian Protzman, die meer dan 100,000 volgers heeft op zijn Telegram-kanaal, zijn de Kennedy’s overigens directe afstammelingen van Jezus Christus. Die theorie is gebaseerd op een zelfbedacht soort numerologie, waarmee je zo ongeveer alles kan bewijzen wat je maar wil, zolang je creatief met cijfers goochelt.

There's a sizable crowd of QAnon believers in Dallas's Dealey Plaza, where they're convinced JFK Jr. and plenty of other dead celebrities will return. Lots of talk online about Kobe Bryant and Robin Williams. pic.twitter.com/HG8MgdHLFc — Will Sommer (@willsommer) 2 november 2021

Een QAnon-aanhanger genaamd ‘Patriot Dave’ postte maandagavond een live video van de bijeenkomst op YouTube. De aanwezigen die hij sprak kwamen naar eigen zeggen uit alle hoeken van het land - van Florida tot New York en California. Velen droegen een T-shirt met daarop ‘Trump-Kennedy 2024'.

Helaas gaf noch Kennedy senior, noch Kennedy Junior tot nog toe een teken van leven in Dallas - vermoedelijk wegens een verregaand geval van overlijden -, wat volgens Amerikaanse media tijdelijk even voor ontgoocheling zorgde bij de aanwezige fanclub. Maar omdat dit nu eenmaal geen groep mensen is die zich laat tegenhouden door waarheid, feiten of wat dan ook, kwamen enkele QAnon-believers al snel met een nieuwe voorspelling op de proppen: Keith Richards, gitarist van de Rolling Stones, is in werkelijkheid JFK. En dus was hij er gisteren wél.

Voor wie zich hoofdschuddend afvraagt wie in godsnaam dit soort verhaaltjes kan geloven: de menigte in Dallas vertegenwoordigt slechts een fractie van de grote QAnon-beweging, die al meermaals heeft laten weten het zelf óók volslagen onzin te vinden. Geheel in lijn van hun wereldbeeld vermoeden ze dat de gekke profetieën bewust de wereld zijn ingestuurd door de deep state, om de ‘echte’ QAnon-aanhangers voor schut te zetten.

Nooit een saai moment in Amerika, moet u maar denken.