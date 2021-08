‘Hoogtepunt uit de Belgische sportgeschiedenis na een uiterst bizarre finale’

Wie haar nagels goud lakt voor een Olympische finale, lijkt het lot te willen tarten. Maar Nina Derwael maakte de droom waar: goud op de brug met ongelijke leggers. Het derde Belgische eremetaal, na het brons van Matthias Casse en het zilver van Wout van Aert.

‘O, er komen tranen, ik zié het!’ Inge Van Meensel, die mooie VRT-mix van deskundigheid en vrolijke onbevangenheid, wist met haar ontroering geen blijf. Nina Derwael en haar coach Marjorie Heuls hadden elkaar zopas in een houterige omhelzing genomen nadat Derwaels score op het scorebord was verschenen: 15.200. Een hogere score dan even gevreesd, feilloos was Derwaels oefening aan de brug met ongelijke leggers immers niet geweest. Ook co-commentator Dirk Van Esser had het meteen gezien, dat kleine foutje in de laatste draai. En het hupje in de landing. ‘Ze stond stijf van de stress, ik heb haar nog nooit zo zien twijfelen’, moest hij toch even bekomen.

15.200 was Derwaels laagste puntentotaal op deze Spelen: in de teamfinale had ze de recordscore van 15.400 gehaald, in de allroundfinale 15.266. Daar was ze nu dus onder gegaan. ‘Als ze hiermee Olympisch kampioen wordt, is de rest door de mand gevallen en heeft Nina zich mentaal veruit het sterkst getoond’, vatte Van Esser de finale dan al mooi samen. Sunisa Lee, Derwaels grootste concurrente, was als eerste in actie gekomen. En door de mand gevallen. ‘Oei’, had Van Esser zich al vroeg een hoedje geschrokken, ‘heb ik nu gezien dat die combinatie er niet uit kwam?’ Zijn kennersoog had hem inderdaad niet bedrogen: ‘Nee, dit was geen topoefening.’

De toon voor een uiterst bizarre finale was gezet. Toen ook de Française er weinig van bakte, kon het goud Derwael - met nog vijf turnsters te gaan - al bijna niet meer ontsnappen. ‘De Russen en de Chinezen komen nog’, leek Van Esser wel nog even voor een nieuwe wereldorde te willen waarschuwen, maar verder dan deze Olympische finale reikte zijn uitspraak niet. De Russische echter viel van de hoogste legger, de Chinese op haar poep. ‘Wat een kerkhof! Onvoorstelbaar wat hier gebeurt.’

De buit was binnen voor Derwael, maar Van Meensel voerde de spanning nog wat op: ‘Ik zit hier met kippenvel van onder tot boven, Dirk!’ Prompt brak de zon door op deze druilerige zomerdag. Maar Van Meensel, die Nina mag zeggen tegen Derwael, had gelijk: samen met haar waren we getuige geweest van een hoogtepunt uit de Belgische sportgeschiedenis. Te vergelijken met het Olympisch zwemgoud van Fred Deburghgraeve uit 1996. Samen met het zwemmen en de atletiek vormt het turnen de heilige drievuldigheid van de Olympische sport.

Hoe Derwael - ‘het grootste ijskonijn’, volgens Van Esser - het allemaal had beleefd, vernamen we aansluitend in ‘Het Journaal’. Derwael noemde zich overdonderd en opgelucht tegelijk, gaf toe dat ze behoorlijk wat stress had gevoeld, en toonde zich dankbaar jegens al wie aan dit succes had bijgedragen. ‘Op de valreep, een eerste, emotionele reactie van Nina Derwael’, kondigde Fatma Taspinar het interview af.

Nu vond ik het met die emoties van Derwael nogal meevallen. Grotere zorgen maakte ik me om interviewer van dienst Sammy Neyrinck. Want als iemand me met z’n emoties geen blijf leek te weten, dan was hij het wel. Giechelend en zwijmelend slaagde hij er niet in een coherent gesprek met de nieuwe Olympische kampioene op te bouwen. We vernamen vooral dat hij deze prestatie zelf ‘historisch’ en ‘voor de eeuwigheid’ vond. Maar of Derwael zich over drie jaar in Parijs opnieuw door het Olympisch zwerk ziet zweven, kwamen we niet te weten, want daar rondde Neyrinck het gesprek al af: ‘Gefeliciteerd, echt waar, gefélicitéérd! En geniet ervan.’ Dat zou ze doen, beloofde Derwael nog, alvorens weg te zeilen op haar roze wolk. Neyrinck keek haar na, blozend van geluk: ‘Dankjewel, Nina. Gefeliciteerd. Fantastisch.’

Te vrezen valt dat hiermee de toon is gezet voor de hysterie die ons nog te wachten staat.