Humo-coryfeeën in ‘Winteruur’: ‘Ik heb dat gedicht gisteren snel gedownload van www.gedichten.be’

Een gast, een hond en een stuk tekst. Meer heeft Wim Helsen niet nodig voor een tiental minuten boeiende televisie die u met knoop in de gevoelens achterlaat. En dat doet hij vanavond al voor de vijfhonderdste keer. Ter ere van dat jubileum selecteerden wij de spraakmakendste episodes. Elke gelijkenis met de afleveringen waarin een medewerker van dit prachtblad zijn opwachting maakt, berust op louter toeval, aldus onze advocaat.

GUY MORTIER

Guy Mortier kiest voor het gedicht ‘Het Huwelijk' van Willem Elsschot.

Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd

in d’ogen van zijn vrouw de vonken uit kwam doven,

haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven

toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt.

Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij de baard

en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren,

hij zag de grootse zonde in duivelsplicht verkeren

en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard.

Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond

het merg uit haar gebeente, dat haar toch bleef dragen.

Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen,

en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond.

Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.

Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen

en rennen door het vuur en door het water plassen

tot bij een ander lief in enig ander land.

Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad

staan wetten in de weg en praktische bezwaren,

en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,

en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Zo gingen jaren heen. De kindren werden groot

en zagen dat de man die zij hun vader heetten,

bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten,

een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.

JEROOM

Jeroom kiest voor het eigen gedicht ‘Olievlek’.

Olievlek

Van olielekken

Krijg je olievlekken

Het is een ramp voor de natuur

Met nare gevolgen op den duur

Op allerlei kwetsbare plekken

Maar het is ook wel eens fijn

Om “in de olie” te zijn.

DELPHINE LECOMPTE

Delphine Lecompte kiest voor een tekst van Rodi Wieg.

Zeker als je het niet bent

Ik heb de plicht lief te hebben, te werken en gelukkig te zijn. Het is niet mijn plicht om als een stuk ongeluk op een bankje in een plantsoen te zitten en als thema de kleur zwart te nemen en het zwarte uit te smeren over het brood van hongerige mensenen van mijzelf. Ik ben gelukkig, dat is moeilijk toe te geven, zeker als je het niet bent, maar het kunt zijn door het tezeggen. Ik spreek uit ervaring, dagelijks neem ik plaats in mijzelf en jaag ik het ongeluk weg als een kinderjuffrouw.Ik zeg ‘wegwezen’ en dat is voldoende om achterover teleunen en nergens over na te denken. Een man graaft gaten en plant daar roze in van een hemel met wind, of blauwvan een per ongeluk gestoten arm.

HUGO MATTHYSEN

Hugo Matthysen kiest een fragment uit ‘De blauwbilgorgel’, een gedicht van Cees Buddingh.

De blauwbilgorgel.

Ik ben de blauwbilgorgel,

Mijn vader was een porgel,

Mijn moeder was een porulan,

Daar komen vreemde kind’ren van.

Raban! Raban! Raban!

Ik ben een blauwbilgorgel

Ik lust alleen maar korgel,

Behalve als de nachtuil krijst,

Dan eet ik riep en rimmelrijst.

Rabijst! Rabijst! Rabijst!

Ik ben een blauwbilgorgel,

Als ik niet wok of worgel,

Dan lig ik languit in de zon

En knoester met mijn knezidon.

Rabon! Rabon! Rabon!

Ik ben een blauwbilgorgel

Eens sterf ik aan de schorgel,

En schrompel als een kriks ineen

En word een blauwe kiezelsteen.

Ga heen! Ga heen! Ga heen!

JOHAN SEBASTIAAN STUER

Johan Sebastiaan Stuer kiest voor een tekst van Jeremy Bentham.

De vraag is niet: kunnen ze redeneren?

Evenmin is de vraag: kunnen ze praten?

De vraag is: kunnen ze lijden?

JUBILEUM

Ter ere van de vijfhonderdste episode nodigt Wim Helsen maar liefst dertien sprekers uit, ook hier ontdekken we een aantal namen met een geschiedenis en/of heden bij uw favoriete weekblad: Guy Mortier, Sien Eggers, Tijs Vanneste, Saskia De Coster, Hugo Matthyssen, Soe Nsuki, Jeroom, Pedro Elias, Ella Leyers, Jaouad Alloul, Greg Timmermans en Jan Decleir.

Samen brengen ze een fragment uit een gedicht van Jacques Perk.

Vanwaar die vrolijkheid, wenst gij te weten

die fel mij uit gelukkige ogen straalt

ik haat niet, ik zet niemand iets betaald

ik geef zoveel om lof of blaam als gij om vliegenscheten

Tot Wim een onbekende opmerkt, die helemaal niet uitgenodigd was op zijn jubileum.

Winteruur

