Humo legt zijn oor te luisteren: word de coördinator van ons podcastplatform!

De kans van uw leven, zeggen we zonder schroom, want Humo en De Morgen zijn op zoek naar een enthousiaste en creatieve coördinator om een jongeren- en podcastplatform uit te bouwen. Hou je ervan samen met anderen ambitieuze plannen te realiseren en weet je hoe een podcast nog beter kan klinken? Reageer dan zo snel mogelijk en ten laatste op 19 maart op deze vacature.

Wie zoeken we?

HUMO en De Morgen zoeken een enthousiaste en creatieve coördinator om een jongeren- en podcastplatform uit te bouwen. Vanuit deze rol werk je aan een boeiend project waarmee we een jonge doelgroep kunnen aanspreken via onze sociale media, via digitale vertelvormen en via onze eigen apps en sites. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor onze podcasts, van het concept tot de opvolging.

Je profiel

• Je hebt voeling met nieuwe, digitale vertelvormen en weet hoe een verhaal zijn publiek kan vinden.

• Je bent jong van geest. Je weet wat er leeft op sociale media, TikTok en Instagram en weet hoe we dat in ons voordeel kunnen gebruiken.

• Je bent een goede organisator. Je houdt van uitdagingen en ambitieuze projecten die je in goede banen kan leiden.

• Je bent creatief en kan je creativiteit breed toepassen op verschillende producties en digitale vertelvormen.

• Je evalueert kritisch of wat we doen aanslaat bij het publiek dat we willen bereiken.

Wat bieden wij?

Humo brengt verhalen die je niet wil missen en is de humoristische gids die je kan vertrouwen. Beide titels hebben een stevige focus op digitaal en kennen een grote digitale groei.

We bieden jou een job waarin je elke dag bijleert. Je komt terecht op een warme en open redactie met fijne collega’s.

De Morgen en Humo streven naar een representatieve redactie. We nodigen mensen met een diverse achtergrond (economisch, cultureel, etnisch, religieus…) uitdrukkelijk uit om te reageren. Solliciteren kan tot 19 maart via deze link.