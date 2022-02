Humo’s gids voor de klassiekers: ‘Ik hoop dat Wout van Aert niet álles wint. Sport moet spannend blijven’

Na twee jaar zonder uitzinnige mensenmassa op de Muur en Oude Kwaremont, belooft het nieuwe wielervoorjaar één langgerekt feest te worden, met de Omloop Het Nieuwsblad als openingsreceptie. Rijgt Wout van Aert straks de klassieke zeges aan elkaar? Of botst hij op de altijd hongerige Wolfpack van Patrick Lefevere? Kan Lotto-Soudal zich eindelijk heruitvinden? En raakt Mathieu van der Poel nog in topvorm voor de Ronde? Humo peilde de wielerkoorts bij een panel van experten.

Voor het eerst deze eeuw zal Michel Wuyts u zaterdag niet welkom heten bij de start van de live-uitzending van de Omloop Het Nieuwsblad. De vertrouwde stem van de koers werd door de VRT met pensioen gestuurd, maar vond snel onderdak bij VTM.

HUMO Michel, wat doe je zaterdagmiddag, wanneer Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer achter de Sporza-microfoon kruipen?

MICHEL WUYTS «Kijken. Ik geef over een maand commentaar bij Milaan-Sanremo op VTM. Dan moet je elke beweging in het openingsweekend hebben gezien.»

HUMO Heb je een gouden tip voor je opvolgers Renaat Schotte, Ruben Van Gucht en Karl Vannieuwkerke?

WUYTS «Het belangrijkste is dat je meteen meegaat in de actie in plaats van oeverloos te badineren. Ik ben ook tegen het overmatig gebruik van voornamen. Noem Remco maar gewoon Evenepoel. Maar goed, die mannen hebben ervaring genoeg. En José De Cauwer zorgt voor de continuïteit.»

HUMO Hoe heb je je laaste werkdag bij de VRT beleefd?

WUYTS «Dat was het WK veldrijden. Na de uitzending nam ik Paul Herygers apart om te vertellen dat ik voor VTM zou gaan werken. Een moeilijk moment. We hebben elkaar eens goed vastgepakt. Paul is een warme mens, aan wie ik heel veel heb gehad. Zijn gedrevenheid en minzaamheid zal ik missen.»

HUMO José De Cauwer heb je sinds Parijs-Roubaix niet meer gehoord, zei je in Humo. ‘Maar ik had het niet anders verwacht. José is een voormalige coureur: die vinden altijd een nieuwe kopman.’ Die uitspraak deed wat stof opwaaien.

WUYTS «Ik heb hem nog altijd niet gehoord, maar dat is altijd zo geweest. Als je 120 dagen per jaar de hort op bent – samen in de auto, in de commentaarcabine, op restaurant en aan de bar – laat je elkaar met rust in de winter. Ik deed de cross, José organiseerde fietsvakanties. En daarna keken we weer uit naar het voorjaar.»

HUMO Wat ga je het meest missen?

WUYTS «De camaraderie onderweg. In de Tour zaten we steeds met vier in de auto: José en ik achteraan, Christophe Vandegoor vooraan, en Sven Nys achter het stuur. Hij is een trage chauffeur, wat soms op Josés zenuwen werkte. ‘Sven, waarom rijd je 110 waar je 130 mag?’ ‘Omdat ik de VRT heb beloofd om geld uit te sparen, José.’ (lacht)»

Michel Wuyts: ‘Ik heb José De Cauwer nog altijd niet gehoord, maar dat is altijd zo geweest in de winter.’ Beeld Photo News

WOUT VOOR GOUD

HUMO Vorig jaar sprak iedereen over ‘De Grote Drie’. Nu laat Julian Alaphilippe de Vlaamse klassiekers links liggen en sukkelt Van der Poel al maanden met een rugblessure. Is dit dé kans voor Van Aert om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen?

WUYTS «Hij mikt daar nu al drie jaar op. In de Ronde van 2020 scheelde het maar een paar centimeter, in die ijzingwekkende sprint tegen Van der Poel. Vorig jaar moest hij Van der Poel en Kasper Asgreen laten rijden op de Oude Kwaremont. Nu, zijn voorbereiding vorig jaar was verre van perfect. Hij crosste tot eind februari en had amper een maand om zich klaar te stomen voor het voorjaar. De complicaties na de geboorte van zijn zoon vraten ook energie. Hij miste frisheid.»

DIRK DE WOLF (ex-renner, ex-ploegleider, Sporza-analist) «Een andere factor was de Tirreno-Adriatico vorig jaar. Van Aert en Van der Poel zijn daar vreselijk diep gegaan. Ze hebben zich daar compleet naar de knoppen gereden, in verschrikkelijk slecht weer.»

WUYTS «Dat hadden ze inderdaad beter niet gedaan. Maar dat botst met hun temperament, hè. Mannen als Van Aert en Van der Poel willen overal winnen.»

DE WOLF «Goed, dat waren epische ritten, maar het kostte hun in de weken erna wel een paar procenten. Die fout zal Wout dit jaar niet maken.»

WUYTS «Van Aerts trainer Marc Lamberts zegt dat ze nu eindelijk de ideale voorbereiding hebben gevonden. Als hij de hele winter crosst, wordt hij te zwaar: Van Aert bouwt razendsnel spiermassa op en die kilo’s moeten er dan snel weer af. Daarom heeft hij nu amper een maand gecrosst en liet hij zelfs het WK schieten. De Omloop wordt zijn eerste koers en hij past voor de Strade Bianche, omdat hij wil pieken van de E3 tot en met Parijs-Roubaix.

»Toen Van Aert begin december zijn entree maakte in de cross van Boom, zei ik: ‘Top 5 zou mooi zijn.’ Wel, hij won met 2 minuten voorsprong! De atleet Van Aert is fysiek en mentaal een tank geworden. Als hij gezond blijft, ziet het er niet goed uit voor de concurrentie. Ik sluit een reeks overwinningen à la Tom Boonen niet uit.»

DE WOLF «Ik heb hem de voorbije winter bezig gezien op stage in Tenerife: (blaast) dat waren zware trainingen. Hij is sterker dan ooit. Ik gun Wout een monument, maar ik hoop dat hij niet álles wint. Sport moet spannend blijven.»

INE BEYEN (ex-renster, VRT-co-commentator) «We moeten opletten dat we Wout niet in een scenario duwen zoals vorig jaar op het WK. De druk van een heel land op je schouders dragen is niet evident. Gelukkig kan hij veel aan. Zijn ploeg heeft zich ook goed versterkt, met Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande en Christophe Laporte. Ook Mike Teunissen is er eindelijk weer bij na een zware blessure. Vooral Benoot moet tot diep in de finale kunnen meegaan. Zijn aanwezigheid zal Wout rust geven.»

DE WOLF «Benoot is de transfer van het jaar. Vorig jaar zat Van Aert op 50 kilometer van de meet geïsoleerd. Als je dan eens over je schouder kijkt en nog zes man van Quick-Step ziet, zakt de moed je in de schoenen. Nu heeft hij een blok waarmee hij naar de oorlog kan. Onderschat die Laporte niet: vorig jaar zesde in Roubaix, tweede in Dwars door Vlaanderen! En rap aan de meet, hè.»

WUYTS «Ik ben benieuwd of Van Aert zijn adjudanten de ruimte zal geven om zelf iets te proberen. Het ideale scenario is dat hij Benoot al aan winst kan helpen in de Omloop of de E3 Harelbeke. En dat hij in Parijs-Nice de sprint aantrekt voor Laporte, zodat die kan winnen voor eigen publiek. Dan likken die mannen nadien de kasseien schoon voor hem.»

HUMO Raakt Mathieu van der Poel nog in topvorm voor de Ronde en Roubaix?

DE WOLF «Van der Poel heeft het voorbije anderhalf jaar geen maand ononderbroken kunnen trainen. Een normale renner maakt zo’n achterstand niet meer goed. Maar Mathieu ís niet normaal. Bij zijn ploeg, Alpecin-Fenix, zullen renners als Gianni Vermeersch en Jasper Philipsen nu hun eigen kans kunnen gaan. Ik ben benieuwd naar Philipsen: die won vorig jaar tien koersen. Gent-Wevelgem moet hij al aankunnen.»

BEYEN «Van der Poel is nog maar twee weken voorzichtig aan het trainen. Het zou straf zijn als hij zo snel weer zijn topniveau haalt. Tegen 80 procent zie ik hem niet starten, dan bouw je beter op naar een later doel. Hij kan Luik-Bastenaken-Luik ook aan.»

HUMO Ine, jij geeft straks co-commentaar bij de vrouwenkoersen. Wordt dit het jaar van Lotte Kopecky?

INE BEYEN «Ze kan zich bij de absolute top voegen nu ze is overgestapt naar SD Worx, het Quick-Step Alpha Vinyl van het vrouwenwielrennen. Goed, de helft van die ploeg kan de Ronde winnen, maar ik heb vernomen dat Lotte in de Ronde bovenaan de pikorde staat. Vorig jaar werd ze op een cruciaal moment afgeremd door pech, net als in Parijs-Roubaix en Strade Bianche. Als ze daarvan gespaard blijft, kan ze wedijveren met kleppers als Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Elisa Longo Borghini. Aan de meet is ze één van de snelsten.»

HUMO Zijn er nog andere Belgische vrouwen om naar uit te kijken?

BEYEN «Shari Bossuyt is nog maar 21, maar heeft al een kast vol Belgische en Europese medailles in het baanwielrennen. Dit jaar verhuist ze naar Canyon-SRAM, het team van de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Ze zal vooral moeten knechten, maar daar wordt ze sterker van. Het belooft een boeiend voorjaar te worden bij de vrouwen.»

‘Pogacar heeft de klasse, wendbaarheid én explosiviteit om mee te doen voor winst in de Ronde van Vlaanderen, zélfs bij zijn eerste deelname.’ Beeld BELGA

DE UITDAGERS

HUMO Wordt het bij de mannen ook zo spannend?

BEYEN «Ik ben vooral benieuwd hoe Wout straks gaat koersen zonder Van der Poel. Hun eeuwige tweestrijd valt weg.»

WUYTS «Ik verwacht een tactisch steekspel tussen Jumbo-Visma en Quick-Step Alpha Vinyl. Wat beslist men in de volgwagen als Benoot wegrijdt met Yves Lampaert? Laten ze hen rijden? Of zetten ze bij The Wolfpack alles op Asgreen? Hij lijkt me de enige die Van Aert in een rechtstreeks duel kan kloppen. Lampaert en Florian Sénéchal moeten het van verder proberen. En Zdenek Stybar is al 36, hij moet het hebben van zijn leepheid.»

BEYEN «Asgreen won vorig jaar de E3 en de Ronde van Vlaanderen, de concurrentie zal hem dus harder viseren. Daar kunnen Lampaert, Stybar en Sénéchal van profiteren. Yves was vorig jaar misschien wel de sterkste in Parijs-Roubaix, maar hij had veel materiaalpech. Ooit gaat het hem daar toch eens lukken.»

TOM STEELS (ploegleider bij Quick-Step-Alpha Vinyl) «De voorbije jaren waren wij altijd op onze hoede voor onvoorspelbare acties van Van der Poel. Daar moest je bliksemsnel op reageren, anders raakte je in het defensief. Zonder hem krijgen we meer controle. Jumbo-Visma kan ons helpen om de koers te dragen. En dan moeten we in de finale van Van Aert af raken. Al heeft Asgreen vorig jaar bewezen dat hij na een zware koers niemand moet vrezen in de sprint.»

HUMO Elk voorjaar pakken jullie uit met een nieuw talent. In 2021 won Davide Ballerini uit het niets de Omloop.

STEELS «Hij was snel in supervorm, maar zakte nadien wat weg, waardoor we hem vooral als knecht moesten gebruiken. Maar we zien in hem nog altijd een potentiële winnaar.»

HUMO Welk onbekend talent trekken jullie dit jaar uit de schuif? De Duitse hardrijder Jannik Steimle?

STEELS «We laten hem zeker proeven van de klassiekers. Jannik is 25 en heeft wat tijd verloren door zware blessures, maar hij is een complete renner. En net zoals Asgreen kan hij goed tegen de kou.»

HUMO Noem behalve Van Aert eens drie renners voor wie jullie beducht zijn?

STEELS «Trek-Segafredo heeft een sterk blok met Jasper Stuyven en Mads Pedersen. De Deen is vooral gevaarlijk bij slecht weer. Als je de Ronde zou rijden bij min 10 graden, wint hij met tien minuten voorsprong (lacht). Ik ben ook benieuwd naar wat Peter Sagan nog kan. Zijn nieuwe ploeg, TotalEnergies, is sterk in de breedte, met Anthony Turgis en Niki Terpstra in steun.»

DE WOLF «Ik denk dat Jasper Stuyven weleens zou kunnen profiteren van het tactische steekspel tussen Jumbo-Visma en Alpha Vinyl. Denk maar aan zijn perfect getimede aanval waarmee hij vorig jaar Milaan-Sanremo won. Hij heeft meer zelfvertrouwen en is overal podiumkandidaat.»

WUYTS «Ik plaats Stuyven net onder Van Aert. Hij beseft dat zelf ook. Maar hun goede verstandhouding kan een rol spelen in finales. Als Van Aert in een elitegroep de ene aanval na de andere moet pareren, is het mogelijk dat hij zegt: ‘Stuyven gaat? Daar heb ik vrede mee.’»

HUMO Na enkele povere jaren won Sonny Colbrelli vorig seizoen plots het EK, het Italiaans kampioenschap en Parijs-Roubaix. Hoort hij nu bij de groten?

DE WOLF «Ja! Hij heeft vorig jaar de juiste formule gevonden, dankzij een mental coach en een goed dieet. Hij kan alles aan: bergjes, kasseien, slecht weer. Ik geloof niet dat hij zich heeft laten vangen aan een winter met meer feestjes dan trainingen. Hij is al 31.»

WUYTS «Colbrelli doet me denken aan Dario Pieri: één van de grootste talenten die Italië ooit naar de Vlaamse loopgraven heeft gestuurd, maar hij had het eten lief. Zijn toenmalige ploegleider Valerio Piva vertelde me hoe Pieri bij het avondeten zéven porties opschepte. Colbrelli heeft gelukkig meer karakter. Op het startpodium doet hij graag gek, maar in de koers kun je hem nooit op tactische fouten betrappen. Vraag maar aan Van der Poel en Florian Vermeersch: zij werden vorig jaar door hem geklopt op de piste in Roubaix.»

DE WOLF «Ook Tom Pidcock moet je van de Strade Bianche tot de Waalse klassiekers bij de favorieten zetten. Die kerel kan alles met een velo, net als Mathieu.»

WUYTS «Pidcock wordt misschien wel de taaiste klant voor Van Aert, zoals vorig jaar bleek in hun sprintduels in de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race. Al vraag ik me af of hij niet té gulzig is. Hij rijdt het openingsweekend, de Italiaanse klassiekers, de Vlaamse klassiekers, de Waalse klassiekers en daarna nog de Giro. Veel voor een jongetje van 22. Al zie ik hem zo de Strade Bianche winnen.

»Bij Ineos krijgt Filippo Ganna trouwens een vrijgeleide in Milaan-Sanremo én Parijs-Roubaix. Dat is een beest. Zou die de kasseien wel voelen?»

DE WOLF «Zijn ploegmaat Ethan Hayter is mijn dark horse, een Britse klasbak die van de piste komt. Ik zou niet schrikken als hij straks wint in Sanremo.»

‘Ik heb Remco Evenepoel gezegd dat hij na de finish de camera’s en microfoons voorbij moet rijden, om eerst wat stoom af te laten in de bus.’ Beeld BELGA

BRANDWEERMAN

HUMO De voorbije jaren kwam Lotto-Soudal er nauwelijks aan te pas in het voorjaar. De ploeg staat laatste in de World Tour. Zorgt hun verjongde kern voor een kentering?

DE WOLF «Vorig jaar was het huilen met de pet op, nu verwacht ik beterschap. De monumenten zijn te hoog gegrepen – behalve Milaan-Sanremo met Caleb Ewan – maar in kasseikoersen genre Dwars door Vlaanderen kunnen Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en Brent Van Moer raak schieten. Hou ook Arnaud De Lie in het oog, een neoprof van bijna 20 die al een rit won in Mallorca: hij is een sprinter met body en kan over kasseien rijden.»

BEYEN «Lotto-Soudal had half februari al vijf koersen gewonnen! Dat zorgt voor een goede vibe. Ook de komst van Campenaerts zal een boost zijn voor de sfeer.»

WUYTS «Ik hou wel van de sturm-und-drang van Campenaerts, die zijn omscholing tot kasseicoureur wil doorzetten. En vergeet Tim Wellens niet. Die heb ik in de Omloop al straffere dingen zien doen dan in de Waalse klassiekers. Zaterdag krijgen ze meteen één van hun beste kansen.»

Victor Campenaerts: ‘Ik was al klaar om brandweerman te worden, maar ik heb het koersplezier hervonden.’ Beeld Photo News

HUMO Victor, je bent de werelduurrecordhouder. Waarom heb je je omgeturnd tot kasseirenner?

VICTOR CAMPENAERTS «Twee jaar geleden werd ik tweede na Van Aert op het BK tijdrijden, en derde op het EK. Daarna reed ik een ongelofelijke tijdrit in Tirreno-Adriatico: 20 seconden sneller dan het jaar voordien, toen ik won op hetzelfde parcours. Maar Ganna reed nóg eens 20 seconden rapper. Dat was een mokerslag. Ik besefte dat het bijna onmogelijk werd om nog tijdritten te winnen.

»Daar kwam nog bij dat het tot half december duurde voor ik wist of mijn ploeg NTT Cycling zou blijven bestaan. Mijn profcarrière hing aan een zijden draadje. Ik had zelfs al een plan B klaar: brandweerman worden, in combinatie met triatlon. Toen de ploeg toch doorging, gooide ik het roer om. Ik had niks meer te verliezen. Ik leefde ontspannen toe naar het Vlaamse voorjaar en vond mijn plezier terug als aanvaller.»

HUMO Je was één van de smaakmakers in de Vlaamse koersen, won een rit in de Giro en charmeerde Quick-Step met je aanvalsdrift. Waarom koos je uiteindelijk toch voor Lotto-Soudal?

CAMPENAERTS «Zij wilden mij het hardst. Bij Quick-Step zou ik meer in de pas moeten lopen. Het is daar dringen om in de selectie voor de klassiekers te raken. Sommige renners stijgen door die interne concurrentie boven zichzelf uit, maar ik heb zekerheid en vertrouwen nodig. Ik ben een buitenbeentje. Ik start zaterdag in de Omloop zonder één wedstrijdkilometer in de benen. De meeste ploegen zouden dat niet accepteren. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik me met een stage van zes weken perfect kan klaarstomen voor een sterk voorjaar. Het doel is een kasseikoers winnen, genre Dwars door Vlaanderen.»

HUMO Je bent er helemaal klaar voor?

CAMPENAERTS «Ja, ik heb alle kasseistroken en bergjes meermaals verkend. Die inspanningen zijn totaal anders dan tijdrijden. Je moet echt een minuut kunnen ‘ontploffen’. Op trainingsstage in Spanje waren geen kasseien te vinden, maar Brent, Florian en ik hebben elkaar het vuur aan de schenen gelegd met sprintjes bergop.»

HUMO Twee weken geleden verbrak je het record van Tour-winnaar Tadej Pogacar op de Coll de Rates, dé trainingscol in Spanje. Je deed 24 minuten en 37 seconden over de bijna 10 kilometer lange klim, goed voor een gemiddelde van 23,7 kilometer per uur en 413 watt.

CAMPENAERTS «Denk nu niet dat ik plots een klimmer ben (lacht). Ik had er een doel van gemaakt. Ik had de beklimming van Pogacar geanalyseerd en gezien waar ik tijd op hem kon winnen. Boven was ik volledig kapot. Maar ik krijg nu wel leuke reacties uit het peloton.»

HUMO Wat betekent dat record nu?

CAMPENAERTS «Dat ik in topconditie ben. Mijn niveau is minstens even goed als toen ik het uurrecord aanviel.»

HUMO Koerste je vorig jaar niet te ontstuimig?

CAMPENAERTS «Ongetwijfeld (lacht). Tijdens de Brussels Cycling Classic ging ik op elke helling als een wildeman tekeer, maar in de finale ging ik helemaal stuk. Philippe Gilbert zei: ‘Victor, met zulke benen mag je de koers nooit verliezen. Ik word zot als ik jou bezig zie. Je bent 30 en krijgt geen honderd kansen meer, hoor.’ Ik zal mijn momenten beter moeten kiezen.»

HUMO De voorbije jaren liep het niet lekker bij Lotto-Soudal.

CAMPENAERTS «Er is veel veranderd. Iedereen heeft zin om er weer in te vliegen. De sfeer zit goed.»

HUMO We horen dat je zelf een gangmaker bent?

CAMPENAERTS «Ik probeer de jonge gasten mee te trekken. Arnaud De Lie is in november bij mij komen logeren om de de Vlaamse heuvels te verkennen. Hij woont tegen de Luxemburgse grens, maar is gemaakt voor de kasseien. Ik breng hem details bij: wat je wanneer moet eten, hoe je moet koken, wat je ’s avonds best doet om goed te slapen.»

Ine Beyen: ‘Oliver Naesen wordt papa: daar krijgen renners vleugels van.’ Beeld Marco Mertens

HUMO Philippe Gilbert negeert Vlaanderen op zijn afscheidstournee en focust zich nog één keer op de Waalse klassiekers. Maar in interviews op het oefenkamp liet hij een vrij gelaten indruk.

WUYTS «Onderschat de oude vos en zijn streken niet. Zijn goede proloog in Tour de la Provence wijst niet op gelatenheid. Gilbert is te eergierig om uit te bollen.»

DE WOLF «Maar ooit houdt het op. Phil is 39 en heeft de voorbije jaren zware valpartijen en blessures gehad. Ik zie hem geen grote koers meer winnen. Greg Van Avermaet en Sagan zitten in hetzelfde schuitje. Hebben zij nog de grinta om op te boksen tegen het jonge geweld?»

BEYEN «Greg mag je nog niet afschrijven. Hij is een keikop en wil zijn carrière in schoonheid afsluiten.

»Er is nu veel te doen over zijn vaccinatie, hopelijk heeft die heisa niet te veel impact op zijn prestaties. Greg stelt zijn booster uit tot na de klassiekers, maar op sociale media zag ik dat zijn zus Claudia ook niet zo’n fan is van de vaccins.»

HUMO Wat met Oliver Naesen en Sep Vanmarcke?

WUYTS «Naesen is de sympathiekste gast van het peloton. Je zou hem zó een grote zege gunnen. Hopelijk heeft hij zichzelf dit keer niet verrot getraind en vindt hij zijn snedigheid terug.»

DE WOLF «Dat was zijn probleem: samen met Greg had hij elk jaar zowat de meeste kilometers van het hele peloton. Tijdens de lockdown deed hij extreem lange ritten. Zo raakte hij overtraind. Deze winter heeft hij zijn fiets zes weken niet aangeraakt. Een totale reset. Hij zegt dat hij nu veel meer energie heeft.»

BEYEN «Oli wordt papa: daar krijgt een renner vleugels van. Dat zag je vorig jaar ook bij Van Aert en Lampaert. Sep is een groter vraagteken. Hij had deze winter knieproblemen en liep een trainingsachterstand van vijftig dagen op. Misschien helpt dat wel om later te pieken, naar Parijs-Roubaix.»

Dirk De Wolf: ‘Een normale renner maakt de trainingsachterstand van Mathieu Van der Poel niet meer goed, maar Mathieu ís niet normaal.’ Beeld Photo News

SCHERPE EVENEPOEL

HUMO Remco Evenepoel lag vorig jaar onder vuur vanwege egoïstisch koersgedrag en emotionele reacties. Krijgen we straks een Remco 2.0 te zien?

DE WOLF «Ik heb hem al gezegd dat hij na de finish de camera’s en microfoons voorbij moet rijden om eerst stoom af te laten in de bus. Hij is nog te impulsief, maar dat is de leeftijd, hè. Deze winter heeft hij veel nagedacht en aan zichzelf gewerkt. Je ziet dat nu al. Hij slooft zich uit in de sprintvoorbereiding voor Fabio Jakobsen. Hij krijgt op die beklimming in de Ronde van Valencia op z’n appel van Aleksandr Vlasov, maar geeft hem na de finish sportief een vuistje. Hij is punten aan het scoren in het peloton, maar dat is ook nodig: de concurrentie moet het je gunnen.

»Sommigen zeggen: ‘Waar blijft onze nieuwe Tourwinnaar nu?’ Maar hij heeft een jaar verloren door zijn val in Lombardije. Bekijk zijn palmares eens: San Sebastian, een hoop medailles op kampioenschappen en in bijna elke rittenkoers waar hij start, is het bingo. Voor een 22-jarige! Hij zal elk jaar slimmer, sterker en rustiger worden.»

WUYTS «Ik zou zeggen: geef Evenepoel nog twee jaar de tijd om te groeien. Tot nu toe won hij vaak met onverwachte solo’s. Zijn demarrage is nog niet explosief genoeg. Maar er is beterschap in zicht: bij zijn eerste zege dit seizoen flitste hij bergop van de beste klimmers weg.»

HUMO Tom, zien we straks een herboren Evenepoel?

STEELS «Hij heeft vorig seizoen enorm veel bijgeleerd. Zijn revalidatie duurde langer dan verwacht, nadien liep het met ups en downs. Als je gewend bent om met de besten mee te doen, is het frustrerend als dat plots niet meer lukt. Fysiek, tactisch en emotioneel is hij sterker geworden.»

HUMO Leren jullie hem ook meer respect te hebben voor andere renners? Dat vuistje voor Vlasov was opvallend.

STEELS «Dat komt vanzelf. Hoe langer je prof bent, hoe meer je beseft dat die andere jongens hetzelfde meemaken. Zeker als je zelf een moeilijke periode doormaakt.»

HUMO Aan zijn explosiviteit hebben jullie wel gewerkt.

STEELS «Klopt, maar dat doen we met al onze renners. Ook tijdens onze ploegstages lassen we sprintoefeningen en mini-koersjes met drie in, om de killersmentaliteit aan te scherpen. Remco zal nooit een sprinter worden, maar zijn demarrage bergop is scherper geworden.»

Tom Steels: ‘Remco Evenepoel zal nooit een sprinter worden, maar zijn demarrage bergop is scherper geworden.’ Beeld BELGA

HUMO Hij droomt nu al van Luik.

DE WOLF «Rustig, jongens! Hij moet daar opboksen tegen Primoz Roglic en Pogacar. Dat zijn geen gewone mannen, hè. Overal waar Pogacar start, wint hij. Hou hem in de Ronde van Vlaanderen ook maar in het oog. Je denkt toch niet dat die alleen wat de kasseien komt verkennen met het oog op de Tour?»

WUYTS «Ik volg Dirk. Pogacar heeft de klasse, wendbaarheid én explosiviteit om mee te doen voor winst in de Ronde van Vlaanderen, zélfs bij zijn eerste deelname.»

BEYEN «Ik kijk echt uit naar dit voorjaar, met hopelijk weer veel volk naast de kant van de weg. Wekenlang Vlaamse kermis, hoe schoon zal dat zijn!?»

OMLOOP HET NIEUWSBLAD, Eén, zaterdag 26 februari, 13.30

KUURNE-BRUSSEL-KUURNE, Eén, zondag 27 februari, 13.30