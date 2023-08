Humo’s Trefzekere Trainersenquête: de topschutter en de beste transfer

Elke wedstrijd moet gespeeld worden, de bal is rond en zelfs na twee speeldagen is alles nog mogelijk in de Jupiler Pro League. Maar genoeg voetbalclichés: wat denken de trainers zelf van het nieuwe seizoen? Voelt Club Brugge de hete adem van Racing Genk in de nek? Levert AA Gent opnieuw de topschutter? Heeft Anderlecht écht een klassespits gehaald? En heeft nieuwkomer RWDM al een ticketje retour? Humo geeft alvast de perfecte voorzet. ‘Het is een gok, maar als het goed uitpakt, is het bull’s eye.’

WIE IS TOT DUSVER DE BESTE ZOMERTRANSFER?

1. Kasper Dolberg (Anderlecht) ........................ 6

2. Jacob Ondrejka (Antwerp) ............................. 2

3. Alieu Fadera (Racing Genk), Alan Minda (Cercle Brugge), Tsuyoshi Watanabe (Westerlo), Makhtar Gueye (RWDM) en Hendrik Van Crombrugge (Racing Genk) ...................... 1

Beeld HUMO

Met de Deen Kasper Dolberg, een landgenoot van sportief directeur Jesper Fredberg en trainer Brian Riemer, heeft Anderlecht een spits in huis gehaald die, afgaand op het stemgedrag van de trainers, als een toptransfer kan worden bestempeld. Ook het transferbedrag – naar verluidt 5 miljoen euro – wijst in die richting. Toch zijn er twijfels: wat Dolberg als tiener bij Ajax aan talent etaleerde, is er later bij Nice zelden nog uit gekomen, en tijdens korte uitleenbeurten aan Sevilla en Hoffenheim helemaal niet meer.

HUMO Op 25-jarige leeftijd draagt hij stilaan het stempel van eeuwige belofte.

PER FRIMANN (Deense ex-speler Anderlecht) «Die belofte moet hij dan nu maar inlossen. Als 19-jarige heeft hij met Ajax een Europese finale gespeeld (de verloren Europa League-finale van 2017 tegen Manchester United, red.). Bij Nice, Sevilla en Hoffenheim heeft hij onder zijn niveau gepresteerd. Het is nu aan hem om te bewijzen dat hij nog altijd die speler van bij Ajax kan zijn.»

HUMO Waarom zou hij daar bij Anderlecht in slagen?

FRIMANN «Omdat, als hij zijn carrière echt op het juiste spoor wil zetten, Brian Riemer een goede keuze is. Ik ken Brian: hij was de trainer van mijn zoon bij de jeugd van Kopenhagen. Met zijn positivisme en pedagogische en psychologische kwaliteiten laat hij mensen zich goed voelen. Dat is ideaal voor een speler als Dolberg. Van sommige spelers weet je wat je krijgt omdat ze stabiel presteren. Bij anderen moet je wat vertrouwen en spelvreugde toevoegen om de klassespeler weer tevoorschijn te halen. Anderlecht en Riemer zullen hem dat moeten geven. Je zult rond Kasper een goede sfeer moeten creëren.»

HUMO Veel vreugde valt er niet te rapen op Anderlecht.

FRIMANN (knikt) «Je zult toch een beetje geduld moeten hebben met Dolberg. Hij komt van niks: geen prestaties, geen niveau. Geef hem dus wat tijd. Ik zag zijn wedstrijd tegen Ajax: als hij die typische flitsen weer in zijn spel kan leggen – niet één keer, maar een hele wedstrijd lang – heb je een klassevoetballer. Wat hij met de Deense nationale ploeg heeft laten zien op het EK in 2021 (Denemarken bereikte de halve finales, onder meer dankzij drie doelpunten van Dolberg, red.) stemt me hoopvol. Als hij dat niveau langere tijd kan aanhouden, heeft de club goed gegokt.»

HUMO Zo goed als hij op het EK was, zo slecht was hij op het WK vorig jaar in Qatar. Nul goals en uitgeschakeld in de groepsfase.

FRIMANN «Ik beweer niet dat hij nu op het niveau van dat EK zit, wel dat ik zijn kwaliteiten ken en dat hij ze op dat EK heeft laten zien. Ook als jeugdspeler heb ik hem fantastische dingen zien doen. Hij heeft daarna wat tegenslag gehad, met blessures en zo. Daarom zeg ik: nieuwe club, nieuwe trainer, nieuwe kans. Ik ken Anderlecht, daar wordt veel van je geëist. Met die druk zal hij moeten omgaan.»

HUMO Zal hij dat kunnen?

FRIMANN «Dat weet ik niet. Kasper is een speler die soms flitst. Dan is hij onweerstaanbaar. Andere keren verdwijnt hij uit de wedstrijd. Dat moet eruit: hij moet langer en beter in de wedstrijd kunnen zitten. Dat is de grote opdracht voor Brian Riemer en heel Anderlecht. Het is een gok, maar als het goed uitpakt – wat ik heel hard hoop, want Anderlecht blijft mijn club – is het bull’s eye.»

WIE WORDT TOPSCHUTTER?

Beeld BELGA

1. Hugo Cuypers (AA Gent) ............................. 4

2. Vincent Janssen (Antwerp) en Kasper Dolberg (Anderlecht) ........................ 3

3. Oday Dabbagh (Charleroi), Gift Orban (AA Gent) en Kévin Denkey (Cercle Brugge) ............................... 1

Beeld humo

Met 27 doelpunten kroonde Hugo Cuypers zich tot ’s lands topschutter, in wat pas zijn tweede seizoen in de Jupiler Pro League was. Een knappe prestatie van de spits van AA Gent, na een Griekse odyssee die voor veel jonge voetballers het einde van hun carrièredroom betekend zou hebben. Volgt hij straks zichzelf op?

PETER VERPLANCKE (makelaar) «Zijn seizoen was top. Daar had hij geen topschutterstitel voor nodig. Het is nooit een obsessie geweest, en ook nu is het dat niet. Scoort Orban drie weken na elkaar niet, dan kan ik me voorstellen dat het in zijn hoofd kruipt. Bij Hugo niet.

»Wat hij heeft gepresteerd, is uitzonderlijk. Hugo is geen topschutter geworden bij de landskampioen, zoals Paul Onuachu in 2021, want AA Gent eindigde als vijfde in de eindstand. Hij kreeg bovendien weinig aanvoer van de flanken. Als Tarik Tissoudali het niveau van vóór zijn blessure terugvindt, kan dat een dodelijk duo worden. Hugo zal ons nog verrassen. Bij Eden Hazard, die sinds zijn 16de aan de top stond, was de vlam op zijn 28ste gedoofd. Hugo is een laatbloeier: van hem hebben we het laatste nog niet gezien. Dit is zo’n mooi verhaal.»

HUMO Vertel.

VERPLANCKE «Bij Standard werd hij zes jaar geleden, na een uitleenbeurt aan Seraing, te licht bevonden. Hij kon naar Lierse, in 1B, maar dat sprong in laatste instantie af. We hebben hem toen naar Ergotelis getransfereerd, de Griekse tweedeklasser die ook in handen was van Lierse-eigenaar Maged Samy. Zijn ouders kregen de belofte dat hij het twee jaar mocht proberen. Lukte het niet, dan zou hij gaan studeren.»

HUMO De Griekse tweede klasse is meer een vergeetput dan een springplank.

VERPLANCKE «Het was dat of het amateurniveau in België. Niemand was in hem geïnteresseerd. Wouter Vrancken, op dat ogenblik trainer van Lommel in eerste amateur, was de enige.

»Bij Ergotelis maakte Hugo meteen 24 doelpunten. Plots stonden alle grote Griekse clubs voor hem in de rij. Hij koos voor Olympiakos, dat bereid was 300.000 euro te betalen. Pas later zijn we te weten gekomen dat Samy een akkoord had met AEK, dat het geld al betaald had. Hij verplichtte Hugo om naar AEK te gaan, maar die weigerde. Als straf heeft hij dat seizoen niet mogen spelen.»

HUMO Hij hield het been stijf en zette zo zijn carrière bewust een jaar on hold?

VERPLANCKE (knikt) «Ze dachten dat Hugo met de transferdeadline in zicht wel zou zwichten, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij liet een personal trainer overkomen uit België en heeft dat jaar getraind als een beest. Met een jaar vertraging is hij gratis naar Olympiakos vertrokken, dat hem onmiddellijk uitleende aan Ajaccio in de Franse tweede klasse. Na dat jaar meldde KV Mechelen zich, waar Vrancken ondertussen trainer was. Alles was in orde, tot hij in zijn laatste oefenmatch met Olympiakos de pannen van het dak speelde en de eigenaar ingreep: ‘Die jongen mag niet weg!’ Olympiakos deed dat jaar mee in de Champions League en er liepen spelers rond die veel meer verdienden dan Hugo. Veel heeft hij er dus niet gespeeld. Daarna is hij toch naar Mechelen gegaan.»

HUMO Hij veroverde er meteen alle harten.

VERPLANCKE «Omdat hij achter iedere bal aan ging: hij blééf lopen. Dat was ook Hein Vanhaezebrouck (trainer van AA Gent, red.) niet ontgaan. Tijdens één van hun gesprekken zei hij iets moois: ‘Ik zie veel aanvallers met de armen staan zwaaien als ze na een loopactie de bal niet krijgen. Jij niet: jij trekt een nieuwe sprint, en als het moet nóg één.’ Hugo reageert nooit gefrustreerd. Hij loopt 12,5 kilometer per wedstrijd, als spits!

»Zijn werkethiek is uitzonderlijk. Hij heeft een VO2 max (maximale zuurstofopname, red.) van 72, vergelijkbaar met die van een renner in de Tour de France. Volgens mij komt geen enkele andere voetballer op de Belgische velden in de buurt. Door die hoge VO2 max gaat hij zelden in het rood en is hij nooit geblesseerd. Daardoor kan hij ook extra werk aan.

»De meeste spelers klagen over te veel trainingen, bij Hugo is het omgekeerd. Hij wil juist extra trainen om aan zijn mindere punten te werken. Soms tot frustratie van de assistent-trainers, want die willen graag op tijd naar huis (lacht).»

HUMO Dat getuigt van een maniakale beroepsernst.

VERPLANCKE «Hij doet alles wat hij kan: ’s avonds op hetzelfde uur gaan slapen, op zijn voeding letten, lange oefeningen doen. Na een uitwedstrijd zitten andere spelers naar iets op Netflix te kijken of dromen ze weg met de koptelefoon op het hoofd, maar Hugo herbekijkt dan al de tv-beelden om te zien wat hij beter had kunnen doen. Hij heeft het gewoon nodig. Van Remco Evenepoel en Nafi Thiam zegt niemand dat ze maniakaal bezig zijn, maar van een voetballer zijn we dat niet gewend.»

HUMO Dat schijnbaar verloren jaar in Griekenland is een zegen geweest?

VERPLANCKE (knikt) «In zijn ogen zijn voetballers dikbetaalde sporters. Dat jaar heeft hij met een atletiekcoach gewerkt. Van hem hoorde hij wat een atleet allemaal doet voor zijn sport, zónder iets te verdienen. Deze zomer is hij twee weken met vakantie geweest samen met zijn verloofde. Na een week miste hij het trainingswerk al: Zijn lichaam sméékte erom. Hij werkt nu met een Franse coach, die hij uit eigen zak betaalt. Met die man is hij na zijn vakantie een week gaan trainen in Frankrijk.»

HUMO Weet zijn verloofde wel waaraan ze begint?

VERPLANCKE (lacht) «Ze trouwen volgend jaar in juni. Nog altijd, ja.»

HUMO Hij is Luikenaar van geboorte en is ook opgegroeid in het Luikse, maar zijn eerste voetbalstappen zette hij bij kleine clubs in Limburg.

VERPLANCKE «Nog zo’n verhaal! We gingen samen naar Mechelen om Vrancken en de toenmalige technisch directeur Tom Caluwé te spreken. ‘Écoute, Hugo,’ zei ik, ‘tu comprends un peu le néerlandais?’ Plots antwoordde hij me in het Limburgs! Hij heeft Nederlandstalig onderwijs gevolgd, maar dat wist ik niet: ik sprak al drie jaar Frans met hem (lacht). Hij blijft me verrassen.»

HUMO Ook naast het veld is hij een verademing: beleefd, toegankelijk, helder formulerend.

VERPLANCKE «Het is een plezier om met samen hem te werken. Tijdens de heisa met Ergotelis en Olympiakos stond hij, een jonge kerel van 21 jaar, de Griekse pers in vlekkeloos Engels te woord, op een manier die ik nog maar weinig voetballers heb zien doen. Er kleeft geen spat arrogantie aan Hugo. Hij hangt niet vol gouden juwelen en heeft geen obsessie met auto’s. Hij is een verstandige jongen die nooit zal zweven.»

HUMO Wat is de volgende carrièrestap?

VERPLANCKE «Het klinkt contradictorisch, maar Hugo zegt niet: ‘Ik heb vorig seizoen 34 doelpunten (in alle competities samen, red.) gemaakt, nu móét er iets gebeuren!’ Ofwel komt de juiste club aankloppen, ofwel blijft hij bij AA Gent. Hij zal niet in de Italiaanse Serie A tegen de degradatie voetballen. Toen Gent zich in januari 2022 meldde, vonden we dat te vroeg. Daarna was ook Club Brugge een optie. Financieel was dat lonender geweest, maar Hugo koos bewust voor Gent. Hij vond: ‘Ik heb die stap nodig.’»

HUMO Binnenkort verzamelen de Rode Duivels weer. Is de nationale ploeg een realistische ambitie?

VERPLANCKE «Laat ik het anders formuleren: hoe komt het dat hij nog niet opgeroepen is? Hij zat zelfs niet in de voorselectie. Ik begrijp dat niet. Hij heeft vorig seizoen 4.500 minuten gespeeld en zijn statistieken zijn uitzonderlijk, terwijl er spelers zijn opgeroepen met slechts 200 minuten in de benen. De kranten stonden vol over Bryan Heynen en Mike Trésor, en Racing Genk mengde zich openlijk in het debat. Dat hebben ze bij AA Gent niet gedaan, maar ik was zelf ontgoocheld, meer dan Hugo, omdat ik weet wat hij ervoor doet. De voorbije twintig jaar zijn slechts vijf Belgen topschutter geworden in de Jupiler Pro League. Romelu Lukaku zelfs met slechts zestien goals. Begrijp me niet verkeerd: Hugo zal zichzelf nooit met Lukaku vergelijken, maar hij wil wel leren van zulke spelers. Mijn conclusie is dat het moeilijk is om voor de nationale ploeg opgeroepen te worden als je bij AA Gent speelt.»

Werkten mee aan deze enquête: Alexander Blessin (Union), Marc Brys (OHL), Claudio Caçapa (RWDM), Steven Defour (KV Mechelen), Ronny Deila (Club Brugge), Jonas De Roeck (Westerlo), Thorsten Fink (STVV), Florian Kohfeldt (Eupen), Felice Mazzù (Charleroi), Miron Muslic (Cercle Brugge), Brian Riemer (Anderlecht), Edward Still (KV Kortrijk), Mark van Bommel (Antwerp) en Wouter Vrancken (Racing Genk).

Werkten niet mee: Carl Hoefkens (Standard) en Hein Vanhaezebrouck (AA Gent).

Volgende week

De Gouden Schoen, Europees voetbal en de Rode Duivels.