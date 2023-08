Humo’s Trefzekere Trainersenquête: wie wordt kampioen en wie degradeert?

Elke wedstrijd moet gespeeld worden, de bal is rond en zelfs na twee speeldagen is alles nog mogelijk in de Jupiler Pro League. Maar genoeg voetbalclichés: wat denken de trainers zelf van het nieuwe seizoen? Voelt Club Brugge de hete adem van Racing Genk in de nek? Levert AA Gent opnieuw de topschutter? Heeft Anderlecht écht een klassespits gehaald? En heeft nieuwkomer RWDM al een ticketje retour? Humo geeft alvast de perfecte voorzet. ‘Het is een gok, maar als het goed uitpakt, is het bull’s eye.’

Wie wordt Kampioen?

1. Racing Genk en Club Brugge ......................... 6

2. Antwerp ................................ 1

De trainers schoven de voorbije jaren Club Brugge als titelfavoriet naar voren, nu plaatsen ze Racing Genk op gelijke hoogte. We spreken sportief directeur Dimitri de Condé de ochtend nadat de vicekampioen zijn Champions League-droom heeft zien uiteenspatten tegen Servette.

HUMO Is deze klap te vergelijken met het missen van de titel?

DIMITRI DE CONDÉ «Deze is erger. Servette was een haalbare kaart. De kwalificatie voor de Champions League had de flow waarin we sinds vorig seizoen zitten, versterkt. Nu hebben we onszelf een paar plaatsen achteruitgeslagen.»

HUMO In mei hadden jullie een trofee in de prijzenkast kunnen zetten.

DE CONDÉ «De titelstrijd kon alle kanten op. We wisten dat we een topniveau moesten halen in de play-offs. Eén schot van Toby Alderweireld heeft uiteindelijk over de titel beslist. Hoe moeilijk het ook te aanvaarden is, dat is topsport. Maar tegen Servette hebben we ons niveau niet gehaald.»

HUMO Vrees je dat het sporen zal nalaten in de competitie?

DE CONDÉ «Dat kan. We moeten de komende weken laten zien dat we er weer staan. Ik ben niet bang dat we door het ijs zullen zakken. Daarvoor hebben we te veel sportieve houvast opgebouwd met Wouter Vrancken en zijn staf. Dat is de voorbije acht jaar weleens anders geweest.»

HUMO Waarom schuiven de trainers Genk naast Club Brugge naar voren, en niet Antwerp, dat toch de kampioen is en een eigenaar met diepe zakken heeft?

DE CONDÉ «Het gevoel leeft dat Antwerp er met de titel meer uit heeft gehaald dan erin zat. Ze zijn Calvin Stengs kwijt en onderhandelen nog over Keita. Wij hebben voorlopig iedereen aan boord kunnen houden en hebben ons versterkt. Mensen zien ons en Club als stabiele clubs die iets herkenbaars hebben neergezet, wat niet meteen in mekaar zal vallen. We hebben de afgelopen jaren de stap gezet van underdog en challenger naar één van de topclubs in België. Nu moeten we uitgroeien tot dé topclub die ieder jaar durft uit te spreken dat ze voor de prijzen gaat, en die ontgoocheld moet zijn als ze ernaast grijpt.»

HUMO Zou Genk vorig seizoen een verdiende kampioen geweest zijn?

DE CONDÉ «Kijk je naar wat wij op de mat hebben gebracht, dan zouden we een waardige kampioen geweest zijn. Wat ons nog broos maakt, is dat we niet altijd een resultaat binnenslepen, terwijl dat net de essentie van topsport is. Die laatste stap – die klein lijkt, maar groot is – moeten we nog zetten.»

HUMO Na Nieuwjaar sprankelden jullie niet meer. Waar lag dat aan?

DE CONDÉ «Aan de druk. Een paar jaar geleden begon Club Brugge met een punt of acht voorsprong aan de play-offs en zijn wij nog naast hen geëindigd. Ik heb daar met de mensen van Brugge over gesproken: in de hoofden van hun spelers was het gevoel gekropen dat ze alleen nog konden falen. Dat heb ik ook bij ons gevoeld. We lagen zo ver voor dat we niet meer naast de titel móchten grijpen. Dat heeft ons verlamd.

»Daarnaast was er het verlies van onze spits Paul Onuachu in januari. Door zijn vertrek is er onzekerheid in de groep geslopen. De dag erna speelden we in Eupen. Dat was een sleutelmatch: we moesten een krachtig signaal geven. Dat is niet gebeurd, we speelden gelijk. Dat is mijn grootste ontgoocheling geweest. Intern heb ik dat toen ook uitgesproken: ‘Ik voel het niet meer.’»

HUMO Toch scheelde het maar een handvol seconden of Genk was kampioen. Stond jij ook al te dansen?

DE CONDÉ (lacht) «Het is mijn taak om in alle omstandigheden het hoofd koel te houden. Ik zat in de tribune, mijn moeder op de eerste verdieping. In de 90ste minuut ben ik naar haar toe gegaan. ‘Het zal precies lukken,’ zei ik. Ik ben naar de spelerstunnel afgedaald en naast de dug-out gaan staan. Daar heb ik die bal van Toby erin zien vliegen. Iedereen zat in zak en as. Ik ook, maar ik mocht er niet aan toegeven. Iedereen zat al zo diep, dus moest ik mijn ontgoocheling verbijten.»

HUMO Jullie hadden een goal of twintig meer dan Antwerp gemaakt.

DE CONDÉ «Wij zijn hard gefocust op goed en mooi voetbal. Dat is ons DNA. Maar soms moet je de bal in de tribune trappen. Leepheid hoort bij topsport.»

HUMO Jullie kregen ook tien goals meer binnen. Tegen RWDM en Servette bleek weer jullie kwetsbaarheid achterin. Baart dat je zorgen?

DE CONDÉ «Wat is de basis voor het succes van Antwerp geweest? Niet hun spectaculaire voetbal, maar hun lange reeks wedstrijden zonder tegendoelpunt. Zij houden liever de nul dan dat ze één goal meer maken dan de tegenstander. Ons uitgangspunt is net andersom. Als we geen kansen creëerden, zou ik me pas zorgen maken. Maar zeggen dat het geen item is, klopt ook niet. Vanochtend heb ik er uitgebreid met onze coach over gesproken: wat zijn de nadelen van onze manier van spelen? Daar gaat hij mee aan de slag, zonder dat het ten koste van ons goede voetbal mag gaan.»

HUMO Na de sof tegen Servette heette Genk plots weer ‘het provincieclubje’ te zijn, dat ‘de winnaarscultuur van Club Brugge’ ontbeert. Terwijl jullie na Club en Anderlecht de succesrijkste Belgische club van de laatste 25 jaar zijn.

DE CONDÉ «Inderdaad. Maar wij worden niet elk jaar als titelfavoriet naar voren geschoven, Club Brugge wel. Daar moet Genk ook naartoe. Het gezapige moet eruit.»

HUMO Vind jij Genk te gezapig?

DE CONDÉ «Ja. In de perceptie horen we nog niet thuis in het kransje van klassieke traditieclubs als Anderlecht, Club Brugge of Standard. Daar voelt een speler direct dat er gepresteerd móét worden, of dat anders de supporters aan de stadionpoort staan. Dat is in Genk minder het geval. Die druk moeten we opvoeren. Pas dan zullen we meer zijn dan de sympathieke uitdager.

»Alles is hier altijd goed gegaan. We hebben financiële stormen overleefd en af en toe een trofee in de lucht gestoken. Toen we kampioen speelden (in 2019, red.), heb ik gemerkt hoe iedereen twee maanden later nog in een feestroes verkeerde. Dat mag niet. Genieten mag, maar je moet meteen weer doorgaan, zoals na een nederlaag. De harde realiteit van het voetbal is dat het helaas almaar zakelijker wordt. Daar moet iedereen in de club zich van bewust zijn.»

HUMO Misschien is dat gezapige kantje net het geheime ingrediënt van jullie succes.

DE CONDÉ (lachje) «Er is een groot verschil tussen ambitieus zijn en arrogant zijn. Dat laatste mogen we absoluut niet worden. Misschien ben ik een atypische Limburger omdat ik erop hamer dat de lat hoger moet. Maar je hebt gelijk, we moeten onze eigenheid bewaren. Dat is, zonder grote geldschieter, geen makkelijke evenwichtsoefening. Op Europees niveau wordt aangedrongen op een gezond beleid, terwijl in België oogluikend wordt toegestaan dat investeerders geld blijven toesteken, onder het mom dat het ons voetbal helpt te overleven. Dan zeg ik: chapeau voor onze club dat wij dat evenwicht tussen prijzen pakken en een gezond beleid al 35 jaar kunnen bewaren.»

HUMO Steekt het dat jullie door het Antwerp van Paul Gheysens op de meet zijn geklopt?

DE CONDÉ «Nee. Maar ik vraag me af of je die evolutie moet toejuichen. Onze manier verdient respect, dat moeten we blijven benadrukken. Hier zal niet van de ene dag op de andere een Amerikaan de plak komen zwaaien.»

HUMO Zou jij de deur openzetten voor zo’n Amerikaan?

DE CONDÉ «Op dit moment niet, nee. Maar het wordt er niet makkelijker op: de concurrentie wordt kapitaalkrachtiger, de lonen blijven stijgen. Straks zijn wij nog de enige club die het met eigen middelen probeert te rooien. We mogen er trots op zijn dat we een opleidingsclub zijn, maar spelers moeten naar Genk willen komen om prijzen te winnen. Zelf moeten we dat ook durven uit te spreken. Volgens mij zijn we er nu klaar voor.»

WIE DEGRADEERT?

1. RWDM ................................... 9



2. KV Kortrijk ........................... 5

3. Eupen ................................... 5

In januari stond plots sportief directeur Julien Gorius op straat. Na de promotie volgde het ontslag van voorzitter Thierry Dailly. En nauwelijks enkele dagen voor de start van de competitie is ook de kop van trainer Vincent Euvrard gerold. Sinds de Amerikaan John Textor, tevens eigenaar van de Franse club Olympique Lyon en het Braziliaanse Botafogo, vorig jaar 80 procent van de aandelen verwierf, is niets nog hetzelfde in Molenbeek. Voor een meerderheid van de trainers is promovendus RWDM een vogel voor de kat.

HUMO Begrijp je hen?

MICHEL DE WOLF (oud-speler en trainer RWDM) «Natuurlijk! Ze zullen zelf al wel begrepen hebben dat er nog wat spelers bij moeten komen, anders zal het slecht aflopen, vrees ik. De nieuwe eigenaar zegt dat hij wil concurreren met Anderlecht, maar dat zal hem nooit lukken. Neem nu het stadion: de tribune aan de overzijde moest al lang afgebroken zijn. Investeringen, dát heeft de club nodig. En véél. In één jaar tijd zou alles wat Thierry heeft opgebouwd, zomaar weg kunnen zijn.

»Thierry Dailly is een echte Brusselaar, un vrai ket. Voor de supporters is dat belangrijk. Met het FC Brussels van Johan Vermeersch hebben zij zich nooit kunnen identificeren, met RWDM wel. Het is Thierry’s grote verdienste dat hij de club uit de doden heeft doen opstaan. Zonder hem was er al lang geen RWDM meer geweest. Tegelijk besefte hij zeer goed dat hij de club moest verkopen om de volgende stap te kunnen zetten. Hij was op de grenzen gebotst van wat binnen zijn mogelijkheden en die van zijn vrienden lag. Nu zit er iemand met geld, maar zonder ideeën.»

HUMO John Textor ziet het groots. Hij ziet zelfs een rol in Europa weggelegd voor RWDM.

DE WOLF (fijntjes) «Dat hij dat dan met Lyon probeert. Je kunt van alles roepen, maar het moet een beetje ernstig blijven. Hij heeft de centen, dus heeft hij het voor het zeggen. Maar hij kent niets van voetbal. Als je een club overneemt, doe je dat om ze vooruit te laten gaan. Anders blijf je er beter af. Het is een trend geworden: miljardairs nemen een handvol clubs in de hele wereld over en laten vervolgens de carrousel draaien. Ik hoop dat RWDM zich zal handhaven, maar op basis van wat ik zie, lijkt het me zo goed als onmogelijk.»

HUMO In minder dan een half jaar tijd hebben de drie architecten van de promotie plaats moeten ruimen.

DE WOLF «Onbegrijpelijk! Zelfs als zakendoen het enige is wat je interesseert, dan nog is er een logica waaraan je niet voorbij kunt. RWDM is Lyon niet. Het is een club van het volk. Bij de promotie naar 1B zijn een pak supporters het stadion komen opknappen. Thierry heeft dat voor elkaar gekregen. Dat gaan ze voor die Amerikaan niet doen, hoor.

»We zullen zien of hij zal slagen. Hij brengt alleszins mensen met weinig bagage mee. Geen kwaad woord over Igor de Camargo (ex-speler en nu assistent, red.), maar wat kent hij van de trainersjob? Hij is nooit eerder trainer geweest. Van die andere Braziliaan heb ik zelfs nog nooit gehoord. Dat zijn toch niet de mensen die de club nu nodig heeft?»

HUMO Igor de Camargo is het zoethoudertje voor de supporters, zo lijkt het wel.

DE WOLF «Natuurlijk! Maar of het hen kalm zal houden? Dat zal van de resultaten afhangen, niet van De Camargo.»

HUMO Wat betekent RWDM voor jou?

DE WOLF «Het is de club van mijn hart. Als 14-jarige ben ik bij Racing White gekomen, kort voor de fusie met Daring, waaruit RWDM is ontstaan. Ik heb vrijwel alle matchen van het eerste elftal gezien. Het was de periode van Jan Boskamp. Toen ik als 18-jarige in de eerste ploeg kwam, heb ik nog met hem samengespeeld. Van hem heb ik ook geleerd hoe ik over mijn contract moest onderhandelen (lacht).»

HUMO Hij is er ook even trainer geweest, net als jij.

DE WOLF «Thierry en ik kennen elkaar al lang. Bij de jeugd van Grimbergen had ik hem als spelertje onder mijn hoede. Hij is een vriend, ik was getuige op zijn huwelijk. In 2011 – hij was manager van FC Brussels, zoals de club toen heette, en Johan Vermeersch was voorzitter – heeft hij me een paar keer uitgenodigd. Het ging niet goed met de ploeg. ‘Ik ken je,’ zei hij, ‘jij neemt het over.’ Op zijn aandringen heb ik toegezegd. We hebben ons gered, maar ik heb het niet volgehouden. Ik ben niet gemaakt voor het trainersvak, toch niet op professioneel niveau: het bezorgt me te veel stress.»

HUMO Toch heb je de club nog een keer geholpen.

DE WOLF «Vermeersch wilde ermee stoppen. Het faillissement en de degradatie naar vierde provinciale wenkte. De gemeente zocht naar een oplossing voor de jeugdopleiding, die tot de beste van België behoorde. Samen met enkele vrienden hebben we het stamnummer van derdeklasser FC Bleid gekocht om de jeugdschool in onder te brengen. Van de gemeente hadden we de garantie dat we in het Edmond Machtensstadion mochten spelen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan: Vermeersch ging dwarsliggen.

»Daar stonden we dan: met een stamnummer, maar zonder jeugdschool. Uit noodzaak hebben we dan maar een eerste ploeg samengesteld, met mij als trainer. Onze wedstrijden speelden we op het veldje naast het Koning Boudewijnstadion. Voor de supporters was dat natuurlijk niet hetzelfde, zij konden zich niet identificeren met het stadion en de ploeg. Toen is Vincent Kompany op de proppen gekomen. Hij nam Bleid over en maakte er BX Brussels van. Hij vroeg me of ik het zag zitten om met de jeugd te werken. Dat heb ik vijf jaar gedaan, daarna ben ik vertrokken. Mijn vrouw verzorgde het secretariaat en doet dat nog altijd.»

HUMO Zullen ze je weer in het Machtensstadion zien nu RWDM op het hoogste niveau is teruggekeerd?

DE WOLF (schudt het hoofd) «Ik ben er al zeker twee jaar niet meer geweest. Het zegt me niks meer, ik ken er toch niemand meer. Ook bij Anderlecht niet, trouwens. Als ik om kaarten bel, krijg ik een keuzemenu aan de telefoon. Het is allemaal zo onpersoonlijk geworden.»

