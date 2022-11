Humo sprak de klimaatactivisten van Just Stop Oil: ‘Mijn eerste reactie was: ‘Ik ga ook mijn hand vastkleven’’

U kan tegenwoordig geen museum meer binnenwandelen of de soep van de dag hangt er tegen een wereldberoemd kunstwerk. Met de opvallende acties vraagt de beweging Just Stop Oil aandacht voor de klimaatproblematiek en een eind aan alle investeringen in fossiele brandstoffen. Drie van hun aanhangers zitten momenteel in de Nederlandse gevangenis nadat ze zich vastkleefden aan ‘Het meisje met de parel’. Humo ging langs bij een betoging voor hun vrijlating en vroeg of de soep de kolen nog waard is: ‘Er is nog ruimte om volgende stappen te zetten.’