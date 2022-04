Wat een seizoen, wat een programma! Gooi uw volgepende molboekjes maar in de stoof, want de nieuwste primeur in ‘De Mol’ is er één die zelfs de productie niet kon plannen; ‘De Mol’ was heel eventjes molloos! Een tweede vrijwillig vertrek in evenveel weken, maar dit keer met gigantische consequenties. Vooral voor Philippe (35), want hij wordt plotsklaps de eerste ontslagnemende mol uit de geschiedenis.

PHILIPPE «Eigenlijk begon de achteruitgang al tijdens de tweede dag, of nacht liever gezegd. Je kan alles tot in de puntjes voorbereiden, maar helaas niet wat je doet in je slaap. Ik lag bij Bert in bed, en schoot plots wakker met zijn ogen op me gebrand. ‘Gij weet toch dat ge praat in uw slaap?’ Ik was doodnerveus. Daarna citeerde hij me perfect: ‘Oh nee, drieduizend euro in de groepspot, ik heb het verkloot.’»

HUMO Kan je je daar slaapdronken nog uitpraten?

PHILIPPE «Ik verschoot me een ongeluk natuurlijk, maar heb het snel over een andere boeg proberen gooien. ‘Ja zeg, ik ben keicompetitief en ik wou 6000 euro in de pot, maar Nele saboteerde de boel heel de tijd.’ (lacht)

»Sindsdien was ik dus superbang om in slaap te vallen en probeerde ik de volgende nachten de hele tijd wakker te blijven. Het ging zelfs zo ver dat ik op een bepaald moment op het toilet een dutje ging doen en doortrok als ik wakker werd.»

HUMO En andere kandidaten klaagden al over de vermoeidheid op de trip.

PHILIPPE «Exact, dus dat heeft het er natuurlijk niet gemakkelijker op gemaakt. Ik kreeg een panische angst om fouten te maken, waardoor ik mezelf alleen maar verdachter voelde. Het spookte de hele tijd door mijn hoofd dat iedereen me door had, terwijl dat absoluut niet zo was, maar ik geraakte gewoon niet uit die tunnelvisie. En dat hakte echt hard in op mijn gezondheid, zo erg dat ik niet eens een nagel meer kreeg ingeslagen (lachje).

»Als je in een marathon honderd meter voor de streep valt, sleep je jezelf er nog over. Maar als je kramp krijgt nog voor je over de helft bent, stop je er best mee. Dus dat heb ik ook gedaan. Een kinesist gaat altijd tot op het bot, (lacht) maar verder ook niet.»

HUMO Nele vertelde me dat ze uitstekend werd begeleid bij haar exit, dat zal bij jou niet anders zijn geweest?

PHILIPPE «De hulp die ik van het team kreeg was gewoonweg hartverwarmend. Dit was voor niemand een makkelijke keuze, maar we hebben sámen besloten mijn gezondheid boven het entertainment te plaatsen.»

GILLES DE COSTER «Dit was het moedigste dat ik de mol ooit zag doen.»

PHILIPPE «Alles bleef ook geheim tot nu, dus ik kon hier alleen met de crew over praten, en dat is ook gebeurd. Ik kreeg vaak berichtjes van hen om te horen hoe het met me ging, daar genoot ik extreem van. ‘De Mol’ is zoveel meer dan alleen een programma.»

Beeld sbs

HUMO Er valt ongetwijfeld een zware last van je schouders nu de aflevering eindelijk werd uitgezonden.

PHILIPPE «Ik ben héél blij dat mijn vrienden het weten en ik gewoon terug op café een Duvelke kan drinken of een barbecueke kan doen terwijl we met z’n allen met voldoende humor, maar zeker ook voldoende knuffels en gezelligheid terugkijken op mijn avontuur.

»Het gaat ook al een stuk beter met me sinds de uitzending. Het heeft even geduurd, maar ik heb de draad weer opgepikt en gewoon even alle prestatiegerichte dingen op de achtergrond gezet. Normaal liep ik deze maand een marathon, maar daar voelde ik me nog niet klaar voor. Ik heb even wat tijd nodig en die pak ik ook.»

HUMO ‘Kom hier, klasbak!’ De reacties van je medekandidaten op je vertrek waren ronduit ontroerend.

PHILIPPE «Dat was het mooiste moment uit heel mijn avontuur. De steun die ik van iedereen kreeg na mijn beslissing. Stuk voor stuk fijne mensen met het hart op de juiste plaats.»

GILLES «Chapeau ook voor die zes anderen. Ze sloten Philippe meteen als vriend in hun armen en vergaten het spel volledig. Ik denk ook dat dat het afscheid veel verteerbaarder maakte voor hem.»

Beeld sbs

HUMO Je was opvallend genoeg de minst verdachte kandidaat, amper 5% was je op het spoor, als ik het internet geloof althans.

PHILIPPE «Écht? Ja, dat is verwarrend natuurlijk. Alles ging eigenlijk heel vlot, alleen voelde dat zo niet.»

GILLES «Wij waren werkelijk in de wolken met Philippe, één van de sterkste mollen van de afgelopen jaren. Maar het is ook een trend, de beste mollen kampen altijd met de grootste twijfels. We kregen hem gewoon níet overtuigd wat een briljante mol hij was»

HUMO Dat is ook duidelijk te zien aan de groepspot voor en na je dip.

PHILIPPE «Klopt, op een bepaald moment ging het voor mij niet meer, en dan zag je dat de groepspot serieus toenam, de groep daardoor sterker werd, en ik steeds verzwakte. Dat werkte elkaar natuurlijk in de hand, ik kwam niet meer op de juiste posities terecht en kon mijn spel niet meer spelen.»

GILLES «Als je ziet hoe hij die rozen van de taart stal in de eerste aflevering, of alle eieren vernielde op een manier dat zelfs de cameramannen het niet door hadden. Die minieme acties deden hele opdrachten mislukken, dat was impressionant.»

HUMO Je vernielde die eieren bewust?!

PHILIPPE «Vast en zeker. Er stond een hevige wind, dus het enige wat ik moest doen was die zak juist tegen de wind zetten en meespelen: (roept melodramatisch) ‘oh nee, stomme wind.’ Die actie was absoluut mijn hoogtepunt.»

HUMO Maar die punaise in dat wiel, dat zag je niet meer zitten?

PHILIPPE «Jawel, dat was zelfs gelukt. pshhht, heel die band liep leeg, maar niet snel genoeg! Plots stond Bert langs me, dus moest ik wel doortrappen. Zo’n koersfiets is toch degelijker gemaakt dan ik dacht (lacht).»

Beeld sbs

HUMO Je vertrek kreeg niet de wow-factor die we gewend zijn bij ‘De Mol’.

GILLES «Dat was ook de bedoeling, we vonden het niet gepast om Philippes gezondheid te misbruiken en zijn vertrek als een schok te brengen. Als je goed oplet, merk je dat de hele aflevering eigenlijk dat ene moment aankondigt.»

HUMO Het was ongetwijfeld ook niet de hele tijd kommer en kwel, waar kijk je nu al nostalgisch op terug?

PHILIPPE «Zeker niet, ik heb me fantastisch geamuseerd en heb er nog geen seconde spijt van gehad. Wat me eeuwig zal bijblijven is de cactusproef (schatert). Daar heb ik zo hard gelachen met Nele.

»Maar vooral die groep blijft mooi. Fijne mensen, met allemaal peper in hun gat. De avonden waren heel plezant en zelfs van de overwinningsfeestjes heb ik kunnen genieten. Ook al had ik daar niet zo veel aan (lacht).»

HUMO Maar één ervan zal de rest moeten verraden. Jij kent ze allemaal als de beste, wie zie jij als jouw opvolger?

PHILIPPE «Iedereen zou dat op zijn eigen manier goed doen. Ik heb na mijn vertrek mijn mening één keer gegeven, maar ook niet meer dan dat. Ik wou liever niet betrokken zijn bij de keuze. Zo kan ik zelf ook gewoon kijken en mollenjagen.»

»Ik weet natuurlijk al iets meer dan jullie: welke opdrachten er nog komen, en welke posities het interessantst zijn voor de mol. Maar voor de rest wil ik gewoon zoals iedereen vanuit mijn zetel speuren.»

GILLES «Die nieuwe mol is inderdaad belangrijk voor het vervolg, maar in deze aflevering wilden we daar graag bijzaak van maken en de focus op de mentale gezondheid van Philippe leggen. Het enige wat je moet weten is dat er een nieuwe, onvoorbereide mol is, die iedereen al kent als kandidaat. Het wordt dus goed uitkijken wie zich anders zal gedragen. En voor iedereen die Philippe op het spoor was: dit is een unieke kans om twee op twee te halen.»

HUMO Ik ga ondertussen voor één op twee!