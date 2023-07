‘Ieder jaar opnieuw verstouw ik kilo’s octopus tijdens die drieënhalve week van de Giro’

Sinds Michel Wuyts met steekkaartenbak en al de coulissen in werd geduwd, mag Renaat Schotte, geflankeerd door ons aller José, hét internationale wielerevenement van het jaar becommentariëren: de Tour. De hemel op aarde, zou men denken, maar nee, hoor: meneer de prima­donna heeft toch weer wat te mekkeren.

RENAAT SCHOTTE «Op dit moment in mijn leven zou het voor mij de hemel zijn om drie weken door de bergen te stappen met een rugzakje waarin enkele onderbroeken en T-shirts steken. Compleet deconnecteren, nul digitale prikkels: dat is waar ik al lang naar snak. Sinds corona stopt het werk gewoonweg niet. Ook dit jaar zal ik geen echte zomervakantie hebben, want het WK in Glasgow staat voor de deur, en daarna moet ik met­een naar de volgende opdracht. Ik doe het doodgraag, maar af en toe vraag ik me toch af wat voor zin het heeft om voor de dertigste keer in m’n leven mijn zomer aan sport op te offeren.»

HUMO Dértig keer, Renaat?

SCHOTTE«Ja, ik stond er laatst zelf van te kijken, maar het is echt zo: ik zit al drie decennia in het vak. De voorbije Tour was mijn 51ste grote ronde, wat uiteraard toch iets speciaals was: 51 is het magische rugnummer waarmee veel grote kampioenen – Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault – de Ronde van Frankrijk gewonnen hebben.»

HUMO Als je geen vakantie hebt, wat doe je dan om even je zinnen te verzetten?

SCHOTTE «Eens in een compleet ander kader opereren. Vóór corona – en hopelijk in november opnieuw – vloog ik jaarlijks minstens één keer naar China voor een Gran Fondo, een koers voor wielertoeristen. Een kameraad die daar heeft gewoond, heeft me er ooit naartoe gelokt. Ik was er omroeper, puur voor de fun en dus onbezoldigd, en ik vond dat fantastisch: na die anderhalve week kwam ik telkens als herboren terug in België.

»De hel op aarde, voor je me ernaar vraagt, heeft daar indirect mee te maken. Waar ik echt doodongelukkig van kan worden, is de negativiteit, de zurigheid die in België soms heerst over om het even wat – wie al eens op sociale media zit, weet wat ik bedoel. Wij beseffen het niet, maar in vergelijking met 95 procent van de rest van de wereld is België een paradijs. Om maar iets te noemen: wij hebben de beste keuken, omdat we de culinaire tradities van de hele wereld omarmen. En als je bij ons op restaurant gaat, word je in de regel bediend als een koning. Ga maar eens in Frankrijk eten: je zult het verschil gauw merken.»

HUMO Waar bevindt zich jouw culinaire zenit?

SCHOTTE «Het is wel bekend dat ik een voorliefde voor de Italiaanse keuken heb. Toen ik in de media begon, was ik zo mager als een panlat. Sindsdien heb ik er ongeveer een kilo per jaar bij gegeten, en dat mag je voor het grootste deel op het conto van de Giro schrijven. Ik ben verzot op frutti di mare, en met name op polpo, octopus dus. Kilo’s verstouw ik ieder jaar weer tijdens die drieënhalve week.»

HUMO Waarmee slik je die weg?

SCHOTTE «Bij voorkeur met een beaujolais du Texas – enfin, een cola dus. Al ben ik vooral een liefhebber van stout.»

HUMO Véél stout?

SCHOTTE (lacht) «Nee, dat valt doorgaans mee. Als student dronk ik geregeld te veel, maar die portoperiode is gelukkig van korte duur geweest.»

HUMO Vertel mij alles over wat jou zoal irriteert.

SCHOTTE «Ik kan me ontzettend opwinden over te veel openbare werken tegelijk. Dat is wel een minpunt aan België: het gebrek aan een deugdelijke planning bij het gros van de openbare werken, die vaak eeuwig aanslepen. In de meeste andere landen waar ik al eens kom, fiksen ze het in een wip, maar hier gaat het bijna per definitie traag.

»Traagheid ergert me tout court, voor mij moet het vooruitgaan in het leven. Daarom ook kan ik me er vreselijk aan storen dat Belgen niet snappen hoe en waarom je moet ritsen op de weg, en dat ze geen aanschuifcultuur kennen zoals in Engeland. Als je in een Belgisch stadion een pak friet wilt gaan halen tijdens de rust, wéét je dat het een worsteling wordt, en dat je je blauw zult ergeren aan al de voorkruipers. Maar goed, nu ben ik zélf aan het klagen (lacht).»

HUMO Schuilt er een kunstliefhebber in Renaat Schotte?

SCHOTTE «Jawel. Ik maak graag en vaak gebruik van mijn status van Bruggeling om gratis het Groeningemuseum binnen te wandelen. Doorgaans neem ik dan de Vlaamse primitieven tot me en vraag ik me af: waarom hebben ze dat nu geschilderd?

»Ik ben ook fan van de ­Kama’s, de Marecs en de Herr Seeles van deze wereld, ik vind ze grote kunstenaars. Die kameraad van me die me naar China heeft gelokt, da’s de zoon van de magistrale cartoonist Pirana, oftewel Leon Van De Velde, die ik persoonlijk heb leren kennen door een gemeenschappelijke passie voor boksen. Toen hij veel te vroeg was gestorven, stond er een door hemzelf ­opgesteld overlijdensbericht in de krant: ‘Weggegomd, ’t werd tijd.’ Klasse.»

HUMO Lees je naast cartoons ook boeken?

SCHOTTE «Vroeger wel, ja. Nu komt het er gewoon niet meer van.»

HUMO Jij ook al!

SCHOTTE «Mijn werkruimte thuis ligt vol met boeken die ik nog moet lezen. Veel wielerboeken, zoals ‘De dood van Marco Pantani’ van Matt Rendell, een Britse collega. Dat gaat voor een groot deel over alle theorieën die de ronde doen over hoe Pantani is gestorven. Dé vraag is natuurlijk: is hij vermoord of niet?»

HUMO En?

SCHOTTE «Ik weet het niet. Tijdens een Giro zat ik op een avond naar een ­commerciële zender te kijken toen ze, zoveel jaar na zijn overlijden, een reportage over zijn dood uitzonden. Op een gegeven moment zie je hem dood in zijn kamer liggen, niet geblurd, met een stuk van zijn hoofd weg. Een re-enactment, dacht ik eerst, maar dat bleek gewoon de gerechtsvideo te zijn! Hallucinant, toch? Enfin, die enorme hoofdwonde was wel verdacht.»

HUMO Wat bezorgt je geestelijk genot?

SCHOTTE «Reizen naar exotische, misschien zelfs verguisde bestemmingen: daar kan ik mijn hart echt aan ophalen. Ik vond het bijvoorbeeld doodzonde dat in 2021 het WK baanwielrennen niet mocht plaatsvinden in Turkmenistan – de UCI stelde haar veto, wellicht om haar imago te redden. Ik weet het, ze dragen de persvrijheid niet bepaald hoog in het vaandel in dat totalitaire land, maar ik had graag gezien wat ze daar met zo’n evenement hadden aangevangen, en met al die journalisten die daar zouden neerstrijken. Zouden ze ons begeleid hebben van het hotel tot aan de wielerbaan? Het moet toch heerlijk zijn om dat ter plekke te ondervinden?»

HUMO Wat beschouw jij als het heerlijkste lichamelijke genot?

SCHOTTE «O jee. Ik heb die vraag al zo vaak gelezen, en telkens dacht ik: ik hoop dat ze die nooit aan mij stellen (lacht).»

HUMO Linea recta dan maar naar la domanda prosciutto. Enfin, de hamvraag.

SCHOTTE «O, maar dáár zal ik je met plezier een antwoord op geven. Ik heb Italiaans geleerd door jarenlang ­ La Gazzetta dello Sport te lezen tijdens de Giro, en naar al die onnozele Italiaanse tv-shows te kijken. Dat laatste deed ik vooral graag, moet ik toegeven, omdat ik gebiologeerd was door enkele presentatrices. In het bijzonder door een blondine die – ik heb haar voor de zekerheid nog eens gegoogeld – Alessia Marcuzzi heette. ’t Is erg om te zeggen, maar tijdens sommige Giro’s zat ik iedere avond naar haar te kijken.»

HUMO Mooie keuze, alleen…

SCHOTTE «…is die dame volslagen onbekend in België, ik weet het. Daarom kies ik ook voor Jennifer Lawrence, die ik vooral ken van de ‘­Hunger Games’-films. Ze speelt niet echt in mijn leeftijdscategorie, maar ik vind haar wel buitengewoon aantrekkelijk: een bloedmooie vrouw die zichzelf totaal niet au sérieux neemt en door het leven glijdt als one of the boys, altijd voor een grap te vinden. Een beet­je zoals mijn vrouw, die haar trouwens ook een geweldig wijf vindt. Ze heeft al ­lachend gezegd dat ik haar in geval van een one­nightstand gewoon mee naar huis mag brengen. Dat zullen we dan maar doen, zeker?»