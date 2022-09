Iedereen kan uw locatie volgen via poepsimpel trucje met parkeerapps: ‘Het is griezelig dat iedereen die dat wil, uw doen en laten kan volgen’

Met behulp van parkeerapps is het mogelijk te achterhalen waar iemand parkeert, toont ethisch hacker Inti De Ceukelaire. ‘Automatische nummerplaatherkenning is praktisch, maar een ramp voor onze privacy.’

Wat hebt u precies gedaan?

INTI DE CEUKELAIRE “Ik deed een experiment waarbij 120 mensen mij de toestemming gaven te proberen achterhalen waar ze zoal heengingen. Na 100 dagen was me dat voor 29 procent van de voertuigen gelukt.

“Het werkt als volgt. Bij parkeerapps zoals 4411, Q-Park en Indigo Neo kan je je nummerplaat ingeven, waardoor je parkeersessies automatisch betaalt als je een parkeergarage binnenrijdt die is uitgerust met slimme camera’s. Die apps herkennen de nummerplaat, maar controleren niet of de nummerplaat die je invoert die van je eigen auto is. Zo kreeg ik telkens een melding wanneer de auto die ik wilde tracken ergens een met slimme camera’s uitgeruste garage binnenreed. De app weet dan niet dat iemand anders de eigenaar is. Die automatische nummerplaatherkenning is misschien praktisch, maar een ramp voor onze privacy.

“Het enige nadeel is dat je moet betalen voor de parkeersessies van de auto die je volgt. Dat kostte mij bij het experiment gemiddeld 7,82 euro per getraceerde auto, een pak goedkoper dan een privédetective.”

Komt het detectivewerk zo niet aan het licht?

DE CEUKELAIRE “Wanneer blijkt dat je niet voor je parking hoeft te betalen, kan dat erop wijzen dat iemand jou aan het volgen is. Maar de meeste mensen zullen aan een technisch defect denken, want ze weten helemaal niet dat dit kan.”

Of je zelf zo’n app gebruikt maakt niet uit?

DE CEUKELAIRE: “Neen. Iedereen kan jouw nummerplaat in zo’n app ingeven om je te traceren, ook al gebruik je die app zelf niet.”

Wie moet zich hierover het meest zorgen maken?

DE CEUKELAIRE: “Sowieso vind ik het griezelig dat iedereen die dat wil jouw doen en laten kan volgen, want waar iemand parkeert – in een garage bij pakweg een ziekenhuis of concertzaal – verraadt soms ook wat je aan het doen bent.

“Maar dit is in het bijzonder zorgwekkend voor mensen die op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld familiaal geweld of die om andere redenen moeten onderduiken. Denk bijvoorbeeld aan het recente plan om minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) te ontvoeren. Rijd je een parkeergarage binnen, dat weet diegene die je volgt dat je daar wellicht een tijdje zal staan en kan die je komen opwachten.

“Het maakt het voor criminelen met plannen om in te breken in dure auto’s of om die te stelen ook makkelijk om hun doelwit te volgen. Daarom geef ik mensen die op sociale media willen pronken met een nieuwe wagen altijd de tip om op foto’s de nummerplaat te maskeren.”

Ook wie gewoon op straat parkeert is niet veilig.

DE CEUKELAIRE: “Nee. In verschillende steden kan je eenmalig gedurende een beperkte periode gratis parkeren op straat. Ik ontwikkelde een programma dat voor een bepaalde nummerplaat bij duizenden digitale parkeermeters checkt of het nog mogelijk is gratis te parkeren. Lukt dat niet, dan weet je dat de auto in kwestie die dag in die specifieke parkeerzone heeft geparkeerd. Die methode is wel minder precies en werkt voorlopig enkel in steden die gratis parkeertijd aanbieden via 4411, zoals Antwerpen, Gent en Brussel.”

Kan ik hier als autobestuurder iets tegen doen?

DE CEUKELAIRE: “Samen met privacyjuristen heb ik de site notmyplate.com gemaakt. Die dient automatisch in jouw naam op basis van de Europese gegevensbeschermingwetgeving een verzoek bij parkeerbedrijven in om je nummerplaat niet in het systeem te verwerken, zodat iemand die dat probeert een foutmelding krijgt.

“Door dit aan te kaarten, hoop ik dat ook de bedrijven achter de apps actie ondernemen en er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet zomaar een nummerplaat kunt registreren die al in het systeem zit. Er zijn in ons land drie grote uitbaters van private parkeergarages actief en die maken allemaal gebruik van nummerplaatherkenning. Als er geen actie wordt ondernomen, zal het probleem naarmate de uitrol van het systeem verder gaat enkel nog vergroten.”

(DM)