‘Iedereen verlangt naar grensoverschrijding’: 11 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

AI: vloek of zegen? (1) ‘AI kan beter kanker opsporen dan dokters: ze heeft geen last van stress, honger, slaaptekort of een slechte dag’

Met de komst van nieuwe, voor iedereen toegankelijke platformen zoals ChatGPT zijn we tot onze eigen verbazing het tijdperk van de artificiële intelligentie binnengestruikeld. Maar wat betekent dat concreet? Leidt AI ons een opwindende Nieuwe Wereld in? Of wordt de droom een nachtmerrie?

Koen Wauters: ‘Bouchez zal zich vast ingeschreven hebben voor ‘Special Forces’ om Vlaamse zieltjes te winnen, maar hoe kun je dan met zo’n houding meedoen?’

Koen Wauters (55) is terug met een hang naar avontuur. In ‘Alles voor de Spelen’ volgt hij g-sporters op weg naar de Special Olympics World Games in juni in Berlijn. In ‘Special Forces’ zoekt hij opnieuw zijn grenzen op: ‘Eindelijk ben ik weer mezelf.’

Anderlecht op zoek naar 100 miljoen: ‘Het is niet vanzelfsprekend dat Marc Coucke nóg eens het verlies bijpast’

Komt er een vierde kapitaalverhoging bij Anderlecht, of gaat het om een pr-stunt? En hoe groot is het financiële engagement van niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute in de club nu echt? Humo dook samen met een financieel expert in de boeken en zag weinig dat de opgefriste ambitie – ‘Top vier!’ – rechtvaardigt.

Saskia De Coster Beeld Johan Jacobs

Saskia De Coster: ‘Iedereen verlangt naar grensoverschrijding. Dáár zit de opwinding’

‘Net echt’, de nieuwe, adembenemende, natuurlijk alweer uniek geformuleerde roman van Saskia De Coster (47), is het eindpunt van een zoektocht. ‘Ik probeer verliefd te worden zonder waanzin, maar het lukt me niet.’

Melissa Depraetere: ‘Ik krijg helaas meer doodsbedreigingen dan huwelijksaanzoeken’

Voor Melissa Depraetere (30), een absolute vertrouwelinge van Conner Rousseau en de coming lady van Vooruit, ligt volgend jaar bijna zeker een ministerpost klaar. De dochter uit een Harelbeeks arbeidersgezin dwong de voorbije vier jaar haar plaats af in de Wetstraat, snel en complexloos.

In de steek gelaten door de bank: ‘Ik ben niet alleen het geld kwijt, maar ook mijn vader’

4 op de 10 Belgen hebben al te maken gehad met phishing. Onlinecriminelen gebruiken nagemaakte websites, valse sms’jes en andere trucs om toegang te krijgen tot de rekeningen van nietsvermoedende slachtoffers. En de banken? Die laten hun klanten stikken.

Guido Belcanto Beeld Johan Jacobs

Guido Belcanto: ‘Ik krijg nog bijna elke dag een ochtenderectie: zolang mijn libido in orde is, ben ik dat ook’

Nergens vliegen de vogels vrijer rond dan in de Kempense bossen rond de bungalow van Guido Belcanto. De zanger heeft zijn optrekje in Wechelderzande Het Heiligdom gedoopt, alsof hij wist dat Humo hem ooit de biecht zou komen afnemen.

Toos, Comfort en Lancelot uit ‘De mol’: ‘Als de rest netjes was gaan slapen, zaten wij met z’n drieën tot vier uur in de jacuzzi’

Vooraleer we definitief afscheid nemen van ‘De mol’ kaarten we nog even na met de hoofdrolspelers van het elfde seizoen. Winnaar Lancelot (27), verliezend finalist Toos (28) en saboteur hors catégorie Comfort (32) maken de balans op van een wervelende tocht door Amerika.

Stefan Blommaert: ‘Er zit een agenda verborgen achter de besparingsdrift: de VRT kapotmaken’

Stefan Blommaert (64) was, als journalist van de openbare omroep, veertig jaar lang de eerste getuige van gruwel in binnen- en buitenland. Een bedaagde waarnemer, een oorlogsverslaggever met een zachte stem. Maar nu is hij met pensioen. ‘Onze huidige bazen mogen wat meer ruggengraat hebben.’

Olga, de vrouw van Paul De Grande Beeld Saskia Vanderstichele

Olga, vrouw van Paul De Grande: ‘Paul is een jager als het op antiek en vrouwen aankomt. Hij krijgt altijd wat hij wil’

Sinds ‘Stukken van mensen’ weten we dat er zich een niets ontziende jager schuilhoudt in de aimabele antiquair Paul De Grande (74). Zijn grootste pronkstuk hangt evenwel niet aan een muur, maar is afkomstig uit het verre, ijskoude Siberië. Zijn vrouw Olga (50) deelt zijn passie voor antiek en kunst.

Het grote festivaldebat: ‘Soms sta ik met een vuilniszak over mijn hoofd op de weide, zodat niemand me herkent’

Na hun avonturen als respectievelijk Daan in ‘Liefde voor muziek’, Raaf in ‘The Masked Singer’ en Johannes de Doper in de operavoorstelling ‘Dance of the Seven Veils’ staan Daan Stuyven (53), Coely Mbueno (29) en Colin H. Van Eeckhout van Amenra (44) weer gewoon voor een goed gevuld festivalseizoen. Humo verzamelde de drie om u door de muziekzomer te gidsen.