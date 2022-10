Iedereen zag dat Club Brugge geen strafschop verdiende, en toch sloegen bij het olijke commentaarduo Gilles & Dirk de stoppen door

Het zal allemaal wel, dat voetbalverslaggevers supporters moeten zijn. #tisaanons, straks op het WK voetbal in Qatar, laat de VRT ons alvast weten. Maar tot het zover is, is het aan VTM en de Champions League. Tisaanons, moeten Dirk Deferme en Gilles De Bilde gedacht hebben, met de rust in Atlético Madrid-Club Brugge in zicht.

Wie: Dirk Deferme en Gilles De Bilde Wat: De teruggedraaide penalty voor Club Brugge tegen Atletico Madrid Waarom: Zelfs de meest ervaren voetbalanalisten zijn soms niet voor rede vatbaar

De feiten: Club-aanvaller Tajon Buchanan gaat neer in de Spaanse zestienmeter. Onderuit geschoffeld door een Atlético-verdediger. Strafschop! Hans Vanaken heeft de bal al opgeëist en bevindt zich ter hoogte van de strafschopstip. In één van zijn ooghoeken ziet hij de scheidsrechter een half dozijn woeste Spanjaarden van zich afmeppen als vliegen van een confituurpot. Tot de geviseerde man de handen ten hemel heft, iedereen tot kalmte maant en met beide wijsvingers een ingebeeld televisietoestel tekent in de lucht.

Terwijl hij zich naar de zijlijn begeeft, ziet de tv-kijker alvast wat de scheidsrechter zo dadelijk ook zal zien: een herhaling. De nieuwe feiten: Buchanan heeft zijn studs in de voet van zijn Spaanse opponent geplant. De fout komt van hem, niet van de Spanjaard. Thuis weet de kijker dan al wat de scheidsrechter zal beslissen: geen strafschop. En jawel, hoor, daar is het nieuwe verdict: geen strafschop.

Prompt slaan bij het olijke commentaarsduo Gilles & Dirk alle stoppen door. Van ‘onwaarschijnlijk!’ gaat het over ‘dit gelóóf je toch niet!’ tot - wanneer Atlético-coach Diego Simeone hengelend naar een kaart voor Buchanan in beeld komt - ‘kijk, dit is de provocateur!’ Kijken naar de herhaling doen ze dan al lang niet meer. Hun oordeel staat onwrikbaar vast, beelden doen er niet toe. Voor De Bilde is het zo klaar als pompwater: ‘Atlético mag niet verliezen vandaag, zo simpel is het.’

In de studio heeft Marc Degryse genoeg gezien: geen strafschop. Maar dan recht de waarzegger tegenover hem de rug en begint Jan Mulder aan één van zijn warrigste slaloms ooit, in een poging het onuitlegbare uit te leggen. Volgens hem is duidelijk te zien wat die snode Spaanse verdediger zou hebben gedaan mocht Buchanan hem niet onderuit hebben gehaald: namelijk Buchanan onderuit halen. En dus: strafschop! Het is waarzeggerij van de bovenste plank, wedijverend in simplisme met de omgekochte scheidsrechter van De Bilde. Degryse wil er niet aan, hij laat - bezorgd glimlachend - Mulder bazelen.

Wanneer de Brugse aanvaller Kamal Sowah diep in de tweede helft tegen een tweede gele kaart - en dus de uitsluiting - aankijkt, vinden Dirk & Gilles dat een juiste beslissing. Vreemd, want dat is het inderdaad.