‘Ik ben het gewend om uitgescholden te worden’: 12 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Vlaamse sekstoeristen: ‘Ik wil geen seks meer hebben met Gambiaanse prostituees, want ze zijn straatarm’

Elke zomer gaan Vlamingen in het buitenland op zoek naar liefde en seks. Het gros trekt naar Zuid-Azië, maar onze gepensioneerde landgenoten kiezen liever voor Afrikaanse landen met gouden stranden. Is het een moderne vorm van kolonialisme, of toch wat meer? ‘Noem me geen sekstoerist, maar als mijn Afrikaans afspraakje naar huis gaat, stop ik snel 20 euro in haar handtas.’

Frauke, de vriendin van Tore Sercu: ‘Tot Tore ziek werd, voelde ik me onsterfelijk. Dat gevoel komt nooit meer terug’

Een jaar na ons gesprek met de ongeneeslijk zieke zoon van Mathias Sercu ging Humo op hetzelfde terras zitten met zijn lief en steunpilaar Frauke: ‘Tore heeft me veel vluchtroutes aangeboden, maar vluchten was voor mij nooit een optie.’

Beeld Saskia Vanderstichele

Karel en Jean-Jacques De Gucht: ‘Ik een fils à papa? Ik moet me er toch niet voor verantwoorden dat ik ben ontstaan uit een spermacel van mijn vader?’

Vader De Gucht is Europees commissaris, zijn zoon is schepen in Aalst en Vlaams Parlementslid voor Open VLD. Als ware liberalen zijn vader en zoon kennelijk op hun persoonlijke vrijheid gesteld, maar voor het overige spreken ze uit één mond. ‘De populistische partijen – en daar hoort de N-VA wat mij betreft ook bij – trekken de scheiding der machten steeds sterker in twijfel.’

Op reis door uw lijf: het zaad! ‘Om zwanger te worden, vrij je best in de dag vóór de eisprong’

Het is wittig en stroperig, er wriemelen gretige kleine zwemmers in, en als mannen zelf niet voor verlossing zorgen, plakt het ’s ochtends weleens aan de lakens. Maar wat weet u vérder nog over sperma? Herman Tournaye, diensthoofd van het centrum Reproductieve Geneeskunde aan het UZ Brussel, spuit wetenswaardigheden: ‘Er is pas een negatieve invloed is op de vruchtbaarheid als je véél sigaretten rookt en flink wat alcohol drinkt.’

Beeld Geert Van de Velde

Frans Van Daele, ex-kabinetschef koning Filip: ‘O, heb ik de koninklijke familie uit elkaar gespeeld?’

Straks, op de nationale feestdag, is het tien jaar geleden dat Filip koning van België werd. Hij koos toen zelf Frans van Daele, ’s lands meest gereputeerde diplomaat, als kabinetschef. Van Daele blikt terug: ‘Als u kroonprinses Elisabeth een geschenk uit de hemel wilt noemen, zijn dat uw woorden. Maar ik ben het er wel mee eens.’

Lotte Vanwezemael: ‘Die dip in m’n libido heeft toch een tweetal jaar geduurd’

In haar podcast ‘Lotte gaat diep’ vertelde Herman Brusselmans over zijn erectiezalf, voorzag Sam De Bruyn zijn trio-ervaringen van tekst en uitleg, en sprak Jonatan Medart zijn verwarring uit over de oude venten die aldoor voetfoto’s van hem blijken te willen. ‘Herman vroeg me uit het niks of ik al eens een onenightstand met BV’s had gehad Ik heb gezegd van niet, tenzij in het buitenland spelende voetballers ook tellen als BV’s.’

Beeld vrt

Chris Evert en Martina Navratilova: ‘Zonder elkaar waren we wellicht allebei kopje-onder gegaan’

De koninginnen van het damestennis in de jaren 70 en 80 keken elkaar zo vaak strijdlustig in de ogen, vandaag staan ze schouder aan schouder in hun gevecht tegen een gemeenschappelijke vijand: kanker. ‘We zijn er voor elkaar, no matter what.’

De 7 Hoofdzonden van Mick Jagger: ‘Alleen zijn hoofd is oud geworden, zijn lichaam is dat van een 30-jarige’

Kenners over De 7 Hoofdzonden van de opper-Rolling Stone, die volgende week 80 jaar wordt: ‘Hij is een onvoorstelbare snob, maar in mijn ogen is dat meer domheid dan hoogmoed.’

Jacotte Brokken: ‘Ik ben een vrouw, ik ben plussize, ik werk voor de VRT: redenen genoeg voor sommigen om naar het toetsenbord te grijpen’

De nieuwe weervrouw van de VRT voelt als de toekomst, met haar uitgekiende mix van gortdroge wetenschap en bubbelende creativiteit in een hip socialmediajasje. ‘Mijn ouders zijn mijn grootste fans en tegelijk mijn grootste critici. Papa let vooral op de inhoud, mama op het uiterlijk.’

Beeld Koen Bauters

Isabelle Van Hecke: ‘Ik droom van een vijf uur lange massage’

Eigenlijk is het wreed: twintig jaar lang speel je de pannen van het dak in het theater, maar pas nadat je in ‘Nonkels’ één keer pannenkoeken geserveerd krijgt die ‘ip mekoar’ in plaats van ‘rik aan rik’ liggen, word je herkend in de Delhaize. Maar waar krijg je actrice Isabelle Van Hecke wél mee in hemelse sferen?

De terugkeer van gabber en hardcore: hoe kon de ‘johnnymuziek’ van de jaren 90 hét hippe dancegeluid van 2023 worden?

Op Chirofuiven en - al dan niet legale - feestjes blijkt het al een tijdje, en Tomorrowland zult u er vanaf vrijdag niet naast kunnen horen: de dansmuziek gaat almaar sneller. Onder anderen het rave-collectief Burenhinder laat dit weekend de Boomse snelheidsmeters ontploffen: ‘In de allersnelste speedcore vind ik daardoor net een soort rust.’

Alex James, bassist van Blur: ‘Ik was altijd dronken, ruziede met alle mannen en belandde in bed met hun lief’

Voor het eerst in acht jaar trekt Blur weer op tournee, met een nieuwe plaat onder de arm en met de gps ingesteld op Lokeren, waar ze op 8 augustus headliner van de Feesten zijn. Bassist Alex James over zijn door cocaïne aangevuurde wilde jaren zegt hij nu: ‘In een popgroep zitten was voor mij een alibi om de beest uit te hangen.’