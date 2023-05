‘Ik ben met een boa rond m’n nek ter wereld gekomen’: 10 verhalen die u niet mag missen tijdens de Pride

Regenbogen, jezelf zijn en vooral heel veel liefde. Naar aanleiding van The Belgian and European Pride in Brussel bundelden we voor u tien oprechte en aangrijpende LGBTQIA+-verhalen uit ons archief. ‘Haatmails, in elkaar geslagen worden... Ik durf te zeggen dat ik dicht bij de dood heb gestaan.’

1. De verloofde van Jitske Van de Veire: ‘Ik kan het niet uitleggen, maar met een vrouw is het gewoon duizend keer beter’

Beeld Marco Mertens

Haar meer dan 60.000 Instagram-volgers hebben het al een tijdje in de mot: Jitske Van de Veire fladdert dezer dagen opmerkelijk vrolijk door het leven. Dat heeft alles te maken met Dym Berteyn, die ze sinds kort haar verloofde mag noemen: ‘Als ik ooit mijn ideale vrouw moet boetseren, zal ik altijd uitkomen bij Jits.’

2. Sam Bettens: ‘Ik heb nog een lange weg te gaan voordat het helemaal normaal klinkt om mezelf een man te noemen’

Beeld RV

Sam Bettens (50) is boegbeeld van de rockbands K’s Choice en Rex Rebel, scoorde met ‘Not an Addict’ een wereldhit, en hij is de eerste bekende trans man in de Vlaamse rockwereld. Hij zette zijn verhaal op papier:‘De wereld laten zien wie ik eigenlijk was voelde als een feestje.’

3. ‘Die gast wilde gaan lopen, maar we zijn achter hem aan gegaan’: In het hoofd van jonge homojagers

David Polfliet (†2021), Jacques Kotnik (†2012), Ihsane Jarfi (†2012): alledrie waren deze mannen slachtoffer van gaybashing.

Homogeweld door jongeren is volgens experts sterk toegnomen de laatste jaren. Begin dit jaar besloot de rechtbank van Dendermonde nog om de minderjarige moordenaars van David Polfliet te berechten als volwassenen nadat ze Polfliet via de app Grindr naar een park in Beveren lokten, waar zijn zwaar toegetakelde lichaam gevonden werd. Humo ging op zoek naar wat de daders bezielt. ‘Ik vind homofielen en pedofielen echt vies.’

4. Gustaph: ‘Mijn ouders hadden geen enkel referentiekader voor een homokind en toch gingen ze er cool mee om’

Beeld Marco Mertens

Een zevende plaats op het Eurovisiesongfestival: Gustaph ‒ né Stef Caers ‒ had het nooit durven dromen. Humo sprak de-man-met-tientallen-hoeden vlak voor zijn afreis om het te hebben over zijn 7 Hoofdzonden: ‘Als grap zeg ik weleens dat ik ter wereld ben gekomen alsof ik met een boa rond m’n nek op hoge hakken van een showtrap kwam.’

5. Drie generaties over homo-zijn: ‘Haatmails, in elkaar geslagen worden... Het werd even te veel. Ik durf te zeggen dat ik dicht bij de dood heb gestaan’

Will Ferdy, Pascal Smet en Jaimie De Blieck. Beeld Saskia Vanderstichele/Humo

Een openhartig en bijwijlen hilarisch driegesprek over hun leven als homo. Aan tafel: zanger Will Ferdy, toenmalig Brussels minister Pascal Smet en Mister Gay Belgium 2017 Jamie Blieck. ‘Mensen denken in de eerste plaats aan de manier waarop wij seks hebben, en zijn daarna gedegouteerd.’

6. De man van Xavier Taveirne: ‘Wij slapen meestal apart, want naast hem doe je geen oog dicht’

Beeld Carmen De Vos

Bas Pattyn deed er tien jaar over om te aanvaarden dat hij op mannen valt. Zijn angst om af te wijken van de norm heeft hij vandaag overwonnen, grotendeels dankzij de twaalf jaar aan de zijde van Xavier Taveirne. Humo sprak met hem ten tijde van het overlijden van David Polfliet.

7. Van het mooiste oudere homokoppel ooit tot een lesbische horrorreeks: 11 keer queer op Netflix

Beeld Netflix

Waar kun je terecht op Netflix voor series waarin de LGBTQIA+-gemeenschap een belangrijke rol speelt? Hier bijvoorbeeld.

8. Sarah Vandeursen en Mathisse Remi Mulder: ‘Ik word pisnijdig van Tom Van Grieken die in ‘De afspraak’ de vreselijkste dingen over trans personen mag zeggen’

Beeld Marco Mertens

‘Sarah in Genderland’, vanaf deze week op Canvas, is een must-see. Sarah Vandeursen blijkt een geboren interviewer, die onbevangen onderzoekt hoe vrij jonge mensen met hun gender omgaan. Iemand als Mathisse Remi Mulder, trans én non-binair, begrijpt ze écht. ‘Trans personen worden altijd neergezet als boos, maar iedereen die ik heb ontmoet, had zo’n heerlijk gevoel voor humor.’

9. Tess Uytterhoeven: ‘Ik ben fysiek aangevallen vanwege mijn geaardheid. Daar kwam schaamte van, en zelfcensuur’

Beeld Koen Bauters

Tess Uytterhoeven is één van de meest getalenteerde tv-makers van het moment, kent door haar knappe documentaires elke gevangenis van binnen en van buiten en is al lang niet meer enkel en alleen ‘dochter van’. ‘Plots had ik gevoelens waarvoor ik geen taal kende. Holebi’s werden toen nog weggezet als wandelende afwijkingen.’

10. Petra De Sutter: ‘Ik voel me allang geen trans persoon meer. Ik ben 100 procent vrouw’

Beeld Saskia Vanderstichele

Gynaecologe. Nerd. Vicepremier voor Groen. Celliste. Verdoken hyperkineet. Al die labels kun je op Petra De Sutter plakken, maar voor velen is ze vooral dat ene: transgender. Dat vervult haar met gemengde gevoelens. ‘Ík ben daar klaar mee: de situatie is opgelost, ik denk er al vijftien jaar niet meer aan.’ Toch gaat ze het onderwerp niet uit de weg, omdat er nog een oerwoud aan vooroordelen moet worden gekapt.