“Ik ben veel gelukkiger dan ik vroeger was”, zegt Nick Cave in een nieuwe docu. En nu verliest hij opnieuw een zoon

Net wanneer Nick Cave in de documentaire ‘This Much I Know to Be True’ vertelt over het geluk dat hij heeft gevonden, slaat het noodlot toe. Caves zoon Jethro Lazenby is op 31-jarige leeftijd overleden. In 2015 verloor Cave een andere zoon, Arthur, na een val van een klif.

‘Met veel droefheid kan ik bevestigen dat mijn zoon Jethro is overleden.’ Dat statement van Nick Cave publiceerde het Britse muziekblad NME maandagmiddag, daags voordat ‘This Much I Know to Be True’, een nieuwe documentaire over Cave en Warren Ellis, in première gaat. Over de doodsoorzaak werd niets bekendgemaakt.

Jethro Lazenby is de zoon van Cave en de Australische Beau Lazenby, en werd in 1991 geboren in Melbourne. Cave woonde in die tijd in Brazilië, waar hij met zijn toenmalige vrouw een andere zoon had. Hij en Jethro ontmoetten elkaar pas toen die laatste acht was.

Recent werd Lazenby, die werkte als model en enkele rolletjes had als acteur, gearresteerd voor het aanvallen van zijn moeder. Hij zou kort daarvoor de diagnose van schizofrenie hebben gekregen. De rechter legde hem een contactverbod met zijn moeder op. In 2018 had hij in de cel gezeten nadat hij zijn vriendin had toegetakeld.

Jethro Lazenby is de tweede zoon die Cave verliest. In 2015 stierf Arthur Cave, een van de twee zoons van Cave en zijn echtgenote Susie Bick, na een val van een klif in Brighton. De schaduw van Arthur hing over het album ‘Skeleton Tree’, dat een jaar later verscheen, en een rouwende Nick Cave werd het onderwerp van ‘One More Time with Feeling’, een documentaire van Andrew Dominik.

Gelukkiger

Net woensdag komt ‘This Much I Know to Be True’ uit, dat als een vervolg op ‘One More Time with Feeling’ kan worden gelezen. Waar de eerste film in sober zwart-wit werd gedraaid en steunde op de donkere songs van ‘Skeleton Tree’, is ‘This Much I Know to Be True’ een stuk kleurrijker, en het gros van de songs komen van de albums ‘Ghosteen’ en ‘Carnage’, waarop Cave in een falsetto over ‘peace of mind’ zingt. Songs als ‘Bright Horses’ en ‘Galleon Ship’ klinken mooi en berustend, terwijl ‘White Elephant’ extatisch wordt gebracht en het bitterzoete ‘Balcony Man’ de film mag afsluiten. ‘This morning is amazing and so are you’, wordt in dat nummer als een mantra herhaald.

‘Ik ben veel gelukkiger dan ik vroeger was’, zegt Cave op een bepaald moment in ‘This Much I Know to Be True’. Hij vertelt dat hij zich niet langer als ‘muzikant’ of ‘schrijver’ ziet, maar als ‘een echtgenoot, een vader, een vriend, die muziek maakt en schrijft’.

Nick Cave en Warren Ellis in 'This Much I Know to Be True'. Beeld This Much I Know To Be True

‘This Much I Know to Be True’ is in de eerste plaats opgevat als een ode aan de muzikale vriendschap tussen Cave en Warren Ellis, sinds de late jaren 90 zijn muzikale compagnon de route. Maar de nieuwe documentaire is ook een portret van een Nick Cave die gemoedsrust heeft gevonden, wat hij zelf verschillende keren benadrukt. Hij vertelt er ook over The Red Hand Files, een blog waarop hij sinds enkele jaren vragen van fans beantwoordt – er staan nog ruim 38,000 vragen te wachten, vertelt de zanger in de documentaire.

Hij ziet het als een spirituele bezigheid om naar de zorgen van zijn fans te luisteren, die vaak met donkere gedachten bij Cave te rade komen. Een van hen vertrouwt zijn idool toe dat hij in een week tijd zijn job en zijn vrouw verloor, en met suïcidale gedachten kampt. Cave probeert hem duidelijk te maken hoe hij, net als de zanger zelf, op zoek kan gaan naar het gevoel ‘dat de wereld een zinvolle plaats is’. Op The Red Hand Files schreef hij de afgelopen jaren over de rouwperiode die hij doormaakte na de dood van Arthur.

Het overlijden van Jethro Lazenby plaatst ‘This Much I Know to Be True’ echter in een heel ander daglicht. Voor de tweede keer in zeven jaar tijd verliest Nick Cave een zoon, en net wanneer de frontman van The Bad Seeds vertelt over de ‘peace of mind’ die hij heeft gevonden, vindt een tragedie plaats. Aan het einde van de documentaire, net voor Cave en Ellis ‘Balcony Man’ inzetten, belt de zanger met Earl Cave, de tweelingbroer van Arthur, die in Belfast aan een film werkt. ‘Are you okay?”’ vraagt de vader. ‘Are you happy?’ Het is een vraag die nu des te luider klinkt.

‘This Much I Know to Be True’ is vanaf woensdag in de bioscoop.

(DM)