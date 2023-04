‘Ik blijf het buitenproportioneel vinden wat ze Bart De Pauw hebben aangedaan’: 12 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Herman Brusselmans sprak met Delphine Lecompte: ‘Ik blijf het buitenproportioneel vinden wat ze Bart De Pauw hebben aangedaan’

Honderden interviews heeft hij in de loop van zijn schrijverscarrière al ten beste gegeven, maar nu is het de eerste keer dat Herman Brusselmans (65) zélf aan het interviewen slaat. Aan de andere kant: Delphine Lecompte, ook niet van de minsten. ‘Laatst had ik een nachtmerrie: Philippe Geubels had mijn plek bij Humo ingenomen!’

Burgemeesters Peter Reekmans, Sanne Van Looy en Bart Dochy: ‘Mensen hebben het recht om te weten welke partijen hun dorpen na 2024 willen opdoeken’

De politiek roept negatieve gevoelens op, en vooral op het platteland groeit de wrevel. In Nederland hebben ze de BoerBurgerBeweging, in Vlaanderen ging Humo het gesprek aan met burgemeesters Sanne Van Looy (Malle), Bart Dochy (Ledegem) en Peter Reekmans (Glabbeek). ‘Als wij met Lijst Dedecker niet aan de verkiezingen deelnemen, zie ik Vlaams Belang en de PVDA de helft van de stemmen halen.’

Even slikken: de Belg is verslaafd aan slaap- en kalmeermiddelen. ‘Toen ik de eerste pil slikte, was het alsof iemand een warm deken over me heen legde. Maar mijn geluk was van korte duur’

Eén op de tien Belgen kan de slaap niet vatten zonder pilletje. Een gevaarlijk fenomeen, want wie langdurig slaap- of kalmeermedicijnen neemt, wordt verward, apathisch en vergeetachtig. ‘Mentale problemen moet je bij de wortel aanpakken: geluk en slaap komen niet uit een doosje.’

Wanneer de baas een psychopaat, controlefreak en leugenaar is: ‘Mijn psycholoog zei: ‘Heb je nog zelfrespect? Je moet daar weg’

Wat maakt veel lawaai, verwoest alle werklust en veegt achteraf altijd netjes het eigen straatje schoon? Jawel, het is uw toxische baas. Humo spreekt met slachtoffers van destructief leiderschap en onderscheidt verschillende types horrorbazen. ‘In haar eerste week vroeg mijn nieuwe baas: ‘Kan ik misschien 2.500 euro lenen?’’

Stormy Daniels Beeld ISOPIX

De 7 Hoofdzonden van Stormy Daniels, de femme fatale van Donald Trump: ‘Ongelofelijk wat blond haar en grote borsten doen: iedereen denkt dat je stom bent, maar wil je wel graag in de buurt’

De VS staan in vuur en vlam dankzij een pornoster. Stormy Daniels (44) had ooit een avontuurtje met Donald Trump (76), werd met de dood bedreigd en kreeg een zak zwijggeld. Ze verzamelt pornotrofeeën, echtgenoten en dollars. Maar wat dríjft haar? De 7 Hoofdzonden!

Humo sprak met Marijn de Vries: ‘Ik neem het mannen niet kwalijk wanneer ze niet aanvoelen waar mijn grens ligt’

Waarom het Vlaamse Sporza haar haven is, en niet de Nederlandse NOS, werd vorige maand duidelijk. De Nederlandse journaliste Marijn de Vries (44) weet als gewezen wielrenster wéét hoe de Oude Kwaremont in je kuiten kan happen. ‘Wat mij bij de NOS is overkomen, zegt iets over de kwalijke werkcultuur die daar toen heerste. Niet iets over mij.’

Beeld Geert Van de Velde

Ellen De Soete en Sara Vertongen, dochters van het verzet: ‘‘Zou ik als 18-jarige de moed hebben om niemand te verraden als mijn ribben werden gebroken? Daar lig ik soms wakker van’

‘Kind, er komt een tijd dat ook gij uw nek zult moeten uitsteken,’ waarschuwde de moeder van Ellen De Soete (56), die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat. Samen met actrice Sara Vertongen (46) is ze de voortrekker van een beweging die van 8 mei weer het Feest van de Bevrijding wil maken. ‘Veel jongeren kennen hun geschiedenis niet en vinden Tom Van Grieken een toffe.’

Hoe zou het nog zijn met Père Gilbert? ‘Het celibaat is niet de belangrijkste oorzaak van het kindermisbruik in de kerk’

Hij huwde twintig jaar geleden prins Laurent en Claire Coombs, groeide uit tot de priester van het Parijse straatcrapuul en heeft een prima band met Stromae. Guy Gilbert - zeg maar ‘Père - is vanaf volgende week nog eens te zien in een Canvas-documentaire, ‘Laurent: prins op overschot’. ‘Er is niemand bij gebaat als de kerk wordt geleid door een man die zo oud en ziek is dat zelfs God hem niet meer kan helpen.’

Beeld Ronald Dersin / Paris Match Belgique

‘The Power’ in Toni Collette: ‘Ik heb de intimiteitscoach weggestuurd, seksscènes zijn voor mij geen enkel probleem’

In ‘The Power’ - nu op Amazon Prime - kunnen vrouwen plots naar goeddunken mensen elektrocuteren. Moet haar geslachtgenotes als goede burgermoeder in toom proberen houden: Toni Colette. ‘Ik kan wel wat mannen bedenken die een venijnig stroomstootje verdienen.’

Wouter Deboot glijdt met de wind mee: ‘Ik heb er heel lang over gedaan om te beseffen dat ik ook gelukkig kon worden met een gezin’

Al tien jaar snuffelt Wouter Deboot (40) aan de wereld tijdens duizenden kilometers lange fietstochten waarvan verslag wordt uitgebracht in‘Iedereen beroemd’. Nu vertelt Deboot voor één keer gewoon over zichzelf, en over zijn eerste eigen Eén-programma ‘Met de wind mee’.

De 7 Hoofdzonden van Milow: ‘Ik heb nooit gesnapt waarom niet meer artiesten mijn voorbeeld volgen’

‘Great to Know You’ is niet enkel een nagelnieuwe documentaire waarin Milow (41) ons een blik achter de schermen van zijn leven gunt, maar ook de titel van zijn jongste ep. Humo neemt de biecht af van een woelige ziel: ‘Ik heb zó veel energie dat ik af en toe even uit mijn hoofd moet ontsnappen.’

Waarom wachten op Karine Claassen? ‘Ik ben opgevoed met de mentaliteit: ‘Komaan, niet neuten.’ Maar dat is niet altijd gezond’

Dans en juich, want Karine Claassen (32) heeft weer een documentaire klaar, dit keer over de band tussen ouders en kinderen. ‘Waarom wachten’, heet de boreling, en dat is ook wat ze de kijker vraagt: ‘Waarom wachten om tegen je ouder of kind te zeggen wat je echt voelt?’