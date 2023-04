‘Ik denk dat Frederik Delaplace vooral met zichzelf bezig is’: 11 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Prins Laurent: ‘Ze hebben hier in België liever oude CD&V-types die saaie dingen vertellen, maar ik zit zo niet in elkaar’

Prins Laurent herkent zich niet in het portret dat de makers van de vierdelige documentairereeks ‘Laurent: prins op overschot’ op Canvas van hem schetsen. ‘Allee, wie heeft het nu niet zwaar gehad in zijn of haar leven?’

Hoe Filip Dewinter een Chinese spion in België wilde houden: ‘Chinezen zijn geen bron van overlast’

VB-kopstuk Filip Dewinter was niet alleen jarenlang een uitslover voor de Russen, ook voor de Chinezen werkte hij zich de pleuris. Humo beschikt over een mail uit 2017 waarin Dewinter pleit voor een ultieme tussenkomst bij de toenmalige Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), om een Chinese spion voor uitwijzing te behoeden.

Antwerp-doelman Jean Butez: ‘De held van de avond zijn: dat is de zin van het leven’

Mister Clean Sheet is nu al de bijnaam van Antwerp-doelman Jean Butez (27). Achttien keer hield hij dit seizoen al zijn netten schoon. De bescheiden Fransman is op dit moment zonder enige twijfel de beste keeper in de Belgische competitie.

Jean Butez Beeld Photo News

Dokters in de frontlinie: ‘De chirurg stak zijn hand tussen de ribben van de gewonde, nam het hart vast en begon te pompen’

Waarom trekken dokters en verpleegkundigen met gevaar voor eigen leven naar de vuurlinie? Humo sprak met drie zorgverleners die kogelregens en aardbevingen trotseren voor hun medemens. ‘Onze auto werd met kogels doorzeefd. Zelfs in het pakje sigaretten op het dashboard zaten gaten.’

Boris en Lou, de kinderen van Wout Bru: ‘Het huwelijk van onze ouders was voorbij, maar ze bleven doen alsof er geen vuiltje aan de lucht was’

Boris en Lou Bru, de oudste twee kinderen van sterrenchef Wout Bru, zijn dragers van het Bru-gen. Dat heeft hun niet alleen dezelfde groengele oogopslag geschonken als hun vader, maar ook een brandende ambitie om naar de sterren te reiken.

De rauwe rouw van Nick Cave: ‘Door de dood van mijn zoon ben ik één en ondeelbaar mezelf geworden’

In de zomer van 2015 valt de 15-jarige Arthur van een metershoge klif. In mei 2022 slaat het noodlot opnieuw toe wanneer zoon Jethro, 31 jaar oud, dood wordt teruggevonden in een Australische motelkamer. In ‘Faith, Hope and Carnage’ ruimt Nick Cave (65) het puin van zijn verwoestende gemis. ‘Ik heb gemerkt dat rouw een houdbaarheidsdatum heeft.’

Nick Cave Beeld Sophie Spring for The Sunday Times Magazine

Dwangstoornissen bij kinderen: ‘Ik stond 164 keer per dag aan de wasbak, ik had de opperhuid van mijn handen geschrobd’

In België lijden naar schatting 35.000 kinderen en jongeren aan een dwangstoornis. Gespecialiseerde hulp is moeilijk te vinden, en ouders moeten soms machteloos toekijken hoe de dwang hun hele gezin overneemt. ‘Je schaamt je. Je hoort anderen denken: ‘Dat laat je toch niet gebeuren?’’

Crisis bij de VRT: ‘Er is geen visie. Ik denk dat Frederik Delaplace vooral met zichzelf bezig is’

Wie voor de VRT werkt, moet zwijgen. Krijg je vragen van de pers over de interne keuken van de openbare omroep? Zeg liever ‘geen commentaar’. Dus sprak Humo met wie wél nog mag praten: ex-VRT’ers die in november de bons kregen tijdens de historische ontslagronde.

Natali Broods: ‘Het morsige nachtleven, alle mogelijkheden open: ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt’

Natali Broods (46) – ze leende haar talent aan ‘Assisen’ op Play4 en ‘Arcadia’ op Eén – praat over haar 7 Hoofdzonden, maar doet dat zonder haar woorden te laten opstijgen. ‘Jaloezie is een volkomen nutteloos gevoel.’

Natali Broods Beeld Johan Jacobs

Kristien Vermeire, de vrouw van topspeurder Alain Remue: ‘Op vakantie kan Alain niet langs het water lopen zonder te kijken of er een lijk in ligt’

Het cliché wil dat politiemannen en een goed huwelijk niet samengaan, maar topspeurder Alain Remue (63) en Kristien Vermeire (60) vormen al 35 jaar een gelukkig en geolied duo. ‘Alain is een meester in zijn vak, maar thuis vindt hij vaak zijn sleutels niet.’

Influencers Fatma, Nanou en Nour: ‘Wij zijn een rare generatie, wat de liefde betreft. Het is zo makkelijk om iemand te bedriegen’

In de nieuwe Streamz-reeks ‘Follow Me’ krijgt u een inkijk in wat influencers nu eigenlijk hele dagen dóén. U herkent onder anderen ASMR-sensatie Nanou Philips (15) en TikTok-zusjes Nour (22) en Fatma (20) Daghbouj.