‘Ik denk dat op 24 februari vorig jaar het wereldbeeld van veel mensen is ingestort, ook dat van mij’

Of het arrestatiebevel tegen Poetin ooit tot een aanhouding zal leiden, trekken velen in twijfel. Maar nietsdoen is geen optie, vindt ex-toprechter van het Internationaal Strafhof Christine Van Den Wyngaert (71). ‘We moeten nu een grens trekken.’

In de jaren 1960 trok ze rond met muzikanten Wannes Van de Velde en Ferre Grignard en zong ze protestliederen tegen Vietnam. Haar gitaar leunt als stille getuige tegen de kast in de woonkamer van haar door licht omgeven huis met zicht op de velden. Vandaag gaat Christine ‘Chris’ Van Den Wyngaert (71) als barones door het leven, een erkenning voor haar lange carrière in Den Haag als rechter bij het Joegoslaviëtribunaal en het Internationaal Strafhof (ICC).

‘Toen ik protestliederen zong, was ik een echte pacifiste’, vertelt ze glimlachend terwijl ze koffie schenkt. ‘Daarmee is het allemaal begonnen. Mijn pacifisme groeide uit tot een bekommernis om de mensenrechten. Ik studeerde rechten maar was niet heel geïnteresseerd in rechten in het algemeen, wel in mensenrechten. Vanuit die interesse heb ik jaren strafrecht gedoceerd aan de Universiteit Antwerpen. Ik was met mijn cursus waarschijnlijk een van de eersten – ik spreek van de jaren 80 − die mensenrechten in het strafrecht probeerden op te nemen.’

In 1979 doctoreerde Van Den Wyngaert in internationaal strafrecht aan de VUB en legde ze als prof in Antwerpen de nadruk op mensenrechten. Haar bijna 25-jarige loopbaan in Den Haag begon als rechter in het Internationaal Gerechtshof, daarna sprak ze recht in het Joegoslaviëtribunaal, en vervolgens in het ICC. Vandaag is ze actief als rechter in het Kosovotribunaal en als professor emeritus strafrecht aan de Universiteit Antwerpen.

Ze was net in de krant aan het lezen over Russische herstelbetalingen, zegt ze. ‘Maar hoe gaan ze dat doen? Kunnen die tegoeden van de Russische staat in de Europese en Amerikaanse banken in beslag genomen worden? Ja, dat kan. Maar kunnen ze ook verbeurd worden verklaard? Dat is een heel andere zaak. Vallen de tegoeden bijvoorbeeld ook onder staatsimmuniteit (staten hebben in principe geen rechtsmacht over elkaar of elkaars eigendommen, maar dit principe is niet absoluut, red.)? Het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan.’

- Velen beschouwen het internationale arrestatiebevel tegen Poetin als een louter symbolische daad. Ziet u dat ook zo?

CHRISTINE VAN DEN WYNGAERT «Ergens wel, hoewel er toch ook een grotere overtuigingskracht van uitgaat. Al vanaf het begin spreken politici en academici over Poetin als oorlogsmisdadiger, maar nu is er ook een internationale rechtbank die dat op grond van bewijs zegt: dat gaat een stap verder.»

- Reden voor het arrestatiebevel is de deportatie van kinderen, waarvan hij samen met Maria Lvova-Belova, de Russische kinderrechtencommissaris, wordt beschuldigd. Stel dat Poetin daadwerkelijk voor een rechtbank verschijnt, hoe kun je dan bewijzen dat hij hier ooit de opdracht voor heeft gegeven?

VAN DEN WYNGAERT «Ik denk dat het televisieoptreden waarin hij samen met Lvova-Belova zat en dit onderwerp besprak, op zich genoeg bewijs vormt. Het is bijna een bekentenis. Hij ziet het natuurlijk niet zo, hij beschouwt de deportatie als de redding en de bescherming van kinderen tegen ‘de ge­nocide’ in Oekraïne. Dat is natuurlijk erg overtrokken, net zoals zijn rechtvaardiging van de oorlog in Oekraïne.»

- Kunnen we van een genocide spreken als we het omdraaien? Van Rusland tegen Oekraïne?

VAN DEN WYNGAERT «Eigenlijk is dat een te groot woord, het Strafhof heeft het ook niet gebruikt. Het gaat om de oorlogsmisdaad van deportatie. En die is al erg genoeg.»

- De Nederlandse advocaat Geert-Jan Knoops schreef in de Volkskrant dat het arrestatiebevel contraproductief werkt, dat het politiek gedreven is en bovendien veel te vroeg komt. Hoe denkt u daarover?

VAN DEN WYNGAERT «You are damned if you do and you are damned if you don’t. Aan de ene kant zegt men: het is hoog tijd dat het Strafhof iets concreets onderneemt tegen Poetin, en aan de andere kant zijn er sceptici als Knoops. Ik sta volledig achter het arrestatiebevel. Omdat het volledig duidelijk is. Het is moeilijker bewijzen te verzamelen van wat in Boetsja of Marioepol is gebeurd, dan van Poetins betrokkenheid bij de deportatie van kinderen.

»Toch verbaasde het arrestatiebevel me in eerste instantie: ik dacht dat men eerst de meer voor de hand liggende oorlogsmisdaden, zoals die in Boetsja, zou aanpakken. Bij de deportatie van kinderen denken de meeste mensen niet meteen aan een oorlogsmisdaad. Maar het is er wel degelijk een.»

- In de praktijk levert het niet veel op. Poetin kan alleen niet meer naar de 123 landen die het Strafhof erkennen. Zoals Zuid-Afrika, waar hij volgens het plan in augustus naartoe zou gaan. Dat land zou dan verplicht zijn Poetin te arresteren. Zal dat ook gebeuren, denkt u?

VAN DEN WYNGAERT «Herinner u wat er destijds gebeurd is met Omar al-Bashir, de afgezette president van Soedan. Het Strafhof had ook een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd, maar intussen reisde hij rond in Afrika. Toen hij in Zuid-Afrika op bezoek was, had het Grondwettelijk Hof duidelijk gezegd dat het land verplicht was de man te arresteren. Maar dat is niet gebeurd: president Cyril Ramaphosa heeft hem laten ontsnappen. Dus hoe zal dat nu zijn?

Vladimir Poetin en kinderrechtencommissaris Maria Lvova-Belova in het Kremlin. 'Hun tv-optreden waarin ze de deportatie van kinderen bespreken, vormt op zich bewijs genoeg.' Beeld AFP

»Zuid-Afrika stelt zich zogezegd neutraal op, net zoals heel wat andere landen, waaronder China. Die zeggen: dit is niet ons conflict, het is iets tussen de NAVO en Rusland, wij hebben er niets mee te maken. Intussen houdt Zuid-Afrika samen met Rusland en China wel vlootoefeningen voor de kust van Durban.

»De affiniteit van Zuid-Afrika met Rusland heeft onder andere te maken met het verleden van het ANC (voormalige verzetsgroep tegen de apartheid, vandaag de dominante politieke partij en leverancier van staatshoofden, red.): veel van hun mensen kregen bescherming in Rusland, volgden er een universitaire opleiding enzovoort. De banden met Rusland zijn stevig verankerd.»

- De Russische ex-president Dmitri Medvedev zegt dat een eventuele arrestatie van Poetin een regelrechte oorlogsverklaring zou zijn. Als hij daadwerkelijk in Zuid-Afrika wordt opgepakt, komen we wellicht in een onvoorspelbare situatie terecht.

VAN DEN WYNGAERT «Ik denk dat het voor Poetin sowieso niet veilig is om naar Zuid-Afrika te gaan, het is tenslotte een rechtsstaat met onafhankelijke rechtbanken. In China is het natuurlijk anders, dat is geen rechtsstaat, net als andere autocratieën, zoals Noord-Korea, Mali, Myanmar, Wit-Rusland, Syrië… Dat soort landen zal hij nog wel kunnen bezoeken.

»Poetins inval in Oekraïne is in februari 2022 tijdens de Algemene Vergadering van de VN door zo’n 140 landen veroordeeld als strijdig met het internationaal recht. De landen die ik net heb opgenoemd, waren tegen de veroordeling. Daarnaast hebben een aantal landen zich onthouden, zoals China, India en Pakistan. De VN zijn dus niet eensgezind en dat kan een breuk veroorzaken.

»Er was ook geen overweldigende eensgezindheid over herstelbetalingen door Rusland. Tijdens de Algemene Vergadering in november 2022 hebben slechts 94 landen het voorstel gesteund; er waren 73 onthoudingen. Dat zal vooral te maken hebben met handelsbetrekkingen. Neem China, dat wil zich graag als neutraal verkopen in dit conflict: het zou zogezegd niet eerst aan zichzelf denken als het over de olie- en graandeal gaat, maar ontwikkelingslanden willen helpen.»

- Staat een arrestatiebevel tegen Poetin de onderhandelingen met Oekraïne niet in de weg?

VAN DEN WYNGAERT «Het aanhoudingsbevel geldt voor onbepaalde duur en kan inderdaad een probleem vormen in de diplomatieke afhandeling van het conflict. Maar in het verleden hebben we niets gedaan. We hebben Poetin jarenlang zijn gang laten gaan. In Tsjetsjenië, in Georgië, tijdens de annexatie van de Krim en we deden ook niets toen hij de kant van Assad koos in de Syrische burgeroorlog. Dus ja, er komt een moment dat we moeten optreden en de grens moeten trekken.»

- Nu is er het voorstel om een Poetintribunaal op te richten. Bent u voorstander?

VAN DEN WYNGAERT «Totaal niet. De bedoeling van zo’n tribunaal is om Poetin te vervolgen wegens de misdaad agressie, wat niet kan voor het Internationaal Strafhof. Zo’n rechtbank zou niet door de Veiligheidsraad worden opgericht maar door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar de kans is groot dat dit voorstel alleen door westerse landen wordt gesteund. In dat geval vertegenwoordigt de rechtbank niet de internationale gemeenschap. Ik denk dat het meer kwaad dan goed zou aanrichten.

»En als de VS de drijvende kracht worden, volgen er straks vragen als: wat met de oorlog in Irak? Dat was ook een daad van agressie. Maar daar is geen tribunaal voor opgericht. Vandaar dat ik eerder voorstander ben van het Internationaal Strafhof, met al zijn gebreken. Als er dan toch door een internationale rechtbank moet worden opgetreden, laten we dat dan doen met de rechtbank die we hebben.»

- In de afgelopen twintig jaar zijn er maar tien personen veroordeeld door het Strafhof. Assad loopt nog altijd vrij rond, ook Omar al-Bashir werd nooit veroordeeld. Het ICC heeft veel vertrouwen verloren.

VAN DEN WYNGAERT «Dat het geen aanhoudingsbevel tegen Assad kan uitvaardigen, is omdat Syrië het Strafhof niet heeft erkend en ook omdat de oorlogsmisdaden op Syrisch grondgebied zijn gepleegd. Rusland erkent het Strafhof ook niet, maar de misdaden zijn gepleegd in Oekraïne, een land dat het Strafhof wel erkent.

»Ook belangrijk: het ICC is eigenlijk een subsidiair hof, in de zin dat landen in de eerste plaats zelf moeten vervolgen en optreden. Maar als je bedenkt hoe groot de schaal is waarop in Oekraïne oorlogsmisdaden worden gepleegd, wordt dat sowieso een moeilijk verhaal. Ik hoor cijfers van meer dan 70.000 rechtszaken.

'Toen begin jaren 90 de Balkan­oorlogen uitbraken, zag ik hoe ­universitaire collega’s in geen tijd vijanden waren geworden.’ Beeld Aurélie Geurts

»Intussen heeft Karim Khan (de hoofdaanklager van het ICC, red.) in Kiev een onderzoeksbureau geopend. Er gebeurt dus wel een en ander. Nieuw is dat men bezig is met het verzamelen van bewijzen terwijl de oorlog nog bezig is. Het Strafhof leidt ook mensen op in Oekraïne, het helpt de Oekraïense justitie om de moeilijke taak te vervullen.»

- Vraag is hoe Oekraïne die enorme hoeveelheid bewijslast straks zal organiseren. Hoe leid je zoiets in goede banen?

VAN DEN WYNGAERT «Het gaat inderdaad om een enorme hoeveelheid, er zullen methodes moeten worden ontwikkeld om al die getuigenissen en beelden te verwerken. Een andere mogelijke formule is de oprichting van een internationale kamer in een Oekraïense rechtbank. Dat is wat we momenteel met het Kosovotribunaal doen. Dat tribunaal, samengesteld uit internationale rechters, maakt deel uit van de Kosovaarse justitie maar zetelt in Den Haag. Het is bevoegd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gepleegd in Kosovo in de periode 1998-1999.»

- Intussen zit Oekraïne ook zelf met oorlogsmisdadigers. Dat ligt heel gevoelig. Wat moet het land daarmee aan?

VAN DEN WYNGAERT «Er zijn aan Oekraïense kant zeker oorlogsmisdaden gepleegd, maar in vergelijking met Rusland is het waarschijnlijk wel een stuk minder, al betekent dat natuurlijk niet dat het niet moet worden onderzocht. Daar heb je dan het ICC voor, dat zou de twee kanten van een conflict op gelijke wijze moeten onderzoeken. Maar het ligt heel moeilijk. Bij ons zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog ook misdaden gepleegd door mensen van het verzet. Die zijn nooit vervolgd geweest.»

- Hoe kijkt u tegen de oorlog in Oekraïne aan?

VAN DEN WYNGAERT «Het is in alle opzichten een gruwelijk gebeuren. We zijn teruggeslingerd naar de tijd van de Eerste Wereldoorlog, terwijl we dachten dat we zo’n manier van oorlogsvoering nooit meer zouden meemaken. Soldaten vechten vanuit de loopgraven. Het gaat om wie het meeste kanonnenvlees heeft. Ik vind het ongelooflijk dat zoiets in de 21ste eeuw nog kan.

»Toen ik in de jaren 80 Erasmuscoördinator was aan de Universiteit Antwerpen en meehielp met de uitwisseling van studenten in Europa, koesterde ik de naïeve illusie dat Europeanen nooit meer oorlog met elkaar zouden voeren. Maar dan braken begin jaren 90 de Balkanoorlogen uit en zag ik hoe universitaire collega’s die vroeger vrienden waren, in geen tijd vijanden waren geworden. En hun studenten namen deel aan de oorlog.

»Oorlog is eigen aan de mens, vrees ik. En nu zijn we weer bezig.»

- In interviews haalt u vaak het verhaal aan van de Servische paramilitairen die in Višegrad vreselijke misdaden pleegden. Was dat de zwaarste zaak die u als rechter hebt meegemaakt?

VAN DEN WYNGAERT «Ja. In internationale rechtbanken is het vaak de bedoeling de hoger verantwoordelijken aan te spreken voor een misdaad. In deze zaak waren het de paramilitairen Milan en Sredoje Lukić zelf die vervolgd werden. Het was afschuwelijk. Ze hadden een vijftigtal vrouwen uit hun huizen gehaald en naar een ander huis gebracht, waar ze werden verkracht. Toen ze hen achterlieten, staken ze het huis in brand. Een van de slachtoffers, een Bosnische moslima, was uit het huis gesprongen en kon ontsnappen. Ze is daarna in Frankrijk gaan wonen en wilde geen Servo-Kroatisch meer spreken. Ze getuigde in heel gebrekkig Frans. Het was ontzettend moeilijk voor haar om erover te spreken en ook heel moedig.»

- Verkrachting als oorlogswapen: het gebeurt nu ook weer in Oekraïne.

VAN DEN WYNGAERT «Voor de Oekraïense aanklager die ter plaatse onderzoeken doet, moet het heel moeilijk zijn, want veel vrouwen willen niet praten. Ze willen ook niet dat er vervolgd wordt en ze willen al helemaal niet geïdentificeerd worden als slachtoffer. Omdat het ontzettend traumatiserend is.

»Het gaat trouwens niet alleen om vrouwen; ook mannen worden verkracht. Het ICC hanteert een genderbeleid om met seksuele misdrijven te kunnen omgaan. Er is een speciale manier van ondervragen nodig om te weten hoe je een verklaring moet opnemen.

BIO • geboren op 2 april 1952 in Antwerpen • jurist, hoogleraar internationaal strafrecht (Universiteit Antwerpen) • protesteerde in de jaren 1960 met gitaar en zang tegen de Vietnamoorlog • 2005-2009: rechter Joegoslaviëtribunaal • 2006: Prijs voor Mensenrechten • 2009-2018: rechter Internationaal Strafhof • 2014: barones • publiceerde o.a het basiswerk Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen

»Dat was het geval bij het Rwandatribunaal: in het begin waren er opvallend weinig aanklachten wegens verkrachting en mishandeling van vrouwen, hoewel die op grote schaal hadden plaatsgevonden. Tot men de slachtoffers heel gericht begon te ondervragen. Toen kwamen er plots wel zaken van verkrachting voor het tribunaal. Een specialisatie voor dit soort zaken is dus nodig. Het ICC heeft dat in huis, daarom denk ik dat we het Strafhof toch meer steun moeten geven, eerder dan nog eens een nieuwe rechtbank op te richten.»

- Iets anders: het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat het uitwisselingsakkoord met Iran overeind blijft. Dat is hoopvol voor Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die in Iran werd opgepakt wegens ‘spionage’ en in januari in Teheran werd veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Hij zou geruild kunnen worden met de hier tot twintig jaar cel veroordeelde Iraanse diplomaat Assadollah Assadi. U gaf in september te kennen dat u tegen het uitwisselingsakkoord was. Denkt u er nog altijd zo over?

VAN DEN WYNGAERT «Ja. Assadi werd veroordeeld voor zijn aandeel in een verijdelde aanslag op een bijeenkomst van een Iraanse oppositiegroep in Parijs, waar duizenden mensen werden verwacht. Was de aanslag gelukt, dan had een afschuwelijk bloedbad plaatsgevonden. Assadi werd in Antwerpen veroordeeld tot twintig jaar opsluiting. En dat zouden we dan nu niet meer uitvoeren. Dat is de fameuze gijzelingsdiplomatie. Iran heeft dat ook al met andere landen gedaan, onder andere met Frankrijk.

»En kijk naar de VS: na de betwiste gevangenenruil van de beruchte Viktor Boet met Rusland enkele maanden geleden (in ruil voor zijn vrijlating werd de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner vrijgelaten uit een Russische strafkolonie, red.) heeft Moskou nu een vooraanstaande Amerikaanse journalist aangehouden. Zo worden mensen aangehouden onder valse voorwendselen, zoals ook met de heer Vandecasteele is gebeurd.

»Dat is natuurlijk afschuwelijk, een persoonlijk drama, maar ik denk dat we deze landen niet moeten stimuleren om op deze manier voort te werken. We leven in een rechtsstaat en een van de grote bekommernissen van rechters is dat vonnissen niet worden uitgevoerd. Dit is een heel prominent vonnis, ik denk dat we hier rechtlijnig in moeten zijn.»

‘Mensen worden gearresteerd onder valse voorwendselen, zoals Olivier Vandecasteele in Iran. We mogen landen niet stimuleren om zo voort te werken.' Beeld Aurélie Geurts

- Dat is een mening waarmee u zich niet populair maakt.

VAN DEN WYNGAERT «Dat is zo. Dat maakt dit werk zwaar. Niet alleen vanwege de vreselijke verhalen die je hoort, ook de zwaarte van de beslissingen speelt mee. Het is soms heel moeilijk om aan het publiek duidelijk te maken waarom je iemand vrijspreekt. Het is evident dat je vrijspreekt omdat er onvoldoende bewijs is, maar de mensen begrijpen dat niet altijd. En dan heb je natuurlijk ook afschuwelijke zaken waarbij je wel veroordeelt, zoals bij de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Milan Lukić. Hij kreeg levenslang. Die zaak draag ik voor altijd mee. Het leed dat de mensen tijdens de zitting beschreven, dat was pure horror.»

- Hebben al die jaren als rechter uw mensbeeld veranderd?

VAN DEN WYNGAERT «Eigenlijk wel. Ik had ergens de illusie dat het Joegoslaviëtribunaal toch een afschrikkende werking zou hebben. Maar kijk wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat vorig jaar op 24 februari het wereldbeeld van veel mensen is ingestort, ook dat van mij. Het is zo ontgoochelend om te zien dat Balkanlanden als Servië, waar ze een degelijke legeropleiding hadden en vertrouwd waren met het humanitair recht, toch afschuwelijke oorlogsmisdaden hebben gepleegd.

»En nu ook weer: het Russische leger is militair slecht uitgerust maar het zou normaliter wel ingelicht moeten zijn over het internationaal recht. Ze weten wat wel en niet mag, ze zijn zich volledig bewust van wat ze doen als ze burgerdoelen aanvallen. Maar ook daar staat nauwelijks een rem op, het gebeurt gewoon. Dus ja, ik ben ontgoocheld.»