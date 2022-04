‘Ik durfde er niet over te praten, iedereen kent iedereen in de tv-wereld’: ex-VTM-gezichten getuigen over ongepast gedrag

Marlène de Wouters vertrok bij VTM door een MeToo-verhaal. Ook andere vrouwelijke schermgezichten spreken over grensoverschrijdend gedrag in hun tijd bij de commerciële omroep. ‘Je bent te dik’, zei hij. ‘Doe er iets aan.’

Een leidinggevende in het bedrijf wachtte haar op na het werk, vroeg haar mee uit eten in het weekend en viel geregeld binnen in haar loge. In het programma ‘Viva la feta’ legt De Wouters nu uit dat er volgens haar een MeToo-verhaal aan de basis lag van haar exit.

‘Van in het begin had ik door dat die avances ongepast waren’, zegt De Wouters. ‘Maar wat ik in het begin niet doorhad, was hoe er zich geleidelijk een soort onzichtbaar mechanisme van machtsmisbruik ontwikkelde. Hoe die man gaandeweg stokken in de wielen begon te steken, omdat ik hem afwees.’

Omdat ze niet inging op zijn avances, begon hij haar te saboteren. Door zijn bemoeienis kreeg ze volgens haar op het laatste nippertje geen groen licht voor een programma. Toen haar exclusief contract in 2002 afliep, was haar tijd bij de commerciële omroep voorbij.

De Wouters is niet de enige die met een slecht gevoel op haar tijd bij VTM terugkijkt. Ook Hanne Troonbeeckx vertelt voor het eerst tegen De Morgen hoe zij in haar tijd bij de commerciële omroep grensoverschrijdend gedrag ervoer.

Troonbeeckx was bediende voor het bouwbedrijf van haar vader, tot ze als 22-jarige omroepster in 2001 bij VTM aan de slag ging. Ze is met ‘veel toeters en bellen’ binnengehaald, vertelt ze. Maar na een tijdje sloeg de sfeer helemaal om en kon ze blijkbaar niets meer goed doen.

‘Vijf minuten voor ik op antenne ging, moest ik plots op gesprek komen’, zegt Troonbeeckx. ‘Ik kwam bij een van de grote bazen van de zender. Hij zei dat ik er niet uitzag. ‘Je bent te dik’, zei hij. ‘Doe er iets aan.’ Enkele ogenblikken later zat ik al voor de camera’s. Ik was toen erg jong en heel onzeker. Als je dan zo afgemaakt wordt, komt het hard binnen.’

De omroep gebood haar ook om presenteerlessen te nemen bij een coach. Eerst ging ze in de leer bij de bekende omroepster Jessie De Caluwé. Maar dan moest ze van de zender een andere - erg dure - coach onder de arm nemen. Toen die bevestigde dat ze alles goed deed, was de zender nog steeds niet overtuigd van haar kunnen.

De omroepster besloot zelf om te vertrekken en maakte ook een overstap naar VT4, waar ze onder meer ‘The Block’ presenteerde. ‘Maar die ervaring heeft me erg gekwetst’, zegt Troonbeeckx. ‘Toen ik nog voor televisie werkte, kon ik er ook niet over spreken, omdat het zo’n kleine wereld is. Ik wist niet of ik dan nog aan de bak zou komen.’ Een MeToo-verhaal zoals dat van De Wouters is het niet. Maar de periode heeft bij Troonbeeckx wel een zure nasmaak nagelaten.

STUDIO TARARA

Overigens is het niet voor het eerst dat er zulke verhalen over de beginjaren van VTM naar boven komen. De zender zag het levenslicht in 1989 en stond destijds bekend om zijn feestjes, waar de champagne rijkelijk vloeide. Maar ook als een plek waar een ongepast aanbod vlotjes door de vingers werd gezien. De periode leverde inspiratie op voor de serie ‘Studio Tarara’, waarin één personage een machtsbeluste pervert is. En volgens getuigen was dat niet zomaar fictie.

In een interview met Humo deed Bé De Meyer er twee jaar geleden nog een boekje over open. Zij was destijds een model, die in 1992 aan boord is gehaald om bij het ‘Rad van Fortuin’ de letterbordjes om te draaien. Ook zij kreeg last van ongewenste avances tijdens het werk. Toen een producer haar mee uit eten vroeg, voelde ze aan dat hij meer wilde. De Meyer was niet geïnteresseerd in de man, maar besloot om toch mee te gaan. Ze wilde naar eigen zeggen eens horen wat hij haar te vertellen had.

Marlène de Wouters, toen ze nog een leading lady bij VTM was. Beeld DPG Media

‘Tijdens het hoofdgerecht haalde hij op totaal onsubtiele manier aan dat hij achter de hoek een studio had waar hij bleef slapen als het hem uitkwam’, aldus De Meyer. ‘Ik zei: ‘Amai, leuk, zeg!’ Maar in mijn hoofd knetterde het: ‘Jij onnozele aap. Je bent getrouwd. Ik heb je vrouw vorige week nog op een feestje gezien.’’

De Meyer omschreef die periode verder nog als een ‘losse tijd’, zowel voor mannen als voor vrouwen. ‘Voor sommigen leek buitenechtelijk plezier of seks een manier om hogerop te klimmen of zelfs een vorm van vrijetijdsbesteding. Van betrapt worden in het kledinghokje tot staan kussen in de ondergrondse garage: het gebeurde voortdurend.’

REALITYPROGRAMMA’S

Volgens schermgezichten van die periode, die De Morgen contacteerde, koelde alles nadien wel af. Meerdere vrouwelijke presentatrices benadrukken dat ze zich niet in die verhalen herkennen en dat ze bij de commerciële omroep een fijne tijd hebben gehad.

In Het Laatste Nieuws zeggen bronnen die destijds in de cockpit van de omroep zaten dat persoonlijke kwesties niet hebben meegespeeld bij de onderhandelingen over het contract van De Wouters. Volgens haar toenmalige manager Rick Tubbax paste ze niet meer in het plaatje van VTM, omdat de zender toen meer wou inzetten op realityprogramma’s.

In een reactie zegt VTM opnieuw dat de omroep geen concrete informatie heeft over wat er zich twintig jaar geleden afspeelde. ‘We kunnen geen uitspraken doen over het verleden’, klinkt het. ‘Grensoverschrijdend gedrag wordt bij DPG Media, het moederbedrijf boven VTM, op geen enkele manier getolereerd. We doen er vandaag alles aan om dergelijk gedrag te voorkomen en al onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.’

