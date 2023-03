‘Ik hallucineerde, zag apen, en begon te praten tegen een vuilnisbak’: 12 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Zoon Jonas interviewt Guy Mortier: ‘Al heel vroeg had ik het in mijn hoofd gehaald dat alles best wat opwindender mocht zijn. Origineler. In geen geval saai’

GM, oftewel Guido Eugène Prudence Joseph Mortier, wordt 80 en dat geeft ruim aanleiding tot terugblikken: met een tweedelige Canvas-documentaire, een avond in de Bourlaschouwburg en een extra digitale editie van Humo op die feestelijke 24 maart. En een interview.

Illia Ponomarenko: ‘De lente zal bloedig zijn, maar ik kijk er in zekere zin naar uit’

Illia Ponomarenko (31) is een jonge en Oekraïense Rudi Vranckx, zij het zonder sjaaltje. Deze oorlogsreporter moest plots een oorlog in zijn eigen achtertuin verslaan toen de troepen van Vladimir Poetin ruim een jaar geleden Oekraïne binnenvielen.

Beeld Jeroen Los

Hoe groot is het stikstofprobleem in Vlaanderen? ‘Stikstof is niet alleen slecht voor de natuur, maar heeft ook een invloed op onze gezondheid’

De Vlaamse regering heeft eindelijk een stikstofakkoord, een fraai staaltje van politieke... komt-ie... koehandel. Als vanouds concentreert Humo zich liever op de kern van de zaak: hoe groot is het stikstofprobleem in Vlaanderen precies?

Arnaud De Lie: ‘Ik verlang naar Parijs-Roubaix in de regen’

Als de held uit een jongensboek stapte Arnaud De Lie vorig jaar de wielerwereld binnen. Sindsdien hij zich zorgeloos van het ene avontuur in het andere. Onversaagd waagt de jonge blaag zich voor het eerst aan de grote klassiekers, te beginnen met Milaan-Sanremo. ‘De wereld behoort toe aan de mensen die vroeg opstaan.’

Deepti Kapoor: ‘Ik kon de champagne en cocaïne à volonté niet meer aan, nu ben ik verslaafd aan schrijven’

Alles wat u moet weten over Deepti Kapoor, de 42-jarige schrijfster van dat meeslepende en bij wijlen misselijkmakende epos ‘Tijd van zonde’ (‘India’s antwoord op ‘The Godfather’’), verneemt u hier. ‘Nergens ter wereld werken gangsters en politici zo goed samen als in India.’

'De Mol' 2022 - Seizoen 10 - Uma en Sven Beeld SBS

Uma en Sven, één jaar later: ‘Toen ik de eerste keer werd herkend, heb ik hard gehuild. Ik besefte dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn’

Branden - naast de mollenspeurders - van nieuwsgierigheid naar het elfde seizoen van ‘De mol’: Uma (27) en Sven (31), respectievelijk de mol en de winnaar van vorig jaar. ‘Als mensen me vragen wat ze moeten doen om door de selectie te raken, zeg ik: strippen!’

Boudewijn De Groot: ‘Make love, not war: het klinkt mooi, maar het valt niet te handhaven’

In een afgelegen schrijfhuisje ergens in Nederland werkt een 78-jarige componist nog elke week aan nieuw materiaal. De stem van Boudewijn de Groot doet de Nederlandse taal al 60 jaar fonkelen. Deze week verschijnt ‘Mist’, de derde plaat van Vreemde Kostgangers, zijn groep met George Kooymans en wijlen Henny Vrienten.

Karel Sabbe: ‘Ik hallucineerde, zag apen, en begon te praten tegen een vuilnisbak’

Diep in de bossen van het Frozen Head State Park in Tennessee starten deze week de Barkley Marathons. Volgens de één de zwaarste loopwedstrijd ter wereld, volgens de ander een gestoord sociaal experiment. Sinds 1989 haalden slechts vijftien lopers de finish. Avonturier Karel Sabbe (33) maakt kans om nummer zestien te worden.

Lynn Van Royen Beeld Guy Kokken

Lynn Van Royen: ‘Zeg me vaak genoeg dat ik geen sigaretten mag roken en ik steek er eentje op’

In de nieuwe sciencefictionreeks ‘Arcadia’ leven we in de toekomst in een totalitaire maatschappij waar iedere burger een score krijgt. Hoe meer je de regels volgt, hoe aangenamer je bestaan. Hoe pervers mensen punten geven ook is: hoofdrolspeelster Lynn Van Royen (33) zélf zal altijd een blinkend tien-op-tientje zijn.

De laatste service van Noëlla en Maurice: ‘Geleidelijk aan voel je je steeds minder mens. Hard, maar het is zo’

Het tweede seizoen van ‘Restaurant Misverstand’ loopt op zijn eind, tot grote spijt van de acht werkkrachten met jongdementie. Als straks het laatste servet is gevouwen, dreigt dan de vergetelheid? Niet als het van Noëlla en Maurice afhangt. ‘Op termijn zullen we elkaar kwijtraken, maar niet nu.’

De 7 Hoofdzonden van Coely: ‘Er zit zoveel liefde in mij: ik móét daarmee morsen!’

De Poolster aan de Belgische hiphophemel schijnt weer helder en krachtig. ‘Alive’, de nieuwe plaat van Coely Mbueno (29), klinkt als het manifest van iemand die wolken kan wegblazen. Er is ook wel wat gebeurd: Coely kreeg een lelijke beenveeg van een depressie, werd moeder, en spelde zichzelf helemaal uit tijdens de pandemie.

50 jaar hiphop Beeld Joris Casaer

50 jaar hiphop: ‘Blanke rappers worden alom gehaat, maar Mac Miller en Paul Wall niet. De reden is simpel: ze zijn trouw gebleven aan zichzelf’

Op 11 augustus 1973 introduceerde DJ Kool Herc de breakbeat op een buurtfeestje op Sedgwick Avenue in The Bronx - en een nieuw muzikaal genre was geboren. Vijftig jaar later is hiphop toonaangevend en overal. Humo maakt de balans op van een halve eeuw rhymes en beats, met behulp van vier vertegenwoordigers van de Belgische hiphop.