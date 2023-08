‘Ik heb een lief verloren, maar heb mezelf gewonnen’: de 6 beste Humo-verhalen van deze week

De 7 Hoofdzonden van Michèle Cuvelier: ‘Verdriet is kneedbaar: ik kan het mijne groter en kleiner maken. Ja, ik heb veel vertrouwen in verdriet’

Beeld Koen Bauters

Als druppels honing konden praten, was hun stem Michèle Cuvelier. Toch is de ‘Radar’-presentatrice, deze zomer het gezicht van de festivals op Studio Brussel en Canvas, de afgelopen jaren ook vaak stil geweest. Maar nu praat ze weer, bijvoorbeeld over haar 7 Hoofdzonden. ‘Als er iets is waar ik niet langer bang voor ben, is het pijn. En ik héb fucking veel pijn’

Lees hier het volledige interview.

Dood van een backpacker: ‘Ik heb pas veel later via de pers vernomen dat mijn dochter is onthoofd’

Beeld Geert Van de Velde

Op 14 juni 2012 werd het zwaar verminkte lichaam van Debbie Maveau (23) gevonden in het Himalaya-gebergte. Elf jaar later worstelen haar ouders nog steeds met haar dood, het onderzoek dat er geen was en de dader die nooit werd gevonden. ‘Zodra de politie wist dat Debbie was vermoord, werd het stil: het toerisme in de regio mocht er niet onder lijden.’

Lees hier het volledige interview

De macht van de voedingsindustrie: ‘Laat jij die laatste chips misschien in de zak zitten?’

Beeld JONNY STOREY

Toen de Britse dokter en BBC-programmamaker Chris van Tulleken (44) zichzelf op een dieet van ultrabewerkte voeding zette, raakte hij geconstipeerd, kreeg hij een rothumeur en dreigde hij te verdubbelen in omvang. ‘De enige functie van diepvriespizza’s en -lasagnes is dat je ze koopt.’

Lees hier het volledige artikel

Lezersbrief: ‘Stop met die onzin van de cashless kaarten op festivals’

Beeld BELGA

Humo-lezer Rik Hendrickx kroop in zijn pen om zijn ongenoegen te uiten over de cashless betaalsystemen op de meeste festivals: ‘Maak een ticket 4 euro duurder en stop met die onzin’

Lees hier de volledige brief

De gepersonaliseerde nummerplaat: ‘Nee, het zijn géén ijdele, rijke snobs’

Beeld Facebook

Gepersonaliseerde nummerplaten zijn in, en om in de voetsporen van onder anderen Mathieu Van der Poel (‘MVDP’ voor wie een van zijn auto’s herkent) te treden, mag u 1.000 euro neertellen. Humo ging op zoek naar de opvallendste nummerplaten en vooral wíe de mens achter de plaat is.

Lees hier het volledige artikel

Wouter, Kaat, Evelien, Toon en Tine Torfs: ‘Wij zijn zo geprivilegieerd dat ik iets zinvols wil doen en niet zomaar wil aanmodderen’

Beeld Johan Jacobs

Aan de vooravond van het jaarlijkse familieweekend ging Humo langs ten huize Torfs, om het samen met zijn vier kinderen te hebben over goede genen, de lusten en lasten van een bekende familienaam, en de wondere wereld der familiebedrijven: ‘Wees blij dat we geen wc-papier verkopen!’

Lees hier het volledige interview