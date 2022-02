‘Ik heb geleerd antivaxers niet af te wijzen als onnozelaars, integendeel’

Het coronavirus sloeg hard en onverwachts toe, pleegde een aanslag op onze luchtwegen en ons sociaal leven, en dwong ons tot langdurig nadenken over leven en werk. Nu code oranje en code geel wenken en perspectief bieden op een zorgeloze lente en zomer, is het tijd om de balans van twee pandemische jaren op te maken. Welke lessen leerde het virus ons voor wij het uiteindelijk een lesje konden leren? Humo verzamelde 25 levensveranderende inzichten. Vandaag vertellen Pedro Elias, Jean Paul Van Bentegem, Average Rob en Paul De Grauwe u wat ze geleerd hebben.

PEDRO ELIAS: ‘VISSEN IN MIJN HOOFD’

Beeld SBS Belgium

PEDRO ELIAS (presentator) «Corona heeft me drie dingen geleerd. Ten eerste heb ik leren basketten. Het is te zeggen: ik heb in Portugal een plastieken basketgezelschapsspelletje gekocht voor 9,90 euro. De hele pandemie heb ik mij daarin getraind en nu ben ik onklopbaar, als een Vlaamse LeBron James.

»Ten tweede heb ik geleerd dat een vuurkorf een goudmijn is als het op vriendschappen aankomt. Dat ding heeft ervoor gezorgd dat er elke avond iemand met ons in de tuin wilde komen zitten, terwijl mensen doorgaans zo ver mogelijk uit onze buurt blijven (lacht).

»Ten derde moet ik constateren – en dat zeg ik met het grootste respect voor alle mensen die geleden hebben, en bij wie het water aan de lippen staat – dat ik het, puur wat mijn eigen ervaring betreft, heerlijk vond tijdens de eerste lockdown. Eíndelijk moest ik eens niet actief zijn op achtendertig fronten tegelijk, éíndelijk kon dat tempo een vitesse lager. Er zwommen niet alleen weer vissen in Venetië, maar ook in mijn hoofd.»

HUMO Je vergeet puntje vier: dankzij corona ben je ook de liefde van je leven tegengekomen.

ELIAS «Aah, Wesley Sonck! Dat is waar. Nu ja, liefde van mijn leven... Het is eerder zo dat ik dankzij corona een amateurvoetballer heb kunnen omtoveren in een topspits. Wat ik een heel mooie les vind in deze gepolariseerde tijden: Wes bewijst dat in álle mensen wel iets moois schuilt.» (vvp)

JEAN PAUL VAN BENDEGEM: ‘WILMÈS’ POWERPOINT’

Beeld Humo

HUMO In de lezing ‘Coulissen van corona: Reflecties van een gevaccineerde filosoof’ maakt u een analyse van de manier waarop de coronapandemie ons leven beheerste. Zou u die even in tweeënhalve alinea kunnen samenvatten, alstublieft?

JEAN PAUL VAN BENDEGEM (wetenschapsfilosoof) (lacht) «Ik heb over de pandemie nagedacht in mijn hoedanigheid van wetenschapsfilosoof. Wat ik op dat vlak zeer uniek vind, is dat wij heden voor het eerst wetenschap écht in actie hebben gezien. Meestal krijgen wij wetenschappers pas te horen als ze resultaten hebben geboekt, zoals toen onlangs de JET-kernfusiereactor een nieuw energierecord vestigde. Maar met corona zijn we getuige geweest van het héle proces. Ik gebruik graag de metafoor van de coulissen: voor één keer hebben de gordijnen zich lang voor de première voor ons geopend. En dat is verrassend! Men heeft gesukkeld, uitspraken gedaan die men later moest terugnemen, toegegeven dat men het eigenlijk óók allemaal niet wist. Die communicatie vond ik buitengewoon boeiend. Wetenschap uitleggen blijkt aartsmoeilijk.

»Even fascinerend: de samenwerking tussen wetenschappers en politici.»

HUMO Vond u die samenwerking geslaagd?

VAN BENDEGEM «Ik zeg het graag zo: ik hoop dat men ervan zal leren (lacht). Nu goed, ze hebben ons ook wreed doen lachen, hè, die politici? De powerpoint van Sophie Wilmès voerde me terug naar mijn tijd als decaan van de VUB. Bij de proclamatie was de lijst met namen hooguit een halfuur voor het evenement afgewerkt. Dan was het mijn taak om dat ding met de nodige geste voor te lezen, alsof ik het al dagen in mijn borstzak had zitten. Bij Wilmès lukte dat iets minder.»

HUMO Hoe denkt u als wetenschapsfilosoof over de antivaxer?

VAN BENDEGEM «Ik ben het niet eens met de antivaxer, maar ik wil hem wel doodgraag begrijpen. Hoe komt iemand tot zo’n standpunt? Let wel, ‘Hoe komen wétenschappers tot hun standpunt?’ vind ik een even legitieme vraag. Nee, ik wijs antivaxers niet af als onnozelaars. Integendeel: uit een studie van de UA blijkt dat 80 procent van de betogers een diploma hoger onderwijs hebben.

»Al bij al hebben we het goed gedaan, vind ik. Ik moet nu denken aan het prachtige boek dat de helaas overleden Dirk Van Duppen schreef samen met Johan Hoebeke, ‘De supersamenwerker’, waarin wordt gesteld dat de mens in eerste instantie een samenwerkend wezen is. Dat is nogmaals gebleken. De momenten die mij het meest hebben ontroerd, waren die in het vaccinatiecentrum, met ál die vrijwilligers, ál die mensen die daar hun tijd hadden ingestoken. Ik vergelijk hen graag met het personeel op de Titanic, procentueel gezien de grootste slachtoffergroep van die ramp: zij zijn de mensen die tot op het laatst wilden helpen. Als ik hen zie, denk ik: ja, het leven is de moeite waard.» (vvp)

AVERAGE ROB: ‘DE BESTE BESLISSING’

Beeld Humo

ROB VAN IMPE (YouTuber) «Ik heb tijdens corona eens goed naar mezelf moeten kijken. Net voor de uitbraak trad ik non-stop op met Omdat Het Kan Soundsystem en maakte ik filmpjes voor Humo en StuBru. Ik werkte mij kapot en stelde mijn carrière op de eerste plaats: altijd beter en hoger. Maar daarin was ik mijzelf een beetje voorbijgelopen. Mijn geluksniveau zat op een dieptepunt. Tot alles opeens tot stilstand kwam. Eerst was het een harde klap om thuis te moeten zitten en niets te doen. Maar het verplichtte mij tenminste om na te denken over waar ik met mijn leven naartoe wilde. Ik besefte: ik word vooral gelukkig van zélf dingen te maken. Ik ben dan maar begonnen met YouTube en TikTok: dat was de beste beslissing van mijn leven. Het is altijd leuk, ik ben veel closer met mijn kleine broer, het gaat goed met mijn vriendin... Ik ben eigenlijk gewoon gelukkig.»

HUMO En je bent populairder dan ooit.

VAN IMPE «Ik ben gestopt met nadenken over wat nu al dan niet werkt, of wat andere mensen ervan zouden kunnen vinden. En dat is, denk ik, net de reden waarom het zo goed marcheert. (Denkt na) Ik maak al die filmpjes ook voor mijn kinderen later, voor de challenge en vooral ook omdat het plezant is. Of stel dat ik verongeluk en dood ben: dan is er toch een soort archief waar mijn familie naar kan kijken.»

HUMO Joepie!

VAN IMPE (lacht) «Ik vind herinneringen gewoon heel belangrijk. Laat mij er maar snel een hoop nieuwe maken nu alles weer open mag. Ik kijk ernaar uit.» (vvp)

PAUL DE GRAUWE: ‘PERVERSE RIJKDOM’

Beeld Geert Van de Velde

PAUL DE GRAUWE (econoom, London School of Economics) «De pandemie heeft ons economisch systeem zwaar ontregeld. Gelukkig reageerden de overheden op de juiste manier, met technische werkloosheid en steunmaatregelen voor de bedrijven, ongeacht de kost voor de begroting. Ook tijdens de financiële crisis van 2008 deden ze dat. Als het brandt, moet je blussen. Massaal, zonder aarzelen. Ik ben het niet eens met de economen die het schandalig vonden dat die ‘gulle steunmaatregelen’ onze staatsschuld dramatisch deden stijgen. Wat was het alternatief? Massale ontslagen en faillissementen. De budgettaire, sociale en politieke gevolgen daarvan zouden nog véél zwaarder zijn. Diezelfde collega’s zeiden ook dat we gerichter moesten blussen, alleen bij levensvatbare bedrijven. Maar er was geen tijd om de boekhouding van alle bedrijven na te gaan. Daardoor hebben we misschien ‘zombiebedrijven’ kunstmatig in leven gehouden, maar ook de grote hoop góéde bedrijven gered. De overheid heeft onze economie dus uitstekend door deze crisis geloodst. Wie een golf van faillissementen voorspelde, kreeg ongelijk. De drang om te consumeren was zo groot dat de economie vorig jaar al in oververhitting ging. De bedrijven boekten hun grootste winsten ooit, de prijzen stegen. Daardoor vergroot ook de vermogensongelijkheid. De rijkste tien mensen ter wereld zagen tijdens de pandemie hun vermogen verdubbelen. Die trend is onhoudbaar. Men moet die perverse rijkdom afromen.»

HUMO Zorgde de pandemie ook voor veranderingen in uw eigen leven?

DE GRAUWE «Ik geef al twee jaar online les, en ik wandel en lees meer. Wie van geschiedenis houdt, kan ik het boek ‘Paris 1919’ van Margaret McMillan warm aanbevelen. Het gaat over hoe de wereldleiders na de Eerste Wereldoorlog een halfjaar in Parijs kwamen onderhandelen om de nieuwe kaart van Europa te ontwerpen. Verrijkend, zeker als je ziet wat er nu in Oekraïne gaande is.» (rl)