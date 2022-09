‘Ik herinner me mijn eerste dickpic nog goed: ‘Hey, heb je zin om op een dikke pik te rijden?’ schreef hij erbij’

Lotte Vanwezemael keert vanavond terug in ‘De allerslimste mens ter wereld’. Bij haar vorige passage in 2019 sprak Humo met haar over domme antwoorden, competitieve vrouwen en dickpicks: “Seksuologen leggen de lat niet hoger dan een ander – jongens moeten bij ons geen enorme penis hebben.”

(Verschenen op 18 november 2019 in Humo)

Onze ontmoeting vindt plaats in november 2019, onder de VRT-toren, luttele uren voordat Lotte – Seksuolotte voor de kenners – haar tv-debuut zal maken in Vlaanderens lichtste halszaak ‘De Slimste Mens ter Wereld’: ik tref haar, met andere woorden, in haar allerlaatste momenten van zoete anonimiteit.

LOTTE VANWEZEMAEL «Stel je voor: het zal misschien de laatste keer geweest zijn dat ik me onbezorgd kon bezatten op een zomerfestival (lacht). Bij MNM heeft iedereen mij al bezworen: ‘Jij gaat kéíhard hypen.’ En de persverantwoordelijke van VIER zei: ‘Er zal veel aandacht jouw kant uit komen. Als er iets is, bel maar.’ Ik werd al ongerust: fuck, wat gaat er allemaal op mij afkomen? (lachje) Ik kan mij er moeilijk op voorbereiden. Maar ik heb een goed vangnet, als het allemaal even te veel zou worden.»

HUMO Is het moeilijker om, zoals in ‘De slimste mens’, jezelf te zijn dan om advies te geven over het perfecte glijmiddel?

VANWEZEMAEL «Nee, ik voel net méér druk om mijn werk goed te doen. Als ik advies geef, moet het juist zijn. Ik wil mensen helpen. En als ik fout zit, kan ik daarop afgerekend worden: dat kan mijn perfectionistische kant niet aan. Nu ja, die kant komt in ‘De slimste mens’ óók naar boven: ik wil echt geen domme antwoorden geven. Wat zouden de mensen wel van mij denken? Bovendien ben ik nogal competitief.»

HUMO Hoe competitief?

VANWEZEMAEL «Héél. Ik organiseer vaak spelletjesavonden met vrienden, en dan ga ik ervoor, tot valsspelen toe. Als ik de bank ben bij ‘Monopoly’, dan wordt er gegarandeerd geld weggemoffeld (lacht). En als ik verlies, dan begint het: ‘Dat klopt niet! Dat is niet eerlijk!’ Gelukkig kennen mijn vrienden mij en kunnen ze mij er vooral uitgebreid mee uitlachen.»

HUMO Je legt jezelf wel veel druk op door aan ‘De slimste mens’ deel te nemen.

VANWEZEMAEL «Ik had me goed voorbereid om zeker die eerste deelname te overleven: dat was het doel. Maar plots ben ik een paar afleveringen verder en heb ik de smaak te pakken. Nu denk ik opeens: hm, die overwinning... (lacht)

»Het is vooral een leuke ervaring. Iedereen heeft al gezegd wat voor fijne mensen er werken en ik kan dat alleen maar beamen. Ik blijf het trouwens een eer vinden dat ze mij gevraagd hebben.»

HUMO Een bewijs dat je ster aan het rijzen is.

VANWEZEMAEL «Alles komt opeens bij elkaar: ‘Hot N Cold’ op MNM, mijn boek ‘Doe ik het goed?’, ‘De slimste mens’... En dan is er nog een programma waar ik niks over mag zeggen. In een jaar tijd is het ontploft.»

HUMO Competitieve vrouwen, van Linda De Win tot Danira Boukhriss Terkessidis, krijgen het stevig te verduren in ‘De slimste mens’.

VANWEZEMAEL «Ik vermoed dat het bij mij wel zal meevallen, omdat je de competitiviteit niet zo aan mij kunt aflezen. Ik word, anders dan Philippe Geubels, niet uitwendig kwaad (lacht). Bij mij ettert het vanbinnen. Omdat het tv-gebeuren nog nieuw is voor mij, hou ik me in, denk ik. Maar vrouwen krijgen het altijd harder te verduren, hè. Een vrouw kan veel makkelijker iets fout doen dan een man. Dat vind ik jammer, en niet echt oké.»

HUMO Hoe uitgebreid is je kennispakket?

VANWEZEMAEL «Mijn blinde vlek is geschiedenis: over alles van vóór 2000 weet ik te weinig. Voor het overige weet ik over alles wel iets: sport, celebrity’s, actualiteit, wetenschap, literatuur...»

HUMO Ik heb een weetje dat in de gokvragen van de 3-6-9-ronde misschien nog van pas kan komen: wat is het wereldrecord ‘meeste orgasmes in één uur tijd’ voor vrouwen?

VANWEZEMAEL «O, dat heb ik geweten! In een minuut kun je er wel een paar opwekken... Dus ik gok op 180.»

HUMO 134. Ooit al in de buurt gekomen?

VANWEZEMAEL (lacht) «Totaal niet. Ik heb het ook nog niet geprobeerd: echt aangenaam lijkt het niet.»

HUMO Je zei eens ‘energieker en gedrevener’ te zijn dan je oudere medekandidaten in ‘De slimste mens’. Zijn dat de twee kwaliteiten die jouw succes in het leven bepalen?

VANWEZEMAEL «Ik denk het wel. De lat ligt hoog, maar soms wil ik té veel, en dan zorg ik niet goed voor mezelf.»

HUMO Hoezo?

VANWEZEMAEL «Soms rust ik niet genoeg. Ik blijf maar gaan, want de tweede zijn is niet goed genoeg. Dan heb ik andere mensen nodig die me terugfluiten en zeggen: ‘Doe eens een avondje niks.’ Die goedkeuring heb ik nodig, ook op mijn werk bij het CAW Limburg (Centrum Algemeen Welzijnswerk, red.). Al ben ik doodziek, ik gá werken. Ik kan pas gaan liggen als mijn collega’s zeggen: ‘Ga naar huis, Lotte, het is oké.’»

HUMO Hoe ben je bij de radio terechtgekomen?

VANWEZEMAEL «Via mijn professor seksuologie. Vóór mij was Kaat Bollen elke week te gast bij ‘Generation M’, maar toen zij ermee stopte, zochten ze een vervanger. Ze hebben mijn prof toen gevraagd of hij oud-studenten kon aanraden. Ik heb een proefopname gedaan, en voilà.»

HUMO Welke toon streef jij na op de radio?

VANWEZEMAEL «Ik vind het belangrijk dat seksuologie op een serieuze, maar luchtige manier in de media komt, niet alleen via ‘Temptation Island’. Ik ben dus neutraal, maar ook niet té serieus: het moet niet even droog worden als ‘De zevende dag’.»

HUMO Ik vind je filmpjes erg goed: toegankelijk, maar ook nuchter en vrij van sensatie.

VANWEZEMAEL «Dat vind ik belangrijk. Ik noem een kat een kat en een penis een penis. In die filmpjes geef ik jongeren uitleg en tips, én ik stel hen gerust. Het is niet omdat ik zeg dat je zo of zo moet pijpen, dat dat dé manier is, maar het kan wel een houvast bieden.»

HUMO In een uitzending van ‘Hot N Cold’ had je een hele waslijst kleurrijke synoniemen voor orale seks.

VANWEZEMAEL (lacht) «‘Aan de rosbief snuffelen’. Of ‘met je bek in het natte gras gaan liggen’. Dat maakt het zó onaantrekkelijk! Zelf zeg ik gewoon ‘beffen’.»

HUMO Ik vind ‘beffen’ en ‘pijpen’ twee van de lelijkste woorden uit de Van Dale.

VANWEZEMAEL «Het heeft een naam nodig. En wat zeg je anders? ‘Schat, je mag orale seks bij me uitvoeren!’ Daar word ik ook niet warm van.»

HUMO Zat je, toen MNM kwam aankloppen, al met je hoofd bij de radio?

VANWEZEMAEL «Het is altijd een droom geweest om seks en relaties in de media te brengen, en om een eigen programma te hebben. Maar ik was daar toen niet mee bezig. Ik werkte nog maar pas na een opleiding van zeven jaar, en ik was mijn draai nog aan het zoeken. De mensen in mijn omgeving hebben wel altijd gezegd: ‘Jij hebt een kop om op tv te komen.’ Geen idee wat dat wil zeggen.»

HUMO Wat herinner je je nog van je allereerste keer live on air?

VANWEZEMAEL «Véél (lacht). De uitzending ging over schaamhaar. Ik kreeg vooraf een aantal vragen, maar voor de zekerheid heb ik er álles over opgezocht. En maar repeteren: ik wilde niet over mijn woorden struikelen, dus ik leerde mijn tekst helemaal vanbuiten. Maar toen het zover was, voelde ik me helemaal op mijn gemak. Misschien omdat het zo goed klikte met Dorianne (Aussems, met wie ze ‘Hot N Cold’ maakt, red.).»

HUMO Wat is het verschil tussen ‘Hot N Cold’ en ‘Generation M’?

VANWEZEMAEL «’Generation M’ is gericht op jongeren die alles aan het ontdekken zijn, ook hun eigen identiteit. ‘Hot N Cold’ heeft een breder publiek, en ook thematisch gaat het breder: niet alleen relaties en seksualiteit staan centraal, maar ook vriendschap.»

HUMO Je kreeg ooit een berichtje van iemand die opgewonden raakte van zweetvoeten: grappig, maar onschadelijk. Krijg je soms berichten die minder onschuldig zijn?

VANWEZEMAEL «Eigenlijk niet. Bij ‘Generation M’ selecteert de redactie de vragen, maar ik ben redelijk ruimdenkend. Dat móét ook in mijn job. Als iemand vertelt dat hij opgewonden raakt van zweetvoeten, dan moet ik niet meteen denken dat het een rare knul is.

»Ik ben wel wat gewend, hè. Ik werk in mijn gewone job met zedendelinquenten, personen die veroordeeld zijn voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.»

HUMO Voor veel mensen zou dat een onoverkomelijke drempel zijn.

VANWEZEMAEL «De standaardreactie is: ‘Is dat niet keizwaar?’ Welnu, dat valt mee. Wij horen zware verhalen, ja. Maar ik ben gefascineerd door de forensische tak van de psychologie, die met criminaliteit te maken heeft. In het middelbaar wilde ik graag wetsdokter worden, tot ik plots een afkeer van bloed kreeg. Een druppeltje is genoeg om mij te doen flauwvallen. En toen ik onlangs op Canvas naar ‘Misdaaddokters’ keek, dacht ik: toch goed dat ik een andere richting ben uitgegaan (lacht).»

HUMO Over zedendelinquenten hoor je vaak: stop ze in een cel en gooi de sleutel weg.

VANWEZEMAEL «Het zijn mensen die over een grens zijn gegaan, en hun misdrijven mag je niet goedkeuren. Maar moet je hen daarom helemaal afschrijven? Is het niet beter dat mensen zoals mijn collega’s en ik met hen aan de slag gaan? Veel mensen denken: eens een verkrachter, altijd een verkrachter. Dat is absoluut onwaar. Ik heb grote moeite met bekrompen reacties: ik grúw van de gemiddelde onlinecommentaren op nieuwssites.»

HUMO Neem jij je werk mee naar huis?

VANWEZEMAEL «Nee. Wij krijgen trouwens niet de allerergste gevallen voorgeschoteld: massaverkrachtingen of dossiers zoals de zaak-Dutroux komen niet tot bij ons. Het zijn vooral eenmalige overtreders. Alhoewel: toen ik nog in de psychiatrie stage deed, zaten er moordverhalen bij. Die nam ik soms wél mee naar huis, maar doorgaans kan ik het goed van me afzetten. Ook al omdat ik het zo druk heb.»

HUMO Heb je nog vrije tijd?

VANWEZEMAEL «Weinig, maar ik ga nog altijd één keer per week tennissen. Daarnaast ga ik weleens naar een feestje, naar familie, of uit eten – of ik plof in de zetel en doe niets. Ik moet erover waken, maar mijn sociale leven is vooralsnog intact.»

LIEF STRIKKEN

HUMO ‘Was er in mijn tijd maar iemand als Lotte,’ zei Dorianne, ‘Dan had ik niet elke woensdagmiddag de Joepie en de Fancy moeten kopen.’

VANWEZEMAEL «O, voor mij was dat ook de bron van alle kennis. Die typische rubriekjes met knakworsten die afbreken in de vagina! (lacht) Zelfs als jongere vond ik het heerlijke verhalen. Wie haalt het nu in zijn hoofd om het met een knakworst te doen?

»Veel méér hadden we niet, hè. Het internet stond in zijn kinderschoenen, en websites als sensoa.be en allesoverseks.be bestonden nog niet. Porno had je wel al, maar om dat nu als leidraad te gebruiken... Zelf kon ik ook bij mijn ouders terecht: niet dat ik dat continu deed, maar seks was zeker geen taboe.»

HUMO In wat voor een gezin ben jij opgegroeid?

VANWEZEMAEL «In een open, hecht gezin. Wij vertelden alles tegen elkaar en waren echte knuffelaars. Mama en papa geneerden zich niet om elkaar voor onze ogen een goeie kus te geven. Ik zie ons graag als het typisch warme Limburgse gezin: ik ben heel blij dat ik daarin ben mogen opgroeien. Dankzij mijn ouders kan ik open over mijn emoties communiceren, ook met mijn lief. En als ik me niet goed voel, vind ik het oké om te huilen. Als het eruit moet, moet het eruit.»

HUMO Jij hebt een tattoo gezet ter ere van je gezin.

VANWEZEMAEL «Ja, vijf vogeltjes, hier op mijn pols. Omdat we met vijf zijn, omdat we zijn opgegroeid in de pietekeswijk, waar elke straat een vogelnaam draagt, en ook omdat we van onze ouders de vrijheid hebben gekregen om onze vleugels uit te slaan. Ze zeiden: ‘Jullie maken je eigen keuzes en wij steunen jullie, no matter what.’ Dat doen ze nog altijd, en daar ben ik hun heel dankbaar voor.»

HUMO Wat is hun beroep?

VANWEZEMAEL «Papa werkt bij de belastingen en mama is kleuterjuf: twee ambtenaren, maar geen droge aktetassenmensen. Ze hebben een bruisend leven, zijn constant weg, vertrekken soms plots met de caravan op weekend...»

HUMO Vroeger ging je met hen op vakantie naar een camping in Spanje. Wat heeft zich daar allemaal voltrokken?

VANWEZEMAEL «Verliefd worden op de knappe jongens, hè (lacht).

»Toen ik mijn eerste liefje had – ik was toen een jaar of 13 – zijn we ook eens naar Italië gegaan, waar ik een hele vakantie liep te huilen omdat ik hem miste. En op mijn 16de ben ik eens ongepland met m’n ouders op vakantie gegaan. Ik moest ertussenuit: het eerste liefje met wie ik seks had gehad, had me gedumpt en ik zat er helemaal door. Een dramatische periode in mijn leven: ik had ook klierkoorts én mijn wijsheidstanden waren getrokken, met een ontsteking tot gevolg, waardoor ik twee weken niet kon eten. Ik ben toen 12 kilo afgevallen, en ik deed niets anders dan slapen.»

HUMO Hoe verliep jouw puberteit verder?

VANWEZEMAEL «Lichamelijk viel het mee. In de overgang naar het middelbaar kreeg ik borsten, schaamhaar, mijn regels... Dat kon ik allemaal plaatsen. Maar ik had toen wel de hele tijd een héél slecht humeur. Vooral mijn papa heeft afgezien – wij zijn twee koppige ezels en toen hadden we voortdurend ruzie. Het is váák ontploft bij ons thuis.

»In het eerste en het tweede middelbaar ben ik heel hard gepest, waardoor mijn zelfvertrouwen helemaal weg was. Vanaf mijn 15de ging ik rebelleren om dat pesten te compenseren. Dat is voor mijn ouders echt niet makkelijk geweest.»

HUMO Je had het daarnet over een vriendje dat je had gedumpt. Was jij doorgaans degene die het uitmaakte?

VANWEZEMAEL «Néé, ik ben zo goed als altijd gedumpt! Een echte reden heb ik nooit gekregen: ze zeiden gewoon dat het niet meer werkte tussen ons. (Denkt na) Van het zesde middelbaar tot het eerste jaar aan de universiteit had ik een schat van een kerel als lief, maar ik ben redelijk dominant, en hij was me toch iets té lief. Ik kreeg te weinig weerwerk, de ruzies trokken op niks (lacht). Daarnaast wilde ik van het uitgaansleven proeven. Hij en mijn allereerste liefje waren de enigen met wie ík het heb uitgemaakt, alle anderen hebben mij laten staan. Niet dat ik hónderd relaties heb gehad, hè.»

HUMO Hoelang ben je nu samen met je vriend?

VANWEZEMAEL «Zes jaar. Hij houdt het goed vol. Schrijf maar op: ‘Dank u, schat!’ (lacht)»

HUMO Dorianne Aussems opende ‘Hot N Cold’ onlangs met een openingszin: ‘Ben je niet moe? Want je loopt al uren rondjes in mijn gedachten.’ Heeft jouw lief je ook met zo’n parel gestrikt?

VANWEZEMAEL «Nee, nee, ik heb hém gestrikt. Het is wat gênant, maar kom: ik kende hem al even en ik vond hem altijd al een knappe kerel, toen we allebei op een fuif terechtkwamen. Ik trok mijn stoute schoenen aan, stapte op hem af en vroeg: ‘Zou je mij doen?’ (lacht) Ja, ik was héél zat. Maar het heeft gewerkt.»

HUMO De uitzending ging over de ware liefde, en of die al dan niet bestaat. Ben jij een believer?

VANWEZEMAEL «Er zullen altijd puntjes zijn waarin je niet voor 100 procent overeenkomt. Je moet weten hoe je met elkaar moet communiceren, en hoe je elkaar gelukkig maakt. De Ene Ware, dat is een fabeltje, vrees ik.»

HUMO En één persoon tout court? Monogamie komt steeds vaker onder vuur te liggen.

VANWEZEMAEL «Op dit moment heb ik een monogame relatie, maar mijn lief en ik hebben wel altijd gezegd: wie weet wat we over vijf of tien jaar willen? Misschien hebben we binnenkort wel méér nodig dan elkaar, en schakelen we naar een andere relatievorm. Maar nu dus nog niet.»

HUMO Er wordt gezegd dat mensen die psychologie studeren, zélf met van alles in hun hoofd zitten.

VANWEZEMAEL (lacht) «Ik ben alleszins niet perfect. Ik denk vaak: Lotte, wat doe je nú weer? Op relationeel vlak ben ik niet de makkelijkste. Maar dat is niet de reden waarom ik psychologie en daarna seksuologie ben gaan studeren, hoor. Je kunt nooit je eigen therapeut zijn. Dat zeg ik ook tegen koppels die bij mij komen: ‘Ik verkondig nu wel de theorie, maar dat wil niet zeggen dat ik ze thuis perfect toepas.’ Problemen thuis probéér ik vanuit mijn therapeutische visie op te lossen, maar dat lukt zelden: zodra je er zelf bij betrokken bent, ben je therapeut af.»

HUMO Wat zijn jouw minpunten?

VANWEZEMAEL «Heb je een uurtje? (lacht) Nee, ik overdrijf. Ik zou vooral zeggen dat ik koppig ben. Ik heb nogal graag mijn goesting – en dat is níét seksueel bedoeld. Als ik iets in mijn hoofd heb gestoken, moet het dát zijn en niks anders. Dat is een bijna autistisch trekje. Als mijn lief inspraak wil, wil ik dat soms niet horen (lachje). Ik móét mijn gelijk halen.»

HUMO Tot hiertoe heb je alles bereikt waarop je je zinnen had gezet. Ben je niet bang om eens met je hoofd tegen de muur te lopen?

VANWEZEMAEL «Sommige mensen noemen mij een geluksvogel: nu deze aanbieding, dan weer die... Maar ik mag niet gaan zweven: mijn geluk zal wel eens keren.

»Rondom mij hebben mensen wél tegenslagen. Mijn zussen, bijvoorbeeld. Soms voel ik me schuldig: ‘Waarom gaat het bij mij zo goed, en hebben zij niet een keer een meevaller?’ Als mijn zus slecht nieuws heeft en ik kondig aan dat ik bij MNM een eigen programma heb gekregen, dan voel ik me rot. Terwijl ik fantastische zussen heb, en zij natuurlijk alleen maar blij zijn voor mij.»

HUMO Kan je familie bij jou terecht voor advies?

VANWEZEMAEL «Het zou misschien een leuk dronken kerstgesprek zijn, maar ik hoef niet meteen telefoon te krijgen van mijn peter met de boodschap dat het niet lukt tussen de lakens (lacht).»

HUMO Je bent gefascineerd door forensische psychologie en je werkt met delinquenten: heb jij een duister kantje?

VANWEZEMAEL «Ik wil niet afdalen in de krochten van de menselijke geest, dat klinkt zo negatief. Maar ik wil wel neuzen in de hoekjes waar de meeste mensen liever wegblijven. Hoe is het met zedendelinquenten zover kunnen komen? Waarom is de mens in staat tot zulke dingen? Daarnaast staat alles bij mij in het teken van hulpverlening. Ik wil voor mensen zorgen. De andere komt op de eerste plaats: als ik iets organiseer, wil ik dat iedereen het naar z’n zin heeft. Vanavond komen er collega’s naar ‘De slimste mens’ kijken. Ik had al popcorn gekocht toen iemand over pickles-chips begon. Dus ja, ik ben die gaan halen. En omdat er een vegetariër bij is die geen snoep eet met dierlijke gelatine in, heb ik ook veganistische snoep in huis gehaald.»

BEEST IN BED

HUMO Voor een interview in Knack heb jij je grote voorbeeld Goedele Liekens mogen ontmoeten. Hoe was dat?

VANWEZEMAEL «Spannend! Ik mocht toch geen verkeerde dingen zeggen tegen mijn grote voorbeeld? Maar het was heel fijn: ze was vriendelijk en open.

»Mensen noemen mij soms de nieuwe Goedele, maar dat vind ik niet tof. Het klinkt alsof ik haar opzij wil duwen. Ik ben liever gewoon Lotte.»

HUMO Er is een hele generatie nieuwe Goedeles opgestaan: van Flo Windey met haar YouTube-reeks ‘Flowjob’ tot Flair-seksuologe Ina Van Ransbeeck. Hebben jullie contact met elkaar?

VANWEZEMAEL «Eigenlijk niet, maar ik sta superhard achter hen. Ik hoor weleens: ‘Oh my God, die Flo heeft niet eens een diploma!’ Maakt niets uit. Als zij mensen kan helpen: zoveel te beter. Je hebt Jeroen Meus én Piet Huysentruyt én Sofie Dumont: dan mogen toch ook meerdere mensen over seks praten?»

HUMO Is het een misvatting dat seksuele opvoeding iets voor jongeren is?

VANWEZEMAEL «Zeker! Er zijn al koppels van middelbare leeftijd bij mij geweest die geen idee hadden hoe ze moesten klaarkomen. Oudere mannen weten soms niet eens wat een clitoris is.

»Elke leeftijd heeft z’n eigen seksuele zorgen. Op je 11de heb je een andere seksuele voorlichting nodig dan op je 14de. Zelfs op de universiteit zouden we die kunnen gebruiken: hoe moet je omgaan met alcohol, uitgaan en onenightstands? Als je ouder wordt, evolueert je seksualiteit mee. Na een zwangerschap hebben veel mensen bijna geen seks meer. En tijdens de menopauze worden vrouwen droger en krijgen mannen erectiestoornissen. Het kan toch geen kwaad om daar meer over te weten?»

HUMO Een seksuologe zou ook alles uitproberen in de slaapkamer.

VANWEZEMAEL «En ze is een beest in bed (lacht). Als ik iets op Instagram post over standjes, dan krijgt mijn lief te horen: ‘Die zul je wel allemaal getest hebben, zeker?’ Knipoog, knipoog. Niet dus: ik heb niet de hele ‘Kamasutra’ uitgeprobeerd en ik heb ook geen container vol seksspeeltjes staan. Het is trouwens niet omdat ik over seks spreek, dat mijn seksleven altijd het summum is. De ene keer is het super, een andere keer is het wat minder. En seksuologen leggen de lat niet hoger dan een ander – jongens moeten het bij ons niet langer kunnen uithouden of een enorme penis hebben.»

HUMO Als ze je vroeger zeiden dat jij een kop voor de televisie hebt, bedoelden ze eigenlijk: jij bent een mooie vrouw.

VANWEZEMAEL (lacht) «Dat zou kunnen.»

HUMO Ik kan me voorstellen dat dat voor complicaties kan zorgen als je met mannen over seksuele issues moet spreken, en zeker met zedendelinquenten.

VANWEZEMAEL «Ik probeer daar niet te veel over na te denken, maar in mijn achterhoofd hoor ik soms wel een stemmetje: ‘Opletten!’ Ik wil zeker niks zeggen dat fout geïnterpreteerd kan worden, en ik probeer ook voldoende afstand te houden. Ik kan de grens trekken, hoor: als ik een opmerking hoor die ik niet oké vind, dan zeg ik dat. Verder let ik op mijn kledij.»

HUMO Ik heb de commentaren onder je filmpjes gecheckt: ‘Kom maar langs, ik zal u eens leren wat seks is.’ Of bij een stukje over beffen: ‘Doe uw broek eens uit, kunnen we lekker kijken.’

VANWEZEMAEL «Ik praat over seks, en dat maakt bij veel mensen kennelijk iets los. In mijn branche kun je dat verwachten, maar ik neem het niet zo serieus. Toen radiopresentatrice Babette Moonen zei dat ze weleens geil was na het sporten, kreeg zij te horen: ‘Ik zal u eens komen opwachten aan de fitness.’ Vergeleken daarmee zijn de reacties die ik krijg onschuldig.»

HUMO Je zat bij ‘Gert Late Night’ om het fenomeen van de ongewenste dickpic te duiden. Hoe vaak krijg je daar zelf mee te maken?

VANWEZEMAEL «Gemiddeld een drietal keer per maand, en dus te vaak. Andere mensen zijn er kwader om dan ik – ‘Nagel die gasten aan de schandpaal!’ – maar als je in de zetel zit en je krijgt er eentje binnen, dan is het toch altijd schrikken.»

HUMO Herinner je je nog je allereerste dickpic?

VANWEZEMAEL «O, ja! Die jongen had er een tekstje bij geschreven: ‘Hey, heb je zin om op een dikke pik te rijden?’ Raar maar waar: ik heb de verleiding kunnen weerstaan.»

HUMO Heden zit je in een spreidstand: je zou graag méér in de hulpverlening werken, maar je mediacarrière is niet af te stoppen. Heb je al een keuze gemaakt?

VANWEZEMAEL «Voorlopig vind ik het top zoals het is. De media geven mij energie en dagen me uit. Maar het is vaak ook pure chaos (lachje). Daarom wil ik zeker ook altijd met mensen blijven werken. Uit dat directe contact haal ik een ander soort voldoening. En structuur, want ik ben iemand die dat nodig heeft: ik werk van acht tot vier, maak mijn registratie in orde en ga dan naar huis – lekker duidelijk.»

HUMO Goedele is al twintig jaar goodwillambassadrice bij de VN, en ze is enorm populair in Engeland en Nederland. Zie jij het ook zo groot?

VANWEZEMAEL «Voor mij is dat geen doel. Ik zou er ook niet klaar voor zijn: daarvoor heb je levenservaring nodig, en stevige grond onder je voeten. Ik zeg nooit nooit, maar voorlopig is het prima zoals het is.»

HUMO Je moet tevreden zijn met wat je hebt.

VANWEZEMAEL «Klopt.»

HUMO Is dat ook een goeie sekstip?

VANWEZEMAEL (lacht) «Ja, maar daarnaast kan het geen kwaad om alles ter discussie te blijven stellen. Het is niet omdat je tevreden bent met een Ford, dat je niet naar een Porsche mag blijven uitkijken.»

(Origineel verschenen in Humo op 22 oktober 2019)