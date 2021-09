‘Ik kan de afspraak maken om monogaam te zijn, omdat een afspraak nooit definitief is’

Acteur Sam Louwyck (55) schildert zijn leven als een Jackson Pollock: likje hier, likje daar, fluitend door de chaos. Onder zijn schedelpan morst hij met onstuimige gedachten, en daarboven met twijfelachtige haarproducten. ‘Kun je er wel bij zeggen dat mijn coupe geverfd is voor een rol, en dat het niets met een midlifecrisis te maken heeft?’ Tevergeefs: ik ben hier om samen met hem in zijn 7 Hoofdzonden af te dalen, en dus is het biechten geblazen. ‘Mijn doodswens was blijkbaar niet sterk genoeg, want ik leef nog.’

Sinds kort is Sam Louwyck in de nieuwe Eén-serie ‘Onder vuur’ te bewonderen als brandweerluitenant. Een kinderdroom, zou je denken, maar nee: kleine Sam droomde van een leven als – of all things – monnik.

SAM LOUWYCK «Ik wilde vrij zijn om te denken en te schrijven wat ik wilde. Er was maar één probleem, en dat was het geloof. Ik slaagde er ook niet in om voldoende, euh, zuiver te leven. Optie twee was om kluizenaar te worden. Op mijn 14de vroeg ik aan een barones of ik op haar domein mocht wonen, boven in het oude koetshuis. Voor haar was dat oké, maar het mocht niet van haar zoon.»

HUMO Had je ooit iets met de katholieke kerk?

LOUWYCK «Ik heb in een college gezeten, maar van mijn ouders kreeg ik al vroeg een brede kijk op religie: ze vertelden over de Thora en de Koran, het confucianisme en het taoïsme. In de godsdienstles werden de joden en de moslims beschreven als heidenen, soms als barbaren, en dan stak ik mijn vinger op: ‘De Koran zegt wel dát, meneer.’ De priester nam me toen apart: ‘Ben jij eigenlijk wel een katholiek? We gaan een overeenkomst sluiten: je vragen zijn te veel voor de rest van de klas, dus jij steekt nooit meer je vinger op. En je leert het ‘Confiteor’ vanbuiten.’ Mea maxima culpa!»

HUMO Je grootoom was missionaris in Azië.

LOUWYCK «Een leuke man, die twee boeken heeft geschreven. Allebei verboden door de kerk (lacht). Vernietigd ook, voor een groot deel: de bij mijn weten enige twee overgebleven exemplaren liggen bij mij thuis. Af en toe neem ik ze nog ter hand. Hij had te veel respect voor plaatselijke culturen en tradities. Hij vond het opportuun om delen ervan in ons geloof op te nemen, om als mensheid verder te raken. Hij mocht óók nooit meer zijn vinger opsteken: ze hebben hem in een klooster gestoken.»

HOOGMOED

LOUWYCK «Hoogmoed is mij niet vreemd. In een vroeger leven was ik vaak te luid, maar dat was pure onzekerheid. Hoe onzekerder ik was, hoe luider ik blafte. Soms was ik aangenaam gezelschap, soms helemaal niet. Ik wilde dúrven te spreken over de dingen die mij na aan het hart lagen, maar ik had daarvoor iets nodig, en dus dronk ik te veel pinten. En dan móést iedereen naar me luisteren.»

HUMO Jij was de eenzame tooghanger die iedereen bij de mouw greep?

LOUWYCK «Nee, ik riep door het hele café. Echt waar.»

HUMO Ben je rustiger geworden?

LOUWYCK «Geduldiger. Mijn innerlijke onrust gaat niet weg, hoor. Maar ik besef nu hoe vervelend het voor een ander kan zijn als ik te pas en te onpas met mijn overtuiging kom aanzetten. Die heeft geen boodschap aan mijn uitleg over hoe de wereld in elkaar zit. Nu weet ik dat er een tijd en een plaats is voor alles. Ik dram minder door.»

HUMO Je staat al eens met wereldsterren op de set: Adrien Brody, John Cusack, Monica Bellucci... Gedragen die zich als wereldsterren?

LOUWYCK «Het zijn stuk voor stuk aangename mensen. Ik daarentegen was het voorbeeld van hoogmoed. Ik was in Ierland aan het filmen met John Cusack: ik had veel draaidagen voor een habbekrats, terwijl hij een rustig schema had voor een flink pak geld. Op een bepaald moment belde ik met mijn vriendin: ‘Verdomme, ik draai hier mijn nikkel af terwijl hij daar met zijn voeten omhoog ligt!’ Waarop zij: ‘Wie gaat er wereldwijd naar de film kijken omdat jíj op de affiche staat? Kom maar van je paard, jongen, en zet je voetjes terug in het slijk.’ Fantastisch, hè? (lacht) Ze had gelijk.»

HUMO Jij vond jezelf lang geen acteur. Nu speel je naast Jean-Claude Van Damme en Nicolas Cage. Sta je daar intussen op je plaats?

LOUWYCK «Ja. Ik heb veel te delen, vind ik, en heb mijn eigen manier van vertellen en emoties tonen. Pas sinds kort kan ik dat zeggen.»

HUMO Ik vind jou een fantastische acteur, maar geen evidente. Marc Didden verwoordde het zo: ‘Als een natuurverschijnsel als Sam Louwyck de prestigieuze Vlaamse Cultuurprijs voor Film kan winnen, dan maak ik persoonlijk ook wel kans om ooit met het kroontje van Miss België te gaan lopen.’

LOUWYCK (lacht) «Waarom niet! Ze hebben het badpakkendefilé afgevoerd, dat speelt in zijn voordeel. Maar echt: mensen zouden wat meer moeten dóén in het leven. Als er een trein passeert, waarom spring je er dan niet op? Doe eens gek en kijk wat er gebeurt.»

HUMO Doe jij dat, af en toe aan de boom schudden om te zien wat er naar beneden valt?

LOUWYCK (knikt) «Er zit een zekere wispelturigheid in mij. Het is niet omdat ik plezier beleef aan iets, dat ik niets anders zou willen doen.

»Ik heb al een goedgevuld leven achter de rug. Zodra nieuwe kansen zich aanboden, greep ik ze. Ik ben op de wilde bof gaan dansen in New York. En toen ik daar bij de Mark Morris Dance Group zat, kreeg ik een aanbieding van een effectenmakelaar: of ik niet bij de beurs wilde werken? In mijn stamcafé voorspelde ik namelijk altijd wat er op korte termijn zou gebeuren. Ik zat er meestal op. Bij het aandeel van Fortis had ik het ook zien aankomen.»

HUMO Eerlijk: ik zie in jou een beursmakelaar zoals ik in Jan Jambon een olympische turner zie.

LOUWYCK «Ik vond het boeiend, maar niet boeiend genoeg om er voluit voor te gaan. Anders had ik dat aanbod wel aanvaard, want ze boden mij zeer mooie voorwaarden en veel centen aan.

»Als danser verdiende ik niet genoeg, dus moest ik bijklussen: groenten verkopen op de markt, in een hotel werken... Ik heb zelfs rondgelopen als sandwichman voor een peepshow, met grote reclamepanelen.»

HUMO Heb je die show zelf gezien?

LOUWYCK «Ik had daar geen geld voor! Onvoorstelbaar wat ik in die periode allemaal heb meegemaakt. Elke eerste woensdag van de maand was er een feestje vlak bij de beruchte punkclub CBGB’s. De beste travestieten van New York liepen daar rond, ze werden beter betaald dan de chicste callgirls. De hele kunstscene was er. Er was een hoge toog waarop little people liepen. Je moest wel naar hen opkijken, en als je niet vriendelijk was, vloog je buiten.

»Ik speelde mee in een bandje dat Saint Karen heette: de frontvrouw was één van de succesvolste dominatrices op de New Yorkse betaal-tv. Ik flankeerde haar, met legerbottines en zo’n Kiss-broekje met bretellen aan (lacht). Ik heb daar een video van, maar de beelden staan niet op YouTube. Het New York van toen: dát was creatieve vrijheid. Nu is alles opgekuist, dat is de schuld van burgemeester Rudy Giuliani en de aidsepidemie. Terwijl je daar zoveel mooie mensen bij elkaar had.»

HUMO Het is wel een flinke spagaat tussen kind van het punk-New York en een potentiële beursmakelaar.

LOUWYCK «De hele wereld ligt tussen die twee extremen: op dat koord dansen houdt mij fris.»

'Het klópte niet, ouder worden dan mijn vader. Maar zodra ik er voorbij was, werd het makkelijker. Naar het schijnt is dat normaal.' Beeld Charlie De Keersmaecker

TRAAGHEID

LOUWYCK «Nietsdoen heb ik onder de knie moeten krijgen. Vroeger dacht ik: waarom zou je tijd verliezen als je niet weet hoeveel tijd je hebt? Ik zat continu naar lucht te happen. Nu kan ik een hele dag stilzitten. Ik beweeg niet, ik praat niet... Ik denk alleen na. Het is soms zinnig om uit die stroom van impulsen te stappen. Ik ben bedachtzamer geworden.»

HUMO Je bent piloot, net zoals je vader vroeger. Ben je nog altijd het meest ontspannen als je achter de stuurknuppel zit?

LOUWYCK «Dan stoppen zelfs mijn gedachten met dansen: heel raar, maar op het moment dat ik van de aarde loskom, blijft mijn onrust aan de grond. Dan stop ik met naar lucht te happen en ádem ik gewoon. Ik hoef niks te zeggen, zelfs niet als ik iemand meeneem.»

HUMO Je vader is neergestort toen hij 54 was. Jij bent nu één jaar ouder dan hij ooit is geweest. Dat lijkt me een gedachte waar de kop van een mens eigenlijk niet voor gemaakt is.

LOUWYCK «Het moeilijkste is naar die leeftijd toe groeien. Het klópte niet, ouder worden dan mijn vader. Maar zodra ik er voorbij was, werd het makkelijker. Naar het schijnt is dat normaal.»

HUMO Hoe was de band met je vader op het moment van zijn overlijden?

LOUWYCK «Heel sterk. Als verrassing voor hém zou ik beginnen te vliegen. Dan kon ik hem begrijpen. Maar dat klinkt misleidend: ik vlieg voor mezelf. Het zit in mijn bloed, dat heeft mijn instructeur ook altijd gezegd.»

HUMO Begrijp je je vader beter nu je ouder bent?

LOUWYCK «Deels wel. Ik begrijp sommige van zijn beslissingen beter. En daardoor ook mijn eigen beslissingen. Ik lijk op hem. Maar ik neem wel andere beslissingen dan hij (zwijgt).»

HUMO Waren je ouders ook rebellen?

LOUWYCK «Ja! Wij zijn opgegroeid met intelligente vragen, evidenties werden niet aanvaard. Als wij iets niet mochten, dan was dat nooit gewoon ‘omdat het zo is’. Daar waren ze allergisch voor.»

HUMO Ik denk dat jij goed zou hebben gedijd in de Parijse expatscene van de jaren 20 en 30. Filosoferen op café en dan gaan vechten in de Spaanse burgeroorlog met Ernest Hemingway.

LOUWYCK «Dat kan kloppen: ik bén ooit op weg geweest naar de Balkanoorlog. Dat was op een moment in mijn leven waarop ik dacht: misschien kan ik daar iets goeds doen. In Duitsland ben ik teruggekeerd. Ik hoorde te veel ontmoedigende verhalen van mensen die van ginder kwamen en me vertelden dat het conflict puur over geld ging. Een strategisch conflict, dat was uitgemond in etnische zuiveringen. Een lélijke strijd. Het is niet zo eenvoudig om goed te doen in de wereld.»

HUMO Doe jij voldoende?

LOUWYCK «Ik probeer. Ik sta nu op een tweesprong: kan ik méér bijdragen met een zachte aanpak, ook al duurt het dan langer, of moet ik opnieuw in het café beginnen te roepen?

»Ik probeer te leren uit wat er momenteel gebeurt: al die sociale bewegingen worden opgevreten door het systeem, dat alleen zichzelf in stand wil houden. De klimaatbeweging is tot stilstand gekomen, bijvoorbeeld: hoe slaagt die machine er steeds weer in om een jonge, frisse stroming in te kapselen en monddood te maken? En hoe kunnen we dat in de toekomst vermijden?»

HUMO Ben je er al uit?

LOUWYCK «Bijna. Als ik het antwoord vind, zul je het wel horen. Ik blijf een rebel, hè.»

JALOEZIE

LOUWYCK (blaast) «Jaloezie? Daar schiet je niets mee op.»

HUMO En toch laten veel mensen zich vangen.

LOUWYCK «Ik geniet van een ander z’n geluk. Wij hadden vroeger geen rotte frank. Met mijn moeder ging ik soms door de bossen rijden en naar de mooie supervilla’s kijken. Alléén voor de schoonheid: er zat geen grammetje afgunst in. Niemand in de auto dacht: ik moet dat ook hebben.»

HUMO En wat met jaloezie in de liefde?

LOUWYCK «Als puber misschien, ja, maar dat is lang geleden. Verder zeg ik altijd: ‘Niemand is van iemand anders.’ Dat zeg ik ook tegen mijn vriendin: ‘Komt er iemand anders op je pad: stap mee. You only live once en je weet niet voor hoelang.’»

HUMO Je hoeft niet monogaam te zijn?

LOUWYCK «Nu leg je me dingen in de mond. Dat zijn jóúw gedachten!»

HUMO Ik zal er bij het hoofdstuk over onkuisheid op terugkomen.

LOUWYCK (lacht) «Weet je wat ik vind? Een echte liefde is nooit van jou. Als zij groeit en evolueert, als zij ontluikt als een fantastische bloem, en als zij daardoor niet meer op hetzelfde pad wandelt als jij, dan kan dat pijn doen. Maar pijn heeft niets met jaloezie te maken. Er zit schoonheid in loslaten.»

HUMO Benijd je soms mensen met kinderen en een gezin?

LOUWYCK «Nee, omdat ik er heel bewust voor heb gekozen om daar niet mee te beginnen. Als je aan iets begint, moet je het goed doen. Ik voelde dat ik nooit genoeg vader zou kunnen zijn. Ik zou op wereldtournee gaan en overal films draaien. Maar intussen wel de kinderen thuislaten, om terug te komen als een soort exoot met cadeautjes en fantastische verhalen, terwijl de dagelijkse problemen bij de vrouw blijven? Nee. Ik ben er nogal gerust in: het menselijke ras zal niet uitsterven omdat ik geen kinderen heb. Dat zal door andere dingen gebeuren.»

HUMO Is het een gemis dat je je boek vol wijsheid niet aan iemand kunt doorgeven?

LOUWYCK «Ik gééf dat door: elke dag een pagina hier en een pagina daar. Dat is genoeg voor mij.»

‘Toen in België net de new beat ontstond, had je goeie ecstacy. Man toch! Ik vind het leuk om door tijd en ruimte te glijden. Dat kun je niet vergelijken met de rommel die nu circuleert.’ Beeld Charlie De Keersmaecker

WOEDE

LOUWYCK «Ik ben een Kreeft. Ik kan heel lang wachten en mij vanbinnen opvreten. Maar als het eruit komt, ben ik een vulkaan. En een spraakwaterval. Dan ratel ik een gestructureerd betoog af dat ik stukje bij beetje in mijn hoofd heb gecomponeerd. Of dan vechten we.»

HUMO Heb je vaak gevochten?

LOUWYCK «Ja. Ik ben zelfs vaak op de vuist moeten gaan om mijn leven te redden. Nieuwsgierigheid stuurt me weleens op weinig aanbevelenswaardige ontdekkingstochten. En dan moet je je er soms uit vechten. Ik heb het meegemaakt in New York, in São Paulo, zelfs in Brussel. Ik kluste bij in het Noordkwartier, in een bar waar studenten en pendelaars kwamen, maar ook soms klandizie van de bordelen. Als de sfeer grimmig werd, kon ik er meestal voor zorgen dat het niet op mijn kop terechtkwam, maar niet altijd. Vechten is niet grappig en al helemaal niks om trots op te zijn. Wat ik eruit heb geleerd: een gevecht levert nooit een winnaar op. Ook al win je fysiek, mentaal ben je een loser.»

HUMO Zocht je het gevecht op?

LOUWYCK «Nee, ik probeerde het te vermijden, maar dat lukte niet altijd. Echte agressie zit niet in mij. Dat je iemand die op de grond ligt, nog in elkaar slaat: daar kan ik met mijn verstand niet bij.»

HUMO Je hebt geen naaste familie meer: je ouders zijn overleden, net als je zus. Kun je kwaad worden van dat onrecht?

LOUWYCK «Ik dacht onlangs nog: de miserie mag nu wel stoppen. Maar je wéét niet wat er komt. Het leven zit niet zo in elkaar dat iedereen op het einde netjes hetzelfde heeft gekregen. Nu, als je samen gaat eten, weeg je toch ook niet elke portie? Je éét gewoon. Intussen kan ik constructief met verdriet omgaan. Aanvankelijk dacht ik vaker: I wish it would stop. Maar die doodswens is een deel van het proces.»

HUMO Hoe heb je die van je afgeschud?

LOUWYCK «Het is vervelend als je erdoor gaat, maar het passeert. Mijn doodswens was blijkbaar niet sterk genoeg, want ik leef nog. Dat zegt méér dan het feit dat ik die gedachten had.»

HUMO Welke items in ‘Het journaal’ doen steevast je bloed koken?

LOUWYCK «De filtering van onze berichtgeving, tout court. Echt, ik word er hoorndol van.»

HUMO Over België zei je enkele jaren geleden dat het steeds meer een politiestaat wordt. Hoe denk je daarover sinds corona?

LOUWYCK «Het is alleszins niet verbeterd, hè? Ik zou weleens willen praten met politici en mensen in uniform. Velen van hen vinden het nu moeilijk om de extreme coronabeperkingen terug te schroeven.»

HUMO Uit een soort machtswellust?

LOUWYCK «Nee, je legt mij weer negatieve woorden in de mond! Ik zou net de tijd willen nemen om échte vragen te stellen. Ik ben er stellig van overtuigd dat de mens als diersoort niet in staat is om met macht om te gaan. Mensen die macht krijgen, raken zichzelf kwijt en verworden tot monstertjes. Krijg in een extreme situatie als deze maar eens al die macht in je armen geduwd. Ik heb daar begrip voor.»

HUMO Op welke maatregel heb je het hardst gevloekt?

LOUWYCK «De avondklok. Na tien uur ’s avonds waren we blijkbaar dwaas, en vóór zeven uur ’s ochtends onnozel. Dan snak ik naar een gegronde uitleg. Ik neem geen genoegen met: ‘Het is zo omdat het zo is.’ Mijn moeder had het moeten horen.»

HUMO Heb je je laten vaccineren?

LOUWYCK «Ja, met tegenzin.»

HUMO Waarom?

LOUWYCK «Ik heb corona gehad, en ik heb daar niks van gemerkt. Maar zo’n vaccin is zwaar spul, hè. Ik ben er zwaar ziek van geweest: rillen, zweten, in bed gelegen... Maar goed: zonder vaccins raken we er niet uit. Het is ook niet het laatste virus dat op ons zal afkomen. We zijn met zodanig veel mensen: de natuur moet ingrijpen, zelf zullen we het niet oplossen.»

HUMO Dat klinkt niet vrolijk.

LOUWYCK «Ik ben toch hoopvol? Ik ben zelfs welwillend: als ik plaats moet ruimen zodat andere mensen gelukkiger kunnen zijn, dan vertrek ik met de glimlach. Ik ben ook al 55, ik heb goed en intens geleefd.»

HUMO Je hebt in het verleden wel vaker gezegd niet het gevoel te hebben dat je oud zult worden.

LOUWYCK «Ik zou wel willen, hoor. Tenzij ik alzheimer krijg: dat is het ergste wat er is. Maar ik zou het echt niet erg vinden als de natuur mij duidelijk maakt dat het genoeg is geweest. Dat is toch een schoon einde? Doodgaan in een fokking zinloze oorlog, dát zou ik erg vinden.»

HEBZUCHT

LOUWYCK «Hebzuchtige mensen zijn volgens mij wél bang om dood te gaan. Steeds méér willen om vooral niet te hoeven stilstaan bij de abstractie van het bestaan: bah.»

HUMO Hebben je ouders je de waarde van geld geleerd?

LOUWYCK «Ja. Ik ben al heel vroeg met vakantiejobs begonnen. Nu zouden ze dat kinderarbeid noemen. Ik kreeg 40 Belgische frank als ik een dag tomaten had geplukt. Maar ik vond dat niet erg: ik was bezig en ik had een centje om een Raider mee te kopen.»

HUMO Wat voor een puber was je?

LOUWYCK «Een onstuimige. Ik sportte veel, ik had honger naar het leven, proefde van alles. Zo ben ik eigenlijk nog altijd.»

‘Nietsdoen heb ik onder de knie moeten krijgen. Vroeger dacht ik: waarom zou je tijd verliezen als je niet weet hoeveel tijd je hebt? Ik zat continu naar lucht te happen.’ Beeld Charlie De Keersmaecker

ONKUISHEID

LOUWYCK «Dat onkuisheid nog bestaat! Seks is léúk om te hebben! Met seks verken je je bestaan, je wezen, je emotionele kracht.»

HUMO Wat herinner je je nog van je eerste keer?

LOUWYCK «Alles. Ik heb het geluk gehad dat we allebei maagd waren. Het was fragiel en voorzichtig. En toch vol intensiteit en krachtige liefde. (Dromerig) Ik had nooit gedacht zoiets moois samen met díé vrouw, die iets ouder was dan ik, te kunnen beleven.»

HUMO Is zij nog lang in je leven gebleven?

LOUWYCK «Ik zie haar soms nog. Niet in romantische zin, hè. Maar als wij elkaar zien, is dat altijd met het warme, heuglijke gevoel van samen bestaan te hebben.»

HUMO Wordt seks leuker met het ouder worden?

LOUWYCK «Het verandert. Seks is een leerproces, onderweg pik je veel op. Als je langer met een partner vrijt – ik ben nu zeven, acht jaar samen met mijn vriendin, mijn langste relatie ooit – kun je alles meer uitdiepen. De korte steekvlam van een onenightstand is daar niks tegen. Ik vond altijd genoegen in relaties, maar vroeger was ik wel vatbaarder voor die steekvlam.»

HUMO Juist: monogamie. Ben jij er goed in?

LOUWYCK «Voor mij is dat geen vereiste. Ik vind dat je monogamie niet mag eisen, maar het is wel comfortabel. Je bent veilig en geborgen. Maar moet het zo zijn? Wie ben ik om dat te zeggen?»

HUMO Als je de afspraak maakt om monogaam te zijn, ben jij dan in staat om je eraan te houden?

LOUWYCK «Ja, omdat een afspraak nooit definitief is (lacht). Af en toe moet je ze kunnen vernieuwen, zodat het vooral geen dogma wordt. Eerlijk antwoord, hè?»

GULZIGHEID

HUMO Als het leven een buffet is, heb jij dan al van elke schotel geproefd?

LOUWYCK «Absoluut niet, ik heb nog grote honger. Ik bijt heel gulzig in het leven. Ik heb al veel meegemaakt en ik ben al op veel plaatsen geweest, maar ik heb nog lang niet het gevoel dat het genoeg is geweest. Ik heb nog ongelofelijk veel zin om de rest van de wereld te zien. Om evolutie te zien in hoe mensen met elkaar omgaan. En om zélf te evolueren.»

HUMO Is de dronken roes een onderschatte deugd?

LOUWYCK «Het zal wel zijn! Het is belangrijk dat je niet begint te drinken als je je slecht voelt. Maar als je je kiplekker voelt? Ik hou van de inzichten van de roes. Inzichten die je, toegegeven, niet hoort te verwarren met grote openbaringen. Dat krijg je met roesmomenten, die vaak momenten van opperst geluk zijn. De laatste keer dat ik er één meemaakte, was toen ik op café ging met twee vrienden om te vogelpikken. Het was voor alle drie een emotionele dag geweest en we hadden al stevig gedronken. Dat vogelpikken deed er werkelijk geen zak toe.»

HUMO Er vlogen die dag veel pijltjes tegen de muur?

LOUWYCK «Néé, ze gingen allemaal in de roos! Daarna was de dag verteerd. Met z’n drieën zaten we in die sfeer te zwelgen, perfect gesynchroniseerd.»

HUMO Naar aanleiding van ‘Eigen kweek’ zei je eens dat wiet je niet interesseert. Maar er zijn alternatieven.

LOUWYCK «Ik ben daar nooit echt mee bezig geweest. Maar soms komt er eens iets voorbij, en één en ander kan bijzonder plezierig zijn. Ik heb weleens een champignon geprobeerd in een sjamanistische setting. Da’s leuk. Nog leuker: toen in België net de new beat ontstond, had je heel goeie ecstacy. Man toch! Ik vind het leuk om door tijd en ruimte te glijden. Dat kun je niet vergelijken met de rommel die nu circuleert.»

HUMO Ben je vatbaar voor verslavingen?

LOUWYCK (knikt) «Ik ben daar bang voor. Toen ik nog in Portugal woonde, vroeg ik me af of ik niet te veel dronk. Ik ben naar een psychologe in een centrum voor drugsverslaafden gestapt. Ik heb toen een heel proces doorgemaakt met allerlei oefeningen. De conclusie was dat ik niet verslaafd was.

»Ik merkte dat ik in die tijd schade aanrichtte in mijn privéleven en in mijn carrière. Het rare is: toen ik wist dat ik geen verslaving had, ging alles beter. Gewoon door het te weten. Zot, hè? Ik denk dat ik bevestiging nodig had. Wellicht ben ik nu ook daardoor aangenamer in de omgang.»

HUMO Je zei eens dat je te weinig van échte gelukzaligheid hebt kunnen proeven. Gebeurt het al vaker?

LOUWYCK «Ja, en het smaakt. Die momenten overvallen me, en dat is cruciaal: ik ben er niet meer met een vangnet naar op zoek.»

HUMO Stel dat je recht hebt op nog één vlucht: waar vlieg je dan naartoe?

LOUWYCK «Dan wil ik gewoon nog eens opstijgen. Nog één keer loskomen van de grond, ademhalen, ten hemel stijgen... Dat is het beste gevoel dat er is, en als metafoor kan het bovendien tellen.»

