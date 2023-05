‘Ik ken veel dertigers die nog nooit seks hadden’: 11 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

De examentips van de ‘Campus Cup’-proffen: ‘Ik heb maar één goede raad: luister nooit naar de studietips van anderen’

Kijk eens wie daar weer voor de deur staat: het is de blok. Daar zit u dan, met een hoofd vol verse kennis en een lichaam boordevol stress, spijt en rilatine. Panikeer (nog) niet, want Humo nam plaats in de collegebanken bij vijf van de patentste professoren uit dit seizoen van ‘De Campus Cup’, om hun allerbeste examentips te sprokkelen.

De 7 Hoofdzonden van Hannelore Simoens: ‘Je weet dat je een goeie relatie hebt als je overdag niet aan je lief denkt’

Vorige week moest Hannelore Simoens (32), geteisterd door een pijnlijke rug, ‘Special Forces’ verlaten. Simoens zal straks dus allicht niet in camouflagepak het land dienen, maar gelukkig blijft ze voor ‘VTM Nieuws’ de kundige observator van politieke veldslagen. Nu buigt ze zich – voorzichtig, want de rug blijft teer – over de 7 Hoofdzonden.

Beeld Koen Bauters

De opstand van de kloteklant: ‘Zelfs voor een overleden kind kunnen de rijlessen blijkbaar niet worden afgezegd’

‘Is uw nieuwe Apple-computer niet aangekomen? Jammer, u bent wellicht bestolen nadat hij is geleverd. U kunt contact opnemen met de politie bij u in de buurt. Bedankt voor uw medewerking!’ Van Koning Klant tot kloteklant, deel 3: ‘Bedrijven denken: ach, de klanten klagen, maar ze blijven toch.’

Jan Boskamp: ‘Voetbal stelt geen kloten voor. He-le-maal niks’

Het gaat weer goed met Jan Boskamp (74). De geboren Rotterdammer zag zijn cluppie Feyenoord Nederlands kampioen worden, en die andere ploeg waarmee hij geschiedenis schreef, RWDM, promotie naar de Belgische hoogste klasse afdwingen. Balsem op de ziel is het, na de mokerslagen waarmee het leven de vriendelijkste aller reuzen aan het wankelen bracht. ‘Ik zag alleen maar dokters en monitoren’

Beeld Geert Van de Velde

KVS-directeur Michael De Cock: ‘Ik heb Paris Hilton in een golfwagentje van Tomorrowland naar de KVS gereden’

Michaël De Cock (50), artistiek leider van KVS in Brussel en de luidste stem in zijn sector, speelt in z’n vrije tijd weleens privéchauffeur voor Paris Hilton, maar zijn prioriteit blijft cultuur hoog op de agenda plaatsen, zeker één jaar voor de verkiezingen. In zijn boek ‘Alleen verbeelding kan ons redden’ schopt hij de politiek een cultureel geweten.

Killerrobots, complottheorieën en klimaatproblemen: ‘Poetin had gelijk: wie de AI-wedloop wint, domineert de volgende 100 jaar de wereld’

Hoe ziet een wereld eruit waarin echt en fake niet meer van elkaar te onderscheiden zijn? We weerstonden de verleiding om het aan een chatbot te vragen, en consulteerden enkele experts van vlees en bloed. Dat Lieven Scheire & co. zich door een deepfake lieten vervangen, valt echter niet uit te sluiten.

N-VA-parlementslid Michael Freilich over de stinkende beerput van Bpost: ‘De PS heeft gewonnen: er zal niks veranderen bij Bpost’

Michael Freilich (43), jarenlang hoofdredacteur van Joods Actueel tot N-VA-voorzitter Bart De Wever hem een zitje in het parlement aanbood, beleeft politieke hoogdagen dankzij zijn speurwerk naar de schandalen bij Bpost: ‘Petra De Sutter was de handpop van de PS, zonder het te beseffen.’

Beeld Diego Franssens

Advocaat Nathalie Buisseret: ‘De Reuzegommers hebben een mooier parcours afgelegd dan de jongens die ik meestal verdedig’

Advocate Nathalie Buisseret (53) speelt een hoofdrol in de twee meest gemediatiseerde strafzaken van het moment. Ze vertegenwoordigt Annemie De Vel, de moeder van Sanda Dia. En ze staat baron Guy Ullens bij, wiens vrouw Myriam werd omgebracht door zijn eigen zoon.

Lana Del Rey: ‘Ik pieker echt over álles. Ergens diep in mij zit een uitknop, maar ik vind ’m niet’

Op ‘Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd’ gooit Lana Del Rey (37)met bevende handen het roer om, en tegelijk was ze nooit eerder zo onbeschaamd zichzelf. ‘Ik weiger de rol van het sprankelende, zuurstokroze popzangeresje te spelen.’

Beeld Getty Images for RFF

Quentin Tarantino: ‘Het vaderschap heeft een softie van me gemaakt: ik zit soms echt tranen met tuiten te huilen’

Nog één film wil Quentin Tarantino (60) maken, en daarna houdt hij het voor bekeken in Hollywood, of wat er tegen dan nog van overblijft – ‘Ik zal er als laatste het licht uitdoen.’

Roxane Van Iperen: ‘Ik weet wat het is om je permanent onveilig te voelen’

Wat doe je als kind als je vader je moeder dag in, dag uit in elkaar slaat, en occasioneel ook jou gebruikt als boksbal?l ‘Je doet niets, je vindt dat normaal,’ zegt Roxane van Iperen (46), die met ‘Dat beloof ik’ een ijselijk beklemmend boek schreef over huiselijk geweld, wegkijken en schuld. En daarmee ook een beetje over zichzelf.