‘Ik liep weg bij de therapeut, ik vond het té confronterend’: 10 verhalen uit de nieuwe Humo

Geweld bij jongeren: ‘Op mijn vijftiende heb ik gekozen voor het criminele pad, en dat is het pad dat ik zal bewandelen’

Humo sprak met vier jeugdmagistraten in Vlaanderen over het snel toenemende geweld: 30% meer delicten dan vijf jaar geleden. ‘Een 13-jarige stak een klasgenootje op school een oog uit met een potlood. Die jongen had dood kunnen zijn.’

Willem De Schryver uit ‘Knokke off’: ‘Na drie sessies bij een therapeut ben ik weggelopen, omdat ik het té confronterend vond’

Willem De Schryver acteert in ‘Knokke Off’ zo goed dat hij in het echt amper op zijn personage Alex lijkt. ‘Toen we aan het filmen waren, dacht ik soms: overdrijven we niet met die Knokse decadentie? Maar het is gewoon de realiteit.’

Willem De Schryver Beeld Charlie De Keersmaecker

Toxicoloog Jan Tytgat: ‘Tomorrowland maakt miljoenen winst, maar de factuur voor hun tekortschietende drugsbeleid is voor de belastingbetaler’

‘Overdosissen en overlijdens op festivals kosten de maatschappij meer dan preventieve tests.’ Vrolijk de festivalzomer overleven dankzij toxicoloog Jan Tytgat.

‘Voetballers zijn vaak goed met woorden, Johan Cruijff kon je razendsnel afserveren’

Virtuositeit binnen en buiten de kleedkamer, met Jan & Youri Mulder in Goed bloed.

Jan en Youri Mulder Beeld Johan Jacobs

Dood van een backpacker (slot): ‘Alles oké hier, ik ga de natuur in,’ mailde Tim vanuit een Hongaars internetcafé. Daarna verdween hij spoorloos

Ten huize Cabie tikken de jaren zonder Tim genadeloos weg. 22 zullen er in november al voorbij zijn. ‘Ik ben zelfs undercover gegaan bij een sekte om Tim terug te vinden. Als je kind is verdwenen, volg je élk mogelijk spoor.’

E.L. James: ‘Waarom is dit enorme succes mij overkomen? Ik snap het niet. Ik verdien dit niet’

Wat je ook denkt over schrijfster E.L. James (60), je kunt er niet omheen dat ‘Vijftig tinten grijs’ bij miljoenen vrouwen over de hele wereld een snaar raakte die nodig aan beroering toe was. Humo sprak met het bestsellerfenomeen: ‘Die verfilming van 50 Shades of Grey was doffe ellende.’

Op reis door uw lijf: de pancreas. ‘Ook voor onze gezondheid is het aan te raden elkaar vaak diep in de ogen te kijken’

Onze reis door uw lijf stopt vandaag aan de alvleesklier: uw onbezoldigde bondgenoot bij het verteren van voedsel, én het orgaan dat er met de aanmaak van insuline voor zorgt dat uw bloed geen wild suikerfeestje wordt. Toch is er ook donkerte: wie een tumor op de pancreas vindt, kijkt één van de dodelijkste kankers in de ogen.

Professor Baki Topal Beeld Geert Van de Velde

Regi: ‘Mijn nieuwe madam vond het niet normaal wat ik dagelijks aan wijn verzette’

Op zijn website omschrijft de immer glimlachende Regi Penxten, dezer dagen weer overal en nergens te bewonderen achter de draaitafels, zichzelf als ‘hitmaker’, ‘dad’, ‘DJ / media phenomenon’ en ‘wine lover’. Voor welke van die eerbiedwaardige disciplines zou de Mozart van de eurodance, tevens ereburger van Heusden-Zolder, het meeste talent hebben?

‘Als een jongen nog maar naar me kijkt, denkt papa al aan slechte bedoelingen’

Maak kennis met Pippa (16), de dochter van Jan Van Looveren (55) en Els Béatse (50). Een gesprek over acteerdromen, een croptopverbod op school en een blowverbod onder het ouderlijk dak.

Jan en Pippa Van Looveren, Els Béatse Beeld Marco Mertens

Hoe is het nu met Gino, de winnaar van ‘Bestemming X’? ‘Mijn overwinning was een middelvinger naar de makers van ‘De mol’’

‘Sommige medekandidaten hoopten iets te kunnen doen in de televisiewereld, en die zijn wel teleurgesteld dat er geen andere programma’s of optredens in talkshows zijn gevolgd.’ Aldus sprak Gino, de winnaar van het VTM-programma ‘Bestemming X’.

‘Ik heb zoveel meer te vertellen dan ‘Yo! Ik ben Brihang en ik rook weed’’

En dat zal Brihang laten horen op zijn nieuwe plaat, zijn drie uitverkochte optredens in de AB, op Pukkelpop én hier op Humo.be: ‘Mijn West-Vlaams is verwaterd, maar dat is niet erg. Nu rap ik in de taal die ik tegen mijn vrouw spreek: dat is écht.’