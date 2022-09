‘Ik masturbeer al sinds mijn 11de, maar kan nu pas uitzoeken wat ik echt leuk vind’: vier vrouwen over hun liefde voor losbandigheid

Beeld Stefaan Temmerman

Hoe moet het na #MeToo verder met ons leven, en in het bijzonder ons erotische leven? Daarvoor hebben we dringen een nieuw denkkader nodig. Maar welk? Columniste Ariane Bazan (53), hoogleraar klinische psychologie (ULB en Université de Lorraine), overtuigd psychoanalytica en één van de boeiendste vrouwen van het moment. ‘De erotiserende blik van een man kan zo bevrijdend zijn, reddend zelfs.’

Lees hier het volledige gesprek.

Beeld Johan Jacobs

Als we in het Brusselse Josaphatpark een stralende Anemone Valcke (31) in haar zomerjurk zien naderen, doet niets vermoeden dat ze net een gevecht met zichzelf heeft geleverd. De actrice, die verblufte in ‘Storm Lara’ met Ella Leyers én in ‘Cool Abdoul’, dat was genomineerd voor tien Ensors, passeerde namelijk een bankje met drie mannen. ‘Of je het wilt of niet,’ zegt ze, ‘je beseft: ik heb borsten en een poep en daar wordt nú naar gekeken.’ Ze heeft dan de neiging naar de grond te staren, maar deze keer deed ze het niet en dacht ze: en nu hou ik verdomme mijn hoofd omhoog, dit is ook mijn ruimte! ‘Ik poep graag en ik poep veel. Ik snap die preutsheid niet.’

Lees hier het volledige gesprek.

Beeld Johan Jacobs

Weelderige vrouwenlichamen in alle denkbare vormen, maten en posities, ruig en kwetsbaar, in expliciete taferelen met fetisjen en zonder, met man(nen) en zonder, maar bijna altijd met een gsm. De vrouwen op de schilderijen van beeldend kunstenaar Joëlle Dubois (32) spatten van het doek, samen met hun dikke middelvinger naar welke norm ook. Als we met íémand over vrouwen en seksualiteit moeten praten, dan wel met Dubois. ‘Wat er allemaal gebeurt in slaapkamers: ik vind het zó fascinerend!’

Lees hier het volledige gesprek.



Beeld Johan Jacobs

In haar documentaire ‘Sorry voor de tieten’ kaart de Nederlandse schrijfster, zangeres en dichteres Stella Bergsma (52) de belachelijke censuur op tepels aan. In haar columns pleit ze voor het objectificeren van mannen. Het manifest ‘Nouveau Fuck’, waarin ze vrouwen oproept om onbescheiden, gevaarlijk en slecht te zijn, zou niet alleen verplichte lectuur voor iederéén moeten zijn, het is vooral ook een overrompelende manifestatie van haar woordkunst. Bergsma vond het woord ‘sletvrees’ uit, dat sindsdien in de Dikke Van Dale staat. Ze is kunstenaar in hart en nieren. En activiste tegen wil en dank: ‘Ook als ik mijn borsten níét toon, maak ik mensen boos. Ik hoef alleen maar te ademen.’

Lees hier het volledige gesprek.