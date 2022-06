‘Ik probeer al vijftien jaar duidelijk te maken dat zijn gedrag niet kan.’ De 7 meest gelezen stukken van de week

Van de arrogantie van Noa Lang tot de opvallendste examenverhalen, van gezond 100 worden tot een goed gesprek met Linde Merckpoel: dit is waar u deze week de meeste aandacht voor had op Humo.be.

1. Linde Merckpoel: ‘Toen die lawine Eddy Demarez verpletterde, dacht ik: oei, over die tweet had ik langer moeten nadenken’

Linde Merckpoel Beeld Saskia Vanderstichele

Humo sprak met Linde Merckpoel over radiomaken op StuBru, vloggen, de excuses van Eddy Demarez en altijd aan het woord willen zijn: ‘Een vriendin zei me onlangs nog: ‘Je praat echt te veel, je moet andere mensen soms ook eens wat laten zeggen.’’

2. Gezocht aandacht! Na de reactie van vriendin Courtois op de Champions League: tien zorgelijk zelfingenomen tweets

Beeld Getty Images

Nadat de, volledig oprechte en compleet authentieke, reactie van Mishel Gerzig op de overwinning van haar man Thibaut Courtois werd opgepikt door de populaire Twitterpagina ‘How Can I Make This About Me’, trakteerden we u op een extra portie zelfingenomenheid.

3. ‘Soms moeten we studenten laten wachten: ‘Even geduld, we zijn nog bloed aan het opdweilen’’

examenblunders Beeld Humo

De allergrootste examenblunders op een rij: Carl Devos, Hendrik Vos en Stijn Baert klappen uit de biecht. ‘Tijdens een mondeling had een student een T-shirt aan waarop stond: ‘Niet lullen, maar bierglazen vullen’.’

4. De stiefvader van Noa Lang: ‘Ik probeer al vijftien jaar duidelijk te maken dat zijn gedrag niet kan’

Noa Lang Beeld Sammy

‘België gaat me missen. Ik heb jullie competitie heet gemaakt’. Geen voetballer die meer over de tongen gaat dan Noa Lang, deze keer opnieuw dankzij een afscheidsinterview in HLN. Eerder sprak Humo met zijn stiefvader.

5. ‘Als je deze vier regels volgt, verlaag je de kans op een chronische ziekte al met 79 procent’

Fit naar de 100Humo's Gouden Gids voor een lang leven Beeld Johan Jacobs

Een handige gids om gezond honderd te worden. ‘Met een gezond BMI schiet je weinig op als je leeft op fastfood en sigaretten.’

6. ‘Een gemiddelde benzinewagen kost 780 euro per maand, je kan zo dus duizenden euro’s besparen’

Cathy Macharis Beeld ID/ Jasper Jacobs

VUB-professor Cathy Macharis pleit in juni voor 30 dagen zonder wagen. Uw auto in de garage laten staan is namelijk goed voor uw portemonnee, uw gezondheid en die van de planeet.

7. ‘De programmamakers van ‘Steenrijk, straatarm’ vielen me wekenlang lastig. ‘Dat is toch leuk voor uw kinderen, mevrouw?’’

Beeld Koen Bauters

Danielle en Lucinda uit ‘Zorgen voor mama’ over de piekende voedselprijzen en energiefacturen die de strop rond hun nek nog strakker trekken. ‘Veel mensen zullen dit jaar aan ons terugdenken: verdorie, ze hadden gelijk. Het kan iedereen overkomen.’