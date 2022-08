‘Ik sluit niet uit dat we een fenomenale Hazard gaan zien. Met wat geluk kunnen we het WK winnen’

Gaat er voor u niks boven de spanning van een goede voetbalmatch? Lees dan vooral níét verder, want hieronder voorspellen de trainers uit de hoogste voetbalklasse nu al wat de Rode Duivels zullen doen op het WK in Qatar, welke Belgische club zal verbazen in Europa, en wie de Gouden Schoen wint. Spoiler alert!

Hoe ver raken de Rode Duivels op het WK in Qatar? 1. Kwartfinale (8)

2. Halve finale (4)

3. Achtste finale (2)

4. Finale (1)

Het EK en de Final Four van de Nations League draaiden uit op een deceptie voor de Rode Duivels. Het WK in Qatar wordt dat van de laatste kans voor de gouden generatie. Groot is het geloof niet meer bij de trainers uit de Jupiler Pro League. ‘De favorietenrol zijn we kwijt, dat staat vast’, zegt ook Chris Van Puyvelde, de man die in 2016 als technisch directeur van de Belgische voetbalbond Roberto Martínez als bondscoach aanstelde.

CHRIS VAN PUYVELDE «België is een land met 11 miljoen inwoners, een hoogstaande opleiding en een goede competitie. Als je je daarmee kunt handhaven in de top 20 van de FIFA-ranking, is dat fantastisch. Maar we deden veel méér. Jarenlang stonden we op nummer 1: natúúrlijk was dat boven onze stand. Net daarom mogen we ongelofelijk fier zijn. Maar we moeten ook de realiteit onder ogen zien: we zijn maar België.»

HUMO Kevin De Bruyne was de eerste die het zo formuleerde, een jaar geleden, na twee pijnlijke nederlagen in de Final Four van de Nations League.

VAN PUYVELDE «Dat is het realisme van een topper. Nu, ik vind dat niet zo erg. België kan nog altijd wereldkampioen worden, maar dan zullen veel details in ons voordeel moeten zijn. Mocht de bal van Toby Alderweireld of Eden Hazard tegen Frankrijk in de halve finale van het WK 2018 binnengegaan zijn, stonden we wellicht in de finale en misschien zelfs wereldkampioen geworden. Maar net zo goed lagen we er een ronde eerder tegen Brazilië al uit: daar zijn we met die bal op de paal in de eerste minuut door het oog van de naald gekropen.

»De kern van België is niet zo breed dat we elke topspeler door een andere topspeler kunnen vervangen. Daarom zijn de cruciale spelers zo belangrijk. Op dat vlak heeft het niet elk toernooi meegezeten. Op het EK 2016 moesten we tegen Wales plots drie verdedigers missen. Twee jaar later op het WK in Rusland was Vincent Kompany pas vanaf de derde wedstrijd inzetbaar. En aan het jongste EK zijn de Duivels begonnen zonder Kevin De Bruyne, Axel Witsel én Eden Hazard. Ondertussen heeft ook Thomas Vermaelen afgehaakt. In Rusland waren hij en Kompany nog onze sterkhouders achterin. Ik noemde hen onze luipaarden: zij konden een tegenstander terughalen. Daardoor kon de ploeg hoger en compacter spelen.

»Nu zijn er spelers met andere kwaliteiten, en daaraan moet de ploeg zich aanpassen. De nieuwe positie van Toby Alderweireld, centraal in de defensie met Leander Dendoncker op rechts, vind ik een cruciale zet. Als het elftal iets lager moeten spelen, kan Toby de spelers voorin met zijn kruispass voeden.»

HUMO België voetbalt niet meer zo dominant als de voorbije jaren. De luipaarden zijn weg, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn een dagje ouder. Toch ontkent Roberto Martínez dat het elftal lager staat.

VAN PUYVELDE «Ik ken Roberto goed: het is nooit zijn bedoeling om lager te gaan staan. Maar the brain is the boss: als je twee, drie keer op snelheid wordt gepakt, word je automatisch voorzichtiger. Nu, Toby en Jan worden ouder, maar hebben een schat aan ervaring. Snelheid zit ’m ook in snel dénken.

»Vaak zijn het ook de wedstrijdomstandigheden die bepalen hoe je speelt. Op het EK werden de Rode Duivels soms teruggedrongen. Dan moesten ze schakelen en rekenen op een geniale flits voorin. Dat is geen schande: Frankrijk is op die manier wereldkampioen geworden. Het geluk van België is dat het beide manieren van voetballen beheerst.

»Als het gaat over nieuw bloed, valt het mij op dat vrijwel alle nieuwe jonge spelers offensief ingesteld zijn. Misschien moet België zijn opleiding wat heroriënteren en meer aandacht geven aan het defensieve aspect. Uiteindelijk draait het altijd om balans.»

Chris van Puyvelde Beeld BELGAIMAGE

HUMO Op het EK zag je hoe de ploeg op twee gedachten hinkte: de ene helft liep achteruit, de andere – onder aanvoering van De Bruyne – vooruit.

VAN PUYVELDE «De Bruyne is dat gewoon van bij Manchester City, hè. Maar als niet alle elf spelers hetzelfde denken, heb je een probleem. Roberto zal veel geleerd hebben uit de voorbije wedstrijden.»

HUMO ‘We zijn sterker dan drie jaar geleden’, zei hij voor het EK in 2021, maar België ging eruit in de kwartfinales. En van de dertien interlands die het sindsdien speelde, won het er maar zeven. Ook veelzeggend: slechts vier keer hield het de nul.

VAN PUYVELDE «Goh, als ik de voorbije zes jaar overschouw, overheerst nog altijd een positief gevoel. Roberto’s statistieken zijn fenomenaal. Ik ben er zeker van dat hij er alles aan zal doen om een goed WK te spelen.»

HUMO Hij is wel prikkelbaar geworden.

VAN PUYVELDE «Ik heb nog geregeld contact met hem: voor mij is hij niet veranderd. Roberto is een vriend, dus ik zal hem nooit afvallen.

»Iemand die geprikkeld is, gaat soms anders nadenken over de dingen. Dat kan heilzaam zijn. Maar moet je dat aan de buitenwereld laten zien? Ik vind van niet. Roberto zal altijd zijn spelersgroep in bescherming nemen. Dáár ligt zijn eerste verantwoordelijkheid. Zolang zijn spelers hem geloven, is er geen probleem. Volgens mij doen ze dat nog altijd.»

HUMO Eden Hazard maakt al drie jaar niets klaar. Moet hij mee naar Qatar?

VAN PUYVELDE «Altijd! Eden is een speciale speler. Vorig seizoen was hij niet fit. Voetbal is zijn leven, maar door die blessure moet het voor hem hebben gevoeld alsof zijn speelgoed was afgepakt. Wat een fysiek probleem was, werd zo ook een mentaal probleem. Deze zomer heb ik een andere speler gezien tijdens de voorbereiding. Ik sluit niet uit dat we een fenomenale Hazard zullen zien op het WK. Dat hij koste wat het kost bij Real Madrid wilde blijven, zegt genoeg.»

Beeld Photo News

HUMO Maar Real-trainer Carlo Ancelotti heeft het niet meer voor hem.

VAN PUYVELDE «Ancelotti wil altijd winnen. Denk je dat hij zo zot zal zijn een fitte Hazard niet op te stellen?»

HUMO Wat als hij toch zot is?

VAN PUYVELDE «Dan wordt het moeilijk voor Eden. Maar je zult zien: hij zál spelen.»

HUMO Veel tijd om zich te bewijzen krijgt hij niet: in november al wordt het WK afgetrapt.

VAN PUYVELDE (knikt) «Tot de laatste week voor het toernooi kunnen spelers geblesseerd raken. Het wordt dus bidden dat de sleutelspelers fit zijn. De vorm van het moment zal volgens mij bepalend zijn. Ik houd dus rekening met verrassingen. De Rode Duivels hebben daarbij als voordeel dat ze al zes jaar onder dezelfde bondscoach spelen: ze kennen zijn manier van werken en kunnen zich snel aanpassen.»

HUMO Twee weken geleden ben je aangesteld als technisch directeur van Marokko, uitgerekend één van de tegenstanders van België op het WK. Voor wie zul je straks juichen?

VAN PUYVELDE «Simpel: voor Marokko. Omdat het mijn job is. Het spreekt voor zich dat de coach en de spelers bij mij terechtkunnen als ze iets willen weten over de Rode Duivels. Maar ik ben ook al vier jaar weg uit België (na het WK in Rusland ging Van Puyvelde voor de Chinese voetbalbond werken, red.). Roberto hoeft me dus niet te vrezen (lacht).»

Wie raakt het verst in Europa? 1. Club Brugge (8)

2. AA Gent (3)

3. Anderlecht (2)

4. Union en Antwerp (1)

‘We blijven stappen zetten,’ verdedigde Simon Mignolet onlangs in Humo de voorbije Europese campagnes van Club Brugge. Maar de realiteit lijkt veeleer dat de Belgische landskampioen in het beste geval als derde eindigt in zijn Champions League-poule en vervolgens ook in de Europa League snel wordt uitgeschakeld.

HUMO Hoe hoog mogen we nog mikken in Europa?

TRUDO DEJONGHE (docent sporteconomie en Club Brugge-abonnee) «Kwartfinale van de Conference League (de vorig jaar in het leven geroepen derde Europese competitie, red.) Misschien halve finale als het meezit (lacht). We spelen geen rol van betekenis meer. Dat zei ik twintig jaar geleden al. Toen werd men daar kwaad om, maar de feiten liegen niet. Voorlopig worden we nog gedoogd in de Champions League, maar niemand is geïnteresseerd in een Belgische ploeg als tegenstander. Het puntenverschil tussen de eerste en de laatste in de groepsfase wordt steeds groter. Het nummer vier krijgt ook steeds meer doelpunten tegen. Dus wil men naar een nieuw format, en het is niet zeker of daarin nog plaats zal zijn voor een Belgische ploeg.

»Ik had verwacht dat Club vorig seizoen nul punten zou halen. Het werden er víér, die ze na twee speeldagen al bij elkaar hadden: een succes! Daarna volgde de ontnuchtering. Maar goed, als ik ga kijken, weet ik dat Club een pandoering zal krijgen. Tenzij PSG ongeïnspireerd het veld op sloft. Ik zag hun opwarming: die leek nergens naar. Ze zouden dat Brugse varkentje wel eventjes wassen. De eerste tien minuten leek dat ook te gaan gebeuren. Maar toen vielen ze stil. In die val is Manchester City niet getrapt. Dat heeft Club Brugge van de eerste tot de laatste minuut achter de bal laten lopen. Als zulke ploegen zich een béétje inzetten, krijgt Club er – zoals in de twee matchen tegen City – negen om de oren. Het gekke is: je ligt er als supporter niet wakker van. De Brugse fans applaudisseerden toen Kevin De Bruyne werd gewisseld. Daarmee zeggen ze: we aanvaarden het.»

HUMO Moet Club Brugge hopen op haalbaardere tegenstanders om de groepsfase van de Champions League te overleven?

DEJONGHE «Het hééft al eens in zo’n poule gezeten. In 2016, met Leicester, Porto en Kopenhagen. Maar ook toen is het op niets uitgedraaid: Club pakte 0 op 18. Dat is nog erger, want supporters verliezen niet graag van ploegen die ze niet kennen. Toen Club vorig seizoen door RB Leipzig werd weggetikt, zag je mensen lang voor het einde het stadion al verlaten. Tegen City bleven ze zitten. Dat was een prachtige avond: 1-5 verloren, maar iedereen was blij (lacht).»

HUMO Ook de immer ambitieuze voorzitter Bart Verhaeghe?

DEJONGHE «Wat hij nodig heeft, is een nieuw stadion. In de huidige bouwvallige bunker kunnen de inkomsten niet meer omhoog. De prijs voor een pintje is van 2,80 naar 3,10 euro gegaan, maar met die 30 cent zal hij het tekort niet wegwerken. Een nieuw stadion is wél een hefboom, zoals de Ghelamco Arena dat voor AA Gent is geweest. Het zou Club toelaten zijn budget met 30 à 40 procent te verhogen. Dan nog komt het niet in de buurt van Ajax, maar kan het wel iets betekenen tegen Porto of Kopenhagen. Manchester City en Real Madrid, de ploegen uit de grote money leagues, zullen altijd onbereikbaar blijven. Zeker nu het systeem van financial fair play wegens de coronacrisis tot 2025 is opgeschort. Club zou zich beter richten op de Europa League en de Conference League. Al zal het ook daar moeilijk gaan.»

HUMO Optimisten verwijzen graag naar vijf jaar geleden: toen schakelde AA Gent Tottenham uit in de 1/16de finales van de Europa League.

DEJONGHE «De uitzonderingen bevestigen de regel (lacht). Volgend jaar hebben we waarschijnlijk geen Belgische ploeg meer in de Champions League, omdat we te diep weggezakt zijn op de UEFA-ranking. Daardoor komen we in de Europa League en Conference League terecht. Als we daar genoeg punten pakken, stijgen we weer. Wij zijn een jojo-land.»

HUMO Terwijl Club vruchteloos aansluiting zoekt bij Europa, loopt het weg van de concurrentie in België. Het voelt alleen de hete adem van Antwerp en zijn ambitieuze eigenaar Paul Gheysens in de nek.

DEJONGHE «Het grote doel van Club is kampioen van België blijven, anders raakt het sowieso niet meer in de Champions League. Er gewoon bij zijn en die 30 miljoen euro opstrijken, dáár gaat het om. Maar dat mag Bart Verhaeghe natuurlijk niet luidop zeggen. Diehardfans – en zo ken ik er toch enkele in mijn vriendenkring – zijn nu eenmaal niet realistisch, die verwachten meer.

»Maar het is maar de vraag of die hegemonie wel zo goed is voor onze competitie. De andere clubs zijn al blij als ze een keertje van Club of Antwerp kunnen winnen.

Trudo Dejonghe Beeld RV

»Club moet nu vooral werk maken van de verdere uitbouw van zijn jeugdwerking, zodat het het Ajax van België kan worden. Het nadeel is dan weer dat iedereen weet dat Club geld heeft. Dus moet het te hoge transfersommen betalen, en mogelijk ook te hoge lonen. Bij Antwerp is het niet anders: Marc Overmars en Mark van Bommel (respectievelijk sportief directeur en trainer, red.) komen niet voor een habbekrats. En de jeugdwerking van de club stelt maar weinig voor. Antwerp heeft de voorbije jaren de fout gemaakt afgedankte spelers aan te trekken, zoals Kevin Mirallas en Steven Defour. Zet daar ook Radja Nainggolan maar bij, dé flop van vorig seizoen. Paul Gheysens blijft toch een beetje de oude, rijke voorzitter die denkt dat alles te koop is.»

HUMO Hebben beide clubs in hun hang naar glorie nog voldoende oog voor het algemeen belang van het Belgische voetbal?

DEJONGHE (knikt) «Ik ben ervan overtuigd dat ze het goed menen. Verhaeghe en Gheysens behoren tot het uitstervende ras van Belgische clubeigenaren. Alle kleine clubs, op Zulte Waregem na, zijn intussen in buitenlandse handen. Ook Standard, trouwens. Die eigenaren gebruiken hun club als een chaussée d’amour: ze zetten vijftien spelers in de etalage, omringen ze met een handvol excuus-Belgen en hopen dat ze één of twee van die jongens kunnen verkopen.

»Neem nu de Russische eigenaar van Cercle Brugge: die is onmetelijk veel rijker dan Bart Verhaeghe. Waarom zou Club zo’n ploeg dan moeten helpen? Zolang men daar niets aan doet, zal het Belgische voetbal een drama blijven. Mocht men de wetgeving verstrengen, dan krast de helft van de buitenlandse eigenaars meteen op, zeker weten. Dat zou niet eens zo erg zijn: met minder ploegen is onze competitie beter af. Door dit seizoen drie ploegen te laten zakken heeft de nieuwe CEO van de Pro League Lorin Parys de aanzet gegeven. Het is slechts eenmalig, maar het is een begin. Er zouden beter élk jaar drie dalers zijn.

»Waar we ook dringend van af moeten, is de versnippering van de aanvangsuren. Ik heb de toeschouwersaantallen van de eerste twee speeldagen bekeken: dramatisch! Mensen haken af doordat er op vrijdag- en zondagavond wordt gespeeld. Maar ook de zaterdagmiddag is nefast. Wat als je kinderen dan sporten, of als je zelf cafévoetbal speelt? Ik heb vrienden die om die reden geen abonnement meer hebben genomen bij AA Gent.»

HUMO Bij Club droomden ze van een BeNeLiga om de kloof met Europa te dichten. Dat plan is door de Nederlanders van tafel geveegd.

DEJONGHE «Ik noem dat het monster van Loch Ness: af en toe komt het naar boven, maar niemand heeft het ooit gezien (lacht). Zo’n Belgisch-Nederlands kampioenschap zou tot een verhoging van de tv-gelden leiden, zeker. Maar zouden de fans volgen? Ik in ieder geval niet. Heerenveen of Twente interesseert mij niet. De Nederlandse ploegen zouden bovenin eindigen en de eerste Belgische ploeg pas op de derde of vierde plaats: wat win je daar dan bij? Ach, het zou altijd een doodgeboren kind geweest zijn.»

Wie wint de Gouden Schoen? 1. Casper Nielsen (Union/Club Brugge), Tarik Tissoudali (AA Gent) (3)

2. Simon Mignolet (Club Brugge), Yari Verschaeren (Anderlecht), Hans Vanaken (Club Brugge) (2)

3. Deniz Undav (Union/Brighton), Junya Ito (Genk/Reims), Joshua Zirkzee (Anderlecht/Bayern München) (1)

Tarik Tissoudali zal de Gouden Schoen niet winnen. Kruisband gescheurd, half jaar aan de kant – maar dat wisten de trainers nog niet toen ze de enquête invulden. Blijft over: Casper Nielsen, de Deense kilometervreter van Union voor wie zijn transfer naar Club Brugge het beslissende opstapje naar een mooie trilogie kan zijn: debuteren in de Champions League, met Denemarken naar het WK, en de Gouden Schoen winnen.

PER FRIMANN (voormalig Deens international van Anderlecht, nu voetbalcommentator bij de Deense betaalzender TV3) «De Gouden Schoen? Méén je dat? Wat een prestatie zou dat niet zijn van Casper! Alleen jammer dat de Gouden Schoen pas in januari wordt uitgereikt. Kunnen ze dat niet wat vroeger doen? (lacht) Zo’n prijs zou Caspers kansen op een WK-selectie immers een extra duwtje geven. Maar als hij speelt bij Club Brugge en het goed doet in de Champions League, zie ik geen reden om hem niet mee te nemen naar Qatar. Hopelijk krijgt hij binnenkort zijn kans in de Nations League. In maart was hij al eens opgeroepen voor twee oefeninterlands, maar uiteindelijk speelde hij niet.»

Per Frimann Beeld BELGA MAG/AFP via Getty Images

HUMO In november 2021 al richtte je je met een tweet tot Hjulmand: je vroeg je fijntjes af of hij Casper Nielsen, ‘die het fantastisch doet bij Union’, niet vergat.

FRIMANN (lacht) «Dat was om de bondscoach een beetje te jennen. Ik ken hem goed en kon me dat dus wel veroorloven.

»De prestaties van Union zijn ook in Denemarken niet onopgemerkt voorbijgegaan. Waardoor ook Casper Nielsen plots in the picture kwam. In onze programma’s was hij zeker een gespreksthema: samen met mijn collega’s heb ik toen een lans voor hem gebroken. Met zulke prestaties moet je altijd een kans krijgen bij de nationale ploeg, vonden wij.»

HUMO Konden jullie de wedstrijden van Union volgen?

FRIMANN «Van de Belgische competitie is maar zelden iets te zien. Maar ik heb Casper natuurlijk zien spelen bij Esbjerg en Odense, voor hij naar België kwam. Leuke speler, erg beweeglijk en technisch vaardig. Maar hij was niet de grote uitblinker in Denemarken. Veeleer zo’n jongen van wie je ’t houdt op ‘goede speler’. Hij heeft dan ook nooit in de belangstelling van de grote Deense clubs gestaan. Hij was een laatbloeier. Maar goed, het blijft een feit dat veel Deense voetballers graag weg willen uit Denemarken. Misschien is Casper daarom wel naar België gegaan. Het was een slimme beslissing.»

Beeld BELGA

HUMO Dat kun je met de kennis van vandaag wel zeggen. Maar toen hij in 2019 voor Union koos, was dat een wat folkloristisch ogende club in de tweede klasse.

FRIMANN (lacht) «Voor Deense voetballers blijft de Belgische competitie aantrekkelijk, hoor. Oók de tweede klasse. Weet je, Denen passen zich makkelijk aan een nieuwe omgeving aan. Misschien koos hij daarom liever voor het avontuur.»

HUMO Is Club Brugge een goede stap?

FRIMANN «Natuurlijk! Hij is nu 28, een ervaren speler ook, en staat op de radar van de nationale ploeg. Het is nu aan hem om zich op het hoogste niveau te bewijzen. Hij heeft lang buiten de schijnwerpers kunnen groeien, maar dat is voorbij. De mensen spreken over hem. Club Brugge is een grote ploeg met een goede reputatie in het buitenland. En natuurlijk betaalt het beter dan FC Kopenhagen. Nee, Casper heeft de juiste beslissing genomen.»

HUMO Zien we je terug in België wanneer hij met Club zijn opwachting maakt in de Champions League?

FRIMANN «Dat hangt van de loting af. Als Club in een aantrekkelijke groep zit, komen we misschien wel ter plekke naar Casper kijken met TV3. Altijd leuk om nog eens in België te zijn! (lacht)»

Wie wordt de verrassing? 1. Westerlo (6)

2. Cercle Brugge (3)

3. Racing Genk (2)

4. Charleroi, Oostende, Seraing, Antwerp (1)

Er was een tijd dat Westerlo de reputatie van giant killer met zich meedroeg en trainer Jan Ceulemans wel vergroeid leek met de dug-out in Het Kuipje. Tot de moderne tijd zijn intrede deed. Het voetbal veranderde en Westerlo degradeerde. Maar met nieuwe trainer Jonas De Roeck, een snuifje Kompany en wat Turkse centen heeft het nu zijn plaats bij de elite weer ingenomen.

LUKAS VAN EENOO (aanvoerder Westerlo) «Het verhaal van Union doet veel trainers blijkbaar dromen (lacht). Ploegen die promoveren, surfen vaak op een positieve flow. Ook voor ons geldt dat: ik geloof echt dat we ons zullen tonen. Maar wij hebben geen spitsen zoals Deniz Undav of Dante Vanzeir. Bijgevolg is het onrealistisch om van ons hetzelfde te verwachten. Bovendien wordt het een seizoen met drie dalers: dan doe je beter geen gekke uitspraken. Als we uit de problemen blijven en onze identiteit kunnen laten zien, is het seizoen geslaagd.»

HUMO Wat is die identiteit?

VAN EENOO «De eerste twee speeldagen hadden we bijna 60 procent balbezit. Dat illustreert waar onze trainer voor staat: verzorgd, aanvallend voetbal. Volgens mij heeft hij het één en ander opgestoken van Vincent Kompany, toen hij zijn assistent was bij Anderlecht. Nu, als de tegenstander sterker is, zal hij niet aarzelen om het iets realistischer aan te pakken. Uiteindelijk zijn wij Anderlecht niet (lacht).»

Lukas Van Eenoo Beeld Photo News

HUMO Met de promotie speelde Jonas De Roeck al in zijn eerste jaar klaar wat Bob Peeters in de vier seizoenen ervoor niet was gelukt.

VAN EENOO «Toen de Turkse geldschieters kwamen, was het de ambitie om binnen de drie jaar te promoveren. Het eerste jaar waren we er al dicht bij, maar verloren we op de laatste speeldag. De druk op Bob nam toe, en zijn relatie met de Turkse investeerder verslechterde. Toen Bob weg moest, was dat toch even schrikken. Ik kende hem van bij Cercle: alles samen is hij zeven seizoenen mijn coach geweest. Maar het was voor iedereen de beste oplossing. Met de nieuwe trainer zijn we met een schone lei begonnen. In het laatste seizoen met Bob voelde je dat spelers die uit de boot vielen niet meer gemotiveerd waren. Nu willen ze allemaal knokken voor hun plaats en zijn we weer een echte ploeg. Dat is de verdienste van Jonas De Roeck: hij heeft voor rust gezorgd. Hij staat minder dan Bob tussen de spelers – we zien hem maar zelden in onze kleedkamer – maar hij betrekt ons bij alle beslissingen en laat ons meedenken. Ja, hij heeft best veel veranderd.»

HUMO Vijf jaar geleden verruilde je KV Kortrijk voor Westerlo, dat pas was gedegradeerd: waarom deed je dat?

VAN EENOO «Ik speelde niet vaak bij Kortrijk, dus toen Bob belde, heb ik niet getwijfeld. Dat ik jarenlang in de vergeetput van de tweede klasse heb gezeten? Dat maakt niet uit: zolang je van je hobby je beroep kunt maken, moet je blij zijn.»

HUMO Met assistent Bart Goor zit er een brok ervaring bij jullie op de bank. Iemand die de gloriejaren van Anderlecht onder Aimé Anthuenis heeft meegemaakt.

VAN EENOO «Daar vertelt hij soms sappige verhalen over. Over hoe ze na een Champions League-wedstrijd steevast met de hele ploeg op stap gingen en er de volgende dag geen zin in hadden: ‘Aimé, ’t zal niet voor vandaag zijn.’ ‘Niet erg,’ zei Aimé dan, ‘blijf maar binnen. Maar zaterdag moeten jullie er staan!’ (lacht) Dat is nu ondenkbaar. Onder de nieuwe trainer wordt er pittig getraind. De moeite, hoor! Hij staat graag én lang op het veld. Bij Bob was dat toch wat minder (lacht).»

Jonas De Roeck Beeld Isosport

HUMO Ik hoorde de Turkse vicevoorzitter al Europese ambities uitspreken. Op de iets langere termijn, maar toch.

VAN EENOO «Laten we eerst maar een stabiele eersteklasser worden. Je kunt van Westerlo nu eenmaal geen Antwerp maken: wij hebben geen 30.000 supporters.

»Nu, Turken zijn trotse mensen: ze winnen graag. Als we verliezen, weten we dat we ze een dag of twee niet zullen zien (lacht). Maar wat zij al voor deze club gedaan hebben, is mooi. Zonder hen was er van Westerlo geen sprake meer.

»Met onze infrastructuur waren we vorig jaar eigenlijk al een eersteklasser. Wat een verschil met toen ik hier aankwam! En het wordt nóg chiquer, maar dan zonder aan de sfeer van het Kuipje te raken. Die is gebleven, met de toeschouwers dicht op het veld. Hopelijk helpt ons dat een thuisreputatie op te bouwen. Dat zou al de helft van het werk zijn (lacht).»

