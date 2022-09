‘Ik snap de preutsheid niet. Vrijen is zalig.’ 10 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

De wonderjaren van Remco Evenepoel: ‘Hij had Olivier Deschacht kunnen zijn, maar hij wilde het allerhoogste’

Als kleine jongen trapte Evenepoel liever tegen een bal dan op de pedalen: hij schopte het tot bij Anderlecht, PSV én de Rode Duivels. Maar uiteindelijk was het zijn eigen tomeloze ambitie die stokken in de wielen stak. De wonderjaren van een ket die altijd al op het allerhoogste heeft gemikt. ‘Er zal een moment komen dat men zegt: hij slikt. Maar ik heb hem in zijn jeugd bezig gezien: die grote motor had hij toen al.’

De 7 Hoofdzonden van Gloria Monserez: ‘Ik wilde dit niet zeggen, maar het doet te veel deugd: ik heb de liefde van mijn leven ontmoet’

Zelfs een doofstomme blinde zonder tast- en reukzin voelt in de buurt van Ketnet-fee en ‘De slimste mens ter wereld’-alumnus Gloria Monserez spontaan vrolijkheid en levenslust opwellen. Niet moeilijk dat de datende senioren uit ‘Hotel Romantiek’ onder háár auspiciën, ondanks de bemoeienissen van Philippe Geubels en Sven de Leijer, algauw hun hervonden geloof in de liefde bezingen.

Tore Sercu is 23 en onherroepelijk ziek: ‘Na de diagnose was ik opgelucht: ik zou nog een maand hebben’

In mei vorig jaar kreeg Tore Sercu, zoon van ‘Chantal’-bedenker en -acteur Mathias Sercu, zijn diagnose: kanker, één van een zeldzame en zeer agressieve aard. Genezen kan niet meer. ‘Ik heb altijd willen weten: hoelang heb ik nog?’

Waar haalt de drugsmaffia haar wapens? ‘Voor 25 euro heb je al een handgranaat, voor 2.000 euro een kalasjnikov’

Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut, volgt de situatie in Antwerpen al jaren op de voet en is niet verbaasd over de zoveelste ontploffing of afrekening met vuurwapens. ‘Een Turks alarmpistool bouw je zo om tot een schietklaar wapen.’

Anemone Valcke Beeld Johan Jacobs

De losbandigheid van Anemone Valcke: ‘Ik vind niks sexyer dan een man die zegt: ‘Ik ga nu zo en zo doen, heb je daar zin in?’’

‘Of je het wilt of niet, je beseft: ik heb borsten en een poep en daar wordt nú naar gekeken.’ Anemone Valcke heeft dan de neiging om naar de grond te staren, maar deze keer deed ze het niet. En zo begon het gesprek over vrouwelijke seksualiteit en hoe het verder moet na #MeToo al voor we er erg in hadden.

Het oorlogsdagboek van de Oekraïense Elena: ‘We huilen op zo’n manier dat de kleinkinderen het niet zien’

Elena leefde eerst ondergedoken, vluchtte vervolgens voor het Russische leger, logeerde maanden in Hongarije en is nu terug in Oekraïne. ‘Het is vreemd om op je 66ste ergens een nieuw leven te moeten beginnen. Helaas kon ik niet veel meenemen in die ene koffer.’

Virologe Marion Koopmans: ‘In Afrika zijn varianten van apenpokken gevonden die via de lucht overdraagbaar zijn’

Covid is nog niet uitgewoed, maar ondertussen roeren zich overal ter wereld ook andere virussen. Wat voor mogelijk onrustwekkends ruist er in jungles en toendra’s, en hoe goed zijn we tegen die ziektekiemen gewapend? En hebben we eigenlijk wel iets opgestoken van de coronapandemie?

Eva Rovers en David Van Reybrouck Beeld Johan Jacobs

Schrijverskoppel Eva Rovers en David Van Reybrouck: ‘Er zijn al meer Belgen bezweken aan de opwarming dan dat er terreurslachtoffers zijn gevallen’

De Nederlandse schrijver en activiste Eva Rovers en Vlaanderens lievelingsintellectueel David Van Reybrouck delen, naast een grote bezorgdheid over de staat van het klimaat en de democratie, nu ook tafel en bed. Samen proberen ze de strijd levend, de liefde brandend en de moed erin te houden. Ook al oogt de toekomst somber: ‘De Kempen gaan vroeg of laat fikken.’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie (CD&V) Nicole de Moor: ‘Mijn dochter van 4 zei al dat ze haar echte mama terug wilde in plaats van de ‘tv-mama’’

Deze zomer bereikte de opvangcrisis een kookpunt: vechtpartijen in de wachtrij, klagende buurtbewoners en bedreigde personeelsleden. Nicole de Moor had meteen de handen vol. ‘Het is niet mijn schuld dat de taliban weer aan de macht zijn gekomen in Afghanistan.’

Oliver Sim van The xx maakt zijn solodebuut: ‘Het stigma heeft al die jaren zwaarder gewogen dan mijn hiv-status’

Toen Oliver Sim in 2009 wereldwijd doorbrak met The xx, droeg hij al drie jaar een geheim met zich mee: hij was besmet geraakt met hiv. Op zijn ijzersterke solodebuut ‘Hideous Bastard’ werpt Sim dat juk af. ‘Angst en schaamte zijn de rode draad door deze plaat.’