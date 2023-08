‘Ik stond niet stil bij wat ik dat meisje aandeed. Het enige waar ik aan dacht was geld, geld, geld’

Jarenlang ging hij over de tongen bij de Antwerpse politie. Hij was berucht als gangstarapper die jongeren op het slechte pad bracht met videoclips over cocaïne, wapens en snel geld. In 2016 werd hij veroordeeld als tienerpooier. Minister Zuhal Demir noemde hem een ‘stuk verdriet’. Para Turk (27), zoals iedereen Ibrahim Altin kent, veroorzaakte overal problemen. Maar vandaag, op een paar weken van zijn definitieve vrijlating, is hij naar eigen zeggen veranderd. ‘Ik wil een rolmodel worden.’

Zaterdag 16 oktober 1999, iets voor vier uur ’s ochtends. In een sociaal woonblok in de Antwerpse Seefhoek hoort een bewoner van de derde verdieping lawaai bij zijn bovenburen. Twee schoten. Een vrouw roept: ‘Niet doen, niet doen!’ En weer twee schoten. ‘Wat later kwamen de drie kinderen van het gezin huilend bij mij aanlopen,’ vertelde de onderbuur later in de krant. ‘Ze hadden hun vermoorde ouders net voor de slaapkamerdeur gevonden. Ik heb de hulpdiensten gebeld.’

Alle hulp komt te laat. De ambulanciers vinden de 45-jarige Ibrahim Altin en zijn 38-jarige vrouw Emine Sehin dood op de grond in een plas bloed. Beiden afgemaakt met twee kogels in het hoofd. Hun kinderen van 13, 8 en 3 jaar oud zitten huilend naast de lijken. Een buurvrouw ontfermt zich over de drie jongens. De jongste, een peuter van 3, draagt de naam van zijn vader: Ibrahim Altin.

Twaalf jaar later is de peuter opgegroeid tot een boefje, gekend voor diefstallen, drugs en vechtpartijen. Als gangstarapper onder de alias Para Turk – wat letterlijk gekke Turk betekent – is hij enorm populair bij straatjongeren. Zijn teksten gaan over money, bullets, slapping bitches en blingbling. Op zijn 18de wordt hij als loverboy gearresteerd voor het uitbuiten van een 15-jarig meisje. Op escortsites wordt zijn vriendinnetje aangeboden als ‘Melissa, 19 jaar, verwent je tot in de zevende hemel.’ Hij zal er vijf jaar cel voor krijgen, waarvan de helft voorwaardelijk.

Maar al die stommiteiten, zo vertelt de 27-jarige Para Turk vandaag, zijn verleden tijd. We ontmoeten hem samen met zijn advocaat Anthony Mallego in het Italiaans restaurant van zijn neven in de Antwerpse stationsbuurt. Hij komt een half uur te laat, de schuld van zijn enkelband. ‘Ik was vorige week een paar minuten te laat binnen, en daardoor mocht ik nu pas een half uur later naar buiten.’ Over een paar weken gaat zijn enkelband – zelf noemt hij het zijn Rolex – eraf en wil hij herbeginnen met een schone lei.

IBRAHIM ALTIN «Ik ben moe van al het gedoe met justitie. Altijd is er wel een akkefietje, en zit ik binnen-buiten-binnen… Ik wil rust. Ik verlang ernaar om eindelijk eens op vakantie te gaan. Ik ben 27 jaar en ik ben nooit verder geweest dan Nederland.

»En ik ga werken aan mijn toekomst als artiest. Ik heb nu 45.000 volgers op Instagram en 60.000 op TikTok. Ik stream mijn muziek op YouTube en Spotify, maar ik wil ook live gaan optreden en werken met internationale producers. En natuurlijk wil ik er ook zijn voor mijn dochtertje van 4.

»Vroeger nam ik mijn muziek niet echt serieus. Ik zong over de straat, over cocaïne en bitches. Heel agressief allemaal. Nu ben ik gegroeid. Ik besef dat ik fouten heb gemaakt, en dat probeer ik mee te geven in mijn teksten. In plaats van ‘bitches’ zeg ik nu ‘meisjes’, en zo. Er zijn veel jongeren die naar mij luisteren en mij echt als rolmodel zien. Ik vertel hun wat er in het verleden is gebeurd en hoe snel het kan mislopen.»

‘Als ik een vader had gehad die aan mijn oren trok en zei: ‘Manneke, om negen uur thuis!’ was het misschien niet zo uit de hand gelopen. Maar ik wil me daar niet achter verschuilen.’ Beeld Geert Van de Velde

POSTCODE 2060

Ja, hoe liep het eigenlijk mis met Ibrahim Altin? Zeven jaar na zijn veroordeling in 2016 reageren magistraten bij wie we zijn naam vermelden nog steeds als door een horzel gestoken. ‘Die tienerpooier?’ Minister Zuhal Demir (N-VA) postte vorige zomer een pleidooi op Facebook om spaarzamer om te gaan met elektronische detentie nadat Para Turk de voorwaarden van zijn enkelband had geschonden. Ze noemde hem een ‘stuk verdriet’ en een ‘laffe crimineel.’

‘Dat was puur populisme,’ zegt advocaat Anthony Mallego.

ANTHONY MALLEGO «We hebben toen gereageerd in de media, omdat de minister haar boekje te buiten ging. Als politica heeft ze zich niet te moeien met rechtszaken. Bovendien vertelde ze dingen die niet klopten. Mijn cliënt heeft dat meisje niet mishandeld of verkracht. Minister Demir vond een enkelband een te milde straf , maar het is de strafuitvoeringsrechtbank die daarover beslist. En die kent hem intussen al bijna acht jaar en heeft een veel beter beeld van zijn evolutie.»

HUMO Zoek je de controverse niet zelf op, als je vrijkomt uit de gevangenis met een enkelband en onmiddellijk een liedje maakt met de tekst ‘Fuck de rechter, ik ben de rechter’? Of als je staat te rappen met pakken cocaïne voor je op tafel, met een pak geld in de ene hand, en een wapen in de andere?

ALTIN «Dat was een clip van vier jaar geleden. Vandaag zou ik zoiets niet meer doen, alleen al omdat ik weet dat politie en parket alle filmpjes die ik post nauwgezet in de gaten houden. Als ze me op iets kunnen pakken, zullen ze het niet nalaten.»

MALLEGO «Er zijn wel enkele voorbeelden, ja. Mijn cliënt had een rijverbod, en op een bepaald moment brengt hij een clipje uit waarin hij achter het stuur van een Porsche zit – op privéterrein, niet op de openbare weg. Het filmpje duurt niet langer dan 15 seconden. Toch dagvaarden ze hem voor rijden tijdens een rijverbod. In een andere clip pronkt hij met een vals wapen en wordt hij onmiddellijk gedagvaard voor illegaal wapenbezit. Er gelden voor hem blijkbaar andere normen.»

HUMO Kun jij zomaar aan wapens en Porsches raken?

ALTIN «De onderwereld, hè (lacht). Nee, het was gewoon een chique wagen van vrienden. Dat is niks speciaals bij ons. Contacten genoeg.»

HUMO Ook voor wapens?

ALTIN «Contacten genoeg. Maar ik wil het daar verder niet over hebben.»

MALLEGO «Die videoclips zijn bedoeld als imagebuilding. Bij de strafuitvoeringsrechtbank weten ze dat intussen wel. Maar de politie vindt dat hij op die manier jongeren ronselt voor de criminaliteit.

»Wat ook meespeelt, is dat hij van de Antwerpse Seefhoek is, postcode 2060: een achterstandswijk. Ik liep er eens met hem over straat en de helft van de mensen zei goeiedag. Ik kwam er ook drie cliënten van mij tegen, in vijf minuten tijd (lacht).»

ALTIN «Opgroeien in die wijk is niet makkelijk. En het wordt alsmaar erger. Vandaag zie ik er kereltjes van 11, 12 jaar rondlopen met een wapen. Dat had ik als kind nog niet, hoor. ‘Waarom hebben jullie die wapens nodig?’ vraag ik hun soms. ‘Het is een andere tijd, we moeten ons kunnen verdedigen,’ antwoorden ze dan.

»Je kunt ook veel meer geld verdienen in de drugsbusiness dan vroeger. Er zijn meer dealertjes en ze worden steeds jonger. Ouderen branden hun vingers niet meer aan het rondbrengen van pakjes. Ik verkocht destijds ook drugs om wat geld en een beetje luxe te hebben, maar rijk word je er niet van. Cocaïne uithalen in de haven heb ik nooit gedaan, maar nu bieden ze die jobs aan 17-jarigen uit onze wijk aan. Ze kunnen er 50.000 euro mee verdienen. Het is net zo makkelijk om erin te stappen als rijden op een fiets.

»Ken je ‘Mocro Maffia’? (Nederlandse misdaadserie over de cocaïnehandel in Amsterdam, red.) Dat is heel herkenbaar. Wat daarin getoond wordt, zie je bij ons letterlijk gebeuren. We kijken er allemaal naar. Zo’n televisiereeks is enorm wervend, snap je? Na elke aflevering wil ik mijn jas aantrekken en drugs in de haven gaan uithalen. (Snel) Maar dat doe ik dus niet, hè. Ik ken gasten die het doen, maar ik blijf er ver van weg.»

‘Ik heb enorm veel succes met TikTok-battles. Het is vijf minuten lang live uitdagen en ruziemaken.' Beeld rv

EXECUTIE

Voor Ibrahim Altin, geboren in 1996, nam het leven een heftige start met de moord op zijn ouders toen hij 3 jaar oud was.

ALTIN «Als ik mijn ogen sluit, zie ik ze allebei op de grond liggen in het bloed. Dat is het enige wat ik me herinner. Ik denk dat het een afrekening was, mijn vader zat in de drugsmaffia. Maar waarom ze mijn moeder ook hebben vermoord, heb ik nooit geweten.»

Het VTM-programma ‘Oproep 2020’ wijdde een uitzending aan de dubbele executie, die om een geldsom van 4.000 euro zou draaien. De dader, een 35-jarige Turk, stapte een uur later een Antwerps café binnen en verwondde daar een stamgast levensgevaarlijk met drie schoten, omdat die hem geen geld wilde geven. De man, door de politie als uiterst gevaarlijk omschreven, werd een jaar later in Zwitserland opgepakt.

Slachtoffer Ibrahim Altin was zelf ook geen koorknaap en werd na zijn dood zelfs nog per vergissing veroordeeld tot negen maanden cel voor een bloedige vechtpartij in een café. De drie zoontjes gingen bij hun grootmoeder wonen op het Stuivenbergplein, op honderd meter van de plek waar hun ouders waren vermoord.

ALTIN «Voor mijn grootmoeder was het niet makkelijk. Ze kreeg er plots drie zoons bij. Eigenlijk deed ik wat ik wilde. Op mijn 8ste hing ik tot middernacht op straat rond. Als tiener bleef ik soms een hele nacht weg.»

HUMO Wat deed je dan?

ALTIN «Met vrienden chillen. Ik woonde in de grootste gettowijk van Antwerpen, met allemaal slechte vrienden om me heen, wilde niet naar huis. Als ik een vader had gehad die aan mijn oren trok en zei: ‘Manneke, om negen uur thuis!’ was het misschien niet zo uit de hand gelopen. Maar ik wil me daar niet achter verschuilen, hoor, ik heb het zelf gedaan.»

HUMO En school?

ALTIN «Dat werd ook niks. Vanaf het tweede middelbaar ben ik beginnen te spijbelen. Ik had geen dromen. Als kind heb ik nog gevoetbald, maar toen heb ik mijn been gebroken en ben ik daarmee gestopt. Dan ben ik muziek gaan maken. Ik wilde succesvol zijn. Ik wilde geld en luxe, en begon risico’s te nemen. Toen begon het echt fout te lopen. Ik had mezelf niet onder controle. Maar mijn grootmoeder heeft mij nooit opgegeven, ondanks de politie-invallen, de arrestaties. Ik mag van geluk spreken dat ik haar heb gehad.»

HUMO Is het je broers beter vergaan?

ALTIN «De middelste wel, maar mijn oudste broer was na de dood van onze ouders totaal de weg kwijt. Op zijn 16de is hij door de jeugdrechter uit handen gegeven voor een roofmoord. Hij pleegde samen met een vriend een overval op een nachtwinkel. De vriend van mijn broer had een wapen bij en heeft geschoten. Mijn broer dacht dat het een alarmpistool was, maar het was dus echt. Zijn vriend heeft 25 jaar gekregen, mijn broer twintig. Hij is volwassen geworden in de gevangenis en heeft daar enkele diploma’s gehaald. Toen hij na dertien jaar vrijkwam heeft hij zich herpakt, en nu heeft hij een schoonmaakbedrijf.»

HUMO Dramatisch verhaal.

ALTIN «Zeker. Mensen weten niet wat voor rugzak ik heb.»

Advocaat Anthony Mallego: ‘Er waren enkele kleine incidenten waarvoor Altin terug in de gevangenis belandde. Zo had hij een relatie met een cipier die weed voor hem binnensmokkelde. Daar is dan veel om te doen, en dan krijgt hij extra straf.' Beeld Geert Van de Velde

TURKSE ONTVOERING

HUMO Hoe zat dat met je veroordeling als tienerpooier?

ALTIN «Dat waren erge feiten, dat zie ik nu wel in. Ik heb het voor het geld gedaan en heb er niet bij stilgestaan wat ik dat meisje heb aangedaan. Maar ik wil wel de context schetsen, want ik ben voorgesteld als een genadeloze pooier.»

HUMO Je bracht een meisje van 15 naar klanten, en ze moest haar geld aan jou afgeven. Een kwetsbaar meisje dat uit een instelling was weggelopen.

ALTIN «Klopt. Maar ik heb dat meisje nooit gedwongen om zich te prostitueren. Een pooier is iemand die prijzen afspreekt met de klanten en alles regelt, maar dat deed zij allemaal zelf. Ze zat al in de business toen ik haar leerde kennen, en vroeg aan mij om haar naar de klanten te brengen en haar te beschermen. Ze had me ook wijsgemaakt dat ze ouder was.

»Ik ben eigenlijk zonder het goed te beseffen in die wereld van loverboys geduwd. Ik had wel vrienden in dat milieu, maar ik was daar niet mee bezig. Ik verkocht gewoon drugs en maakte muziek. Toen dat meisje me zag optreden, heeft ze contact gezocht via Facebook. We hebben eerst een paar dates gehad, we waren verliefd. Ze vertelde dat ze in de Action werkte.

»Na een tijdje biechtte ze het op: ‘Ik doe escorte. Maar de jongens bij wie ik nu ben, behandelen me niet goed en slaan mij. Ik wil er weg.’ Als ik vandaag in zo’n situatie zou belanden, loop ik hard weg. Maar ik was een gastje van 18, met een turbulente jeugd achter de rug. Ik was stuurloos. In mijn hoofd was maar één ding belangrijk: geld, geld, geld. De rest interesseerde mij niet. Begrijp je?

»En ik behandelde dat meisje goed. Ik sloot haar niet op en dwong haar tot niets. Wij hadden duidelijke afspraken. Ik was haar security, en ik bracht haar van A naar B, met mijn autootje. Ik had net mijn rijbewijs gehaald. Als een klant lastig deed, zorgde ik dat ze veilig was. Zolang ik er wat geld voor kreeg, was het voor mij in orde.»

HUMO Maar toen ze bij jou wegliep, achtervolgde je haar tot in de metro. Op de camerabeelden was te zien hoe je haar sloeg en uit het station meetrok. Je hebt zelfs geschoten met een alarmpistool.

ALTIN «We logeerden bij een vriend wiens ouders op vakantie waren naar Turkije. Zijn moeder bewaarde in de slaapkamer wat goud en juwelen. Op een ochtend werden we wakker en zagen we dat de kamer overhoop was gehaald. Mijn vriend zag dat de juwelen van zijn moeder waren verdwenen. En het meisje was ook weg. Op de iPad had ze haar Facebook-pagina laten openstaan, en daar konden we lezen dat ze had afgesproken met een andere gast, en dat ze de juwelen mee had genomen.

»Ik ben haar gaan zoeken en vond haar, in metrostation Elisabeth. Zij was daar met drie andere jongens, ik was alleen. Ik heb inderdaad in de lucht geschoten om hen een beetje angst aan te jagen, en heb haar meegenomen. Maar de juwelen waren al foetsie. Daar hebben ze in de media een ontvoering op zijn Turks van gemaakt. Alsof ik een monster ben.»

MALLEGO «Dat meisje heeft later aan het gerecht toegegeven dat ze niet door mijn cliënt werd opgesloten. Wat er met die juwelen is gebeurd, is nooit opgehelderd. We keuren de feiten niet goed en hebben ze ook niet betwist voor de rechtbank, maar wel de context geschetst. Daarop heeft de rechter een mildere straf uitgesproken: vijf jaar, maar de helft met uitstel.»

HUMO Weet je wat er van dat meisje geworden is?

ALTIN «Geen idee. Ze heeft nog vaak contact gezocht met mij, maar ik heb haar overal geblokkeerd. Ik wil niets met die wereld te maken hebben.»

HUMO Heb je spijt?

ALTIN «Natuurlijk heb ik spijt. Ik heb nu zelf een dochtertje van 4. Maar spijt… pffft… ik vind gewoon dat ik niet eerlijk gestraft ben.»

MALLEGO «Het was de eerste keer dat hij in de gevangenis zat voor een lange periode.»

ALTIN «27 maanden, meer dan twee jaar.»

MALLEGO «Qua signaal kon dat wel tellen, voor een 18-jarige. Uit de verslagen van de psycholoog in de gevangenis bleek wel dat hij inzag dat hij in de fout was gegaan.»

HUMO Wat heeft je het licht doen zien?

ALTIN «De eerste maanden was ik er niet mee bezig, ik was gewoon aan het balen. Maar toen is mijn oudere broer me komen opzoeken, en die heeft op mij ingepraat. Mijn familie telt veel harde werkers. Mijn broers en mijn neven hebben allemaal een eigen bedrijf. Ik heb vaak de kans gekregen om bij hen te gaan werken, maar ik deed het niet, omdat ik snel geld gewoon was. Na dat bezoek van mijn broer heb ik tegen mezelf gezegd: ‘Jongen, waar ben je mee bezig?’»

‘Als agenten mij controleren, kunnen ze nooit normaal doen. Zodra ze mijn naam in het systeem intikken, beginnen ze onnozel te doen: ‘Het is Altin weer.’ (Foto: opname videoclip onder het viaduct van de A12 in Wilrijk.) Beeld rv

VIJF GRAM WEED

Toch lukt het Ibrahim Altin niet om uit de problemen te blijven wanneer hij vrijkomt onder voorwaarden. Tijdens de lockdown knipt hij zijn enkelband door om een videoclip te gaan opnemen onder het viaduct van de A12 in Wilrijk. Ze worden betrapt en Altin wordt gearresteerd, maar ontsnapt uit de combi.

ALTIN «Als agenten mij controleren, kunnen ze nooit normaal doen. Zodra ze mijn naam in het systeem intikken, beginnen ze onnozel te doen… ‘Het is Altin weer.’ Ik kan een beleefde jongen zijn, zolang ze me niet op de huid zitten.»

MALLEGO «De politie grijpt soms terecht in, maar net zo vaak heeft mijn cliënt niets mispeuterd. Ze zitten met vier in de auto, hij op de achterbank. De chauffeur heeft vijf gram weed op zak en gooit het snel uit het raam. Dan gaat de politie er toch van uit dat de weed van hem is. Oké, het is dom van hem om in die auto te gaan zitten. Maar normaal zou niemand achter de tralies belanden voor vijf gram weed. Hij wel: omdat hij een enkelband heeft, is het voldoende om hem weer mee te nemen, het parket te bellen, hem op te sluiten, tot hij voor de strafuitvoeringsrechtbank kan verschijnen.

»Zo zijn er een aantal kleine incidenten geweest waarvoor hij een paar dagen, weken, en zelfs een keer zes maanden terug in de gevangenis belandde. Hij had een relatie met een vrouwelijke cipier die weed voor hem binnensmokkelde. Daar is dan veel om te doen, en dan krijgt hij extra straf.»

ALTIN «Als ik nu iets doe, moet ik geen twee, maar tien keer nadenken. Wat kan er gebeuren? Wat zijn de gevolgen? Als een vriend me een lift wil geven, moet ik eerst zeker weten: ‘Heb je iets op zak? Ligt er iets in de auto?’ Vroeger had ik niets te verliezen. Ging ik de bak in? Het interesseerde me niet. Maar nu staat er te veel op het spel.»

‘De serie ‘Mocro Maffia’ is heel herkenbaar. In onze wijk kijken we allemaal. Na elke aflevering wil ik mijn jas aantrekken en drugs in de haven gaan uithalen.’ Beeld Geert Van de Velde

OORLOG OP MUZIEK

HUMO Overal in Vlaanderen duiken drillrapbendes op: jongeren die rappen over geweld en wapens en elkaar ook in het echte leven uitdagen. Jij zat ook in dat milieu.

ALTIN (knikt) «Ik ken die wereld, maar ik heb er afstand van genomen, want het geweld is totaal uit de hand aan het lopen. Eén verkeerd woord kan al uitmonden in een steekpartij. Je hebt in Antwerpen heel wat van die bendes: de Marokkaanse drillers, de Turkse, de Afrikaanse… Ik kende die gasten wel, maar omdat ik altijd zelf de leider wil zijn, heb ik me nooit aangesloten. Ik had mijn eigen groep, de Para Turk Army. Die bendes beledigen en vernederen elkaar, al rappend, maar ze vechten ook in het echt met elkaar.

»De ene dag scoor ik met een tekst over jou: ‘Ik kom je vinden, ik loop hier rond met een wapen en als ik je tegenkom, zal je het niet overleven.’ En daags nadien komt de overkant met een antwoord. Tot het escaleert. Vroeger was ik ook zo. We gingen met twintig man vechten tegen een andere bende. Maar nu blijf ik ervan weg. Er staat geen rem meer op het geweld. Eén liedje over een andere bende kan uitdraaien op een serieuze oorlog.»

HUMO Ken je de drillrapbende van Steven B., de 16-jarige die in Antwerpen werd doodgestoken door drillrapjongeren uit Aalst?

ALTIN «Niet persoonlijk. Maar iedereen in de drillrapwereld weet wie het is.

»Drillrappers zijn allemaal vijanden van elkaar. Er worden geen allianties gesloten tussen de groepen. Ze willen allemaal de beste zijn. En hoe doen ze dat? Door met elkaar te vechten, messen te trekken, zwaar geweld te gebruiken. De ene gaat met zijn drillgroep naar Brussel om tegen een andere drillbende vechten. Ze halen er twee mensen neer: één krijgt een messteek, een andere wordt in het ziekenhuis geslagen. Zo krijg je een reputatie. En dan is het de beurt aan de volgende om iets te doen. Wie gaat hij dippen (steken, red.)?

»De meeste drillrappers nu zijn heel jong. Het begint al op de leeftijd van 12, 13 jaar. Ze zien drillrappers met een wapen en willen er ook een. Ik heb zelfs een jongen van 9 jaar over het Stuivenbergplein zien lopen met een zwaard en een bivakmuts.»

HUMO Dat jongeren beïnvloedbaar zijn, weet jij als geen ander. Jij bracht zelf ook jongeren op slechte ideeën met je videoclips en muziek.

ALTIN «Ja, ik zong over snel geld en drugs, maar ik dacht er allemaal niet zo bij na. Ik wist wel dat jongeren mij misschien gingen nadoen, maar dat kon me toen niet schelen.»

HUMO Waarom is dat nu veranderd?

ALTIN «Omdat ik voor het eerst aan mijn toekomst denk. Vroeger leefde ik van dag tot dag. Ik werd wakker en ik zag wel wat ik die dag deed. Nu wil ik niet meer in de problemen raken. Heb ik mij volledig gedistantieerd van die wereld? Eerlijk gezegd niet. Ik zit nog steeds in die rapperswereld en ik heb nog altijd contact met mijn vrienden van vroeger. Maar van de drillrap heb ik wel afstand genomen. Had ik dat niet gedaan, dan zou ik vandaag of morgen in een zware ruzie belanden. Een oorlog die mijn einde kan betekenen, want het zijn echt andere tijden nu. Veel gevaarlijker.»

OORLOG TIKTOK

HUMO Je hebt de knokpartijen op straat verruild voor TikTok-battles. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

ALTIN (gezicht klaart op) «Ik heb er enorm veel succes mee! Een half jaar lang heb ik in België op nummer 1 gestaan. Die battles (verbale gevechten, red.) zijn live en duren vijf minuten. Je kiest een tegenstander, je komt samen in beeld op een gedeeld scherm, en dan ga je elkaar uitdagen of live ruziemaken. Het publiek beslist wie de beste is door zogenaamde ‘gifts’ te sturen in de vorm van een symbooltje: een roos, een leeuw of een cashmachine… Het zijn virtuele munten die je fans kunnen opladen en sturen om je te steunen. Wie de meeste gifts verzamelt, wint. De verliezer betaalt de winnaar 50 euro, en uiteraard krijg je ook het geld van je gifts. 70 procent daarvan gaat naar TikTok, 30 procent naar ons.»

HUMO Hoeveel verdien je met die TikTok-battles?

ALTIN «Daar doe ik liever geen uitspraken over. Voldoende. Ik heb tweeduizend kijkers die me volgen in die battles. Onlangs heb ik het Belgische record verbroken met 5,7 miljoen gifts – het vorige was 3,2 miljoen. Ik heb die dag een traan gelaten, live, omdat ik het zelf niet kon geloven. Voor mij is het begonnen als een hobby, maar intussen is het een verslaving. Ik zou niet meer zonder kunnen. Ik heb een hele community van fans uitgebouwd, allemaal soldaten van het Para Turk Army.»

HUMO Een paar maanden geleden kwam je weer in het nieuws toen zo’n TikTok-battle met ene Ramzan, een Tsjetsjeen uit Gent, uitmondde in een vechtpartij in het echte leven.

MALLEGO «Het was geen vechtpartij, maar een pure home invasion waar mijn cliënt het slachtoffer van werd.»

ALTIN «Hoe is de ruzie ontstaan? Die Ramzan is een nobody, een MMA-vechter (mixed martial arts, red.) die niets bereikt heeft en geen cent verdiend heeft. Hij ziet hoe ik, een jongen van de straat, op TikTok poen begin te pakken, hij ziet mijn gouden kettingen en merkkledij en wil dat natuurlijk ook. En dus zoekt hij ruzie en begint hij me uit te schelden: ‘Pooier! Hoe kan iemand jou steunen?’ Ik heb hem dan live van antwoord gediend, en zo ging het over en weer…»

HUMO Ik zag een fragment op TikTok: ‘Ik neuk jouw moeder’ – ‘Nee ík neuk jouw moeder’…

ALTIN (lacht) «De hele tijd tegen elkaar op. Tot het is geëscaleerd.»

HUMO En toen stonden ze aan je deur.

ALTIN «Met twintig man uit Gent stonden ze beneden op het Stuivenbergplein. Ik was in de keuken, ik deed net de koelkast open om een Red Bull te nemen, en BOEM! De deur ging plat. Plots stond er tien man bij mij binnen. Er was geduw, getrek, ze probeerden me te slaan en te vernederen terwijl ze stonden te filmen. Ze wilden tonen: ‘We hebben Para Turk aangepakt!’ Als het vier minuten langer had geduurd, waren er ongelukken gebeurd. Dan waren al mijn vrienden toegesneld en was er een zware vechtpartij van gekomen.»

HUMO Ik zie weinig verschil tussen drillrap en die TikTok-battles.

ALTIN «Ik mag mijn advocaat dankbaar zijn dat hij mij na die home invasion gekalmeerd heeft. Mocht dit een paar jaar geleden gebeurd zijn, dan had ik het daar niet bij gelaten en had ik zeker levenslang gekregen. Mijn oma van 86 jaar was thuis! Ik was ziedend, ik kon mijn enkelband wel opvreten. Ik was heel stomme dingen van plan, maar ik ben rustig gebleven.»

MALLEGO «Ik heb op hem ingepraat en hij heeft het langs de legale weg afgehandeld: politie gebeld, een klacht ingediend, en nu loopt er een onderzoek. Ik heb wel wat druk moeten zetten voor dat onderzoek er kwam. De politie, die hem natuurlijk al langer kent, had een pv opgesteld waaruit je kon afleiden dat hij het zelf gezocht had. Maar het gaat over een zuivere homejacking, een zwaar misdrijf.»

HUMO Over een paar weken loopt je straf ten einde en ben je van je enkelband verlost. Wat is het eerste wat je dan gaat doen?

ALTIN «Het graf van mijn ouders in Turkije bezoeken. Ik ben ze verloren op 3-jarige leeftijd en heb ze nooit meer kunnen zien of bezoeken.»

HUMO Goede reis.

