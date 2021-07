122, zoveel Belgische atleten komen aan de bak in Tokio. Veel ervan vliegen echter onder de radar van menig sportliefhebber. Hoog tijd om ze aan u voor te stellen. Humo sprak met atleten die, net zoals hun sport, meer aandacht verdienen. Vandaag: boogschutter Jarno De Smedt (21).

Volgens de originele planning zou De Smedt zijn Olympisch debuut pas binnen drie jaar maken, maar dankzij een vrij ticket kan hij in Tokio al eens kennismaken met het klappen van de zweep - of de pees in dit geval. De Smedt kwam als eerste Belg in actie, nog voor de openingsceremonie. In de kwalificaties haalde hij met 650 punten een 43e plaats, woensdag neemt hij in de 32e finales het op tegen de Japanner Yuki Kawata. ‘Als ik zonder medaille thuiskom krijg ik nog hooguit twee artikeltjes en bellen ze me pas de volgende Spelen terug’

HUMO Je ambitie was altijd Parijs 2024. Hoe voelt het dat je nu al naar Tokio mag afreizen?

JARNO DE SMEDT «Normaal had ik me nooit kunnen kwalificeren, maar door de pandemie werden de Spelen uitgesteld en viel ook dit jaar nog onder de selectieperiode. Er was een groot toernooi in Parijs waar de laatste tickets werden uitgedeeld, maar in de beslissende match trok ik nipt aan het kortste eind. Weg Spelen. Dat kwam erg hard aan, maar plots kwamen we te weten dat er twee tickets vrij zouden komen. We zijn beginnen rekenen en op basis van de wereldranglijst werd het een dubbeltje op zijn kant. En het is dan net naar de juiste kant gevallen.

»Ik zie Tokio als een groot voordeel, alsof ik al een Spelen voorsprong kan nemen. In Parijs zal alles al vertrouwd aanvoelen. Maar denk maar niet dat ik enkel ga voor de ervaring, ik ga om te presteren. Niks moet, maar alles kan.»

HUMO Zorgt die instelling ervoor dat je vrijer kan schieten?

DE SMEDT «Ik voel eigenlijk nooit druk, zelfs niet als het zou moeten. In bepalende wedstrijden ben ik altijd rustig. Misschien is dat omdat ik nog jong ben en me dus ook wel wat kan permitteren. Het idee dat ‘niks moet, maar alles kan’, hangt wel vaker rond me.»

HUMO Met het nationale team grepen jullie net naast een ticket. Had je het liever omgekeerd gezien?

DE SMEDT «Zeker en vast! Dat zou om te beginnen ten goede zijn gekomen aan de sfeer natuurlijk, als ik met twee vrienden mocht afreizen, maar puur mathematisch gezien maakten we met het team ook meer kans. We waren er ook heel dichtbij, dat maakt het des te zuurder.

»Ikzelf heb het geluk dat we bij het team misten dan wel gehad. Maar voor hetzelfde geld was ik er niet bij en Ben (Adriaensen, teamgenoot van De Smedt red.) wel, want ook hij greep net naast een ticket. De kwalificatie is een combinatie van goed schieten en genoeg geluk. Het is heel jammer dat mijn twee vrienden niet meegaan, maar ik ben blij dat ik erbij ben, zowel voor mezelf als voor de sport.»

HUMO Krijgt het boogschieten in ons land toch een extra zetje door zo’n Olympische deelname?

DE SMEDT «In 2016 merkte je dat heel fel, toen Robin Ramaekers voor ons land deelnam. De inschrijvingen kregen een serieuze boost toen. Maar dat is altijd op erg korte termijn, de media aandacht neemt weer sterk af nadat de Spelen gedaan zijn. Daarom bel jij me ook nu en niet 2 jaar geleden (lacht).

»Hopelijk wordt er wel nog wat over gesproken, want dat wil zeggen dat het goed ging. Als ik zonder medaille thuiskom, krijg ik nog hooguit twee artikeltjes verborgen in een krant en bellen ze me pas de volgende Spelen terug.»

HUMO Zit die medaille erin?

DE SMEDT «Goh, ik had voor mezelf eerder een minimum in gedachten van top 16. Dat ligt binnen mijn capaciteiten en zou absoluut geen afgang zijn, zeker omdat er 64 schutters gaan.»

SCHOT IN DE ROOS

HUMO Vertel eens, hoe begint een jongetje met boogschieten?

DE SMEDT «Dat gebeurde eigenlijk heel toevallig. Bij ons in de buurt had je elke zomer ‘De Grabbelpas’, een organisatie waar je vreemde sporten kon uitproberen. Ik heb daar ook eerst nog even ge-BMX’t, maar het was snel duidelijk dat dat niet mijn ding was (lacht). Bij boogschieten daarentegen was het liefde vanaf de eerste pijl.»

HUMO Dat was dadelijk een schot in de roos?

DE SMEDT «Absoluut niet. Toen ik twaalf was, verloor ik heel veel wedstrijden. Ik was zeker geen natuurtalent. Maar als je niet leert verliezen, kan je ook niet leren winnen. Althans, dat hebben de trainer en onze papa vaak gezegd (lacht). Maar er zat wel wat waarheid in, want ik wou eindelijk winnen, dus trainde ik harder dan de rest. En dan plots, ik kan er geen exacte datum op plakken, gebeurde dat ook.»

HUMO En nu blijft het in stijgende lijn gaan?

DE SMEDT «Door de lockdown heb ik in 2020 wel mijn laatste jaar bij de jeugd gemist. Het jaar ervoor was ik beter dan ooit, dus dat was eigenlijk mijn moment om te presteren en prijzen te pakken. Dat was wel even zuur, want vanaf nu speel ik alles bij de volwassenen mee.

»Maar de lockdown had ook positieve effecten op mijn sportcarrière. Ik kan nu al naar de Spelen en zeker voor mijn trainingen was het handig. Ik heb een hekel aan verplichte lessen, want zo kan ik zelf mijn dag niet inplannen. Dankzij die online lessen kon ik tenminste zelf kiezen wat ik deed, dan ging ik een hele dag oefenen terwijl de zon nog scheen en bekeek ik ‘s avonds nog snel mijn lessen.»

HUMO Van boogschieten alleen kan je nog niet leven?

DE SMEDT «En dat zal ook niet snel veranderen in België. Ik hoop er natuurlijk wel op, maar mijn studies zijn op dit moment nog essentieel voor een stabiele toekomst. Ik zit wel nog vast met wat ik wil doen als ik afgestudeerd ben. Misschien ga ik nog iets extra studeren, want een job combineren met mijn sport zie ik niet zo zitten.»

‘Ik was liever met het team afgereisd, zowel voor de sfeer als voor het resultaat.’ Beeld BELGA

DANCING JARNO

HUMO Competitief boogschieten, lijkt dat een beetje op Robin Hood? De eerste die een pijl splijt wint?

DE SMEDT (lacht) «Wij schieten jammer genoeg allemaal op een apart doel. De eerste dag zijn er kwalificaties en schiet iedereen 72 pijlen. Op basis van die scores wordt dan beslist wie tegen elkaar schiet in de finales. In Tokio zijn we met 64, dus beginnen we vanaf de 32ste finale. (1ste - 64ste, 2de - 63ste, … red.) Die wedstrijden werken met sets. De setwinnaar krijgt twee punten en bij gelijkspel krijgt ieder een punt. Met zes punten win je de match.

»Maar het wordt pas echt spannend bij een 5-5 gelijke stand. Dan volgt er een shoot-off. We schieten elk één beslissende pijl, de dichtste bij het midden wint. Dat is altijd een afschuwelijke manier om te verliezen. Stel je maar eens voor dat het om een gouden medaille gaat.»

HUMO Als boogschutter moet je dus geen groot tacticus zijn.

DE SMEDT (lacht) «Ik zal nooit eens strategisch een pijl slecht schieten. Elke pijl telt en elke keer moet die opnieuw in de roos zitten. Je kan ook maar maximum een tien schieten, dus een slechte pijl is bijna onmogelijk op te halen. Je mag nooit focus verliezen.»

HUMO Wat maakt boogschieten een interessante sport om naar te kijken?

DE SMEDT «Mensen zien boogschieten nog altijd als een cafésport en het is een beetje zoals darts: dankzij Dancing Dimi heeft ook iedereen door hoe leuk dat is. Je moet het gewoon een kans geven en dan ben je er zo mee weg.»

HUMO Dimi danst natuurlijk, misschien is het tijd dat jij die tactiek ook eens toepast.

DE SMEDT «Als ik Olympisch kampioen word, zal iedereen mijn vreugdedansje gezien hebben (lacht).»

HUMO Deal.

Boogschieten 1/32 finale : Woensdag 28-7: 10.30

Boogschieten 1/16 finales: Donderdag 29-7: 2.30 of 9.50

Boogschieten 1/8 finale tot finale: Zaterdag 31-7: vanaf 2.30