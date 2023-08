‘Ik vond het soms vervelend wanneer collega’s me herkenden. Dan hoorde ik ze bijna denken: ‘Die van tv komt het ook eens proberen’’

Met 1 september in zicht is het voor ouders angstig afwachten: staat bij mijn kind straks wel iemand voor de klas? Gelukkig wordt het lerarentekort bestreden door zij-instromers: redders in nood die van het onderwijs misschien niet hun eerste, maar na rijp beraad wel hun tweede loopbaan hebben gemaakt. In het beste geval krijgt uw kroost straks les van één van deze vier knappe bekende koppen. ‘Ik heb elke week dezelfde droom: iemand komt langs in mijn klas en zegt dat ik daar niet hoor te staan.’

SIEN WYNANTS, JUF IN HET ZESDE LEERJAAR: ‘1.800 EURO NETTO’

Ze heeft het bewust niet aan de grote klok gehangen, maar het voorbije halfjaar was Sien Wynants (33) – voorheen Ketnet, nog altijd Willy – één van de duizenden zij-instromers die in het schooljaar 2022-’23 de stap zetten van de privésector naar het onderwijs.

Sien Wynants: 'Ik vond het soms vervelend als ze me herkenden van tv. Dan hoorde ik ze bijna denken: 'Die van Ketnet komt het ook eens proberen.' Beeld Joris Casaer

SIEN WYNANTS «Ik kom uit een onderwijsfamilie: mijn mama en zus staan voor de klas, mijn oma vroeger ook. Toen mijn tijd bij Ketnet voorbij was en ik naar Willy was overgestapt, ben ik door een identiteitscrisis gegaan: wil ik de rest van mijn leven in de media werken? Toen heb ik een maand lang een afwezige leraar vervangen op een middelbare school. Ik wilde proeven of lesgeven iets voor mij was.

»Na die maand ben ik nog teruggekeerd naar Willy, maar dat was moeilijk te combineren met mijn gezin. Toen heb ik gesolliciteerd voor een job als zorgleerkracht bij de lagere school in mijn eigen straat. Dat leek me een vlotte manier om in te stappen: je staat niet voor de klas en hebt minder voorbereidingswerk. Op maandagochtend belde ik de school, die middag belde de directrice me terug: ‘Ik zou je toch liever inschakelen als juf voor het zesde leerjaar.’ Ik ben nog diezelfde dag begonnen. Het zou slechts voor een maand zijn, maar uiteindelijk ben ik tot het eind van het schooljaar gebleven.»

HUMO Sta je in september opnieuw voor de klas?

WYNANTS «Nee. Die knoop heb ik nog maar pas doorgehakt. Wat het zo moeilijk maakt om als zij-instromer écht de stap te zetten, is het financiële aspect. Ik ben blij dat Ben Weyts het onderwijs heeft opengesteld voor mensen die nog geen onderwijsdiploma hebben en het toch willen proberen, maar zolang je dat diploma niet hebt, blijf je zitten met een startersloon.»

HUMO Hoeveel verdiende je als zij-instromer zonder pedagogisch diploma?

WYNANTS «1.800 euro netto. Flink minder dan bij de radio. Dat vond ik niet erg.»

HUMO Maar je wilde graag dat diploma.

WYNANTS «Ja. Ik was niet van plan de rest van mijn leven 1.800 netto te verdienen. Maar studeren kost geld.

»Als je als werkloze de stap naar het onderwijs zet, blijft je uitkering lopen zolang je studeert en wordt je studie betaald. Maar ik doe nog altijd opdrachten voor Willy en heb dus geen recht op een uitkering. Dat betekent dat ik geen enkele financiële steun kan krijgen, zelfs geen studiebeurs. Een LIO-traject voor leraren in opleiding, waarbij je je studie combineert met lesgeven, kan pas in het tweede jaar van de opleiding, dus zou ik nog altijd het eerste jaar moeten leven van mijn spaargeld en wat flexijobs. Mijn vriend freelancet als acteur en muzikant: ook niet bepaald lucratief. Ik heb de voorbije weken hard zitten zoeken naar een oplossing, maar die is er niet. Net toen ik dat had uitgedokterd, belde Willy met een voorstel: of ik het komende jaar voltijds het namiddagblok wilde presenteren. Ik heb ja gezegd.»

HUMO Met spijt in het hart?

WYNANTS «Het was dubbel. Voor de klas staan was ontzettend zwaar, maar ik was nog nooit met zo’n voldaan gevoel thuisgekomen. Dat zei mijn lief ook, al zat ik elke avond tot een stuk in de nacht lessen voor te bereiden en mijn wiskunde bij te spijkeren. Ik had altijd al veel respect voor leerkrachten, en daar is de voorbije maanden nog eindeloos veel respect bij gekomen. Het was de zwaarste job die ik ooit heb gedaan.»

HUMO Wat maakte het zo belastend?

WYNANTS «De verantwoordelijkheid die je dag na dag draagt voor 25 kinderen. Je moet niet alleen zeven uur per dag zien te vullen met interessante inhoud, je moet ook over elke leerling een dossier bijhouden. Daar kruipt ontzettend veel werk in. Je moet elke stap kunnen documenteren en elk incident met de directie bespreken, anders kunnen ouders dat tegen je gebruiken.»

HUMO Leerlingen en ouders durven vaker tegen de leerkracht in te gaan.

WYNANTS «Ik vind het ook wel een goede evolutie dat leerlingen en ouders niet zomaar alles aannemen wat de leerkracht zegt. Ik had er zelf niet zoveel last van, maar als je in je eentje voor een klas van 25 staat en van elke ouder een vraag krijgt, dan neemt dat veel tijd in beslag.»

HUMO Zij-instromers zijn buitenbeentjes in de leraarskamer: geen echte starters, maar ook nog geen experten. Werd jij voor vol aangezien door de anciens?

WYNANTS «Ik vond het soms vervelend als ze me herkenden van tv. Dan hoorde ik ze bijna denken: ‘Die van Ketnet komt het ook eens proberen.’

»Van sommige leerkrachten kreeg ik te horen: ‘Wel straf dat jij hier zomaar les mag komen geven zonder diploma.’ Ik begrijp dat. Wat zegt het over hún diploma als iedereen zomaar kan doen wat zij doen? En toch vind ik het ook positief: zo’n lage drempel zorgt ervoor dat mensen over de streep worden getrokken om het te proberen.»

HUMO Is dat koele onthaal in de leraarskamer één van de redenen waarom zoveel zij-instromers snel weer afhaken?

WYNANTS «Het zal vast meespelen. Iedereen wil een leuke band met z’n collega’s. In januari en februari voelde ik nog argwaan als ik de leraarskamer binnenkwam, maar tegen juni ging het al veel beter. Tegen dan had ik mijn strepen verdiend.»

HUMO De leerlingen van vandaag zijn niet op hun mondje gevallen.

WYNANTS «Ik was vroeger bang van mijn leerkrachten. Dat is nu wel even anders. Dan kwam ik ’s ochtends de klas binnen en zei iemand: ‘Amai, da’s een lelijke broek.’ Dan antwoordde ik: ‘Oké, maar dat kun je ook op een andere manier zeggen.’

»En toch zul je van mij niet horen dat het vroeger allemaal beter was. Hadden we een klasgesprek over maatschappelijke thema’s, dan viel me op dat de 12-jarigen van nu veel beter over hun emoties kunnen praten dan wij vroeger.

»Mijn school vindt het jammer dat ik in september niet terugkom. Ik heb intussen ook al telefoon gekregen van andere scholen: de nood is hoog. Maar ik heb mijn plan om juf Sien te worden zeker nog niet afgeschreven. Misschien probeer ik dit jaar alvast een paar theoretische vakken af te leggen, terwijl ik voor Willy werk. Ook al doe ik vijf jaar over de opleiding in plaats van twee, op het einde van de rit heb ik tenminste dat diploma.»

DEBORAH OSTREGA, MEDEWERKER BUSO‑SCHOOL: ‘ADVOCATEN OP SCHOOL’

Deborah Ostrega: 'Ik werd met open armen ontvangen door mijn collega's. Ze juichen het alleen maar toe dat ik hun team kom vervoegen, ook al heb ik niet het juiste diploma.' Beeld Joris Casaer

Wanneer we Deborah Ostrega (50) bellen, is ze nog van haar welverdiende rust aan het genieten aan haar caravan in de Hoge Venen. Vanaf volgende week moet ze weer volop aan de bak in het Sint-Jozefinstituut in Borgerhout.

HUMO Vroeger Lords of Acid, nu het onderwijs: als carrièresprong kan dat tellen!

DEBORAH OSTREGA «Ik zing nog altijd, maar ik ben ook alleenstaande moeder én niet de gemakkelijkste: ik wil alleen dingen doen die ik graag doe. De voorbije jaren heb ik een hele resem interimjobs gedaan, van telefoniste in een callcenter tot tandartsassistente. Daar raakte ik telkens snel op uitgekeken. Op den duur werd ik op het matje geroepen bij de VDAB: ‘Jij kunt het goed uitleggen, waarom ga je niet voor de klas staan?’ Toen moest ik toegeven dat ik mijn middelbareschooldiploma nooit had behaald. De details herinner ik me niet meer, maar het had te maken met een vak van één uur waarvoor de leerkracht me had gebuisd. En in die tijd protesteerde je daar nog niet tegen. Dat is nu wel anders: mijn eerste job als leerkracht was in een college, en zodra daar de rapporten bekend waren, stonden er tien advocaten voor de schoolpoort.

»Bij de VDAB stelden ze voor dat ik dat diploma alsnog zou halen. Daar zat ik dan, als 47-jarige, tussen allemaal jonkies in het volwassenenonderwijs. Ik ben afgestudeerd in januari 2021, maar voor de lerarenopleiding was het wachten tot september. Om die periode te overbruggen ben ik toch al gaan solliciteren voor de job van opvoedster. Zo ben ik erin gerold: ik gaf artistieke vorming en woord, en daarnaast hield ik toezicht en deed ik administratief werk.»

HUMO Herinner je je nog je eerste dag voor de klas?

OSTREGA «Ik deed het in mijn broek! Opeens stond ik voor tweeëntwintig 12-jarigen. Die wéten dat je nieuw bent: ze ruiken het. Ze zijn nieuwsgierig, willen weten waarom je die tattoo hebt. Ik probeerde inspiratie te putten uit mijn omgang met mijn eigen zoon. Verder komt het er vooral op aan geen angst te tonen en een gesprek aan te knopen.

»Na anderhalf jaar werd mijn contract niet verlengd. Erg vond ik het niet: misschien was ik toch wat te extravagant voor dat strenge college. Ik vond vrijwel meteen nieuw werk in een veel kleinere BUSO-school. Ik ben in het Sint-Jozefinstituut met mijn gat in de boter gevallen.»

HUMO Het aantal leerlingen in het BUSO zit al jaren in de lift. Kunnen jullie de toestroom nog de baas?

OSTREGA «Bij ons zitten veel vluchtelingenkinderen, Roma, kinderen die in opvangcentra wonen of pendelen tussen school en een gesloten instelling. Je hebt er ook met gedragsstoornissen en met een laag IQ. We proberen hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt of een job in een beschutte werkplaats.

»Het gaat er soms heftig aan toe. Op één van mijn eerste dagen aan het onthaal begon een leerling de deur naast me in te stampen: ‘Ik wil hier weg!’ Intussen weet ik dat zo’n dolgedraaid kind eigenlijk bang is en geen blijf weet met zichzelf. Dat heb ik het voorbije jaar wel geleerd: de luidste blaffers zijn de kwetsbaarste vogeltjes. Mijn tactiek is om die kinderen dan bij me te roepen, een arm rond hen te slaan en te vragen: ‘Zeg eens, wat scheelt er?’»

HUMO Eerder de empathische aanpak dan de strenge.

OSTREGA «Ik probeer hun vooral liefde te geven, maar ik kan ook streng zijn. Ik heb al geroepen: ‘Als je nu niet zwijgt, dan bel ik de politie.’ Dat wordt bij ons ook echt gedaan. Sneller dan op een streng college, heb ik de indruk. Daar belanden incidenten vaker in de doofpot. De goede naam van de school moet gevrijwaard blijven.»

HUMO Het niveau van onze schoolgaande jeugd gaat schrikbarend achteruit. Enig idee hoe dat komt?

OSTREGA «Ouders verwachten te veel van hun kinderen. Ze moeten per se een diploma halen, terwijl er een steeds groter tekort is aan chef-koks, slagers, houtbewerkers… We willen van onze kinderen allemaal professoren maken.»

HUMO We leggen de lat te hoog?

OSTREGA «Ja. Mijn generatie kreeg al te horen: ‘Je moet hoog mikken, dan kun je nog altijd zakken.’ Maar waarom zou elk kind voor het allerhoogste moeten gaan? Waarom kunnen we een kind dat graag kapster wil worden, niet meteen voor kapster laten leren?

»Ik ben het beste voorbeeld: ik werd met open armen ontvangen door mijn collega’s. Ze juichen het alleen maar toe dat iemand als ik bij hun team komt, ook al heb ik niet het juiste diploma.»

HUMO Voor jou is het een grote stap vooruit?

OSTREGA «Absoluut. Eindelijk heb ik vakantie als mijn zoon vakantie heeft, én ik kan mijn job combineren met mijn optredens.»

HUMO Weten je leerlingen dat hun juf ook op het podium staat?

OSTREGA «Natuurlijk! Ik ben onlangs geïnterviewd door Marcel Vanthilt. Dat kwam in het nieuws en ze hadden het allemaal gezien. Ze waren zo nieuwsgierig: ‘Mevrouw, waarom blijf je geen zangeres? Verdient dat niet goed?’ Ik heb eerlijk geantwoord: ‘Rijk ben ik er nooit van geworden. Ik ben Natalia of Pommelien Thijs niet.’»

HUMO Ben je tevreden met je loon?

OSTREGA «Ik zit nu aan 1.900 euro netto per maand. Nog altijd niks te veel voor een alleenstaande moeder, maar wel meer dan de 1.400 euro die ik al jaren verdiende als bediende zonder diploma van de middelbare school.

»In de media moet je jezelf verkopen. Dat hoef je in het onderwijs niet te doen. Elke ochtend om halfzes gaat mijn wekker en spring ik uit bed. Weer of geen weer, ik pak mijn fiets, rijd vier kilometer naar Borgerhout en doe met plezier als eerste de schoolpoort open.»

HUMO Als ik je zo hoor, dan blijf jij dit doen tot je pensioen.

OSTREGA «Even rekenen: ik ben nu 50, mijn pensioen is ten vroegste voor mijn 67ste. Nog zeventien jaar? Misschien lukt dat wel. Op voorwaarde dat ik nog verder kan groeien in deze job. Dan zie ik mezelf nog voor een diploma orthopedagoog of leerkracht gaan.»