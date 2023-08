‘Ik was een manneke van tien of elf. Hij zei: ‘Dat blijft ons kleine geheim’’: nieuwe Canvas-docu belicht misbruik in de kerk

Het collectieve en te lang gehandhaafde taboe rond seksueel misbruik in de kerk in Vlaanderen staat centraal in ‘Godvergeten’, een van de najaarsprogramma’s op Canvas. Al in de eerste aflevering blijkt dat de reeks diep zal durven snijden. ‘Piet was te volgzaam, en dat is zijn dood geworden.’

De 83-jarige Dianne uit Dendermonde was de tien jaar oudere zus van Piet. Hij stapte in 1973 op zijn 29ste als jonge vader uit het leven, nadat eerder ook de ouders van Dianne dat als gevolg van het misbruik hadden gedaan. Dianne is een van de getuigen in de eerste aflevering van ‘Godvergeten’, een nieuwe vierdelige reeks op Canvas, waarin behalve Dianne onder meer ook Marc Vangheluwe getuigt over het misbruik door zijn oom en oud-bisschop Roger.

‘Piet was te volgzaam, en dat is zijn dood geworden’, vertelt Dianne. ‘Mijn ouders waren heel gelovig. Wij woonden op honderd meter van de Abdijschool, dus Piet moest daar naartoe. Zijn eerste professor was Dom Robert, en die moest bij elke familiale gelegenheid met wafels of pannenkoeken aanwezig zijn. Die man domineerde ons gezin.’

Lijkwagen

De pater bleef volgens Dianne ook na de dood van haar broer een prominente plek binnen de familie innemen, te beginnen bij de begrafenis van Piet. ‘Hij kwam mee achter de lijkwagen lopen. Hoe durf je dat te doen?’

‘Piet is zes jaar lang misbruikt door Robert. Zijn geslachtsdeel was helemaal opengescheurd. Hij sprak daar ook over: ‘Wilt ge ne keer zien hoe Robert mij gearrangeerd heeft? Ik ben daar dagelijks mee bezig, iedere keer als ik naar het toilet moet.’ Toch bleven mijn ouders Robert vertrouwen - ongelooflijk. De kerk was superieur aan iedereen. Het was zelfmoord, ja, maar er zit mededaderschap achter.’

Een geestelijke die lesgaf aan de Abdijschool werd in 2010 veroordeeld voor pedofilie. De enkele jaren later opgedoekte school (annex internaat) kwam in 2010 in een open brief met excuses aan oud-leerlingen. De dochter van Piet wendde zich tot het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik van de katholieke kerk zelf. ‘Sommige overlevers kregen een vergoeding,’ zegt documentairemaakster Ingrid Schildermans. ‘Peanuts eigenlijk, in verhouding tot hoe die hele familie is vernield.’

Veel slachtoffers van seksueel misbruik in een religieuze context worstelen met zichzelf, hun omgeving en hun geloof. De erg kranig ogende Dianne heeft daar minder last van. ‘Wij willen gewoon de waarheid,’ zegt ze in de uitzending. ‘Dat er eens een einde komt aan die hypocrisie. Ze klappen over het licht. Ik heb nog niet veel licht gezien, alleen maar duisternis.’

Een ander slachtoffer, uit een college in Waregem, beschrijft in de reeks zijn angstige nachten, in foetushouding en luisterend naar de voetstappen van zijn verkrachter. ‘Die vent loopt nog altijd op vrije voeten. Hij krijgt nog altijd zijn pensioen en leidt een happy life.’

‘Nog een mens’

Regisseuse Ibbe Daniëls en Ingrid Schildermans werkten meer dan twee jaar aan de vierdelige reeks. Ze beschouwen het als een waargemaakte belofte tegenover Peter De Waele. Hij had destijds als speurder bij de Brusselse federale politie de operationele leiding over Operatie Kelk en overleed in mei 2022 na een lange ziekte. Operatie Kelk zelf verging het niet veel beter. Terwijl de lijst met nog levende verdachten steeds korter wordt, lijkt het strafrechtelijke onderzoek hopeloos te zijn verzand in procedurekwesties.

‘Peter zag dit als een stuk verborgen Vlaamse geschiedenis waarvan het erg belangrijk is dat het ooit eens werd gedocumenteerd,’ zegt Schildermans. ‘Dat het allemaal niet zo fraai was, dat wisten we natuurlijk wel. Wij wisten dat deze mensen beschadigd waren, maar niet hoe erg en tot op welk punt. Veel getuigen konden, durfden en wilden eerst niet praten, maar hebben toch doorgezet.’

Ibbe Daniëls: ‘Eén slachtoffer zei: ‘Tot hiertoe heeft zwijgen ons weinig opgeleverd.’’

Huiszoeking tijdens Operatie Kelk. Beeld BELGA

Ook al wordt de bewustwording rond seksueel misbruik in de kerk in ons land vooral geassocieerd met het ontslag van Roger Vangheluwe en Operatie Kelk in 2010, toch herinnert de tv-opname van een lege stoel aan het pionierswerk van priester Rik Devillé uit Halle. Hij kreeg in 1992 van zijn oversten een spreekverbod op de voorstelling van zijn boek ‘De laatste dictatuur’, een aanklacht tegen de machtsverhoudingen binnen de kerk. ‘Er staat in dat boek geen woord over seksueel misbruik,’ zegt Devillé. ‘En toch voelden velen zich aangesproken.’

Devillé werd zonder het te willen een soort ombudsman voor talloos veel slachtoffers en nabestaanden van seksueel misbruik in de kerk. Hij weet tot vandaag amper blijf met de vele dossiers die in zijn richting komen en waarover hij in de documentaire al bladerend zegt: ‘Nog een mens. Nog een mens van wie het leven is verwoest.’

De in de sfeer van ‘Kinderen van de collaboratie’ gedraaide reeks volgt een 20-tal getuigen. De makers lijken zo aan te geven dat dit trauma niet veel minder collectief is dan dat rond de oorlog. En de taboesfeer niet minder krachtig.

Een van de slachtoffers beschrijft: ‘Hij heeft zich toen op mij gelegd. Ik was een manneke van tien of elf jaar. Hij zei: ‘Dat blijft ons kleine geheim. Daar gaat ge toch niks over vertellen?’’

‘De meeste slachtoffers is het vergaan zoals Piet’, zegt Schildermans. ‘Ze zijn er niet meer, ze hebben het niet gehaald. Of je moet ze gaan zoeken in de psychiatrie.’

Godvergeten, vanaf dinsdag 5 september om 21u20 op Canvas en VRT Max.

